СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


20.08.2024 VK уничтожает конкурентов своего мессенджера. Закрыт легендарный аналог ICQ и Telegram, который развивался 21 год

зователей Российский холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, объявил о закрытии мессенджера «Агент Mail.ru», на просторах интернета также известного как «Mail.ru Агент» и просто «М-Агент
30.04.2015 «Агент Mail.Ru» для Android научился подсказывать стикеры

е наборы можно удалить, оставив только те, которые хочется иметь под рукой, рассказали в компании. «Агент Mail.Ru» для Android научился подсказывать стикеры В то же время, обновился интерфейс о
30.03.2015 «Агент Mail.Ru» обновился для iOS

Для пользователей iPhone и iPad вышла версия «Агента Mail.Ru» с обновленным интерфейсом звонков и оптимизированным управлением. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. В «Агенте» появилось управление жестами при просмотре фотографий в диал
14.01.2015 Обновлен «Агент Mail.Ru» для Android: редизайн и общение в социальных сетях

Пользователям Android стала доступна версия «Агента Mail.Ru» с новым дизайном и расширенными функциями для общения. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. По словам разработчиков, новый «Агент» получил лёгкий дизайн, который делает работ
16.12.2014 Обновлен «Агент Mail.Ru» для iOS

Вышла новая версия «Агента Mail.Ru» для iOS со свежим дизайном, расширенными возможностями и оптимизированными ви
15.07.2013 Агент Mail.ru остался иностранным

использовать другой движок Google – для передачи голоса и видео в своем сервисе для онлайн-общения «Агент Mail.Ru». А значит, прослушка разговоров интернет-пользователей Агента Mail.Ru иностран
31.05.2012 В новом «Mail.Ru Агенте» 6.0 был переработан дизайн и улучшено качество видеозвонков

Компания Mail.Ru Group объявила о том, что вышла новая версия «Mail.Ru Агента» для Windows В ней полностью переработан интерфейс: в новом дизайне это единое окно чата и списка контактов, а также быстрый доступ к активным диалогам. Кроме того, в «Агенте» 6.
23.05.2012 В новой версии «Mail.Ru Агент» для Mac можно подключать несколько аккаунтов

Компания Mail.Ru объявила о том, что мессенджер «Mail.Ru Агент» для Mac OS X обновился. К «Агенту» на Mac OS теперь можно подключить учетную запись ICQ. При этом все контакты из обоих мессенджеров сразу оказываются в одном контакт-листе. Те,

05.03.2012 Вышла первая версия «Mail.Ru Агента» для Windows Phone

Компания Mail.Ru Group объявила о том, что сегодня, 5 марта, вышла первая версия «Mail.Ru Агента» для Windows Phone. В программе предусмотрено общение через протоколы «Агента» и ICQ с одновременным использованием нескольких аккаунтов. Помимо личного общения с помощью текстов
02.02.2012 «Mail.Ru Агент» улучшил качество видеозвонков и расширил интеграцию с ICQ

Компания Mail.Ru Group объявила о том, что вышла новая версия мессенджера «Mail.Ru Агент» для платформы Windows, среди ключевых особенностей которой более тесная интегр
01.12.2011 Новые версии «Mail.Ru Агента» для Mac OS X и iOS интегрированы с ICQ

Вышли новые версии «Mail.Ru Агента» для Mac OS X и iOS (iPhone, iPad), поддерживающие interoperability с ICQ. Бла
30.09.2011 Через «Mail.Ru Агент» можно общаться с пользователями «Одноклассников»

Компания Mail.Ru объявила о том, что в мобильной версии ее мессенджера «Mail.Ru Агент» появилась поддержка соцсети «Одноклассники». Чтобы начать общаться с «Одноклассниками» в «Агенте» нужно ввести логин и пароль от аккаунта в социальной сети в настройках мессендже
27.09.2011 ICQ объединили с «Mail.Ru Агентом»

CQ, даже если у него нет ICQ-аккаунта. В свою очередь, поклонникам ICQ необязательно устанавливать «Mail.Ru Агент» и регистрироваться в нем, если возникает желание поговорить с кем-то из пользо
25.08.2011 «Mail.Ru Агент» добавил возможность общения с друзьями из «Одноклассников»

Компания Mail.Ru объявила о том, что «Mail.Ru Агент» стал первым мессенджером, предложившим своей аудитории возможность обмена сооб
13.07.2011 Вышла новая версия «Mail.Ru Агента» для Mac OS X

Компания Mail.Ru Group объявила о выходе новой версии «Mail.Ru Агента» для операционной системы Mac OS X. Специально для версии «Mail.Ru Агента» под Mac OS был разработан новый дизайн. Внешний вид программы радикально отличается от интерфейс
28.04.2011 «Mail.Ru Агент» интегрировали с «В Контакте»

Компания Mail.Ru объявила о том, что вышла новая версия «Mail.Ru Агента» для Windows, ключевая особенность которой – поддержка XMPP-протокола, позволяющая одновременно обмениваться мгновенными сообщениями с пользователями популярной социальной сети «
22.02.2011 Mail.ru Агент померился ценами со Skype

pe и МГТС. В результате этого сопоставления цен безусловным лидером в исследовании Mail.ru оказался Mail.ru Агент. CNews самостоятельно изучил тарифы ведущих российских VoIP-сервисов, добавив к
22.02.2011 Владельцы ноутбуков чаще пользуются VoIP-телефонией

ое исследование, посвященное интернет-телефонии. Подавляющее большинство пользователей мессенджера «Mail.Ru Агент» имеют десктопные компьютеры, четверть – ноутбуки. Процент владельцев ноутбуков
27.12.2010 Вышла ICQ Java с поддержкой «Mail.Ru Агента»

Вышла новая мобильная версия мессенджера ICQ для Java-платформы. Ключевой особенностью ICQ Java является поддержка протокола «Mail.Ru Агента», за счет чего пользователи ICQ теперь могут общаться с многомиллионной аудиторией этой программы. Как отмечается, новая ICQ Java создана с использованием наработок мобильных вер
09.12.2010 В мобильный «Mail.Ru Агент» для Java добавили поддержку Jabber-протокола

Компания Mail.Ru объявила о том, что вышла новая версия «Мобильного Mail.Ru Агента» для Java. Главная особенность этой версии – встроенная поддержка J
18.10.2010 В новой версии «Mail.Ru Агента для Android» появилась поддержка ICQ

ляющий публиковать короткие сообщения, которые отображаются в виде статусов. Обновленный «Мобильный Mail.Ru Агент» доступен для загрузки в магазине Android Market с любого телефона под управлен
24.08.2010 В «Мобильном Mail.Ru Агенте» для Symbian появилась поддержка «ВКонтакте»

Компания Mail.Ru объявила о том, что вышла новая версия «Мобильного Mail.Ru Агента» для Symbian. Ее ключевая особенность – встроенная поддержка обмена мгновенным
04.08.2010 Вышла новая версия инстант-мессенджера «Mail.Ru Агент»

Компания Mail.Ru объявила о том, что вышла новая версия инстант-мессенджера «Mail.Ru Агент» 5.7 с возможностью поиска собеседников с веб-камерами, новой витриной игр, усо
30.07.2010 Вышла версия «Мобильного Mail.Ru Агента» для ОС Android

Компания Mail.Ru вчера, 29 июля, объявила о том, что вышла первая версия «Мобильного Mail.Ru Агента» для Android. Версия «Mail.Ru Агента», разработанная для мобильной плат
22.07.2010 Вышла новая версия «Мобильного Mail.Ru Агента» для iPhone и iPod Touch

и в социальной сети «Мой Мир@Mail.Ru» и блогохостинге «Блоги@Mail.Ru». Кроме того, новый «Мобильный Mail.Ru Агент» обладает поддержкой встроенного в смартфон G-сенсора (то есть автоматически ме
02.03.2010 Мобильный «Mail.Ru Агент» определяет местоположение пользователя

Компания Mail.Ru объявила о том, что вышли новые версии «Мобильного Mail.Ru Агента» для Java (3.7) и Symbian (1.69). Их ключевая особенность – наличие гео-социал
09.02.2010 Аудитория мобильного «Mail.Ru Агента» превысила миллион человек

, каждый день пользующихся «Мобильным Mail.Ru Агентом», превысило отметку в один миллион. Мобильный Mail.Ru Агент существует в версиях для Java, Windows Mobile, Symbian и iPhone. Ежемесячная ау
24.12.2009 Вышел «Mail.Ru Агент» 5.6 с геолокационным сервисом

Вышла новая версия инстант-мессенджера «Mail.Ru Агент» – 5.6. Ее ключевая особенность – наличие геолокационного сервиса, созданного н
30.11.2009 Запущена версия «Mail.Ru Агента» для iPhone

Компания Mail.Ru объявила о том, что инстант-мессенджер «Mail.Ru Агент» теперь работает и на iPhone. В новой программе реализован не только основной ф
28.09.2009 Аудитория «Mail.Ru Агента» превысила 10 млн пользователей

тории инстант-мессенджера – люди, которые работают с ним уже много лет, и это очень важно для нас. «Mail.Ru Агент» не перестает развиваться и предлагать своим пользователям новые полезные функц
21.09.2009 «Mail.Ru Агент» начал отправлять бесплатные SMS в Украине

Пользователи инстант-мессенджера «Mail.Ru Агент» теперь могут отправлять бесплатные SMS не только через сотовых операторов Росс
02.06.2009 Вышли новые версии мобильного «Mail.Ru Агента»

Компания Mail.Ru объявила о том, что вышли новые версии инстант-мессенджера «Mail.Ru Агент» для Java (3.5) и Symbian (1.51). Обе программы теперь интегрированы с проектом
12.02.2009 Вышел новый «Mail.Ru Агент» для Windows Mobile

Компания Mail.Ru объявила о том, что вышла новая версия инстант-мессенджера «Mail.Ru Агент» для Windows Mobile. Новый мобильный «Mail.Ru Агент» ориентирован на уст
06.02.2009 Mail.ru спрятала скандальный «Mail.ru Агент»

на CNews новости «Miranda обвиняет Mail.ru в краже» с сайта Mail.ru исчезла бета-версия мобильного «Mail.Ru Агента» 1.15. По сообщениям очевидцев, успевших установить бету нового «Агента» на мо
05.02.2009 Miranda обвиняет Mail.ru в краже

ереписки по ICQ одного из разработчиков клиента Smaper, на базе которого впоследствии и был создан «Mail.ru Агент». В ней пользователь по имени JasFas0la сообщает неизвестному собеседнику следу
30.01.2009 Mail.Ru запустила веб-версию «Mail.Ru Агента»

я Mail.Ru объявила о запуске нового продукта – «Веб-Агента», веб-версии своего инстант-мессенджера «Mail.Ru Агент». Теперь пользователи почтового сервиса могут общаться со своими друзьями по пе
23.01.2009 «Mail.Ru Агент» восстановил поддержку ICQ

Компания Mail.Ru объявила о том, что разработчики «Mail.Ru Агента» успешно решили проблемы с подключением к сети ICQ, с которыми 21 января столкнулись пользователи альтернативных клиентов, а также ряда старых версий официального клиента ICQ. Об
25.12.2008 Вышел мобильный «Mail.Ru Агент» для Symbian

Компания Mail.Ru объявила о том, что у инстант-мессенджера «Mail.Ru Агент» появилась версия для Symbian. Пользователям самой популярной операционной системы для смартфонов стали доступны все ключевые возможности «Агента» – обмен мгновенными сообщениями,
13.11.2008 «Mail.Ru Агент» сделал Россию безлимитной

Компания Mail.Ru объявила о том, что сервис мгновенных сообщений «Mail.Ru Агент» предложил пользователям новую безлимитную тарифную опцию «Вся Россия», уникаль
02.10.2008 «Mail.Ru Агент» научился публиковать записи в блогах

Mail.Ru» получили возможность добавлять новые записи в свои дневники с помощью инстант-мессенджера «Mail.Ru Агент». Для работы с новым функционалом нужно добавить в «Mail.Ru Агент» конта

Публикаций - 196, упоминаний - 276

