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Sipnet Сипнет

Sipnet - Сипнет

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18.05.2017 Бесплатная облачная АТС SIPNET с рабочим местом оператора: возможности для бизнеса и дома

ительная трансформация внутреннего инструмента в высококлассную АТС? Никаких секретов нет. Компании SIPNET требовался эффективный инструмент обслуживания клиентов, отвечающий ряду высоких требо
12.10.2015 Sipnet приступил к публичному тестированию технологии WebRTC

Сеть интернет-телефонии Sipnet приступила к публичному тестированию технологии WebRTC (Web Real Time Communication). Это стало возможным благодаря глубокой модернизации и переводу сайта Sipnet на web-стандарт H
20.12.2011 Интернет-телефония SIPNET: 80 копеек за Россию и запись разговоров

Недавно компания SIPNET ввела новый тарифный план «Городской», с единой ценой за минуту соединения со стациона
24.10.2011 CNews TV. IP-телефония от SIPNET становится доступней

Стандартный тарифный план SIPNET имел избыточное ценовое деление на 175 городов и субъектов РФ. В новом тарифном плане \"Городской\" SIPNET отказался от такого деления. Программа для совершения вызовов через S
20.10.2011 Sipnet вводит тариф с единой стоимостью звонков на стационарные телефоны в пределах России

Компания Sipnet объявила о запуске тарифного плана «Городской», позволяющего совершать вызовы на стационарные телефоны в пределах России по фиксированной цене. Теперь стоимость всех вызовов составляет 8
10.08.2011 Sipnet выпустила мобильное приложение NetCall для iOS, Android и Java

с бесплатными входящими. Приложение позволяет звонить с мобильного телефона всем абонентам Skype и Sipnet, экспортировать контакты с мобильного телефона в Личный кабинет Sipnet и програ
24.05.2011 В Sipnet внедрена система уведомления о балансе лицевого счёта

В Sipnet внедрена система уведомления о балансе лицевого счёта. Теперь если остаток средств на счёте достигает минимального уровня, пользователь получает первое уведомление. Если средства на счёт
14.07.2010 Sipnet тестирует VoIP-оборудование мировых производителей

Сеть интернет-телефонии Sipnet объявила о том, что приступила к реализации масштабной программы «Протестировано. S
11.01.2010 Sipnet запустила программный телефон Sippoint Mini

Сеть интернет-телефонии Sipnet представила свой новый программный телефон Sippoint Mini. Основой разработки Sipnet стала лицензированная технология компании Spirit – TeamSpirit 3.1 Voice & Video Engine PC, обес
29.12.2009 Конкурент Skype от SIPNET: видео и бесплатные звонки по России

ате name@skype.com. Видео, однако, при звонке на Skype не поддерживается. Другим преимуществом сети SIPNET является низкая стоимость звонков. Местные, междугородные и международные вызовы на мо
18.12.2009 Акция Sipnet: Двое суток бесплатных звонков на домашние и мобильные телефоны России

Сеть интернет-телефонии Sipnet объявила о том, что 31 декабря 2009 г. и 1 января 2010 г. будет проводиться новогодняя
16.06.2008 Sipnet подключился к системе Contact

Пользователи сети интернет-телефонии Sipnet получили возможность пополнять свои счета через платёжную систему Contact. Среди особенностей системы Contact для оплаты услуг Sipnet - широкая географическая распространенность,

25.12.2007 Услуги сети Sipnet можно оплачивать с помощью MoneyMail

Пользователи платежной системы MoneyMail получили возможность оплачивать услуги сети интернет-телефонии нового поколения Sipnet. Ее абоненты могут пополнять свои счета без комиссии. Для пополнения своего счета через MoneyMail ее пользователю необходимо войти в систему, выбрать Sipnet в разделе «Телефония»,
27.11.2007 Пользователи Sipnet получили доступ к справочно-сервисной службе МГТС

Московская городская телефонная сеть начала предоставлять справочно-сервисные услуги пользователям сети интернет-телефонии Sipnet. «МГТС оказывает справочно-сервисные услуги клиентам многих операторов – и фиксированной, и сотовой связи, причем по всей России. Теперь, впервые в истории российских справочно-сервисных
12.11.2007 «Связной» начал прием платежей за пользование Sipnet

С 12 ноября открыт прием платежей в адрес сети интернет-телефонии Sipnet во всех российских центрах мобильной связи «Связной» и галереях цифровых технологий «Связной 3». Пользователи Sipnet получили возможность в режиме реального времени пополнять свои
29.10.2007 «Цифроград» и Sipnet объявили о сотрудничестве

Национальная сеть IP-телефонии Sipnet объявила о начале приёма платежей за услуги интернет-телефонии в салонах мобильной эле
22.06.2007 QIP Infium заменит Skype в России

ой USB-телефон). Затем просто подключить купленное устройство к USB-порту компьютера или ноутбука, и оно автоматически соединится с QIP Infium. Во все коробки с продукцией Skypemate уже вложена карта SIPNET. Записанные на ней логин и пароль необходимо указать в настройках модуля XIMSS мессенджера. Таким образом, пользователь получает возможность за символическую плату звонить в любую точку

05.12.2006 Logitech, SkypeMate, Skypik и Sipnet сделают интернет-телефонию популярной

ypeMate и Skypik в России «УМД Проект. Средства Радиосвязи», компания Logitech International и сеть Sipnet приступили к реализации совместных программ популяризации интернет-телефонии в России.
16.10.2006 На "ИнфоКом-2006" участники фестиваля "Цифровой Мир–2006" смогут звонить бесплатно

В рамках выставки «ИнфоКом-2006», проходящей с 18 по 21 октября 2006 года в Крокус-Экспо официальный партнер фестиваля «Цифровой Мир – 2006» сеть интернет-телефонии Sipnet совместно с интернет-магазином PCHome развернут бесплатный переговорный пункт для участников и гостей фестиваля. Переговорный пункт Sipnet предоставить каждому желающему возможнос
20.06.2006 PCHome организует переговорный пункт на выставке Interop

осковском международном выставочном центре “Крокус Экспо” (павильон 2, зал 5) Совместно с компанией Sipnet и CommuniGate Systems будет организован «переговорный пункт» с использованием IP-техно
02.03.2006 IP-телефония: телефоны, приставки, поставщики

ование, так что желающим стать абонентам нужно просто сделать заказ и получить интересующие услуги. SIPNET SIPNET — это абонентская сеть нового поколения, являющаяся проектом фирмы Tario. Более
26.02.2006 Sipnet подключился к системе "Яндекс.Деньги"

Абоненты Sipnet получили возможность мгновенно пополнять свои счета через «Яндекс.Деньги» и «Объединенную систему моментальных платежей». «Яндекс.Деньги» позволяет оплачивать товары и услуги в интернете
20.01.2006 CommuniGate Pro и Tario объявили о результатах SIPNET

Компания CommuniGate Systems и компания Tario Communications объявили о первых результатах долгосрочного сотрудничества в области организации интернет-коммуникаций. В настоящий момент к сети SIPNET подключился 100000-й абонент. Сеть SIPNET, разработанная лабораторией компании Tario Communications, построена на базе коммуникационного сервера CommuniGate Pro v5.0 компании Comm
17.11.2005 Sipnet: звонки в Москву и Петербург стали бесплатными

Новая российская сеть интернет-телефонии Sipnet объявляет о существенном снижении тарифов по большинству направлений связи, причем звонки в Москву и Санкт-Петербург стали вообще бесплатными. Интернет-пользователь, зарегистрировавшийся
28.10.2005 В России появился свой Skype

Компания Tario объявила об открытии публичного доступа к сайту новой абонентской сети Sipnet. Новая сеть строится в соответствии с новой концепцией организации сетей связи —

26.10.2005 Tario начала коммерческую эксплуатацию новой абонентской IP-сети

Компания Tario объявила об открытии публичного доступа к сайту новой абонентской сети Sipnet.ru по адресу: http://www.sipnet.ru. Сеть Sipnet.ru — это сеть IP-те
12.05.2005 Sipnet.ru: новая абонентская IP-сеть Tario

й нумерацией абонентов». В рамках проекта запущена новая абонентская сеть Tario под торговой маркой Sipnet.ru. Связь в этой сети организована по интернет-каналам, каждое абонентское устройство


Публикаций - 80, упоминаний - 101

Sipnet и организации, системы, технологии, персоны:

Тарио Трейдинг - TARIO.net - Тарио.Нэт - Тарио Комьюникейшнс - Tario Communication 42 12
Cisco Systems 5372 10
Ростелеком 10948 8
МегаФон 10742 8
VK - Mail.ru Group 3602 7
Spirit DSP - Спирит Корп 482 7
Ланит - Comptek - Комптек 215 6
Microsoft Corporation 25775 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 4
Google LLC 12690 4
ЛайфТелеком - Телфин 290 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Huawei 4677 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Vonage 38 2
Samsung Electronics 11065 2
X Corp - Twitter 2938 2
Apple Inc 13156 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
9594 2
Toshiba Corporation 2980 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 2
HTC Corporation 1512 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 5
Евросеть 1421 5
Армада - РБК софт - PCHome 36 4
Цезарь Сателлит 43 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 3
Белый Ветер 365 2
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Связной 3 16 1
Некстер ИК 33 1
Pulvermedia - Pulver Media 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
BMW Group 482 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Carl Zeiss AG 307 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
British Airways - British Midland International 127 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Цифроград 171 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 1
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Sipnet - Sippoint Программный телефон 12 11
Google Talk - Google Chat 163 9
QIP - Мессенджер 122 9
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 7
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 6
Google Android 15244 6
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 6
Apple iOS 8583 5
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 4
МегаФон - Мультифон 38 4
Google Chrome - браузер 1701 4
Microsoft Windows 16882 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
Opera Browser - Браузер 1050 4
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 4
Microsoft Skype Out 35 3
Linux OS 11533 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
JavaScript - JS - язык программирования 1425 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 3
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 95 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Spirit TeamSpirit Voice & Video Engine - Spirit TeamSpirit Conferencing - Spirit TeamSpirit Transcoding Server 14 2
Google - Gizmo5 - Gizmo Project - SIPphone 18 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Apple macOS 2419 2
Rakuten Viber 665 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 2
Microsoft Outlook 1506 2
Apple Safari - браузер 896 2
Apple iPhone 6 4861 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
МТС Автосекретарь 69 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 1
Мызовский Герман 11 8
Солонин Виталий 90 3
Масленников Игорь 36 3
Санадзе Георгий 18 3
Замашкина Наиля 23 2
Федорушкин Илья 15 2
Кравцов Сергей 64 2
Демидов Михаил 134 1
Кузьменко Валерия 62 1
Валяева Елизавета 72 1
Дорохина Юлия 44 1
Кремер Аркадий 15 1
Богатов Антон 79 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Савватин Максим 66 1
Кондратьев Дмитрий 34 1
Рокотян Алексей 8 1
Кристев Михаил 16 1
Малов Дмитрий 13 1
Фишкин Сергей 7 1
Никитин Николай 24 1
Стрельцов Валерий 11 1
Усов Михаил 11 1
Пелевин Виктор 13 1
Маковкин Иван 6 1
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Артюшкин Сергей 6 1
Гаврилов Игорь 6 1
Середа Александр 6 1
Устинов Илья 1 1
Беленкович Владимир 2 1
Зюлькорнеев Ильхам 1 1
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Шкулёв Андрей 2 1
Смаль Александр 4 1
Якименко Ирина 4 1
Кондрашов Алексей 5 1
Лопатин Алексей 1 1
Коплик Артур 6 1
Каминецкий Илья 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 12
Европа 24964 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Европа Восточная 3138 3
Чехия - Чешская Республика 1349 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Америка - Американский регион 2206 2
Канада 5082 2
Израиль 2856 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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