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BAE Systems Marconi Wireless Telegraph & Signal Company FORE Systems ForeView Foundation Euristix
СОБЫТИЯ
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|04.12.2019
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«Автоматика» и TTC Marconi заключили соглашение о сотрудничестве
Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» подписал соглашение о сотрудничестве с чешской компанией TTC Marconi в лице представительства «TTC энергосервис». Соглашением предусмотрено стратегическое партнерство сторон в области цифровизации, в частности, по направлениям связи, сетевых технолог
|23.11.2017
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Avaya и TTC Marconi представили решение для диспетчерских служб
Avaya в партнерстве с чешской TTC Marconi разработала решение для оперативно-технологической связи и диспетчерской телефони
|21.12.2005
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Приобретение Ericsson активов Marconi одобрено Еврокомиссией
ле от Европейской Комиссии, в отношении приобретения ключевых активов телекоммуникационного бизнеса Marconi Corporation, о котором было объявлено 25 октября 2005 г. Сделка по приобретению ключе
|10.11.2005
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Ericsson начинает рубить головы в Marconi
Компания Ericsson покупает большую часть британской телекоммуникационной компании Marconi Corporation. Сумма ожидаемой сделки составит $2,1 млрд. Известно, что шведская компан
|25.10.2005
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Ericsson планирует приобрести одно из подразделений компании Marconi за $2,1 млрд.
Компания Ericsson планирует приобрести одно из подразделений британской компании Marconi за 1,2 млрд фунтов стерлингов ($2,1 млрд.), сообщает сегодня издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Речь идет, в частности, о подразделении по производству
|01.02.2005
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Huawei и Marconi вступили в альянс
Китайский и британский производители телекоммуникационного оборудования Huawei и Marconi заключили альянс для совместного предоставления услуг, дистрибуции, а в будущем — разработке продуктов. Согласно меморандуму о намерениях, Huawei будет продавать оборудование Ma
|06.10.2004
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Marconi поставит систему MDMS для СМАРТС
Компания Marconi продолжит до конца 2004 года поставку и установку радиотерминалов для российского оператора мобильной связи СМАРТС. В прошлом году компания Marconi совместно со своим российским
|20.05.2004
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Marconi впервые за три года получил прибыль
Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi впервые за три года порадовал инвесторов квартальным отчетом с прибылью, хоть и небольшой - всего £8 млн. при продажах £394 млн. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы вытянуть годо
|27.04.2004
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"СтарТелеком" открыл центры обслуживания оборудования Marconi
Компания "СтарТелеком" открыла в Москве и Санкт-Петербурге центры сервисного обслуживания оборудования Marconi. Это сервис-центр уже третьей компании, производителя телекоммуникационных решений, поставками которых занимается "СтарТелеком", два других сервис-центра обслуживают оборудование Iskrat
|12.01.2004
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Marconi сократил долг
Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi продал свое подразделение по производству оборудования для широкополосной связи американской компании Advanced Fibre Communications. Стоимость сделки составила $240 млн. Средства, получ
|08.10.2003
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Группа "Индиго" запустит GSM-сети в начале следующего года
мы беспроводного широкополосного радиодоступа типа "точка-мультиточка" MDMS производства корпорации Marconi GmbH. Поставщиком и системным интегратором выступает компания "Телекор". Marconi
|12.08.2003
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MRV Communications и Marconi подписали соглашение о совместном продвижении решений Ethernet-поверх-SDH
Поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи MRV Communications объявил о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Marconi. По условиям соглашения, Marconi включит поддержку удаленно управляемых медиаконвертеров серий EM316FRM/EM316EFRM производства MRV в свое решение PacketSpan, что обеспечит операт
|17.07.2003
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Продажи Marconi упали на 31%
Продажи производителя телекоммуникационного оборудования Marconi Corporation снизились в первом квартале 2003/04 финансового года на 31% к аналогичном
|29.05.2003
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Marconi завершил квартал с прибылью от основной деятельности
Производитель телекоммуникационного оборудования Marconi Corporation переживает снижение продаж, однако ему удалось завершить четвертый кварта
|18.04.2003
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Marconi и Alcatel лидируют на рынке оптического оборудования Европы
Согласно данным исследования агентства RHK, доля производителя телекоммуникационного оборудования Marconi на европейском рынке оптоволоконных сетей выросла в течение 2002 года на 4%. Этот показатель превышает результаты всех остальных мировых производителей. По данным агентства, лидерами на
|10.04.2003
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Marconi объявил о партнерстве с Riverstone
Группа широкополосной маршрутизации и коммутации британской Marconi объявила в среду о партнерстве с компанией Riverstone Networks из США. Цель сотрудничества - совместная разработка городских пакетных Ethernet-сетей для телекоммуникационных операторов.
|27.03.2003
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Marconi протестировал новый коммутатор-маршрутизатор IP/MPLS
Британская компания Marconi объявила об успешном завершении тестирования нового мультисервисного IP/MPLS коммутатора-маршрутизатора BXR-48000 с пропускной способностью 480 Гбит/с. Для тестрования по системе Isocor
|13.03.2003
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Marconi представил новую стационарную беспроводную систему для сотовых сетей
Британская компания-производитель телекоммуникационного оборудования Marconi представила на выставке CeBIT свою новую цифровую мультиточечную систему (MDMS) стационарной беспроводной связи версии для сотовых сетей. Версия системы - 6.0. Компания позиционирует ее
|11.03.2003
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Marconi заключил два крупных контракта
В понедельник британская компания-производитель телекоммуникационного оборудования Marconi заключила сразу два многомиллионных контракта на обслуживание и поставку своего оборудования. Первый контракт, на £19,2 млн. сроком на пять лет, был подписан с Tube Lines - фирмой, обсл
|07.03.2003
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Marconi поставит UMTS-концентратор в Италию
Итальянский оператор сотовой связи Wind, собирающийся в ближайшем будущем начать тестирование своей 3G-сети стандарта UMTS в Милане и Риме, подписал контракт с британским производителем Marconi на закупку и установку UMTS-концентратора для своей сети. По контракту, компания поставит оператору свой узел доступа AXH2500, разработанный в Италии. Узел будет собирать и перераспреде
|05.03.2003
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Marconi завершил продажу второстепенных активов
Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi объявил о продаже двух второстепенных подразделений. Итальянская Finmeccanica SpA купила подразделение OTE SpA, занимавшееся аппаратурой для транкинговой цифровой радиосвязи TETRA, за €
|05.03.2003
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Marconi и Larscom продемонстрировали систему расширения каналов связи по протоколу MFR
Компании Marconi и Larscom продемонстрировали новое решение по расширению каналов в широкополосных сетях на базе протокола Multilink Frame Relay (MFR) - карту Marconi DS-3 и клиентское оборудован
|25.02.2003
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Marconi выпустил систему оптимизации работы сотовых сетей Planet NOVA
Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi, представил решение Planet NOVA по оптимизации работы сотовых сетей связи и анализу трафика. Система выпущена подразделением компании Wireless Business Unit. Planet NOVA включает в себя
|17.02.2003
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Marconi поставит оборудование для оптоволоконной сети индийского оператора TATA
Крупный телекоммуникационный оператор Индии компания TATA Teleservices подписала контракт с британской фирмой Marconi на поставку оборудования для строительства оптоволоконной сети с архитектурой SDH. Контракт стоимостью $16 млн. расчитан на 3 года, британская фирма получила его в результате тендера, о
|07.02.2003
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British Telecom закупил у Marconi 1200 интернет-киосков
Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi сообщил о первом коммерческом контракте на закупку своих интернет-киосков Neptune 1000. Покупателем стала компания British Telecom, планирующая разместить 1200 пунктов доступа в интерне
|05.02.2003
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Marconi усовершенствует сеть доступа для Telecom Italia
Оператор Telecom Italia подписал с британской Marconi контракт на поставку и установку оборудования для усовершенствования широкополосной сети доступа, необходимого для ввода мультимедийных услуг нового поколения. Двухлетний рамочный контр
|04.02.2003
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Marconi обеспечит австралийскую армию радиостанциями
arconi Australia, aвстралийский филиал британского производителя телекоммуникационного оборудования Marconi, подписал соглашение с поставщиком военного оборудования Defcon Technologies на поста
|04.02.2003
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Marconi установит цифровую сеть TETRA на китайской АЭС
Британская компания-производитель телекоммуникационного оборудования, Marconi, подписала контракт с китайской фирмой Jinagsu Nuclear Power Ltd на установку цифровой радиосети стандарта TETRA на атомной электростанции Янгсу. Сеть необходима персоналу станции для п
|31.01.2003
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Marconi начнет поставки мультимедийных веб-таксофонов в Австралии
Британская компания Marconi сообщила о подписании реселлерского соглашения с австралийской компанией WebPoint по поставке мультимедийных веб-таксофонов. В свою очередь, WebPoint - крупный провайдер решений доступа
|30.01.2003
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Marconi представила карту гигабитного Ethernet для платформы Access Hub
Британская компания-производитель сетевого оборудования Marconi представила сетевую карту гигабитного Ethernet для своей платформы Access Hub. Платформа продается интернет-провайдерам, предоставляющим доступ через DSL-линии. Благодаря этой 32-линейн
|30.01.2003
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Marconi модернизирует сеть связи железной дороги в ФРГ
Британский телекоммуникационный гигант Marconi сообщил о получении многомиллионного контракта на модернизацию сети ESTW железнодорожной компании Германии Deutsche Bahn AG в городе Любек. Сеть, объединяющая все железнодорожные станци
|16.12.2002
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Новые назначения в Cellcom и Marconi
b Perry), ранее возглавлявший Cellcom, ушёл в отставку по собственному желанию. Английская компания Marconi сообщила сегодня о назначении Джона Дивейни (John Devaney) на пост председателя совет
|25.11.2002
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Marconi отложила рефинансирование $4-миллиардного долга
Отягощенный долгами британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi объявил о невозможности рефинансировать $4-миллиардный долг в сроки, оговоренные с кр
|02.09.2002
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Акционерам Marconi достанется полпроцента акций компании
огочисленных приобретений, среди которых - $4,5 млрд., уплаченных за производителя ATM-коммутаторов Fore Systems, и $2,1 млрд. - за Reltec, выпускающую оборудование для решения "проблемы послед
|19.08.2002
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Kонтроль над Marconi может перейти к банкам
У акционеров британской телекоммуникационной компании Marconi может остаться менее одного процента акций, если компания реализует свой новый план реструктуризации долгов. Как сообщает Financial Times, Marconi намерена расплатиться с долгами
|06.08.2002
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Marconi готовится к продаже последнего непрофильного филиала
Британская телекоммуникационная группа Marconi Plc, страдающая от нехватки наличных средств, готовится срочно продать один из своих
|15.07.2002
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Marconi продала группу микроволновых компонентов компании 3i
Британская телекоммуникационная фирма Marconi продала свое подразделение по производству микроволновых компонентов Applied Technologies. В общей сложности, покупатель - компания венчурного капитала 3i Group - получила мощности по и
|21.06.2002
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Переговоры Marconi с кредиторами закончатся передачей контроля над компанией
Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi Plc, находящийся на грани банкротства, скорее всего, избавится от своих долгов посред
|10.04.2002
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Marconi готова расплатиться с долгами своими активами
Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi Plc предложил план расчета со своим $4,3-миллиардным долгом, сообщила газета Independ
|15.02.2002
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Marconi поставит оборудование мексиканскому оператору Protel
тного обеспечения и услуги поддержки для сети, базирующейся на технологии DWDM. Сеть соединит Мехико, Гвадалахару и Монтеррей-Ларедо в штате Техас. Соглашение является важным этапом развития операций Marconi в Америке, где до сих пор она представлена слабо (ранее был заключен лишь один многомиллионный контракт). Protel предоставляет услуги междугородной связи и другие телекоммуникационные у
BAE Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Internet Stock Report 994 6
|Moody's Investors Service 136 2
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
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