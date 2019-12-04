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BAE Systems Marconi Wireless Telegraph & Signal Company FORE Systems ForeView Foundation Euristix

BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix

СОБЫТИЯ

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04.12.2019 «Автоматика» и TTC Marconi заключили соглашение о сотрудничестве

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» подписал соглашение о сотрудничестве с чешской компанией TTC Marconi в лице представительства «TTC энергосервис». Соглашением предусмотрено стратегическое партнерство сторон в области цифровизации, в частности, по направлениям связи, сетевых технолог
23.11.2017 Avaya и TTC Marconi представили решение для диспетчерских служб

Avaya в партнерстве с чешской TTC Marconi разработала решение для оперативно-технологической связи и диспетчерской телефони
21.12.2005 Приобретение Ericsson активов Marconi одобрено Еврокомиссией

ле от Европейской Комиссии, в отношении приобретения ключевых активов телекоммуникационного бизнеса Marconi Corporation, о котором было объявлено 25 октября 2005 г. Сделка по приобретению ключе
10.11.2005 Ericsson начинает рубить головы в Marconi

Компания Ericsson покупает большую часть британской телекоммуникационной компании Marconi Corporation. Сумма ожидаемой сделки составит $2,1 млрд. Известно, что шведская компан
25.10.2005 Ericsson планирует приобрести одно из подразделений компании Marconi за $2,1 млрд.

Компания Ericsson планирует приобрести одно из подразделений британской компании Marconi за 1,2 млрд фунтов стерлингов ($2,1 млрд.), сообщает сегодня издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Речь идет, в частности, о подразделении по производству
01.02.2005 Huawei и Marconi вступили в альянс

Китайский и британский производители телекоммуникационного оборудования Huawei и Marconi заключили альянс для совместного предоставления услуг, дистрибуции, а в будущем — разработке продуктов. Согласно меморандуму о намерениях, Huawei будет продавать оборудование Ma
06.10.2004 Marconi поставит систему MDMS для СМАРТС

Компания Marconi продолжит до конца 2004 года поставку и установку радиотерминалов для российского оператора мобильной связи СМАРТС. В прошлом году компания Marconi совместно со своим российским

20.05.2004 Marconi впервые за три года получил прибыль

Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi впервые за три года порадовал инвесторов квартальным отчетом с прибылью, хоть и небольшой - всего £8 млн. при продажах £394 млн. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы вытянуть годо
27.04.2004 "СтарТелеком" открыл центры обслуживания оборудования Marconi

Компания "СтарТелеком" открыла в Москве и Санкт-Петербурге центры сервисного обслуживания оборудования Marconi. Это сервис-центр уже третьей компании, производителя телекоммуникационных решений, поставками которых занимается "СтарТелеком", два других сервис-центра обслуживают оборудование Iskrat
12.01.2004 Marconi сократил долг

Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi продал свое подразделение по производству оборудования для широкополосной связи американской компании Advanced Fibre Communications. Стоимость сделки составила $240 млн. Средства, получ
08.10.2003 Группа "Индиго" запустит GSM-сети в начале следующего года

мы беспроводного широкополосного радиодоступа типа "точка-мультиточка" MDMS производства корпорации Marconi GmbH. Поставщиком и системным интегратором выступает компания "Телекор". Marconi

12.08.2003 MRV Communications и Marconi подписали соглашение о совместном продвижении решений Ethernet-поверх-SDH

Поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи MRV Communications объявил о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Marconi. По условиям соглашения, Marconi включит поддержку удаленно управляемых медиаконвертеров серий EM316FRM/EM316EFRM производства MRV в свое решение PacketSpan, что обеспечит операт
17.07.2003 Продажи Marconi упали на 31%

Продажи производителя телекоммуникационного оборудования Marconi Corporation снизились в первом квартале 2003/04 финансового года на 31% к аналогичном
29.05.2003 Marconi завершил квартал с прибылью от основной деятельности

Производитель телекоммуникационного оборудования Marconi Corporation переживает снижение продаж, однако ему удалось завершить четвертый кварта
18.04.2003 Marconi и Alcatel лидируют на рынке оптического оборудования Европы

Согласно данным исследования агентства RHK, доля производителя телекоммуникационного оборудования Marconi на европейском рынке оптоволоконных сетей выросла в течение 2002 года на 4%. Этот показатель превышает результаты всех остальных мировых производителей. По данным агентства, лидерами на
10.04.2003 Marconi объявил о партнерстве с Riverstone

Группа широкополосной маршрутизации и коммутации британской Marconi объявила в среду о партнерстве с компанией Riverstone Networks из США. Цель сотрудничества - совместная разработка городских пакетных Ethernet-сетей для телекоммуникационных операторов.
27.03.2003 Marconi протестировал новый коммутатор-маршрутизатор IP/MPLS

Британская компания Marconi объявила об успешном завершении тестирования нового мультисервисного IP/MPLS коммутатора-маршрутизатора BXR-48000 с пропускной способностью 480 Гбит/с. Для тестрования по системе Isocor
13.03.2003 Marconi представил новую стационарную беспроводную систему для сотовых сетей

Британская компания-производитель телекоммуникационного оборудования Marconi представила на выставке CeBIT свою новую цифровую мультиточечную систему (MDMS) стационарной беспроводной связи версии для сотовых сетей. Версия системы - 6.0. Компания позиционирует ее
11.03.2003 Marconi заключил два крупных контракта

В понедельник британская компания-производитель телекоммуникационного оборудования Marconi заключила сразу два многомиллионных контракта на обслуживание и поставку своего оборудования. Первый контракт, на £19,2 млн. сроком на пять лет, был подписан с Tube Lines - фирмой, обсл
07.03.2003 Marconi поставит UMTS-концентратор в Италию

Итальянский оператор сотовой связи Wind, собирающийся в ближайшем будущем начать тестирование своей 3G-сети стандарта UMTS в Милане и Риме, подписал контракт с британским производителем Marconi на закупку и установку UMTS-концентратора для своей сети. По контракту, компания поставит оператору свой узел доступа AXH2500, разработанный в Италии. Узел будет собирать и перераспреде
05.03.2003 Marconi завершил продажу второстепенных активов

Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi объявил о продаже двух второстепенных подразделений. Итальянская Finmeccanica SpA купила подразделение OTE SpA, занимавшееся аппаратурой для транкинговой цифровой радиосвязи TETRA, за €
05.03.2003 Marconi и Larscom продемонстрировали систему расширения каналов связи по протоколу MFR

Компании Marconi и Larscom продемонстрировали новое решение по расширению каналов в широкополосных сетях на базе протокола Multilink Frame Relay (MFR) - карту Marconi DS-3 и клиентское оборудован
25.02.2003 Marconi выпустил систему оптимизации работы сотовых сетей Planet NOVA

Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi, представил решение Planet NOVA по оптимизации работы сотовых сетей связи и анализу трафика. Система выпущена подразделением компании Wireless Business Unit. Planet NOVA включает в себя
17.02.2003 Marconi поставит оборудование для оптоволоконной сети индийского оператора TATA

Крупный телекоммуникационный оператор Индии компания TATA Teleservices подписала контракт с британской фирмой Marconi на поставку оборудования для строительства оптоволоконной сети с архитектурой SDH. Контракт стоимостью $16 млн. расчитан на 3 года, британская фирма получила его в результате тендера, о
07.02.2003 British Telecom закупил у Marconi 1200 интернет-киосков

Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi сообщил о первом коммерческом контракте на закупку своих интернет-киосков Neptune 1000. Покупателем стала компания British Telecom, планирующая разместить 1200 пунктов доступа в интерне
05.02.2003 Marconi усовершенствует сеть доступа для Telecom Italia

Оператор Telecom Italia подписал с британской Marconi контракт на поставку и установку оборудования для усовершенствования широкополосной сети доступа, необходимого для ввода мультимедийных услуг нового поколения. Двухлетний рамочный контр
04.02.2003 Marconi обеспечит австралийскую армию радиостанциями

arconi Australia, aвстралийский филиал британского производителя телекоммуникационного оборудования Marconi, подписал соглашение с поставщиком военного оборудования Defcon Technologies на поста
04.02.2003 Marconi установит цифровую сеть TETRA на китайской АЭС

Британская компания-производитель телекоммуникационного оборудования, Marconi, подписала контракт с китайской фирмой Jinagsu Nuclear Power Ltd на установку цифровой радиосети стандарта TETRA на атомной электростанции Янгсу. Сеть необходима персоналу станции для п
31.01.2003 Marconi начнет поставки мультимедийных веб-таксофонов в Австралии

Британская компания Marconi сообщила о подписании реселлерского соглашения с австралийской компанией WebPoint по поставке мультимедийных веб-таксофонов. В свою очередь, WebPoint - крупный провайдер решений доступа
30.01.2003 Marconi представила карту гигабитного Ethernet для платформы Access Hub

Британская компания-производитель сетевого оборудования Marconi представила сетевую карту гигабитного Ethernet для своей платформы Access Hub. Платформа продается интернет-провайдерам, предоставляющим доступ через DSL-линии. Благодаря этой 32-линейн
30.01.2003 Marconi модернизирует сеть связи железной дороги в ФРГ

Британский телекоммуникационный гигант Marconi сообщил о получении многомиллионного контракта на модернизацию сети ESTW железнодорожной компании Германии Deutsche Bahn AG в городе Любек. Сеть, объединяющая все железнодорожные станци
16.12.2002 Новые назначения в Cellcom и Marconi

b Perry), ранее возглавлявший Cellcom, ушёл в отставку по собственному желанию. Английская компания Marconi сообщила сегодня о назначении Джона Дивейни (John Devaney) на пост председателя совет
25.11.2002 Marconi отложила рефинансирование $4-миллиардного долга

Отягощенный долгами британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi объявил о невозможности рефинансировать $4-миллиардный долг в сроки, оговоренные с кр
02.09.2002 Акционерам Marconi достанется полпроцента акций компании

огочисленных приобретений, среди которых - $4,5 млрд., уплаченных за производителя ATM-коммутаторов Fore Systems, и $2,1 млрд. - за Reltec, выпускающую оборудование для решения "проблемы послед
19.08.2002 Kонтроль над Marconi может перейти к банкам

У акционеров британской телекоммуникационной компании Marconi может остаться менее одного процента акций, если компания реализует свой новый план реструктуризации долгов. Как сообщает Financial Times, Marconi намерена расплатиться с долгами
06.08.2002 Marconi готовится к продаже последнего непрофильного филиала

Британская телекоммуникационная группа Marconi Plc, страдающая от нехватки наличных средств, готовится срочно продать один из своих

15.07.2002 Marconi продала группу микроволновых компонентов компании 3i

Британская телекоммуникационная фирма Marconi продала свое подразделение по производству микроволновых компонентов Applied Technologies. В общей сложности, покупатель - компания венчурного капитала 3i Group - получила мощности по и
21.06.2002 Переговоры Marconi с кредиторами закончатся передачей контроля над компанией

Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi Plc, находящийся на грани банкротства, скорее всего, избавится от своих долгов посред
10.04.2002 Marconi готова расплатиться с долгами своими активами

Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi Plc предложил план расчета со своим $4,3-миллиардным долгом, сообщила газета Independ
15.02.2002 Marconi поставит оборудование мексиканскому оператору Protel

тного обеспечения и услуги поддержки для сети, базирующейся на технологии DWDM. Сеть соединит Мехико, Гвадалахару и Монтеррей-Ларедо в штате Техас. Соглашение является важным этапом развития операций Marconi в Америке, где до сих пор она представлена слабо (ранее был заключен лишь один многомиллионный контракт). Protel предоставляет услуги междугородной связи и другие телекоммуникационные у

Публикаций - 145, упоминаний - 185

BAE Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 17
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Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
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Huawei 4677 3
LG Electronics 3735 3
Oracle Corporation 7074 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
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AT&T Inc 1726 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
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HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Tyco International 85 2
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Atmel 49 2
ArrayComm 7 2
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Excelsa 2 2
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
eBay Inc 1640 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Macy's, Inc - Federated Department Stores 10 2
Alcoa 49 2
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 2
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 2
BB&T Corporation - Branch Banking and Trust Company - BankAtlantic - Ryan Beck & Co - Gruntal & Co 11 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Hyundai Motor Company 436 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Coca-Cola Company 261 2
Merrill Lynch 454 2
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 29 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
Avanta Personnel - Adecco 16 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Росатом - ТВЭЛ - Инвест Технолоджи 6 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 1
Пиццафабрика 7 1
Heinz - Хайнц 26 1
Finnet Group 4 1
Deutsche Bahn AG 26 1
Lightspeed Venture Partners 9 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Альфа-Банк 1979 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 1
Barclays 122 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
NEA - New Enterprise Associates 23 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
WiMAX Forum 69 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
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NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 835 3
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 3
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ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 2
Microsoft Windows 2000 8678 7
BAE Systems - FORE Systems - ForeRunner ASX 6 6
Apple iAd 50 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
BAE Systems - Marconi Digital Multipoint System - MDMS 4 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - МВОС - Московская волоконно-оптическая сеть 18 2
Airbus EADS Astrium - Eurostar 43 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Apple iPhone 6 4861 2
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 2
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
Amdocs ACE - Amdocs Advertising, Commerce and Entertainment 1 1
BAE Systems - Marconi SoftSwitch VoIP 1 1
Broadcom - VMware vShield 25 1
Garmin Forerunner 19 1
Альфа-Банк Экспресс 16 1
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 41 1
Ericsson cOMS 1 1
NTT DoCoMo Keitai 5 1
Intel ProShare Video System 2 1
Intel TeamStation System 2 1
BAE Systems - Marconi Neptune 1 1
Marconi ServiceOn Access 1 1
CA Technologies - Computer Associates - CA Spectrum 10 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Google Android 15244 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 1
Huawei nova - Серия смартфона 115 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Avaya Aura 124 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Parton Mike - Пертон Майк 4 4
Parton Mike - Партон Майк 3 3
Chambers John - Чемберс Джон 123 2
Boyle Patrick - Бойл Патрик 11 2
Svanberg Carl-Henric - Сванберг Карл-Хенрик 23 2
Ginzburg Sam - Гинзбург Сэм 4 2
Jay Linda - Джей Линда 18 2
Gauthier Stephen - Готье Стивен 2 2
Свириденко Андрей 99 2
Солонин Виталий 90 1
Езопов Виталий 14 1
Левина Марина 12 1
Борох Павел 6 1
Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 1
Horowitz Ben - Хоровиц Бен 6 1
Maritz Paul - Моритц Пол 36 1
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Суркова Ирина 5 1
Мискин Александр 1 1
Cooper Martin - Купер Мартин 5 1
Chase Steve - Чейз Стив 28 1
Shenker Scott - Шенкер Скотт 2 1
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Меламед Александр 95 1
Меламед Леонид 150 1
Белов Александр 76 1
Листов Владимир 3 1
Грин Диана 11 1
Асланян Сергей 104 1
Ваньков Вадим 23 1
Лисицин Евгений 21 1
Greene Diane - Грин Диана 20 1
Новицкий Евгений 32 1
Цветков Сергей 22 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 71
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 27
Россия - РФ - Российская федерация 166168 21
Европа 24964 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Индия - Bharat 5870 7
Южная Корея - Республика 7052 5
Швеция - Королевство 3782 5
Китай - Тайвань 4245 5
Нидерланды 3746 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Канада 5082 4
Франция - Французская Республика 8177 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
США - Калифорния 4829 4
Япония 13807 3
Ирландия - Республика 1051 3
Америка - Американский регион 2206 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Израиль 2856 3
Япония - Токио 1020 3
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 359 3
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 228 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 3
Италия - Рим 208 3
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 136 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 85 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Европа Восточная 3138 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Саудовская Аравия - Королевство 666 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 12
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 9
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Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 5
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 3
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Профсоюз - Профессиональный союз 290 2
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
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Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
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FT - Financial Times 1296 11
Total Telecom 613 7
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Times 661 2
Independent 111 1
ComputerWire 51 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Informa PLC - CommsDesign 23 1
Sunday Times 26 1
Australian IT News 51 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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