|20.08.2024
|
VK уничтожает конкурентов своего мессенджера. Закрыт легендарный аналог ICQ и Telegram, который развивался 21 год
зователей Российский холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, объявил о закрытии мессенджера «Агент Mail.ru», на просторах интернета также известного как «Mail.ru Агент» и просто «М-Агент
|30.04.2015
|
«Агент Mail.Ru» для Android научился подсказывать стикеры
е наборы можно удалить, оставив только те, которые хочется иметь под рукой, рассказали в компании. «Агент Mail.Ru» для Android научился подсказывать стикеры В то же время, обновился интерфейс о
|30.03.2015
|
«Агент Mail.Ru» обновился для iOS
Для пользователей iPhone и iPad вышла версия «Агента Mail.Ru» с обновленным интерфейсом звонков и оптимизированным управлением. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. В «Агенте» появилось управление жестами при просмотре фотографий в диал
|14.01.2015
|
Обновлен «Агент Mail.Ru» для Android: редизайн и общение в социальных сетях
Пользователям Android стала доступна версия «Агента Mail.Ru» с новым дизайном и расширенными функциями для общения. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. По словам разработчиков, новый «Агент» получил лёгкий дизайн, который делает работ
|16.12.2014
|
Обновлен «Агент Mail.Ru» для iOS
Вышла новая версия «Агента Mail.Ru» для iOS со свежим дизайном, расширенными возможностями и оптимизированными ви
|15.07.2013
|
Агент Mail.ru остался иностранным
использовать другой движок Google – для передачи голоса и видео в своем сервисе для онлайн-общения «Агент Mail.Ru». А значит, прослушка разговоров интернет-пользователей Агента Mail.Ru иностран
|31.05.2012
|
В новом «Mail.Ru Агенте» 6.0 был переработан дизайн и улучшено качество видеозвонков
Компания Mail.Ru Group объявила о том, что вышла новая версия «Mail.Ru Агента» для Windows В ней полностью переработан интерфейс: в новом дизайне это единое окно чата и списка контактов, а также быстрый доступ к активным диалогам. Кроме того, в «Агенте» 6.
|23.05.2012
|
В новой версии «Mail.Ru Агент» для Mac можно подключать несколько аккаунтов
Компания Mail.Ru объявила о том, что мессенджер «Mail.Ru Агент» для Mac OS X обновился. К «Агенту» на Mac OS теперь можно подключить учетную запись ICQ. При этом все контакты из обоих мессенджеров сразу оказываются в одном контакт-листе. Те,
|05.03.2012
|
Вышла первая версия «Mail.Ru Агента» для Windows Phone
Компания Mail.Ru Group объявила о том, что сегодня, 5 марта, вышла первая версия «Mail.Ru Агента» для Windows Phone. В программе предусмотрено общение через протоколы «Агента» и ICQ с одновременным использованием нескольких аккаунтов. Помимо личного общения с помощью текстов
|02.02.2012
|
«Mail.Ru Агент» улучшил качество видеозвонков и расширил интеграцию с ICQ
Компания Mail.Ru Group объявила о том, что вышла новая версия мессенджера «Mail.Ru Агент» для платформы Windows, среди ключевых особенностей которой более тесная интегр
|01.12.2011
|
Новые версии «Mail.Ru Агента» для Mac OS X и iOS интегрированы с ICQ
Вышли новые версии «Mail.Ru Агента» для Mac OS X и iOS (iPhone, iPad), поддерживающие interoperability с ICQ. Бла
|30.09.2011
|
Через «Mail.Ru Агент» можно общаться с пользователями «Одноклассников»
Компания Mail.Ru объявила о том, что в мобильной версии ее мессенджера «Mail.Ru Агент» появилась поддержка соцсети «Одноклассники». Чтобы начать общаться с «Одноклассниками» в «Агенте» нужно ввести логин и пароль от аккаунта в социальной сети в настройках мессендже
|27.09.2011
|
ICQ объединили с «Mail.Ru Агентом»
CQ, даже если у него нет ICQ-аккаунта. В свою очередь, поклонникам ICQ необязательно устанавливать «Mail.Ru Агент» и регистрироваться в нем, если возникает желание поговорить с кем-то из пользо
|25.08.2011
|
«Mail.Ru Агент» добавил возможность общения с друзьями из «Одноклассников»
Компания Mail.Ru объявила о том, что «Mail.Ru Агент» стал первым мессенджером, предложившим своей аудитории возможность обмена сооб
|13.07.2011
|
Вышла новая версия «Mail.Ru Агента» для Mac OS X
Компания Mail.Ru Group объявила о выходе новой версии «Mail.Ru Агента» для операционной системы Mac OS X. Специально для версии «Mail.Ru Агента» под Mac OS был разработан новый дизайн. Внешний вид программы радикально отличается от интерфейс
|28.04.2011
|
«Mail.Ru Агент» интегрировали с «В Контакте»
Компания Mail.Ru объявила о том, что вышла новая версия «Mail.Ru Агента» для Windows, ключевая особенность которой – поддержка XMPP-протокола, позволяющая одновременно обмениваться мгновенными сообщениями с пользователями популярной социальной сети «
|22.02.2011
|
Mail.ru Агент померился ценами со Skype
pe и МГТС. В результате этого сопоставления цен безусловным лидером в исследовании Mail.ru оказался Mail.ru Агент. CNews самостоятельно изучил тарифы ведущих российских VoIP-сервисов, добавив к
|22.02.2011
|
Владельцы ноутбуков чаще пользуются VoIP-телефонией
ое исследование, посвященное интернет-телефонии. Подавляющее большинство пользователей мессенджера «Mail.Ru Агент» имеют десктопные компьютеры, четверть – ноутбуки. Процент владельцев ноутбуков
|27.12.2010
|
Вышла ICQ Java с поддержкой «Mail.Ru Агента»
Вышла новая мобильная версия мессенджера ICQ для Java-платформы. Ключевой особенностью ICQ Java является поддержка протокола «Mail.Ru Агента», за счет чего пользователи ICQ теперь могут общаться с многомиллионной аудиторией этой программы. Как отмечается, новая ICQ Java создана с использованием наработок мобильных вер
|09.12.2010
|
В мобильный «Mail.Ru Агент» для Java добавили поддержку Jabber-протокола
Компания Mail.Ru объявила о том, что вышла новая версия «Мобильного Mail.Ru Агента» для Java. Главная особенность этой версии – встроенная поддержка J
|18.10.2010
|
В новой версии «Mail.Ru Агента для Android» появилась поддержка ICQ
ляющий публиковать короткие сообщения, которые отображаются в виде статусов. Обновленный «Мобильный Mail.Ru Агент» доступен для загрузки в магазине Android Market с любого телефона под управлен
|24.08.2010
|
В «Мобильном Mail.Ru Агенте» для Symbian появилась поддержка «ВКонтакте»
Компания Mail.Ru объявила о том, что вышла новая версия «Мобильного Mail.Ru Агента» для Symbian. Ее ключевая особенность – встроенная поддержка обмена мгновенным
|04.08.2010
|
Вышла новая версия инстант-мессенджера «Mail.Ru Агент»
Компания Mail.Ru объявила о том, что вышла новая версия инстант-мессенджера «Mail.Ru Агент» 5.7 с возможностью поиска собеседников с веб-камерами, новой витриной игр, усо
|30.07.2010
|
Вышла версия «Мобильного Mail.Ru Агента» для ОС Android
Компания Mail.Ru вчера, 29 июля, объявила о том, что вышла первая версия «Мобильного Mail.Ru Агента» для Android. Версия «Mail.Ru Агента», разработанная для мобильной плат
|22.07.2010
|
Вышла новая версия «Мобильного Mail.Ru Агента» для iPhone и iPod Touch
и в социальной сети «Мой Мир@Mail.Ru» и блогохостинге «Блоги@Mail.Ru». Кроме того, новый «Мобильный Mail.Ru Агент» обладает поддержкой встроенного в смартфон G-сенсора (то есть автоматически ме
|02.03.2010
|
Мобильный «Mail.Ru Агент» определяет местоположение пользователя
Компания Mail.Ru объявила о том, что вышли новые версии «Мобильного Mail.Ru Агента» для Java (3.7) и Symbian (1.69). Их ключевая особенность – наличие гео-социал
|09.02.2010
|
Аудитория мобильного «Mail.Ru Агента» превысила миллион человек
, каждый день пользующихся «Мобильным Mail.Ru Агентом», превысило отметку в один миллион. Мобильный Mail.Ru Агент существует в версиях для Java, Windows Mobile, Symbian и iPhone. Ежемесячная ау
|24.12.2009
|
Вышел «Mail.Ru Агент» 5.6 с геолокационным сервисом
Вышла новая версия инстант-мессенджера «Mail.Ru Агент» – 5.6. Ее ключевая особенность – наличие геолокационного сервиса, созданного н
|30.11.2009
|
Запущена версия «Mail.Ru Агента» для iPhone
Компания Mail.Ru объявила о том, что инстант-мессенджер «Mail.Ru Агент» теперь работает и на iPhone. В новой программе реализован не только основной ф
|28.09.2009
|
Аудитория «Mail.Ru Агента» превысила 10 млн пользователей
тории инстант-мессенджера – люди, которые работают с ним уже много лет, и это очень важно для нас. «Mail.Ru Агент» не перестает развиваться и предлагать своим пользователям новые полезные функц
|21.09.2009
|
«Mail.Ru Агент» начал отправлять бесплатные SMS в Украине
Пользователи инстант-мессенджера «Mail.Ru Агент» теперь могут отправлять бесплатные SMS не только через сотовых операторов Росс
|02.06.2009
|
Вышли новые версии мобильного «Mail.Ru Агента»
Компания Mail.Ru объявила о том, что вышли новые версии инстант-мессенджера «Mail.Ru Агент» для Java (3.5) и Symbian (1.51). Обе программы теперь интегрированы с проектом
|12.02.2009
|
Вышел новый «Mail.Ru Агент» для Windows Mobile
Компания Mail.Ru объявила о том, что вышла новая версия инстант-мессенджера «Mail.Ru Агент» для Windows Mobile. Новый мобильный «Mail.Ru Агент» ориентирован на уст
|06.02.2009
|
Mail.ru спрятала скандальный «Mail.ru Агент»
на CNews новости «Miranda обвиняет Mail.ru в краже» с сайта Mail.ru исчезла бета-версия мобильного «Mail.Ru Агента» 1.15. По сообщениям очевидцев, успевших установить бету нового «Агента» на мо
|05.02.2009
|
Miranda обвиняет Mail.ru в краже
ереписки по ICQ одного из разработчиков клиента Smaper, на базе которого впоследствии и был создан «Mail.ru Агент». В ней пользователь по имени JasFas0la сообщает неизвестному собеседнику следу
|30.01.2009
|
Mail.Ru запустила веб-версию «Mail.Ru Агента»
я Mail.Ru объявила о запуске нового продукта – «Веб-Агента», веб-версии своего инстант-мессенджера «Mail.Ru Агент». Теперь пользователи почтового сервиса могут общаться со своими друзьями по пе
|23.01.2009
|
«Mail.Ru Агент» восстановил поддержку ICQ
Компания Mail.Ru объявила о том, что разработчики «Mail.Ru Агента» успешно решили проблемы с подключением к сети ICQ, с которыми 21 января столкнулись пользователи альтернативных клиентов, а также ряда старых версий официального клиента ICQ. Об
|25.12.2008
|
Вышел мобильный «Mail.Ru Агент» для Symbian
Компания Mail.Ru объявила о том, что у инстант-мессенджера «Mail.Ru Агент» появилась версия для Symbian. Пользователям самой популярной операционной системы для смартфонов стали доступны все ключевые возможности «Агента» – обмен мгновенными сообщениями,
|13.11.2008
|
«Mail.Ru Агент» сделал Россию безлимитной
Компания Mail.Ru объявила о том, что сервис мгновенных сообщений «Mail.Ru Агент» предложил пользователям новую безлимитную тарифную опцию «Вся Россия», уникаль
|02.10.2008
|
«Mail.Ru Агент» научился публиковать записи в блогах
Mail.Ru» получили возможность добавлять новые записи в свои дневники с помощью инстант-мессенджера «Mail.Ru Агент». Для работы с новым функционалом нужно добавить в «Mail.Ru Агент» конта
