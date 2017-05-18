Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Sipnet Сипнет
Публикаций - 77, упоминаний - 172
Sipnet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мызовский Герман 11 8
|Солонин Виталий 89 3
|Масленников Игорь 35 3
|Санадзе Георгий 16 3
|Федорушкин Илья 11 2
|Кравцов Сергей 41 2
|Замашкина Наиля 23 2
|Савватин Максим 60 1
|Рокотян Алексей 8 1
|Кондратьев Дмитрий 20 1
|Гуревич Михаил 40 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Милованцев Дмитрий 106 1
|Богатов Антон 79 1
|Кремер Аркадий 14 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Демидов Михаил 132 1
|Кристев Михаил 16 1
|Малов Дмитрий 12 1
|Фишкин Сергей 7 1
|Никитин Николай 19 1
|Стрельцов Валерий 11 1
|Усов Михаил 9 1
|Пелевин Виктор 10 1
|Маковкин Иван 6 1
|Бряндинский Андрей 6 1
|Артюшкин Сергей 6 1
|Гаврилов Игорь 5 1
|Середа Александр 5 1
|Устинов Илья 1 1
|Беленкович Владимир 2 1
|Хренов Сергей 25 1
|Мишустин Михаил 358 1
|Чернышенко Дмитрий 296 1
|Бутенко Владимир 12 1
|Долгов Константин 4 1
|Рейман Леонид 1009 1
|Жаров Александр 171 1
|Никифоров Николай 1151 1
|Малис Александр 155 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10423 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 2
|Стрим-ТВ - телекомпания 143 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 844 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 5
|IDC - International Data Corporation 4601 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3056 1
|Gartner 3284 1
|Forrester Research 802 1
|Директ Инфо 9 1
|eMarketer 199 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru