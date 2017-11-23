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BAE Systems Marconi Wireless Telegraph & Signal Company FORE Systems ForeView Foundation Euristix

BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix


23.11.2017 Avaya и TTC Marconi представили решение для диспетчерских служб

Avaya в партнерстве с чешской TTC Marconi разработала решение для оперативно-технологической связи и диспетчерской телефонии, которое было представлено на международной выставке IT-технологий GITEX Technology Week 2017, проходи
21.12.2005 Приобретение Ericsson активов Marconi одобрено Еврокомиссией

я Ericsson получила необходимые разрешения от органов, регулирующих антимонопольное право, в том числе от Европейской Комиссии, в отношении приобретения ключевых активов телекоммуникационного бизнеса Marconi Corporation, о котором было объявлено 25 октября 2005 г. Сделка по приобретению ключевых активов еще должна быть одобрена на внеочередном заседании акционеров Marconi, которое пр
10.11.2005 Ericsson начинает рубить головы в Marconi

Компания Ericsson покупает большую часть британской телекоммуникационной компании Marconi Corporation. Сумма ожидаемой сделки составит $2,1 млрд. Известно, что шведская компания приобретает 75% активов Marconi, в том числе бизнес в области оптических сетей, широкополо
25.10.2005 Ericsson планирует приобрести одно из подразделений компании Marconi за $2,1 млрд.

Компания Ericsson планирует приобрести одно из подразделений британской компании Marconi за 1,2 млрд фунтов стерлингов ($2,1 млрд.), сообщает сегодня издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Речь идет, в частности, о подразделении по производству
01.02.2005 Huawei и Marconi вступили в альянс

Китайский и британский производители телекоммуникационного оборудования Huawei и Marconi заключили альянс для совместного предоставления услуг, дистрибуции, а в будущем — разработке продуктов. Согласно меморандуму о намерениях, Huawei будет продавать оборудование Ma
06.10.2004 Marconi поставит систему MDMS для СМАРТС

Компания Marconi продолжит до конца 2004 года поставку и установку радиотерминалов для российского оператора мобильной связи СМАРТС. В прошлом году компания Marconi совместно со своим российским

20.05.2004 Marconi впервые за три года получил прибыль

Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi впервые за три года порадовал инвесторов квартальным отчетом с прибылью, хоть и небольшой - всего £8 млн. при продажах £394 млн. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы вытянуть годо
27.04.2004 "СтарТелеком" открыл центры обслуживания оборудования Marconi

Компания "СтарТелеком" открыла в Москве и Санкт-Петербурге центры сервисного обслуживания оборудования Marconi. Это сервис-центр уже третьей компании, производителя телекоммуникационных решений, поставками которых занимается "СтарТелеком", два других сервис-центра обслуживают оборудование Iskrat
12.01.2004 Marconi сократил долг

Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi продал свое подразделение по производству оборудования для широкополосной связи американской компании Advanced Fibre Communications. Стоимость сделки составила $240 млн. Средства, получ
08.10.2003 Группа "Индиго" запустит GSM-сети в начале следующего года

Великий Новгород, Архангельск, Северодвинск, Сыктывкар, Ухта, Чебоксары. Выбор сделан в пользу системы беспроводного широкополосного радиодоступа типа "точка-мультиточка" MDMS производства корпорации Marconi GmbH. Поставщиком и системным интегратором выступает компания "Телекор". Marconi Digital Multipoint System (MDMS) – система беспроводного широкополосного радиодоступа, разработан
12.08.2003 MRV Communications и Marconi подписали соглашение о совместном продвижении решений Ethernet-поверх-SDH

Поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи MRV Communications объявил о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Marconi. По условиям соглашения, Marconi включит поддержку удаленно управляемых медиаконвертеров серий EM316FRM/EM316EFRM производства MRV в свое решение PacketSpan, что обеспечит операт
17.07.2003 Продажи Marconi упали на 31%

Продажи производителя телекоммуникационного оборудования Marconi Corporation снизились в первом квартале 2003/04 финансового года на 31% к аналогичному периоду предыдущего года, сообщила британская компания сегодня. В период с апреля по июнь продажи

29.05.2003 Marconi завершил квартал с прибылью от основной деятельности

Производитель телекоммуникационного оборудования Marconi Corporation переживает снижение продаж, однако ему удалось завершить четвертый кварта
18.04.2003 Marconi и Alcatel лидируют на рынке оптического оборудования Европы

Согласно данным исследования агентства RHK, доля производителя телекоммуникационного оборудования Marconi на европейском рынке оптоволоконных сетей выросла в течение 2002 года на 4%. Этот показатель превышает результаты всех остальных мировых производителей. По данным агентства, лидерами на
10.04.2003 Marconi объявил о партнерстве с Riverstone

Группа широкополосной маршрутизации и коммутации британской Marconi объявила в среду о партнерстве с компанией Riverstone Networks из США. Цель сотрудничества - совместная разработка городских пакетных Ethernet-сетей для телекоммуникационных операторов.
27.03.2003 Marconi протестировал новый коммутатор-маршрутизатор IP/MPLS

Британская компания Marconi объявила об успешном завершении тестирования нового мультисервисного IP/MPLS коммутатора-маршрутизатора BXR-48000 с пропускной способностью 480 Гбит/с. Для тестрования по системе Isocor
13.03.2003 Marconi представил новую стационарную беспроводную систему для сотовых сетей

Британская компания-производитель телекоммуникационного оборудования Marconi представила на выставке CeBIT свою новую цифровую мультиточечную систему (MDMS) стационарной беспроводной связи версии для сотовых сетей. Версия системы - 6.0. Компания позиционирует ее
11.03.2003 Marconi заключил два крупных контракта

В понедельник британская компания-производитель телекоммуникационного оборудования Marconi заключила сразу два многомиллионных контракта на обслуживание и поставку своего оборудования. Первый контракт, на £19,2 млн. сроком на пять лет, был подписан с Tube Lines - фирмой, обсл
07.03.2003 Marconi поставит UMTS-концентратор в Италию

Итальянский оператор сотовой связи Wind, собирающийся в ближайшем будущем начать тестирование своей 3G-сети стандарта UMTS в Милане и Риме, подписал контракт с британским производителем Marconi на закупку и установку UMTS-концентратора для своей сети. По контракту, компания поставит оператору свой узел доступа AXH2500, разработанный в Италии. Узел будет собирать и перераспреде
05.03.2003 Marconi завершил продажу второстепенных активов

Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi объявил о продаже двух второстепенных подразделений. Итальянская Finmeccanica SpA купила подразделение OTE SpA, занимавшееся аппаратурой для транкинговой цифровой радиосвязи TETRA, за €
05.03.2003 Marconi и Larscom продемонстрировали систему расширения каналов связи по протоколу MFR

Компании Marconi и Larscom продемонстрировали новое решение по расширению каналов в широкополосных сетях на базе протокола Multilink Frame Relay (MFR) - карту Marconi DS-3 и клиентское оборудован
25.02.2003 Marconi выпустил систему оптимизации работы сотовых сетей Planet NOVA

Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi, представил решение Planet NOVA по оптимизации работы сотовых сетей связи и анализу трафика. Система выпущена подразделением компании Wireless Business Unit. Planet NOVA включает в себя
17.02.2003 Marconi поставит оборудование для оптоволоконной сети индийского оператора TATA

Крупный телекоммуникационный оператор Индии компания TATA Teleservices подписала контракт с британской фирмой Marconi на поставку оборудования для строительства оптоволоконной сети с архитектурой SDH. Контракт стоимостью $16 млн. расчитан на 3 года, британская фирма получила его в результате тендера, о
07.02.2003 British Telecom закупил у Marconi 1200 интернет-киосков

Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi сообщил о первом коммерческом контракте на закупку своих интернет-киосков Neptune 1000. Покупателем стала компания British Telecom, планирующая разместить 1200 пунктов доступа в интерне
05.02.2003 Marconi усовершенствует сеть доступа для Telecom Italia

Оператор Telecom Italia подписал с британской Marconi контракт на поставку и установку оборудования для усовершенствования широкополосной сети доступа, необходимого для ввода мультимедийных услуг нового поколения. Двухлетний рамочный контр
04.02.2003 Marconi обеспечит австралийскую армию радиостанциями

Marconi Australia, aвстралийский филиал британского производителя телекоммуникационного оборудования Marconi, подписал соглашение с поставщиком военного оборудования Defcon Technologies на поставку радиосистем армии и другим силовым ведомствам страны. В частности, боевые армейские подразделени
04.02.2003 Marconi установит цифровую сеть TETRA на китайской АЭС

Британская компания-производитель телекоммуникационного оборудования, Marconi, подписала контракт с китайской фирмой Jinagsu Nuclear Power Ltd на установку цифровой радиосети стандарта TETRA на атомной электростанции Янгсу. Сеть необходима персоналу станции для п
31.01.2003 Marconi начнет поставки мультимедийных веб-таксофонов в Австралии

Британская компания Marconi сообщила о подписании реселлерского соглашения с австралийской компанией WebPoint по поставке мультимедийных веб-таксофонов. В свою очередь, WebPoint - крупный провайдер решений доступа
30.01.2003 Marconi представила карту гигабитного Ethernet для платформы Access Hub

Британская компания-производитель сетевого оборудования Marconi представила сетевую карту гигабитного Ethernet для своей платформы Access Hub. Платформа продается интернет-провайдерам, предоставляющим доступ через DSL-линии. Благодаря этой 32-линейн
30.01.2003 Marconi модернизирует сеть связи железной дороги в ФРГ

Британский телекоммуникационный гигант Marconi сообщил о получении многомиллионного контракта на модернизацию сети ESTW железнодорожной компании Германии Deutsche Bahn AG в городе Любек. Сеть, объединяющая все железнодорожные станци
16.12.2002 Новые назначения в Cellcom и Marconi

ербург (Yitzhak Peterburg). Вступление в должность состоится 1 января 2003 года. Джейкоб Перри (Jacob Perry), ранее возглавлявший Cellcom, ушёл в отставку по собственному желанию. Английская компания Marconi сообщила сегодня о назначении Джона Дивейни (John Devaney) на пост председателя совета директоров Marconi Corporation и Marconi. Кент Эткинсон (Kent Atkinson) назначен неи
25.11.2002 Marconi отложила рефинансирование $4-миллиардного долга

Отягощенный долгами британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi объявил о невозможности рефинансировать $4-миллиардный долг в сроки, оговоренные с кредиторами в августе. По утверждению финансового руководства компании, задержка связана с не подготов
02.09.2002 Акционерам Marconi достанется полпроцента акций компании

огочисленных приобретений, среди которых - $4,5 млрд., уплаченных за производителя ATM-коммутаторов Fore Systems, и $2,1 млрд. - за Reltec, выпускающую оборудование для решения "проблемы послед
19.08.2002 Kонтроль над Marconi может перейти к банкам

У акционеров британской телекоммуникационной компании Marconi может остаться менее одного процента акций, если компания реализует свой новый план реструктуризации долгов. Как сообщает Financial Times, Marconi намерена расплатиться с долгами
06.08.2002 Marconi готовится к продаже последнего непрофильного филиала

Британская телекоммуникационная группа Marconi Plc, страдающая от нехватки наличных средств, готовится срочно продать один из своих

15.07.2002 Marconi продала группу микроволновых компонентов компании 3i

Британская телекоммуникационная фирма Marconi продала свое подразделение по производству микроволновых компонентов Applied Technologies. В общей сложности, покупатель - компания венчурного капитала 3i Group - получила мощности по и
21.06.2002 Переговоры Marconi с кредиторами закончатся передачей контроля над компанией

Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi Plc, находящийся на грани банкротства, скорее всего, избавится от своих долгов посред
10.04.2002 Marconi готова расплатиться с долгами своими активами

Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi Plc предложил план расчета со своим $4,3-миллиардным долгом, сообщила газета Independ
15.02.2002 Marconi поставит оборудование мексиканскому оператору Protel

тного обеспечения и услуги поддержки для сети, базирующейся на технологии DWDM. Сеть соединит Мехико, Гвадалахару и Монтеррей-Ларедо в штате Техас. Соглашение является важным этапом развития операций Marconi в Америке, где до сих пор она представлена слабо (ранее был заключен лишь один многомиллионный контракт). Protel предоставляет услуги междугородной связи и другие телекоммуникационные у
04.02.2002 Marconi заключилa контракты на поставку оборудования для Omnitel Vodafone и BT

Компания Marconi заключила соглашение с Omnitel Vodafone, в соответствии с которым осуществит монтаж волоконно-оптической сети протяженностью более 10 тыс. км. Работы по данному контракту планируется за

Публикаций - 119, упоминаний - 119

BAE Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2963 15
Cisco Systems 4914 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1648 8
BT Group - British Telecommunications 4 7
Intel Corporation 11750 6
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 551 5
Yahoo! 3556 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 5
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 281 5
Microsoft Corporation 23868 5
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 516 4
Lenovo Motorola 3506 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 423 3
LG Electronics 3518 3
AT&T Inc 1625 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 829 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1340 3
Vodafone Group 1270 3
Redback Networks 39 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1058 2
Telstra Corporation Limited 192 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 775 2
Стартелеком 12 2
Tyco International 54 2
HP - Hewlett-Packard 3508 2
Прогноз 1232 2
China Telecom - Чайна Телеком 252 2
Ericsson Television - Tandberg Television 12 2
Siemens AG - Siemens Group 2505 2
Oracle Corporation 6389 2
Check Point Software Technologies 723 2
Oclaro - Bookham Technology 3 2
Amazon Inc - Amazon.com 2829 2
Oracle - Sun Microsystems 2171 2
HP Compaq Computer Corp 1648 2
ArrayComm 3 2
Deutsche Telekom 801 2
BAE Systems - Marconi - British Aerospace 9 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 512 4
eBay Inc 1571 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 3
Walmart - Wal-Mart Stores 103 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 39 2
Coca-Cola Company 247 2
Merrill Lynch 1 2
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 12 2
Alcoa 42 2
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 175 2
Macy's, Inc - Federated Department Stores 8 2
NEA - New Enterprise Associates 23 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 2 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 1
Mobil - Мобил 52 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 23 1
Avanta Personnel - Adecco 8 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 62 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго ПАО 48 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 93 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 416 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 106 1
MIG - Metromedia International Group 51 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 122 1
Barclays 100 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 6
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 28 2
Ассоциация менеджеров 15 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 246 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 106 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 1
WiMAX Forum 53 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 979 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 3516 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 12
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3292 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2981 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 9
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 769 7
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 176 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 1445 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 7
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 630 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 969 5
Пропускная способность - Bandwidth 1633 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2081 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3121 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 80 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 4
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 188 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet 1814 3
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 68 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5485 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1178 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 352 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии 614 3
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 42 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 446 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 479 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 291 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 576 2
Microsoft Windows 2000 940 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 3
Apple iPhone 6 597 2
Age of Kings 3459 2
BAE Systems - Marconi Digital Multipoint System - MDMS 3 2
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 143 2
Microsoft Windows 14705 2
Linux OS 8523 2
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 233 1
Google Android 12999 1
Apple iAd 46 1
VMware vShield 8 1
Ericsson cOMS 1 1
Nokia Symbian OS 1274 1
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 2 1
BAE Systems - Marconi SoftSwitch VoIP 1 1
Amdocs ACE - Amdocs Advertising, Commerce and Entertainment 1 1
Лондонский метрополитен - London Underground - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 11 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 224 1
VMware vSphere 455 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1024 1
Avaya Aura Communication Manager 14 1
Microsoft Windows BitLocker 64 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1452 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 44 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 1
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 1911 1
Huawei nova - Серия смартфона 18 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 207 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 1
Microsoft Windows NT 685 1
Sony Xperia X - серия смартфонов 1 1
Avaya Contact Recording Advanced - Avaya Contact Recorder 1 1
Avaya AES 5 1
Avaya Breeze 10 1
Parton Mike - Пертон Майк 4 4
Chambers John - Чемберс Джон 118 2
Ginzburg Sam - Гинзбург Сэм 4 2
Boyle Patrick - Бойл Патрик 11 2
Цветков Сергей 13 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 155 1
Меламед Александр 93 1
Грин Диана 9 1
Greene Diane - Грин Диана 19 1
Меламед Леонид 150 1
Солонин Виталий 89 1
Левина Марина 12 1
Борох Павел 6 1
Лисицин Евгений 17 1
Ben Horowitz - Хоровиц Бен 4 1
Johansson Stefan - Йоханссон Стефан 2 1
Ваньков Вадим 14 1
Асланян Сергей 103 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 23
Европа 11993 13
Россия - РФ - Российская федерация 127081 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 9
Германия - Федеративная Республика 8772 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 7
Италия - Итальянская Республика 3006 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 6
Нидерланды 2226 5
Швеция - Королевство 2191 5
Индия - Bharat 4474 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 386 3
Китай - Тайвань 1755 3
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 650 3
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 201 3
Италия - Рим 202 3
Америка 2007 3
Южная Корея - Республика 4473 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 3
Саудовская Аравия - Королевство 530 2
Европа Западная 1350 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1808 2
Азия - Азиатский регион 4269 2
Канада 3013 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 485 2
США - Калифорния 3459 2
Америка Северная 2631 2
Финляндия - Финляндская Республика 1621 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 252 2
Франция - Французская Республика 5484 2
Европа Восточная 3026 2
Африка - Африканский регион 3033 2
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 86 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1263 2
Америка Центральная 66 1
Мексика - Гвадалахара 6 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 14
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 1581 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 12
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 1 6
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 269 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 376 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 5
Английский язык 3945 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 3
Абонентская база - Абонентская плата 1372 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 330 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1668 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 2692 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 295 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 2
Internet Economy - Интернет-экономика 10 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 511 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 15 2
Профсоюз - Профессиональный союз 100 2
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 244 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 96 2
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 49 1
Спорт - Футбол 255 1
Quality of Life - Качество жизни 0 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 1
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 823 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 568 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 19 1
Флот - крупное объединение кораблей, судов и членов их экипажа 427 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 595 1
FT - Financial Times 1073 11
Total Telecom 185 7
CNET Networks - CNET News 1604 6
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 534 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 2
Times 659 2
Informa - Informa Telecoms & Media 14 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 1
ComputerWire 51 1
Independent 115 1
Vnunet 226 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 580 1
Деловой Петербург 25 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 596 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1159 1
The Register 1230 1
Internet Stock Report 992 6
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 391 2
Moody's Investors Service 56 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 106 1
РАН - Российская академия наук 1779 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 251 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 399 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 7
JD.com 618 Shopping Festival 74 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 642 1
CeBIT 445 1
Intel Developer Forum - IDF 240 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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