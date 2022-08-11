Hisense и Leica Camera AG объявили о партнерстве для развития технологий в области лазерных телевизоров Hisense и Leica Camera AG подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Оно предусматривает пр

Самые дорогие камеры на рынке в России: выбор ZOOM которые можно купить прямо сейчас любому частному пользователю. И не раритеты, такие как плёночная Leica 0-serie NR.107 1923 года выпуска, цена которой на аукционе составила 1 900 000 долларов

«Ростех» продемонстрировал Дмитрию Медведеву возрожденное производство фототехники «Зенит» ьного объектива Zenitar 1/35. Презентация камеры, созданной в России совместно с немецкой компанией Leica, состоялась на предприятии холдинга «Швабе», входящего в госкорпорацию «Ростех». Произв

Российский разработчик представил новую цифровую дальномерную камеру Zenit M ий завод им. С. А. Зверева в кооперации с немецким производителем фотокамер и оптики премиум-класса Leica Camera AG создали новую цифровую дальномерную камеру Zenit M с объективом нового поколе

Тройная сила Leica в новых смартфонах Huawei Huawei представила два новых флагманских смартфона - P20 и P20 Pro. Модели линейки HUAWEI P20 оснащены тройными тыловыми камерами Leica с пятикраным «зумом», а механизмы обработки данных с сенсоров используют алгоритмы искусственного интеллекта. Производительность смартфонов базируется на чипах Kirin 970 с выделенным моду

Флагманы выбирают двойную камеру Leica Флагманские смартфоны Huawei P10 и P10 Plus, сочетающие высокие технические показатели с премиальной оптикой Leica, появились на российском рынке. Новинки, впервые представленные на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне в феврале этого года, воплотили в себе самые актуальные технологии и работают

Обзор смартфона Huawei Mate 9: и снова Leica ако производители не стоят на месте, развивая взаимоотношения с фото-брендами, чтобы, видимо, подмять и «беззеркалки», что в целом тоже неплохо. Huawei Mate 9 в данном случае не первенец с камерой от Leica, а по остальным параметрам также не единственный в своём роде, но от этого не менее интересный гаджет. Кто же ещё пытается играть в данном сегменте — посмотрим в таблице сравнений. Huawei

Leica помогла с камерами новых Huawei P10 и Huawei P10 Plus На открывшемся в Барселоне конгрессе MWC 2017 представлены смартфоны Huawei P10 и Huawei P10 Plus. Оба смартфона создавались в плотном сотрудничестве с компанией Leica, благодаря чему получили широчайшие возможности фотосъёмки. Так, Huawei P10 получил двойную тыловую камеру, состоящую из цветочувствительного сенсора на 12 мегапикселей и монохромного сен

Huawei и Leica Camera AG открыли новый исследовательский центр Huawei совместно с Leica Camera AG объявили о расширении стратегического партнерства и основании лаборатории инн

Обзор смартфона Huawei P9: камера от Leica Сложно сказать, действительно ли Leica перепрофилировалась на камеры мобильных телефонов или их участие в проекте P9 — лишь маркетинговый ход (договор подписали, от Leica пришёл инженер и сказал: ставьте линз побольше),

Первый взгляд на фотоаппараты Fujifilm X70 и X-Pro2: между Sony и Leica льный компакт в ретро-дизайне с матрицей типоразмера APS-C и светосильным (F/2) фикс-объективом 35 мм ЭФР. Аппарат явно был создан для достаточно узкой аудитории – той, которую ранее «окормляла» сама Leica. Пойти на конкуренцию с легендарным немецким брэндом Fujifilm позволила уверенность в таланте своих инженеров, разрабатывающих матрицы, и в качестве своей оптики. В 2012 году Fujifilm гро

Leica осваивает полный кадр На рынок полнокадровых беззеркальных аппаратов, где раньше безраздельно властвовала Sony, вошла компания Leica. Первой полнокадровой беззеркалкой немецкой компании стала Leica SL Typ 601. Аппарат использует цельное алюминиевое шасси с влаго- и пылезащитой и «профессиональный» дизайн, включа

Его светлость Summicron-M 28mm Светосила увеличена почти в два раза в новом объективе Leica Summilux-M 28mm. Компания Leica отправляет на заслуженный отдых свой знаменитый объектив Summicron-M 28mm F2 ASPH, создав ему на замену модель Leica Summilux-M 28mm F1.4 ASP

ВВС вспоминает век Leica Медиахолдинг BBC подготовил и выложил в интернет материал, посящённый столетию с момента выпуска первой фотокамеры Leica. Первая камера Leica была создана в 1914 году немецким инженером Оскаром Барнаком, за несколько лет до этого перешедшего в Leica (тогда - Optisches Institut Ernst Leitz) из

Скромное обаяние Luxury: обзор системной "беззеркалки" Leica T класса Hi-End зные любители рискуют не дождаться появления «той самой» подходящей модели, в которой бы были учтены все необходимые мелочи и излечены «детские болезни». На этом фоне появление новой системной камеры Leica T для многих просто бальзам на душу. Нашей редакции посчастливилось в числе первых познакомиться с новинкой. Leica T (Typ 701) Отметив свой столетний юбилей, легендарная компания

Обзор фотоаппарата Leica Х Vario: классика элиты нешности камеры, и можно сказать, что она почти сохранила те же вес и габариты. Главные улучшения в Leica X2 были внутренними: увеличилось разрешение APS-С сенсора (с 12 до 16 Мпикс), повысилас

Камера за 300 тысяч рублей: первый тест в России Leica M-Monochrom приводит к очевидному результату. Так что если какие-то сравнения и уместны, то лишь внутри системы Leica M. С технической точки зрения M Monochrom – всего лишь немного модифицированный M9, одн

Обзор новинок в трёх семействах компактных камер Leica версальные камеры, которые не обременительно носить с собой постоянно и при этом иметь возможность снять буквально всё – от птицы на ветке до букашки на травинке. Камеры имеют впечатляющие ультразумы Leica DC Vario-Elmar ASPH, более ранняя модель – шестнадцатикратный, более новая – двадцатикратный, оба с макро-режимом. Leica V-LUX 40 Обе имеют КМОП-сенсоры с физическим размером 1/2.3

Обзор Leica S2: зеркальная камера Дмитрия Медведева за 1 000 000 рублей Компания Leica, о продукции которой сегодня снова пойдет речь, является не просто лидером, а родоначал

Обзор фотокамеры Leica Х2: без конкурентов, без компромиссов них органов управления для выполнения ручных настроек и сменную оптику из широкого модельного ряда. Leica Х2 - спектр расцветки моделей по программе a la carte достаточно широк, однако, обойдет

Leica представила 5 новых элитных камер. ФОТО Немецкий производитель люксовой фототехники Leica анонсировал 5 новых моделей фотокамер: V-Lux 4, D-Lux 6, M-E, M и S. Все они имеют узнаваемый фирменный дизайн и не только - внутреннее содержание также было обновлено. Владельцы фотокаме

Leica M-Monochrom: монохромная дальномерка за 8 тысяч долларов В наши дни компания Leica пользуется однозначной репутацией производителя дорогих, очень качественных, иногда стр

Фотоаппарат Leica продан на аукционе за 2,16 млн евро Фотоаппарат немецкой компании Leica, выпущенный в 1923 г., ушел в субботу в Вене с молотка за 2,16 млн евро, став самой дорогой фотокамерой в мире, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на австрийскую газету Kleine Zeitung. По

Новый суперзум для поклонников Leica Компания Leica представила компактный суперзум V-Lux40. Новинка оснащена 14,1-мегапиксельной CMOS-матрицей размерности 1/2,33’’ (6,08 на 4,56 миллиметра) и объективом с 20-тикратным диапазоном эквивален

Leica представила 4 новых элитных фотокамеры. ФОТО Немецкий производитель фототехники Leica Camera объявил о пополнении модельного ряда цифровых камер четырьмя новинками: инноваци

Легенда дальномерок: обзор камер Leica M9 и X1 Оптика Leica, пожалуй, самый главный элемент в получении безупречных снимков. Феномен ее качества об

Leica показала топовую камеру D-Lux 5 Titanium Компания Leica анонсировала новую ультракомпактную камеру D-Lux 5 Titanium. Устройство напоминает фотоаппарат Panasonic LX5. В камере установлена широкоугольная оптика DC Vario-Summicron с расстоянием 2

Ricoh показала сменный адаптер для оптики Leica Компания Ricoh анонсировала фотоаксессуар, позволяющий подключать к камерам объективы Leica с байонетом M. Устройство позволяет быстро сменять оптику в камерах Ricoh GXR. В адапте

Leica обновила флагманский фотоаппарат Фирма Leica анонсировала выход новой модели цифрового фотоаппарата топового уровня M9. Устройство получило название M9-P и заменяет модель 2009 года. В новой версии фотокамеры ЖК-экран покрыт устойчи

Leica стала самой дорогой камерой На аукционе модель старого фотоаппарата Leica ушла за 1.89 млн долларов. Это стало самым дорогим лотом за всю историю торгов.

Leica показала ультракомпактный фотоаппарат и режим 3D-съемки. Камера поддерживает съемку в FullHD-разрешении в формате AVCHD с максимальным 16-кратным зумом и шумоподавлением. В камере есть 3-кратный ЖК-экран с разрешением 460 тысяч пикселей. Leica показала ультракомпактный фотоаппарат Фотоаппарат Leica V-Lux 30 поступит в продажу в начале июня 2011 года по цене 750 долларов.

Leica хотят объединить с iPhone Создан концепт фотоаппарата Leica в виде док-станции для iPhone 4. Смартфон там выступает в роли видоискателя и средства для просмотра фото

Leica отказалась от планов по выпуску камер формата микро 4/3 Компания Leica опровергла слухи о вхождении консорциум производителей фототехники для камер формата 4/3. Они основывались на том, что немецкая компания собиралась представить свой беззеркальный фотоаппа

Leica выпустила компакт с GPS-модулем Компания Leica пополнила модельный ряд своих фотоаппаратов камерой V-LUX 20. Новая модель относится к классу дорогих компактных решений и наделена функциями, которые недоступны в большинстве аналогичных

Leica выпускает новые модели геодезических GPS-приемников Компания Leica Geosystems анонсировала выпуск новых геодезических GPS-приемников серии 1200+. Данная серия соответствует концепции «future proof» («соответствие требованиям будущего») компании Leica<

Представлена модернизированная Leica fieldPro версии 2.1 Компания Leica Geosystems выпустила релиз 2.1 программного комплекса Leica fieldPro - мобильного геодезического CAD-продукта для использования трехмерных геопространственных данных в архитектуре,

Военная неогеография: геопорталы поля боя от Leica представлены в Москве Российская компания "Прайм Груп" и Leica Geosystems представили в Москве новейшие ИТ-разработки, предназначенные для обработки больших объемов геоданных - в первую очередь растровых данных дистанционного зондирования. Продукты о

Взгляни на мир шире Новая 7,2-мегапиксельная фотокамера Lumix DMC-FX07, помимо 28-мм широкоугольного объектива LEICA DC с оптическим трансфокатором 3,6x и со светосилой F2,8, снабжена 2,5-дюймовым ЖК-экраном. Также FX07 оснащена первой в мире системой Интеллектуального Управления Чувствительностью (Inte

"Прайм Груп" повысит доступность ПО Leica Geosystems Российская компания «Прайм Груп», специализирующаяся в области системной интеграции и решений в области информационных технологий, объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с Leica Geosystems Geospatial Imaging (LGGI) на распространение программного обеспечения для обработки и анализа различных данных дистанционного зондирования (ДДЗ). Теперь, с появлением в России