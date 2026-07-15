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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197820
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Якименко Ирина

СОБЫТИЯ


15.07.2026 Домашний интернет в России превращается в роскошь. В стране ускорился рост тарифов 1
26.05.2023 Россияне вводят санкции против своих мобильных операторов в ответ на рост тарифов. В стране массовый отказ от мобильного интернета в пользу Wi-Fi 1
25.12.2012 Web collaboration: бизнес в режиме онлайн 1
22.02.2011 Mail.ru Агент померился ценами со Skype 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Якименко Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 59 1
РБК - Медиамир 53 1
Sipnet - Сипнет 80 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15633 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3326 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9487 1
VK - Mail.ru Group 3594 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 485 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4936 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6516 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13698 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26189 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7628 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3566 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2736 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1330 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2025 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29602 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3554 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33286 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9254 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3254 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22813 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12119 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1202 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9421 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17915 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64565 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6459 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2547 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10074 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13430 1
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 366 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25387 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9777 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9218 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10149 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8676 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 199 1
QIP - Мессенджер 122 1
Microsoft Office 365 1038 1
FreePik 1813 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2124 1
Кузьмин Сергей 43 1
Петров Дмитрий 78 1
Иванов Антон 95 1
Мосеев Виталий 16 1
Толпежников Тимофей 12 1
Шатиков Александр 19 1
Путин Владимир 3449 1
Сиволобов Александр 18 1
Чернышенко Дмитрий 580 1
Мишустин Михаил 784 1
Россия - РФ - Российская федерация 165171 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54566 2
Литва - Литовская Республика 672 1
Румыния 752 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13780 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3651 1
Европа Восточная 3138 1
Канада 5064 1
Казахстан - Республика 6015 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19017 1
Украина 7911 1
Болгария - Республика 799 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14786 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6993 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21492 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1391 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8458 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3973 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18054 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 320 1
Английский язык 7015 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3780 1
Минцифры РФ - Стратегия развития телекоммуникационной отрасли - Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации - Программа долгосрочного развития интернета 48 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12244 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 685 3
Известия ИД 759 1
Ведомости 1449 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 142 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Forrester Research 833 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 448 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457563, в очереди разбора - 727930.
Создано именных указателей - 197820.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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