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Horowitz Ben Хоровиц Бен

СОБЫТИЯ


31.08.2012 Забудьте про LinkedIn: компании ищут ИТ-специалистов в соцсетях для разработчиков 1
24.07.2012 VMware купила разработчика сетей будущего 2
01.02.2012 Andreessen Horowitz открыла новый венчурный фонд объемом $1,5 млрд 2
14.01.2011 Эксперт: сделка Skype и Qik – внутренние игры инвесторов 1
06.07.2009 Создатель Netscape даст денег стартапам 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Horowitz Ben и организации, системы, технологии, персоны:

Twilio 12 1
Boku - Fortumo 3 1
Broadcom - VMware 2603 1
Dell EMC 5176 1
Cisco Systems 5367 1
X Corp - Twitter 2936 1
Microsoft Corporation 25751 1
Meta Platforms - Facebook 4616 1
Microsoft Corporation - GitHub 1068 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
AT&T Inc 1724 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1094 1
Palo Alto Networks 209 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 304 1
Netscape Communications Corporation 426 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Box inc - box.com - box.net 374 1
Jawbone 37 1
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 145 1
DreamHost 9 1
Zynga Game Network 133 1
Cisco Systems - Airespace 4 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 5
Текарт - Techart 11 1
Lightspeed Venture Partners 9 1
QuickPay - Квикпей 11 1
eBay Inc 1640 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Airbnb 101 1
NEA - New Enterprise Associates 23 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 29 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24316 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1185 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5269 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18066 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12849 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26687 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8684 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7177 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9238 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8617 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9982 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 544 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3227 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33379 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3407 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11760 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29639 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12807 1
VLAN - VxLAN - Virtual eXtensible Local Area Network - Виртуальная расширенная частная сеть - Функция виртуального расширения локальной сети 52 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26251 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1999 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 1
Broadcom - VMware vSphere 613 1
Apple FaceTime 193 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 974 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Pinterest 84 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 31 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 1
Broadcom - VMware vShield 25 1
Nokia Nseries 538 1
Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 2
Maritz Paul - Моритц Пол 36 1
Holman Zach - Холман Зак 1 1
Young William - Янг Уильям 3 1
Мотренко Александр 3 1
Абкаиров Николай 2 1
Shenker Scott - Шенкер Скотт 2 1
Грин Диана 11 1
Борилин Вячеслав 20 1
Greene Diane - Грин Диана 20 1
Готальский Михаил 95 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54666 3
Россия - РФ - Российская федерация 165588 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1091 2
США - Калифорния 4823 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 968 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2304 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18093 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5750 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6711 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57496 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11674 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15985 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1705 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33627 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1769 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1303 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6083 1
NYT - The New York Times 1099 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2658 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460023, в очереди разбора - 728896.
Создано именных указателей - 198219.
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