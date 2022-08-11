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Leica Camera

Leica Camera

СОБЫТИЯ

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11.08.2022 Hisense и Leica Camera AG объявили о партнерстве для развития технологий в области лазерных телевизоров

Hisense и Leica Camera AG подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Оно предусматривает пр
10.02.2022 Самые дорогие камеры на рынке в России: выбор ZOOM

которые можно купить прямо сейчас любому частному пользователю. И не раритеты, такие как плёночная Leica 0-serie NR.107 1923 года выпуска, цена которой на аукционе составила 1 900 000 долларов
05.10.2018 «Ростех» продемонстрировал Дмитрию Медведеву возрожденное производство фототехники «Зенит»

ьного объектива Zenitar 1/35. Презентация камеры, созданной в России совместно с немецкой компанией Leica, состоялась на предприятии холдинга «Швабе», входящего в госкорпорацию «Ростех». Произв
26.09.2018 Российский разработчик представил новую цифровую дальномерную камеру Zenit M

ий завод им. С. А. Зверева в кооперации с немецким производителем фотокамер и оптики премиум-класса Leica Camera AG создали новую цифровую дальномерную камеру Zenit M с объективом нового поколе
28.03.2018 Тройная сила Leica в новых смартфонах Huawei

Huawei представила два новых флагманских смартфона - P20 и P20 Pro. Модели линейки HUAWEI P20 оснащены тройными тыловыми камерами Leica с пятикраным «зумом», а механизмы обработки данных с сенсоров используют алгоритмы искусственного интеллекта. Производительность смартфонов базируется на чипах Kirin 970 с выделенным моду
24.03.2017 Флагманы выбирают двойную камеру Leica

Флагманские смартфоны Huawei P10 и P10 Plus, сочетающие высокие технические показатели с премиальной оптикой Leica, появились на российском рынке. Новинки, впервые представленные на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне в феврале этого года, воплотили в себе самые актуальные технологии и работают

01.03.2017 Обзор смартфона Huawei Mate 9: и снова Leica

ако производители не стоят на месте, развивая взаимоотношения с фото-брендами, чтобы, видимо, подмять и «беззеркалки», что в целом тоже неплохо. Huawei Mate 9 в данном случае не первенец с камерой от Leica, а по остальным параметрам также не единственный в своём роде, но от этого не менее интересный гаджет. Кто же ещё пытается играть в данном сегменте — посмотрим в таблице сравнений. Huawei
28.02.2017 Leica помогла с камерами новых Huawei P10 и Huawei P10 Plus

На открывшемся в Барселоне конгрессе MWC 2017 представлены смартфоны Huawei P10 и Huawei P10 Plus. Оба смартфона создавались в плотном сотрудничестве с компанией Leica, благодаря чему получили широчайшие возможности фотосъёмки. Так, Huawei P10 получил двойную тыловую камеру, состоящую из цветочувствительного сенсора на 12 мегапикселей и монохромного сен
23.09.2016 Huawei и Leica Camera AG открыли новый исследовательский центр

Huawei совместно с Leica Camera AG объявили о расширении стратегического партнерства и основании лаборатории инн
22.06.2016 Обзор смартфона Huawei P9: камера от Leica

Сложно сказать, действительно ли Leica перепрофилировалась на камеры мобильных телефонов или их участие в проекте P9 — лишь маркетинговый ход (договор подписали, от Leica пришёл инженер и сказал: ставьте линз побольше),
02.02.2016 Первый взгляд на фотоаппараты Fujifilm X70 и X-Pro2: между Sony и Leica

льный компакт в ретро-дизайне с матрицей типоразмера APS-C и светосильным (F/2) фикс-объективом 35 мм ЭФР. Аппарат явно был создан для достаточно узкой аудитории – той, которую ранее «окормляла» сама Leica. Пойти на конкуренцию с легендарным немецким брэндом Fujifilm позволила уверенность в таланте своих инженеров, разрабатывающих матрицы, и в качестве своей оптики. В 2012 году Fujifilm гро
21.10.2015 Leica осваивает полный кадр

На рынок полнокадровых беззеркальных аппаратов, где раньше безраздельно властвовала Sony, вошла компания Leica. Первой полнокадровой беззеркалкой немецкой компании стала Leica SL Typ 601. Аппарат использует цельное алюминиевое шасси с влаго- и пылезащитой и «профессиональный» дизайн, включа
29.05.2015 Его светлость Summicron-M 28mm

Светосила увеличена почти в два раза в новом объективе Leica Summilux-M 28mm. Компания Leica отправляет на заслуженный отдых свой знаменитый объектив Summicron-M 28mm F2 ASPH, создав ему на замену модель Leica Summilux-M 28mm F1.4 ASP
27.05.2014 ВВС вспоминает век Leica

Медиахолдинг BBC подготовил и выложил в интернет материал, посящённый столетию с момента выпуска первой фотокамеры Leica. Первая камера Leica была создана в 1914 году немецким инженером Оскаром Барнаком, за несколько лет до этого перешедшего в Leica (тогда - Optisches Institut Ernst Leitz) из

05.05.2014 Скромное обаяние Luxury: обзор системной "беззеркалки" Leica T класса Hi-End

зные любители рискуют не дождаться появления «той самой» подходящей модели, в которой бы были учтены все необходимые мелочи и излечены «детские болезни». На этом фоне появление новой системной камеры Leica T для многих просто бальзам на душу. Нашей редакции посчастливилось в числе первых познакомиться с новинкой. Leica T (Typ 701)   Отметив свой столетний юбилей, легендарная компания
20.01.2014 Обзор фотоаппарата Leica Х Vario: классика элиты

нешности камеры, и можно сказать, что она почти сохранила те же вес и габариты. Главные улучшения в Leica X2 были внутренними: увеличилось разрешение APS-С сенсора (с 12 до 16 Мпикс), повысилас
05.06.2013 Камера за 300 тысяч рублей: первый тест в России Leica M-Monochrom

приводит к очевидному результату. Так что если какие-то сравнения и уместны, то лишь внутри системы Leica M. С технической точки зрения M Monochrom – всего лишь немного модифицированный M9, одн
21.12.2012 Обзор новинок в трёх семействах компактных камер Leica

версальные камеры, которые не обременительно носить с собой постоянно и при этом иметь возможность снять буквально всё – от птицы на ветке до букашки на травинке. Камеры имеют впечатляющие ультразумы Leica DC Vario-Elmar ASPH, более ранняя модель – шестнадцатикратный, более новая – двадцатикратный, оба с макро-режимом. Leica V-LUX 40 Обе имеют КМОП-сенсоры с физическим размером 1/2.3
17.12.2012 Обзор Leica S2: зеркальная камера Дмитрия Медведева за 1 000 000 рублей

Компания Leica, о продукции которой сегодня снова пойдет речь, является не просто лидером, а родоначал
08.11.2012 Обзор фотокамеры Leica Х2: без конкурентов, без компромиссов

них органов управления для выполнения ручных настроек и сменную оптику из широкого модельного ряда. Leica Х2 - спектр расцветки моделей по программе a la carte достаточно широк, однако, обойдет
18.09.2012 Leica представила 5 новых элитных камер. ФОТО

Немецкий производитель люксовой фототехники Leica анонсировал 5 новых моделей фотокамер: V-Lux 4, D-Lux 6, M-E, M и S. Все они имеют узнаваемый фирменный дизайн и не только - внутреннее содержание также было обновлено. Владельцы фотокаме
07.06.2012 Leica M-Monochrom: монохромная дальномерка за 8 тысяч долларов

В наши дни компания Leica пользуется однозначной репутацией производителя дорогих, очень качественных, иногда стр
14.05.2012 Фотоаппарат Leica продан на аукционе за 2,16 млн евро

Фотоаппарат немецкой компании Leica, выпущенный в 1923 г., ушел в субботу в Вене с молотка за 2,16 млн евро, став самой дорогой фотокамерой в мире, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на австрийскую газету Kleine Zeitung. По

12.05.2012 Новый суперзум для поклонников Leica

Компания Leica представила компактный суперзум V-Lux40. Новинка оснащена 14,1-мегапиксельной CMOS-матрицей размерности 1/2,33’’ (6,08 на 4,56 миллиметра) и объективом с 20-тикратным диапазоном эквивален
11.05.2012 Leica представила 4 новых элитных фотокамеры. ФОТО

Немецкий производитель фототехники Leica Camera объявил о пополнении модельного ряда цифровых камер четырьмя новинками: инноваци
02.04.2012 Легенда дальномерок: обзор камер Leica M9 и X1

Оптика Leica, пожалуй, самый главный элемент в получении безупречных снимков. Феномен ее качества об
24.10.2011 Leica показала топовую камеру D-Lux 5 Titanium

Компания Leica анонсировала новую ультракомпактную камеру D-Lux 5 Titanium. Устройство напоминает фотоаппарат Panasonic LX5. В камере установлена широкоугольная оптика DC Vario-Summicron с расстоянием 2
08.08.2011 Ricoh показала сменный адаптер для оптики Leica

Компания Ricoh анонсировала фотоаксессуар, позволяющий подключать к камерам объективы Leica с байонетом M. Устройство позволяет быстро сменять оптику в камерах Ricoh GXR. В адапте
22.06.2011 Leica обновила флагманский фотоаппарат

Фирма Leica анонсировала выход новой модели цифрового фотоаппарата топового уровня M9. Устройство получило название M9-P и заменяет модель 2009 года. В новой версии фотокамеры ЖК-экран покрыт устойчи
30.05.2011 Leica стала самой дорогой камерой

На аукционе модель старого фотоаппарата Leica ушла за 1.89 млн долларов. Это стало самым дорогим лотом за всю историю торгов.
27.05.2011 Leica показала ультракомпактный фотоаппарат

и режим 3D-съемки. Камера поддерживает съемку в FullHD-разрешении в формате AVCHD с максимальным 16-кратным зумом и шумоподавлением. В камере есть 3-кратный ЖК-экран с разрешением 460 тысяч пикселей. Leica показала ультракомпактный фотоаппарат Фотоаппарат Leica V-Lux 30 поступит в продажу в начале июня 2011 года по цене 750 долларов.
27.04.2011 Leica хотят объединить с iPhone

Создан концепт фотоаппарата Leica в виде док-станции для iPhone 4. Смартфон там выступает в роли видоискателя и средства для просмотра фото
25.02.2011 Leica отказалась от планов по выпуску камер формата микро 4/3

Компания Leica опровергла слухи о вхождении консорциум производителей фототехники для камер формата 4/3. Они основывались на том, что немецкая компания собиралась представить свой беззеркальный фотоаппа
23.04.2010 Leica выпустила компакт с GPS-модулем

Компания Leica пополнила модельный ряд своих фотоаппаратов камерой V-LUX 20. Новая модель относится к классу дорогих компактных решений и наделена функциями, которые недоступны в большинстве аналогичных
26.12.2008 Leica выпускает новые модели геодезических GPS-приемников

Компания Leica Geosystems анонсировала выпуск новых геодезических GPS-приемников серии 1200+. Данная серия соответствует концепции «future proof» («соответствие требованиям будущего») компании Leica<
16.06.2008 Представлена модернизированная Leica fieldPro версии 2.1

Компания Leica Geosystems выпустила релиз 2.1 программного комплекса Leica fieldPro - мобильного геодезического CAD-продукта для использования трехмерных геопространственных данных в архитектуре,
30.11.2007 Военная неогеография: геопорталы поля боя от Leica представлены в Москве

Российская компания "Прайм Груп" и Leica Geosystems представили в Москве новейшие ИТ-разработки, предназначенные для обработки больших объемов геоданных - в первую очередь растровых данных дистанционного зондирования. Продукты о
20.04.2007 Взгляни на мир шире

Новая 7,2-мегапиксельная фотокамера Lumix DMC-FX07, помимо 28-мм широкоугольного объектива LEICA DC с оптическим трансфокатором 3,6x и со светосилой F2,8, снабжена 2,5-дюймовым ЖК-экраном. Также FX07 оснащена первой в мире системой Интеллектуального Управления Чувствительностью (Inte
14.03.2007 "Прайм Груп" повысит доступность ПО Leica Geosystems

Российская компания «Прайм Груп», специализирующаяся в области системной интеграции и решений в области информационных технологий, объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с Leica Geosystems Geospatial Imaging (LGGI) на распространение программного обеспечения для обработки и анализа различных данных дистанционного зондирования (ДДЗ). Теперь, с появлением в России

09.03.2007 Leica C-LUX 2: цифровая камера в комплекте с Photoshop Elements

тия затвора составляет 1/2000 секунды при съемке фото и 1/6400 — при съемке видео. Максимальная чувствительность ISO составляет 3200. Традиционно, новинка доступна в серебристом и черном цветах. Leica C-LUX 2 Что особенно приятно, модель поставляется в комплекте с картой памяти SD на 64 МБ и программным обеспечением Photoshop Elements для редактирования фотоснимков. В продаже новинка п

Публикаций - 282, упоминаний - 318

Leica Camera и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4676 92
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 77
Sony 6739 66
Samsung Electronics 11064 57
Nikon 646 48
Canon 1439 46
Xiaomi - Сяоми 2231 36
Apple Inc 13154 32
Olympus 475 28
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 27
Google LLC 12688 26
LG Electronics 3735 23
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 17
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 17
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 17
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 14
Eastman Kodak - Кодак 509 12
Leica Summilux 16 11
Toshiba Corporation 2980 10
Konica Minolta 423 10
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 10
TI - Texas Instruments Incorporated 848 9
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 9
Atmel 49 9
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 9
Furuno Electric - Фуруно Еврус 17 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
HTC Corporation 1512 9
Spirit DSP - Спирит Корп 482 9
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 9
Victor Hasselblad AB 57 8
Microsoft Corporation 25775 8
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 51 7
BBK OnePlus 298 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 7
Seiko Epson Corporation 908 6
X Corp - Twitter 2938 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Qualcomm Technologies 1974 6
Carl Zeiss AG 307 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Porsche Design GmbH 23 7
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 6
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 6
Геометрия НПО 165 5
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 5
Hyundai Motor Company 436 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 4
Volkswagen Audi Group 232 3
Ferrari NV 159 3
Связной ГК 1401 3
Совкомбанк Совесть 279 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
Верный - торговая сеть 326 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 2
Hansa - Ханса 114 2
eBay Inc 1640 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
TÜV Rheinland Group 181 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
Bentley Motors 74 1
LEGO 260 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Citi - Citibank 158 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Caterpillar - 93 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство Мексики - органы государственной власти 14 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 29 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 63
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 146
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 133
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 130
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 127
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 123
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 116
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 111
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 108
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 104
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 85
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 85
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 85
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 80
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 80
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 71
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 70
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 60
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 60
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 58
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 58
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 57
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 56
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 54
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 53
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 51
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 49
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 48
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 47
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 47
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 44
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 42
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 41
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 41
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 40
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 40
Микрофон - Microphone 2808 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 39
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 38
Аксессуары 4282 38
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