BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix

«Автоматика» и TTC Marconi заключили соглашение о сотрудничестве Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» подписал соглашение о сотрудничестве с чешской компанией TTC Marconi в лице представительства «TTC энергосервис». Соглашением предусмотрено стратегическое партнерство сторон в области цифровизации, в частности, по направлениям связи, сетевых технолог

Avaya и TTC Marconi представили решение для диспетчерских служб Avaya в партнерстве с чешской TTC Marconi разработала решение для оперативно-технологической связи и диспетчерской телефони

Приобретение Ericsson активов Marconi одобрено Еврокомиссией ле от Европейской Комиссии, в отношении приобретения ключевых активов телекоммуникационного бизнеса Marconi Corporation, о котором было объявлено 25 октября 2005 г. Сделка по приобретению ключе

Ericsson начинает рубить головы в Marconi Компания Ericsson покупает большую часть британской телекоммуникационной компании Marconi Corporation. Сумма ожидаемой сделки составит $2,1 млрд. Известно, что шведская компан

Ericsson планирует приобрести одно из подразделений компании Marconi за $2,1 млрд. Компания Ericsson планирует приобрести одно из подразделений британской компании Marconi за 1,2 млрд фунтов стерлингов ($2,1 млрд.), сообщает сегодня издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Речь идет, в частности, о подразделении по производству

Huawei и Marconi вступили в альянс Китайский и британский производители телекоммуникационного оборудования Huawei и Marconi заключили альянс для совместного предоставления услуг, дистрибуции, а в будущем — разработке продуктов. Согласно меморандуму о намерениях, Huawei будет продавать оборудование Ma

Marconi поставит систему MDMS для СМАРТС Компания Marconi продолжит до конца 2004 года поставку и установку радиотерминалов для российского оператора мобильной связи СМАРТС. В прошлом году компания Marconi совместно со своим российским

Marconi впервые за три года получил прибыль Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi впервые за три года порадовал инвесторов квартальным отчетом с прибылью, хоть и небольшой - всего £8 млн. при продажах £394 млн. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы вытянуть годо

"СтарТелеком" открыл центры обслуживания оборудования Marconi Компания "СтарТелеком" открыла в Москве и Санкт-Петербурге центры сервисного обслуживания оборудования Marconi. Это сервис-центр уже третьей компании, производителя телекоммуникационных решений, поставками которых занимается "СтарТелеком", два других сервис-центра обслуживают оборудование Iskrat

Marconi сократил долг Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi продал свое подразделение по производству оборудования для широкополосной связи американской компании Advanced Fibre Communications. Стоимость сделки составила $240 млн. Средства, получ

Группа "Индиго" запустит GSM-сети в начале следующего года мы беспроводного широкополосного радиодоступа типа "точка-мультиточка" MDMS производства корпорации Marconi GmbH. Поставщиком и системным интегратором выступает компания "Телекор". Marconi

MRV Communications и Marconi подписали соглашение о совместном продвижении решений Ethernet-поверх-SDH Поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи MRV Communications объявил о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Marconi. По условиям соглашения, Marconi включит поддержку удаленно управляемых медиаконвертеров серий EM316FRM/EM316EFRM производства MRV в свое решение PacketSpan, что обеспечит операт

Продажи Marconi упали на 31% Продажи производителя телекоммуникационного оборудования Marconi Corporation снизились в первом квартале 2003/04 финансового года на 31% к аналогичном

Marconi завершил квартал с прибылью от основной деятельности Производитель телекоммуникационного оборудования Marconi Corporation переживает снижение продаж, однако ему удалось завершить четвертый кварта

Marconi и Alcatel лидируют на рынке оптического оборудования Европы Согласно данным исследования агентства RHK, доля производителя телекоммуникационного оборудования Marconi на европейском рынке оптоволоконных сетей выросла в течение 2002 года на 4%. Этот показатель превышает результаты всех остальных мировых производителей. По данным агентства, лидерами на

Marconi объявил о партнерстве с Riverstone Группа широкополосной маршрутизации и коммутации британской Marconi объявила в среду о партнерстве с компанией Riverstone Networks из США. Цель сотрудничества - совместная разработка городских пакетных Ethernet-сетей для телекоммуникационных операторов.

Marconi протестировал новый коммутатор-маршрутизатор IP/MPLS Британская компания Marconi объявила об успешном завершении тестирования нового мультисервисного IP/MPLS коммутатора-маршрутизатора BXR-48000 с пропускной способностью 480 Гбит/с. Для тестрования по системе Isocor

Marconi представил новую стационарную беспроводную систему для сотовых сетей Британская компания-производитель телекоммуникационного оборудования Marconi представила на выставке CeBIT свою новую цифровую мультиточечную систему (MDMS) стационарной беспроводной связи версии для сотовых сетей. Версия системы - 6.0. Компания позиционирует ее

Marconi заключил два крупных контракта В понедельник британская компания-производитель телекоммуникационного оборудования Marconi заключила сразу два многомиллионных контракта на обслуживание и поставку своего оборудования. Первый контракт, на £19,2 млн. сроком на пять лет, был подписан с Tube Lines - фирмой, обсл

Marconi поставит UMTS-концентратор в Италию Итальянский оператор сотовой связи Wind, собирающийся в ближайшем будущем начать тестирование своей 3G-сети стандарта UMTS в Милане и Риме, подписал контракт с британским производителем Marconi на закупку и установку UMTS-концентратора для своей сети. По контракту, компания поставит оператору свой узел доступа AXH2500, разработанный в Италии. Узел будет собирать и перераспреде

Marconi завершил продажу второстепенных активов Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi объявил о продаже двух второстепенных подразделений. Итальянская Finmeccanica SpA купила подразделение OTE SpA, занимавшееся аппаратурой для транкинговой цифровой радиосвязи TETRA, за €

Marconi и Larscom продемонстрировали систему расширения каналов связи по протоколу MFR Компании Marconi и Larscom продемонстрировали новое решение по расширению каналов в широкополосных сетях на базе протокола Multilink Frame Relay (MFR) - карту Marconi DS-3 и клиентское оборудован

Marconi выпустил систему оптимизации работы сотовых сетей Planet NOVA Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi, представил решение Planet NOVA по оптимизации работы сотовых сетей связи и анализу трафика. Система выпущена подразделением компании Wireless Business Unit. Planet NOVA включает в себя

Marconi поставит оборудование для оптоволоконной сети индийского оператора TATA Крупный телекоммуникационный оператор Индии компания TATA Teleservices подписала контракт с британской фирмой Marconi на поставку оборудования для строительства оптоволоконной сети с архитектурой SDH. Контракт стоимостью $16 млн. расчитан на 3 года, британская фирма получила его в результате тендера, о

British Telecom закупил у Marconi 1200 интернет-киосков Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi сообщил о первом коммерческом контракте на закупку своих интернет-киосков Neptune 1000. Покупателем стала компания British Telecom, планирующая разместить 1200 пунктов доступа в интерне

Marconi усовершенствует сеть доступа для Telecom Italia Оператор Telecom Italia подписал с британской Marconi контракт на поставку и установку оборудования для усовершенствования широкополосной сети доступа, необходимого для ввода мультимедийных услуг нового поколения. Двухлетний рамочный контр

Marconi обеспечит австралийскую армию радиостанциями arconi Australia, aвстралийский филиал британского производителя телекоммуникационного оборудования Marconi, подписал соглашение с поставщиком военного оборудования Defcon Technologies на поста

Marconi установит цифровую сеть TETRA на китайской АЭС Британская компания-производитель телекоммуникационного оборудования, Marconi, подписала контракт с китайской фирмой Jinagsu Nuclear Power Ltd на установку цифровой радиосети стандарта TETRA на атомной электростанции Янгсу. Сеть необходима персоналу станции для п

Marconi начнет поставки мультимедийных веб-таксофонов в Австралии Британская компания Marconi сообщила о подписании реселлерского соглашения с австралийской компанией WebPoint по поставке мультимедийных веб-таксофонов. В свою очередь, WebPoint - крупный провайдер решений доступа

Marconi представила карту гигабитного Ethernet для платформы Access Hub Британская компания-производитель сетевого оборудования Marconi представила сетевую карту гигабитного Ethernet для своей платформы Access Hub. Платформа продается интернет-провайдерам, предоставляющим доступ через DSL-линии. Благодаря этой 32-линейн

Marconi модернизирует сеть связи железной дороги в ФРГ Британский телекоммуникационный гигант Marconi сообщил о получении многомиллионного контракта на модернизацию сети ESTW железнодорожной компании Германии Deutsche Bahn AG в городе Любек. Сеть, объединяющая все железнодорожные станци

Новые назначения в Cellcom и Marconi b Perry), ранее возглавлявший Cellcom, ушёл в отставку по собственному желанию. Английская компания Marconi сообщила сегодня о назначении Джона Дивейни (John Devaney) на пост председателя совет

Marconi отложила рефинансирование $4-миллиардного долга Отягощенный долгами британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi объявил о невозможности рефинансировать $4-миллиардный долг в сроки, оговоренные с кр

Акционерам Marconi достанется полпроцента акций компании огочисленных приобретений, среди которых - $4,5 млрд., уплаченных за производителя ATM-коммутаторов Fore Systems, и $2,1 млрд. - за Reltec, выпускающую оборудование для решения "проблемы послед

Kонтроль над Marconi может перейти к банкам У акционеров британской телекоммуникационной компании Marconi может остаться менее одного процента акций, если компания реализует свой новый план реструктуризации долгов. Как сообщает Financial Times, Marconi намерена расплатиться с долгами

Marconi готовится к продаже последнего непрофильного филиала Британская телекоммуникационная группа Marconi Plc, страдающая от нехватки наличных средств, готовится срочно продать один из своих

Marconi продала группу микроволновых компонентов компании 3i Британская телекоммуникационная фирма Marconi продала свое подразделение по производству микроволновых компонентов Applied Technologies. В общей сложности, покупатель - компания венчурного капитала 3i Group - получила мощности по и

Переговоры Marconi с кредиторами закончатся передачей контроля над компанией Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi Plc, находящийся на грани банкротства, скорее всего, избавится от своих долгов посред

Marconi готова расплатиться с долгами своими активами Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi Plc предложил план расчета со своим $4,3-миллиардным долгом, сообщила газета Independ