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Индексная книга (каталог) CNews*
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Борилин Вячеслав

СОБЫТИЯ


08.06.2026 «Лаборатория Касперского»: в каждом федеральном округе России начнут готовить специалистов по конструктивной кибербезопасности 1
02.04.2019 «Лаборатория Касперского» выпустила онлайн-платформу для освоения навыков кибербезопасности 1
16.02.2018 «Лаборатория Касперского» запустила онлайн-тренинг для IT-специалистов широкого профиля 1
07.02.2017 «Лаборатория Касперского» выпустила онлайн-игру про кибербезопасность для руководителей компаний 1
30.01.2012 Российская ВКС добралась до австралийского золота 1
29.07.2011 Создано первое российское "железо" для видеоконференцсвязи 1
18.07.2011 ЦРТ разработает в Сколково биометрическую систему для силовиков 1
20.06.2011 Конференция «Рынок Видеоконференцсвязи: мировая практика и российский опыт» 1
02.06.2011 Конференция CNews «Рынок Видеоконференцсвязи: мировая практика и российский опыт» 1
22.04.2011 «Билайн» готовит альтернативу Skype 2
12.04.2011 Конференция CNews «Рынок видеоконференцсвязи: мировая практика и российский опыт» 1
17.01.2011 Skype завершил приобретение Qik 1
14.01.2011 Эксперт: сделка Skype и Qik – внутренние игры инвесторов 1
23.12.2010 Сбой Skype: половина пользователей вне доступа 1
26.11.2010 Skype сделает видеоконференции платными 1
12.10.2010 Россия: хакера арестовали за взлом популярного ПО для видеоконференцсвязи 1
08.10.2010 Экспертное мнение: ВКС должна стать массовой и дешевой 2
10.09.2010 Круглый стол CNews: «Рынок видеоконференцсвязи в России 2010: новые горизонты» 1
11.05.2010 Skype запустил свой сервис видеоконференций с участием до 5 человек 2
22.10.2008 Русские придумали, как сделать Skype для iPhone 3G 1

Публикаций - 20, упоминаний - 23

Борилин Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

VideoMost - ВидеоМост 284 10
Spirit DSP - Спирит Корп 481 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5520 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15416 2
TrueConf - ТруКонф 449 2
LifeSize 52 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 1
Sipnet - Сипнет 80 1
Cisco Systems - Tandberg 164 1
Enghouse - Vidyo - Layered Media 8 1
Мототелеком 7 1
Минсельхоз РФ - Центр Агроаналитики ФГБУ - АЦ МСХ - Аналитический центр Минсельхоза России - ГВЦ Минсельхоза 13 1
Team Spirit - Team:Spirits 4 1
Ростелеком 10781 1
МегаФон 10521 1
Cisco Systems 5327 1
X Corp - Twitter 2928 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9414 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 484 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1898 1
HTC Corporation 1512 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 875 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1073 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
СИНХ - Таттелеком 226 1
Polymedia - Полимедиа 158 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 301 1
ЦРТ Инновации 71 1
Россети Ленэнерго 1698 4
Альфа-Банк 1953 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 4
Дмитровская областная больница 7 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 606 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 296 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 246 3
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 68 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 147 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 217 2
ASX - Australian Securities Exchange - Австралийская фондовая биржа 7 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
Евросеть 1420 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Мосэнерго ПАО 132 1
ВТБ Страхование 61 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 5
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6476 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5902 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 341 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
Судебная власть - Judicial power 2468 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3543 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 287 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3382 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 773 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 271 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9128 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63563 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26025 5
ВКС - Российские (отечественные) системы видеоконференцсвязи 75 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17811 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33980 5
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1380 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13579 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7825 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1156 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8636 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2684 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9260 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22623 3
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 756 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2714 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18153 2
Data monetization - Монетизация данных 1934 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15740 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11987 2
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 833 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5151 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26416 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1071 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9054 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32928 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3356 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 731 1
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 122 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4507 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1356 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6360 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4237 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 205 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3393 1
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - EGPRS - Enhanced Data rates for GSM Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 195 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1582 1
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 120 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10678 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 10
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 163 3
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 205 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
Kaspersky Interactive Protection Simulation - KIPS 4 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 233 1
TrueConf Terminal 10 1
Microsoft Skype Out 35 1
Nokia Nseries 538 1
Spirit TeamSpirit Voice Engine Mobile 7 1
Федеральный закон 228-ФЗ 1 1
МегаФон - Мультифон 38 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7545 1
Google Android 15099 1
Apple iOS 8505 1
Rakuten Viber 663 1
Nokia Symbian OS 1407 1
Microsoft Windows 16732 1
Apple - App Store 3071 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple FaceTime 192 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 970 1
Kaspersky Interactive Protection Simulation 6 1
Майорова Юлия 9 3
Сиваков Юрий 9 3
Завьялов Николай 6 3
Волкова Ирина 6 3
Серова Елена 320 3
Гревцев Владимир 22 2
Герман Андрей 24 2
Плющенков Роман 4 2
Флёров Евгений 8 2
Квасников Алексей 8 2
Байдин Сергей 6 2
Койло Александр 5 2
Одинцов Дмитрий 119 2
Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 1
Легезо Денис 40 1
Готальский Михаил 95 1
Соловьев Игорь 53 1
Дианов Алексей 17 1
Кузьменко Валерия 62 1
Дорохина Юлия 44 1
Савин Сергей 96 1
Савватин Максим 65 1
Потапенко Андрей 27 1
Солдатов Станислав 14 1
Якупов Лев 11 1
Расторгуев Арсений 8 1
Ишеев Игорь 6 1
Stephenson Neal - Стивенсон Нил 15 1
Самойлов Сергей 3 1
Буряков Михаил 3 1
Зигизмунд Кирилл 2 1
Власов Валерий 1 1
Horowitz Ben - Хоровиц Бен 5 1
Дементьев Иннокентий 2 1
Власкин Алексей 2 1
Клементьев Владимир 1 1
Мотренко Александр 3 1
Абкаиров Николай 2 1
Stevens Neil - Стивенс Нил 9 1
Солдатов Алексей 104 1
Россия - РФ - Российская федерация 163588 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14728 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54228 4
Европа 24872 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 667 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1498 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 954 1
Австралия - Калгурли 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47083 1
Азия - Азиатский регион 5871 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19291 1
Америка - Американский регион 2202 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4432 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 1
Канада 5040 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 259 1
Украина 7896 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1657 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1421 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 892 1
Россия - ДФО - Амурская область 909 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 729 1
Европа Центральная 278 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56770 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33148 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11118 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6486 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12113 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2291 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52732 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17923 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5573 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11615 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15754 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 28 1
Английский язык 6978 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8123 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1693 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1001 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3741 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2995 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6502 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8723 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5441 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1613 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1365 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3818 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 336 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3123 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11233 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1558 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6617 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 775 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3086 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2424 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4541 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5484 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5402 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6934 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5054 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11522 4
Россия К - телеканал 30 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 442 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 1
AP - Associated Press 2007 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8494 5
Wainhouse Research 40 1
Мировой рынок ВКС 5 1
IDC - International Data Corporation 4965 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1081 1
Frost & Sullivan 207 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 75 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 595 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 268 3
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 2
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1711 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 705 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 638 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 329 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 477 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2175 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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