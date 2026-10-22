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TrueConf SDK

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.10.2026 TrueConf Cluster: новый взгляд на Enterprise-архитектуру корпоративного мессенджера и ВКС 1
05.02.2024 Россияне разработали голографическую видеоконференцсвязь. Она уже доступна за рубежом, но не в России 1
24.06.2022 TrueConf и Balamuth создали ВКС-киоски для дистанционного обслуживания граждан Израиля 1
23.04.2021 Trueconf предоставит российскому здравоохранению спецусловия для развития телемедицины в стране 1
01.10.2020 TrueConf и ГК «Хост» создали сервис для удаленного обследования пациентов в России 1
11.06.2019 TrueConf выпустила инструменты для быстрой разработки мобильных приложений с видеосвязью 1
29.05.2019 TrueConf обеспечил аэропорт Стамбула видеокиосками для пассажиров. Видео 1
25.12.2018 Exist представил федеральную сеть видеокиосков 1
31.08.2017 TrueConf выпустила набор библиотек SDK для Windows 1
01.09.2016 Trueconf включился в создание российского государственного «убийцы» WhatsApp и Viber 1
17.02.2016 TrueConf представил платформу для разработчиков интегрированных решений видеосвязи 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

TrueConf SDK и организации, системы, технологии, персоны:

TrueConf - ТруКонф 463 10
Хост ГК 39 2
Titanium 90 1
РБК - Медиамир 53 1
Balamuth 2 1
SyncCloud 5 1
OMMG Technology - Оммджи Технолоджи 7 1
Eyefeelit 2 1
Ростелеком 11074 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3397 1
МегаФон 11011 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3486 1
Microsoft Corporation 25893 1
Huawei 4728 1
Meta Platforms - Facebook 4638 1
VK - Mail.ru Group 3624 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9588 1
Telegram Group 3028 1
Ростех - РТ-Информ 149 1
GMS Hospital 2 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 645 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13963 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 406 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4997 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 381 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3475 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 414 1
ФРИИ Акселератор 60 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9464 10
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1113 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27119 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10373 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1452 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4019 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28653 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10201 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13180 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27231 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55081 2
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5405 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации - Безопасное общение в мессенджерах 323 1
ВКС - Российские (отечественные) системы видеоконференцсвязи 76 1
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5G - пятое поколение мобильной связи 2682 1
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6514 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3031 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14151 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1099 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13853 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26553 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3428 1
Google Android 15393 5
Apple iOS 8667 5
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 213 5
Microsoft Windows 17050 4
JavaScript - JS - язык программирования 1456 2
TrueConf API 3 1
QIP - Мессенджер 123 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 204 1
OMMG - Open Mobile Messenger Graph 2 1
OMMG TrueConf - Флодиум - Flodium 6 1
TrueConf HoloLive 2 1
Meta Platforms - React - React Native 21 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 638 1
Linux OS 11695 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3594 1
Rakuten Viber 670 1
Apple - App Store 3155 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1301 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2043 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1393 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1731 1
Google Android Studio - Среда разработки 25 1
Salesforce - Slack Technologies - Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 254 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 409 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 1
Microsoft Xamarin 36 1
Microsoft Visual Studio 433 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 139 1
Microsoft ActiveX 212 1
Киберника Сибрус - мессенджер 29 1
Apple Xcode - среда разработки программного обеспечения 46 1
Одинцов Дмитрий 119 9
Солдатов Станислав 14 1
Якупов Лев 11 1
Ананчев Дмитрий 2 1
Зюлькорнеев Ильгам 4 1
Хазан Георгий 1 1
Семенов Анатолий 35 1
Кравцов Сергей 66 1
Лапшин Сергей 7 1
Berk Mehmet - Берк Мехмет 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169064 6
Израиль 2876 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1267 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48221 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19832 1
Индия - Bharat 5924 1
Европа Восточная 3140 1
Германия - Федеративная Республика 13314 1
Бразилия - Федеративная Республика 2536 1
Турция - Турецкая республика 2656 1
Иран - Исламская Республика Иран 1162 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 202 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58660 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11546 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34423 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3849 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10595 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22126 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16412 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6197 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5184 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54278 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3251 1
Аренда 2728 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4774 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1671 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8597 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2376 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1936 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1842 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2405 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 352 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8175 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3824 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27764 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 218 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5173 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6252 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6643 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 128 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 793 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11615 1
Mordor Intelligence 35 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 40 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
Минздрав РФ - РязГМУ ФГБОУ ВО - Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 4 1
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