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Furuno Electric Фуруно Еврус


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Производители противопожарных ИT-систем: Национальный режим в госзакупках не работает 1
05.12.2024 В России запретят параллельный импорт систем противопожарной защиты 1
15.02.2017 Garmin начала российские продажи новых морских приборов 2
27.12.2012 «ФуруноЕврус» построит корпоративную ИС на базе «1С:Консолидации 8 Проф» 3
18.02.2008 Минтранс сертифицировал тренажер ГМССБ «Транзаса» 1
14.02.2008 Ликбез. GPS – что, зачем и почему 1
22.04.2003 Spirit: на японском рынке как дома 1
18.03.2003 Spirit представил решение для устройств громкой связи 1
04.03.2003 Siemens лицензировал VoIP-решение компании Spirit 1
29.01.2003 В 2002 г. SPIRIT покорил Европу вслед за Японией и Америкой 1
29.01.2003 В 2002 г. SPIRIT покорил Европу вслед за Японией и Америкой 1
19.04.2002 Российское ПО для процессоров Texas Instruments 1
19.04.2002 DSP-процессоры Texas Instruments будут работать на российском ПО 1
05.03.2002 Каролина Панферова перешла из "АйТи" в Spirit 1
10.10.2001 Четыре экспортера российского ПО заявили о приостановлении своего участия в АРПО 1
19.06.2001 SPIRIT выполнила первый проект по заказу израильской Tadiran 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Furuno Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2937 10
Spirit DSP - Спирит Корп 471 10
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 10
TI - Texas Instruments Incorporated 816 10
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 10
Atmel 49 10
Leica Camera 264 9
Samsung Electronics 10389 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 7
Siemens AG - Siemens Group 2604 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5051 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 2
Garmin - Гармин 205 2
Sophia Antipolis - София-Антиполис - технопарк 23 2
Excelsa 2 2
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 144 2
Восход ФГБУ НИИ 659 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2072 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
8527 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8932 1
HTC Corporation 1501 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Рексофт - Reksoft 424 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
Yahoo! 3699 1
АйТи 1388 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
EPAM Vested Development 17 1
BMC Software 92 1
Вест Концепт - West Concept 61 1
Rover - RoverComputers 415 1
Тензор 113 1
Ростех - Автоматика Концерн 1676 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 1
Eaton 70 1
Hyundai Motor Company 401 5
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 35 2
Boeing 1013 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3240 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3129 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3038 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3367 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 261 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 603 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1455 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 700 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
Консорциум ПОПСБ АНО - Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности 2 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16406 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8308 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21263 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28334 3
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 337 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24971 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6106 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4010 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12956 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1862 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 986 2
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 181 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7195 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2225 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7597 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1518 2
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 238 2
DTMF - Dual-tone multi-frequency signaling - Тональный сигнал - Двухтональный многочастотный аналоговый сигнал 30 2
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 305 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10628 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12668 2
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 289 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2970 2
Диктофон - Voice recorder 134 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2389 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 344 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7447 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11932 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1557 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10136 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4689 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 633 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1608 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24788 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2753 1
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Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1838 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2808 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 2
Garmin GPSMAP 13 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 479 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 242 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 967 1
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 26 1
Apple Локатор 81 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 454 1
1С:Консолидация 53 1
Garmin HD-IDTM - сонар 1 1
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 111 1
Nokia Nseries 537 1
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 1
GPS WAAS - Wide Area Augmentation System - система распространения поправок к данным 7 1
E-Ten glofiish - джойстик 92 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 30 1
IMO GMDSS NAVTEX - NAVigational TEleX - НАВТЕКС - международная автоматизированная система оповещения в судоходной навигации для приема навигационной и метеорологической информации безопасности (Maritime Safety Information) - компонент ГМССБ 1 1
Garmin nuvi - Garmin nuviFone - Garmin nuviphone - Garmin nuviCam 29 1
Garmin eTrex 2 1
Garmin Zumo 2 1
Garmin Fishfinder 1 1
Garmin Quickdraw Contours 1 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 131 1
Свириденко Андрей 98 5
Путин Владимир 3254 1
Волков Сергей 91 1
Ксенин Алекс 311 1
Панферова Каролина 1 1
Власов Алексей 18 1
Шпак Василий 244 1
Камышанский Сергей 1 1
Сыртланов Искандер 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 7
Европа 24414 7
Азия - Азиатский регион 5626 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13419 3
Япония 13383 3
Израиль 2756 3
Германия - Федеративная Республика 12795 3
Италия - Итальянская Республика 4386 3
Франция - Французская Республика 7905 3
Япония - Токио 997 3
Южная Корея - Республика 6740 2
Ирландия - Республика 1018 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17921 2
Индия - Bharat 5557 2
Канада 4926 2
Китай - Тайвань 4055 2
США - Калифорния 4682 2
Германия - Бавария - Мюнхен 470 2
Южная Корея - Сеул 368 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1042 2
Великобритания - Бирмингем 97 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17542 2
Казахстан - Республика 5662 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 1
Земля - планета Солнечной системы 10479 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2923 1
Польша - Республика 1985 1
Америка - Американский регион 2176 1
Бразилия - Федеративная Республика 2402 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1162 1
Турция - Турецкая республика 2427 1
Испания - Королевство 3738 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3355 1
США - Колумбия - Вашингтон 1409 1
Португалия - Португальская Республика 929 1
Греция - Греческая Республика 986 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5260 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 398 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5126 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3527 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5692 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2352 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11164 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 919 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1536 2
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 243 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9228 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5192 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1675 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19346 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8765 1
VAD - Value Added Distribution 111 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1099 1
СССР и США - Холодная война 212 1
Английский язык 6754 1
Физика - Physics - область естествознания 2700 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5369 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4785 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6601 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6093 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2434 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 714 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 520 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3407 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24900 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9137 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1403 1
Импортозамещение - параллельный импорт 524 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1770 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 2
Mobile Research Group 82 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 15 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 33 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366529, в очереди разбора - 750914.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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