Sipnet - Сипнет

Бесплатная облачная АТС SIPNET с рабочим местом оператора: возможности для бизнеса и дома ительная трансформация внутреннего инструмента в высококлассную АТС? Никаких секретов нет. Компании SIPNET требовался эффективный инструмент обслуживания клиентов, отвечающий ряду высоких требо

Sipnet приступил к публичному тестированию технологии WebRTC Сеть интернет-телефонии Sipnet приступила к публичному тестированию технологии WebRTC (Web Real Time Communication). Это стало возможным благодаря глубокой модернизации и переводу сайта Sipnet на web-стандарт H

Интернет-телефония SIPNET: 80 копеек за Россию и запись разговоров Недавно компания SIPNET ввела новый тарифный план «Городской», с единой ценой за минуту соединения со стациона

CNews TV. IP-телефония от SIPNET становится доступней Стандартный тарифный план SIPNET имел избыточное ценовое деление на 175 городов и субъектов РФ. В новом тарифном плане \"Городской\" SIPNET отказался от такого деления. Программа для совершения вызовов через S

Sipnet вводит тариф с единой стоимостью звонков на стационарные телефоны в пределах России Компания Sipnet объявила о запуске тарифного плана «Городской», позволяющего совершать вызовы на стационарные телефоны в пределах России по фиксированной цене. Теперь стоимость всех вызовов составляет 8

Sipnet выпустила мобильное приложение NetCall для iOS, Android и Java с бесплатными входящими. Приложение позволяет звонить с мобильного телефона всем абонентам Skype и Sipnet, экспортировать контакты с мобильного телефона в Личный кабинет Sipnet и програ

В Sipnet внедрена система уведомления о балансе лицевого счёта В Sipnet внедрена система уведомления о балансе лицевого счёта. Теперь если остаток средств на счёте достигает минимального уровня, пользователь получает первое уведомление. Если средства на счёт

Sipnet тестирует VoIP-оборудование мировых производителей Сеть интернет-телефонии Sipnet объявила о том, что приступила к реализации масштабной программы «Протестировано. S

Sipnet запустила программный телефон Sippoint Mini Сеть интернет-телефонии Sipnet представила свой новый программный телефон Sippoint Mini. Основой разработки Sipnet стала лицензированная технология компании Spirit – TeamSpirit 3.1 Voice & Video Engine PC, обес

Конкурент Skype от SIPNET: видео и бесплатные звонки по России ате name@skype.com. Видео, однако, при звонке на Skype не поддерживается. Другим преимуществом сети SIPNET является низкая стоимость звонков. Местные, междугородные и международные вызовы на мо

Акция Sipnet: Двое суток бесплатных звонков на домашние и мобильные телефоны России Сеть интернет-телефонии Sipnet объявила о том, что 31 декабря 2009 г. и 1 января 2010 г. будет проводиться новогодняя

Sipnet подключился к системе Contact Пользователи сети интернет-телефонии Sipnet получили возможность пополнять свои счета через платёжную систему Contact. Среди особенностей системы Contact для оплаты услуг Sipnet - широкая географическая распространенность,

Услуги сети Sipnet можно оплачивать с помощью MoneyMail Пользователи платежной системы MoneyMail получили возможность оплачивать услуги сети интернет-телефонии нового поколения Sipnet. Ее абоненты могут пополнять свои счета без комиссии. Для пополнения своего счета через MoneyMail ее пользователю необходимо войти в систему, выбрать Sipnet в разделе «Телефония»,

Пользователи Sipnet получили доступ к справочно-сервисной службе МГТС Московская городская телефонная сеть начала предоставлять справочно-сервисные услуги пользователям сети интернет-телефонии Sipnet. «МГТС оказывает справочно-сервисные услуги клиентам многих операторов – и фиксированной, и сотовой связи, причем по всей России. Теперь, впервые в истории российских справочно-сервисных

«Связной» начал прием платежей за пользование Sipnet С 12 ноября открыт прием платежей в адрес сети интернет-телефонии Sipnet во всех российских центрах мобильной связи «Связной» и галереях цифровых технологий «Связной 3». Пользователи Sipnet получили возможность в режиме реального времени пополнять свои

«Цифроград» и Sipnet объявили о сотрудничестве Национальная сеть IP-телефонии Sipnet объявила о начале приёма платежей за услуги интернет-телефонии в салонах мобильной эле

QIP Infium заменит Skype в России ой USB-телефон). Затем просто подключить купленное устройство к USB-порту компьютера или ноутбука, и оно автоматически соединится с QIP Infium. Во все коробки с продукцией Skypemate уже вложена карта SIPNET. Записанные на ней логин и пароль необходимо указать в настройках модуля XIMSS мессенджера. Таким образом, пользователь получает возможность за символическую плату звонить в любую точку

Logitech, SkypeMate, Skypik и Sipnet сделают интернет-телефонию популярной ypeMate и Skypik в России «УМД Проект. Средства Радиосвязи», компания Logitech International и сеть Sipnet приступили к реализации совместных программ популяризации интернет-телефонии в России.

На "ИнфоКом-2006" участники фестиваля "Цифровой Мир–2006" смогут звонить бесплатно В рамках выставки «ИнфоКом-2006», проходящей с 18 по 21 октября 2006 года в Крокус-Экспо официальный партнер фестиваля «Цифровой Мир – 2006» сеть интернет-телефонии Sipnet совместно с интернет-магазином PCHome развернут бесплатный переговорный пункт для участников и гостей фестиваля. Переговорный пункт Sipnet предоставить каждому желающему возможнос

PCHome организует переговорный пункт на выставке Interop осковском международном выставочном центре “Крокус Экспо” (павильон 2, зал 5) Совместно с компанией Sipnet и CommuniGate Systems будет организован «переговорный пункт» с использованием IP-техно

IP-телефония: телефоны, приставки, поставщики ование, так что желающим стать абонентам нужно просто сделать заказ и получить интересующие услуги. SIPNET SIPNET — это абонентская сеть нового поколения, являющаяся проектом фирмы Tario. Более

Sipnet подключился к системе "Яндекс.Деньги" Абоненты Sipnet получили возможность мгновенно пополнять свои счета через «Яндекс.Деньги» и «Объединенную систему моментальных платежей». «Яндекс.Деньги» позволяет оплачивать товары и услуги в интернете

CommuniGate Pro и Tario объявили о результатах SIPNET Компания CommuniGate Systems и компания Tario Communications объявили о первых результатах долгосрочного сотрудничества в области организации интернет-коммуникаций. В настоящий момент к сети SIPNET подключился 100000-й абонент. Сеть SIPNET, разработанная лабораторией компании Tario Communications, построена на базе коммуникационного сервера CommuniGate Pro v5.0 компании Comm

Sipnet: звонки в Москву и Петербург стали бесплатными Новая российская сеть интернет-телефонии Sipnet объявляет о существенном снижении тарифов по большинству направлений связи, причем звонки в Москву и Санкт-Петербург стали вообще бесплатными. Интернет-пользователь, зарегистрировавшийся

В России появился свой Skype Компания Tario объявила об открытии публичного доступа к сайту новой абонентской сети Sipnet. Новая сеть строится в соответствии с новой концепцией организации сетей связи —

Tario начала коммерческую эксплуатацию новой абонентской IP-сети Компания Tario объявила об открытии публичного доступа к сайту новой абонентской сети Sipnet.ru по адресу: http://www.sipnet.ru. Сеть Sipnet.ru — это сеть IP-те