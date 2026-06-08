Индексная книга (каталог) CNews*
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Борилин Вячеслав
СОБЫТИЯ
Публикаций - 20, упоминаний - 23
Борилин Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Майорова Юлия 9 3
|Сиваков Юрий 9 3
|Завьялов Николай 6 3
|Волкова Ирина 6 3
|Серова Елена 320 3
|Гревцев Владимир 22 2
|Герман Андрей 24 2
|Плющенков Роман 4 2
|Флёров Евгений 8 2
|Квасников Алексей 8 2
|Байдин Сергей 6 2
|Койло Александр 5 2
|Одинцов Дмитрий 119 2
|Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 1
|Легезо Денис 40 1
|Готальский Михаил 95 1
|Соловьев Игорь 53 1
|Дианов Алексей 17 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Дорохина Юлия 44 1
|Савин Сергей 96 1
|Савватин Максим 65 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Солдатов Станислав 14 1
|Якупов Лев 11 1
|Расторгуев Арсений 8 1
|Ишеев Игорь 6 1
|Stephenson Neal - Стивенсон Нил 15 1
|Самойлов Сергей 3 1
|Буряков Михаил 3 1
|Зигизмунд Кирилл 2 1
|Власов Валерий 1 1
|Horowitz Ben - Хоровиц Бен 5 1
|Дементьев Иннокентий 2 1
|Власкин Алексей 2 1
|Клементьев Владимир 1 1
|Мотренко Александр 3 1
|Абкаиров Николай 2 1
|Stevens Neil - Стивенс Нил 9 1
|Солдатов Алексей 104 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11522 4
|Россия К - телеканал 30 3
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 442 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 1
|AP - Associated Press 2007 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8494 5
|Wainhouse Research 40 1
|Мировой рынок ВКС 5 1
|IDC - International Data Corporation 4965 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1081 1
|Frost & Sullivan 207 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.