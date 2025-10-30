Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185028
ИКТ 14364
Организации 11147
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26329
Персоны 79597
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

OMMG Technology Оммджи Технолоджи

OMMG Technology - Оммджи Технолоджи

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


30.10.2025 Мессенджер «Роса» выпускает веб-версию, чтобы помочь в продвижении российских смартфонов «Р-фон» и планшетов «Р-таб» 1
06.06.2018 «Ростех» создал «убийцу» Skype — «вдвое дешевле аналога» 1
24.05.2017 «Ростех» заявил о создании российского «убийцы Skype» 2
21.10.2016 VideoMost включился в гонку создателей государственного «убийцы» Viber и WhatsApp 1
01.09.2016 Trueconf включился в создание российского государственного «убийцы» WhatsApp и Viber 3

Публикаций - 5, упоминаний - 8

OMMG Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 4
Ростелеком 10247 4
Telegram Group 2486 4
Ростех - РТ-Информ 143 4
Titanium 84 4
SyncCloud 5 4
VK - Mail.ru Group 3516 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1214 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3090 2
TrueConf - ТруКонф 423 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2399 1
Softline - Софтлайн 3209 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2244 1
Intel Corporation 12504 1
Microsoft Corporation 25184 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 230 1
ХайТэк - Hi-Tech 222 1
VideoMost - ВидеоМост 280 1
Ростелеком - РТЛабс 182 1
Spirit DSP - Спирит Корп 475 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 298 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 407 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 131 1
Ланит - Онланта - Onlanta 117 1
Ростелеком - Булат НИЦ 36 1
Киберника 16 1
РБК - Медиамир 53 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12710 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 383 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2804 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3436 1
ФРИИ Акселератор 52 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22669 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26967 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8256 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8791 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1230 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22773 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8420 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72091 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31687 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5352 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2618 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12894 2
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 141 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10037 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21695 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12873 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3910 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25826 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3679 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3355 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31175 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6280 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6932 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5496 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9915 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3285 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21814 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3293 1
Workflow - Поток работ 344 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6963 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2334 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3901 1
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 118 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 226 1
OMMG TrueConf - Флодиум - Flodium 6 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 4
Google Android 14581 4
Apple iOS 8184 4
Linux OS 10794 4
Microsoft Windows 16235 4
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 222 4
Киберника Сибрус - мессенджер 27 4
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 194 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1196 3
Rakuten Viber 642 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 981 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1493 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 325 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 199 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 57 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Кронос 22 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 75 1
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 1
OMMG - Open Mobile Messenger Graph 2 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
TrueConf SDK 10 1
QIP - Мессенджер 122 1
Apple FaceTime 178 1
Кравцов Сергей 58 2
Хазан Георгий 1 1
Одинцов Дмитрий 117 1
Брыкин Арсений 56 1
Зюлькорнеев Ильгам 4 1
Рудаков Дмитрий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 155178 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18419 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45380 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 610 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54518 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6191 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6836 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 194 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11389 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 135 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 158 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396648, в очереди разбора - 732309.
Создано именных указателей - 185028.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/