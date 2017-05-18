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Sipnet Сипнет
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|18.05.2017
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Бесплатная облачная АТС SIPNET с рабочим местом оператора: возможности для бизнеса и дома
ительная трансформация внутреннего инструмента в высококлассную АТС? Никаких секретов нет. Компании SIPNET требовался эффективный инструмент обслуживания клиентов, отвечающий ряду высоких требо
|12.10.2015
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Sipnet приступил к публичному тестированию технологии WebRTC
Сеть интернет-телефонии Sipnet приступила к публичному тестированию технологии WebRTC (Web Real Time Communication). Это стало возможным благодаря глубокой модернизации и переводу сайта Sipnet на web-стандарт H
|20.12.2011
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Интернет-телефония SIPNET: 80 копеек за Россию и запись разговоров
Недавно компания SIPNET ввела новый тарифный план «Городской», с единой ценой за минуту соединения со стациона
|24.10.2011
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CNews TV. IP-телефония от SIPNET становится доступней
Стандартный тарифный план SIPNET имел избыточное ценовое деление на 175 городов и субъектов РФ. В новом тарифном плане \"Городской\" SIPNET отказался от такого деления. Программа для совершения вызовов через S
|20.10.2011
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Sipnet вводит тариф с единой стоимостью звонков на стационарные телефоны в пределах России
Компания Sipnet объявила о запуске тарифного плана «Городской», позволяющего совершать вызовы на стационарные телефоны в пределах России по фиксированной цене. Теперь стоимость всех вызовов составляет 8
|10.08.2011
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Sipnet выпустила мобильное приложение NetCall для iOS, Android и Java
с бесплатными входящими. Приложение позволяет звонить с мобильного телефона всем абонентам Skype и Sipnet, экспортировать контакты с мобильного телефона в Личный кабинет Sipnet и програ
|24.05.2011
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В Sipnet внедрена система уведомления о балансе лицевого счёта
В Sipnet внедрена система уведомления о балансе лицевого счёта. Теперь если остаток средств на счёте достигает минимального уровня, пользователь получает первое уведомление. Если средства на счёт
|14.07.2010
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Sipnet тестирует VoIP-оборудование мировых производителей
Сеть интернет-телефонии Sipnet объявила о том, что приступила к реализации масштабной программы «Протестировано. S
|11.01.2010
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Sipnet запустила программный телефон Sippoint Mini
Сеть интернет-телефонии Sipnet представила свой новый программный телефон Sippoint Mini. Основой разработки Sipnet стала лицензированная технология компании Spirit – TeamSpirit 3.1 Voice & Video Engine PC, обес
|29.12.2009
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Конкурент Skype от SIPNET: видео и бесплатные звонки по России
ате name@skype.com. Видео, однако, при звонке на Skype не поддерживается. Другим преимуществом сети SIPNET является низкая стоимость звонков. Местные, междугородные и международные вызовы на мо
|18.12.2009
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Акция Sipnet: Двое суток бесплатных звонков на домашние и мобильные телефоны России
Сеть интернет-телефонии Sipnet объявила о том, что 31 декабря 2009 г. и 1 января 2010 г. будет проводиться новогодняя
|16.06.2008
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Sipnet подключился к системе Contact
Пользователи сети интернет-телефонии Sipnet получили возможность пополнять свои счета через платёжную систему Contact. Среди особенностей системы Contact для оплаты услуг Sipnet - широкая географическая распространенность,
|25.12.2007
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Услуги сети Sipnet можно оплачивать с помощью MoneyMail
Пользователи платежной системы MoneyMail получили возможность оплачивать услуги сети интернет-телефонии нового поколения Sipnet. Ее абоненты могут пополнять свои счета без комиссии. Для пополнения своего счета через MoneyMail ее пользователю необходимо войти в систему, выбрать Sipnet в разделе «Телефония»,
|27.11.2007
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Пользователи Sipnet получили доступ к справочно-сервисной службе МГТС
Московская городская телефонная сеть начала предоставлять справочно-сервисные услуги пользователям сети интернет-телефонии Sipnet. «МГТС оказывает справочно-сервисные услуги клиентам многих операторов – и фиксированной, и сотовой связи, причем по всей России. Теперь, впервые в истории российских справочно-сервисных
|12.11.2007
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«Связной» начал прием платежей за пользование Sipnet
С 12 ноября открыт прием платежей в адрес сети интернет-телефонии Sipnet во всех российских центрах мобильной связи «Связной» и галереях цифровых технологий «Связной 3». Пользователи Sipnet получили возможность в режиме реального времени пополнять свои
|29.10.2007
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«Цифроград» и Sipnet объявили о сотрудничестве
Национальная сеть IP-телефонии Sipnet объявила о начале приёма платежей за услуги интернет-телефонии в салонах мобильной эле
|22.06.2007
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QIP Infium заменит Skype в России
ой USB-телефон). Затем просто подключить купленное устройство к USB-порту компьютера или ноутбука, и оно автоматически соединится с QIP Infium. Во все коробки с продукцией Skypemate уже вложена карта SIPNET. Записанные на ней логин и пароль необходимо указать в настройках модуля XIMSS мессенджера. Таким образом, пользователь получает возможность за символическую плату звонить в любую точку
|05.12.2006
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Logitech, SkypeMate, Skypik и Sipnet сделают интернет-телефонию популярной
ypeMate и Skypik в России «УМД Проект. Средства Радиосвязи», компания Logitech International и сеть Sipnet приступили к реализации совместных программ популяризации интернет-телефонии в России.
|16.10.2006
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На "ИнфоКом-2006" участники фестиваля "Цифровой Мир–2006" смогут звонить бесплатно
В рамках выставки «ИнфоКом-2006», проходящей с 18 по 21 октября 2006 года в Крокус-Экспо официальный партнер фестиваля «Цифровой Мир – 2006» сеть интернет-телефонии Sipnet совместно с интернет-магазином PCHome развернут бесплатный переговорный пункт для участников и гостей фестиваля. Переговорный пункт Sipnet предоставить каждому желающему возможнос
|20.06.2006
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PCHome организует переговорный пункт на выставке Interop
осковском международном выставочном центре “Крокус Экспо” (павильон 2, зал 5) Совместно с компанией Sipnet и CommuniGate Systems будет организован «переговорный пункт» с использованием IP-техно
|02.03.2006
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IP-телефония: телефоны, приставки, поставщики
ование, так что желающим стать абонентам нужно просто сделать заказ и получить интересующие услуги. SIPNET SIPNET — это абонентская сеть нового поколения, являющаяся проектом фирмы Tario. Более
|26.02.2006
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Sipnet подключился к системе "Яндекс.Деньги"
Абоненты Sipnet получили возможность мгновенно пополнять свои счета через «Яндекс.Деньги» и «Объединенную систему моментальных платежей». «Яндекс.Деньги» позволяет оплачивать товары и услуги в интернете
|20.01.2006
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CommuniGate Pro и Tario объявили о результатах SIPNET
Компания CommuniGate Systems и компания Tario Communications объявили о первых результатах долгосрочного сотрудничества в области организации интернет-коммуникаций. В настоящий момент к сети SIPNET подключился 100000-й абонент. Сеть SIPNET, разработанная лабораторией компании Tario Communications, построена на базе коммуникационного сервера CommuniGate Pro v5.0 компании Comm
|17.11.2005
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Sipnet: звонки в Москву и Петербург стали бесплатными
Новая российская сеть интернет-телефонии Sipnet объявляет о существенном снижении тарифов по большинству направлений связи, причем звонки в Москву и Санкт-Петербург стали вообще бесплатными. Интернет-пользователь, зарегистрировавшийся
|28.10.2005
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В России появился свой Skype
Компания Tario объявила об открытии публичного доступа к сайту новой абонентской сети Sipnet. Новая сеть строится в соответствии с новой концепцией организации сетей связи —
|26.10.2005
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Tario начала коммерческую эксплуатацию новой абонентской IP-сети
Компания Tario объявила об открытии публичного доступа к сайту новой абонентской сети Sipnet.ru по адресу: http://www.sipnet.ru. Сеть Sipnet.ru — это сеть IP-те
|12.05.2005
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Sipnet.ru: новая абонентская IP-сеть Tario
й нумерацией абонентов». В рамках проекта запущена новая абонентская сеть Tario под торговой маркой Sipnet.ru. Связь в этой сети организована по интернет-каналам, каждое абонентское устройство
Sipnet и организации, системы, технологии, персоны:
|Мызовский Герман 11 8
|Солонин Виталий 90 3
|Масленников Игорь 36 3
|Санадзе Георгий 18 3
|Замашкина Наиля 23 2
|Федорушкин Илья 15 2
|Кравцов Сергей 64 2
|Демидов Михаил 134 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Дорохина Юлия 44 1
|Кремер Аркадий 15 1
|Богатов Антон 79 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Савватин Максим 66 1
|Кондратьев Дмитрий 34 1
|Рокотян Алексей 8 1
|Кристев Михаил 16 1
|Малов Дмитрий 13 1
|Фишкин Сергей 7 1
|Никитин Николай 24 1
|Стрельцов Валерий 11 1
|Усов Михаил 11 1
|Пелевин Виктор 13 1
|Маковкин Иван 6 1
|Бряндинский Андрей 8 1
|Артюшкин Сергей 6 1
|Гаврилов Игорь 6 1
|Середа Александр 6 1
|Устинов Илья 1 1
|Беленкович Владимир 2 1
|Зюлькорнеев Ильхам 1 1
|Гущин Андрей 3 1
|Шкулёв Андрей 2 1
|Смаль Александр 4 1
|Якименко Ирина 4 1
|Кондрашов Алексей 5 1
|Лопатин Алексей 1 1
|Коплик Артур 6 1
|Каминецкий Илья 3 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
|CNews - ZOOM.CNews 1866 2
|CNews TV 747 1
|КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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