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Sipnet Сипнет

Sipnet - Сипнет


18.05.2017 Бесплатная облачная АТС SIPNET с рабочим местом оператора: возможности для бизнеса и дома
12.10.2015 Sipnet приступил к публичному тестированию технологии WebRTC
20.12.2011 Интернет-телефония SIPNET: 80 копеек за Россию и запись разговоров
24.10.2011 CNews TV. IP-телефония от SIPNET становится доступней
20.10.2011 Sipnet вводит тариф с единой стоимостью звонков на стационарные телефоны в пределах России
10.08.2011 Sipnet выпустила мобильное приложение NetCall для iOS, Android и Java
24.05.2011 В Sipnet внедрена система уведомления о балансе лицевого счёта
14.07.2010 Sipnet тестирует VoIP-оборудование мировых производителей
11.01.2010 Sipnet запустила программный телефон Sippoint Mini
29.12.2009 Конкурент Skype от SIPNET: видео и бесплатные звонки по России
18.12.2009 Акция Sipnet: Двое суток бесплатных звонков на домашние и мобильные телефоны России
16.06.2008 Sipnet подключился к системе Contact
25.12.2007 Услуги сети Sipnet можно оплачивать с помощью MoneyMail
27.11.2007 Пользователи Sipnet получили доступ к справочно-сервисной службе МГТС
12.11.2007 «Связной» начал прием платежей за пользование Sipnet
29.10.2007 «Цифроград» и Sipnet объявили о сотрудничестве
22.06.2007 QIP Infium заменит Skype в России
05.12.2006 Logitech, SkypeMate, Skypik и Sipnet сделают интернет-телефонию популярной
16.10.2006 На "ИнфоКом-2006" участники фестиваля "Цифровой Мир–2006" смогут звонить бесплатно
02.03.2006 IP-телефония: телефоны, приставки, поставщики
26.02.2006 Sipnet подключился к системе "Яндекс.Деньги"
20.01.2006 CommuniGate Pro и Tario объявили о результатах SIPNET
17.11.2005 Sipnet: звонки в Москву и Петербург стали бесплатными
28.10.2005 В России появился свой Skype

Публикаций - 77, упоминаний - 172

Sipnet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4696 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6407 7
Spirit DSP - Спирит Корп 423 7
VK - Mail.ru Group 2987 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8155 7
ЛАНИТ - Comptek - Комптек 181 6
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 750 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 964 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1485 5
Meta - Facebook 4194 5
Microsoft Corporation 22203 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7627 4
ЛайфТелеком - Телфин 118 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2540 4
Ростелеком - Связьинвест 1697 3
Google LLC 9983 3
Nortel Networks 1287 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 243 3
Cisco Broadsoft UC 50 3
Siemens AG - Siemens Group 2279 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1943 3
Yandex - Яндекс 4886 3
Huawei 3124 2
Twitter 2375 2
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 142 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1273 2
ZyXEL Communications 278 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5388 2
Apple Inc 10475 2
Ericsson 2698 2
Yahoo! 3596 2
5660 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8678 2
Samsung Electronics 9199 2
Orange France Télécom 654 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 65 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 742 2
AOL Inc 1523 2
HTC Corporation 1405 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 203 2
Евросеть 1392 4
CyberPlat - КиберПлат 339 4
РЖД - Российские железные дороги 1423 3
PCHome 30 2
Цезарь Сателлит 37 2
Белый Ветер 340 2
Сокольники - Парк культуры и отдыха 93 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 2
Carl Zeiss 292 1
Связной 3 15 1
Dixis - Диксис 343 1
Лента - Сеть розничной торговли 591 1
Открытие ФК 2242 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 288 1
Цифроград 171 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
АвтоВАЗ 174 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 896 1
BMW 386 1
Связной ГК 1124 1
Почта Банк 313 1
eBay Inc 1574 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1621 1
Почта России ПАО 1836 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5088 1
British Airways - British Midland International 120 1
Открытие ФК - Росгосстрах 261 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7777 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2430 2
Правительство РФ 7428 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1462 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9245 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 392 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 531 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1080 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 503 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1016 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 567 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2307 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1878 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2192 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 500 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 811 1
Президент Российской Федерации 3282 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1292 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2221 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2112 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2011 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3217 49
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 666 29
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 34111 28
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1948 10
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 569 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10323 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7312 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7802 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9090 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5313 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1108 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3153 4
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 453 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5862 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 2337 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 1091 4
Virtual office - Виртуальный офис 87 3
Отказоустойчивость - свойство технической системы 1025 3
GIPS - Global IP Solutions 18 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 890 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 2310 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6414 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4420 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13335 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3070 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1813 2
ЦОВ - Центр обработки вызовов 247 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 348 2
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 52 2
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 218 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 119 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 787 2
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 84 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 4819 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 143 2
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 792 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8390 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 5586 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 6220 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 310 2
Microsoft Skype 1902 34
Google Talk - Google Chat 157 9
QIP - Мессенджер 100 8
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 820 7
Google Android 11773 6
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 116 6
Apple iOS 6334 5
Cisco Jabber - Мессенджер 125 4
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 127 4
Opera Browser - Браузер 910 4
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 106 4
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1721 4
Google Chrome - браузер 1238 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2599 3
Asterisk 69 3
Linux OS 7531 3
Microsoft Skype Out 30 3
JavaScript - Язык программирования 949 3
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 281 3
Microsoft Windows 10 11296 3
Nokia Symbian OS 1388 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2200 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 236 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 213 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 521 2
Microsoft Outlook 1232 2
Apple Safari - Браузер 738 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 622 2
Apple macOS 1394 2
Rakuten Viber 479 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 672 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 61 1
Abbyy Lingvo 173 1
Google QuickOffice 53 1
Microsoft Windows Live 202 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 76 1
Samsung SVR-диктофон 148 1
Ростатом - Росэнергоатом ЦОД Калининский 30 1
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 30 1
ЭОС Дело СЭД 2533 1
Мызовский Герман 11 8
Солонин Виталий 89 3
Масленников Игорь 35 3
Санадзе Георгий 16 3
Федорушкин Илья 11 2
Кравцов Сергей 41 2
Замашкина Наиля 23 2
Савватин Максим 60 1
Рокотян Алексей 8 1
Кондратьев Дмитрий 20 1
Гуревич Михаил 40 1
Валяева Елизавета 72 1
Милованцев Дмитрий 106 1
Богатов Антон 79 1
Кремер Аркадий 14 1
Дорохина Юлия 42 1
Демидов Михаил 132 1
Кристев Михаил 16 1
Малов Дмитрий 12 1
Фишкин Сергей 7 1
Никитин Николай 19 1
Стрельцов Валерий 11 1
Усов Михаил 9 1
Пелевин Виктор 10 1
Маковкин Иван 6 1
Бряндинский Андрей 6 1
Артюшкин Сергей 6 1
Гаврилов Игорь 5 1
Середа Александр 5 1
Устинов Илья 1 1
Беленкович Владимир 2 1
Хренов Сергей 25 1
Мишустин Михаил 358 1
Чернышенко Дмитрий 296 1
Бутенко Владимир 12 1
Долгов Константин 4 1
Рейман Леонид 1009 1
Жаров Александр 171 1
Никифоров Николай 1151 1
Малис Александр 155 1
Россия - Российская федерация - РФ 103834 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32523 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12030 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44865 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12785 7
Германия - Федеративная Республика 8440 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12365 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12886 6
Европа 10666 6
Чехия - Чешская Республика 1013 3
Европа Восточная 2898 3
Италия - Итальянская Республика 3147 2
Испания - Королевство 2799 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 2
Турция - Турецкая республика 1613 2
Великобритания - Лондон 2004 2
Израиль 1730 2
Америка 1966 2
Эстония - Эстонская Республика 692 2
Латвия - Латвийская Республика 687 2
Того - Тоголезская Республика 18289 2
США - Нью-Йорк 2596 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11163 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2669 2
Франция - Французская Республика 5469 2
Литва - Литовская Республика 537 2
Словакия - Словацкая Республика 353 1
Южная Корея - Сеул 318 1
Финляндия - Хельсинки 245 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1023 1
Молдавия - Республика Молдова 664 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 569 1
Беларусь - Минск 536 1
Португалия - Португальская Республика 759 1
Египет - Арабская Республика 676 1
Люксембург Великое Герцогство 363 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5166 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 178 1
Армения - Ереван 147 1
Италия - Рим 195 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1441 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2825 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 590 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 458 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2380 2
Английский язык 669 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1716 1
Информационное общество - Государственная программа 1174 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 928 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 31 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3719 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7514 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 89 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1592 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 115 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 500 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 298 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10423 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 2
Стрим-ТВ - телекомпания 143 2
Коммерсантъ - Издательский дом 844 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 5
IDC - International Data Corporation 4601 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3056 1
Gartner 3284 1
Forrester Research 802 1
Директ Инфо 9 1
eMarketer 199 1
ИнфоКом 56 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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