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TrueConf SDK
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 11
TrueConf SDK и организации, системы, технологии, персоны:
|TrueConf - ТруКонф 463 10
|Хост ГК 39 2
|Titanium 90 1
|РБК - Медиамир 53 1
|Balamuth 2 1
|SyncCloud 5 1
|OMMG Technology - Оммджи Технолоджи 7 1
|Eyefeelit 2 1
|Ростелеком 11074 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3397 1
|МегаФон 11011 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3486 1
|Microsoft Corporation 25893 1
|Huawei 4728 1
|Meta Platforms - Facebook 4638 1
|VK - Mail.ru Group 3624 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9588 1
|Telegram Group 3028 1
|Ростех - РТ-Информ 149 1
|Одинцов Дмитрий 119 9
|Солдатов Станислав 14 1
|Якупов Лев 11 1
|Ананчев Дмитрий 2 1
|Зюлькорнеев Ильгам 4 1
|Хазан Георгий 1 1
|Семенов Анатолий 35 1
|Кравцов Сергей 66 1
|Лапшин Сергей 7 1
|Berk Mehmet - Берк Мехмет 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11615 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480840, в очереди разбора - 724454.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480840, в очереди разбора - 724454.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.