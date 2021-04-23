Trueconf предоставит российскому здравоохранению спецусловия для развития телемедицины в стране

В поддержку послания Президента России Совету Федерации о необходимости развития телемедицины в стране компания Trueconf окажет всем отечественным медучреждениям необходимую техническую поддержку и предоставит спецусловия для создания цифровых сервисов на базе технологий Trueconf.

21 апреля 2021 г. состоялось выступление Президента России с посланием к Федеральному Собранию, в рамках которого были затронуты вопросы, в том числе связанные с развитием ИТ-сферы в стране. Президент подчеркнул необходимость цифровизации системы здравоохранения и отметил влияние пандемии на рост применения ИТ-технологий в медицине.

В поддержку предложенных инициатив до 1 августа 2021 г. компания Trueconf будет предоставлять отечественным медучреждениям скидку на приобретение программных решений Trueconf. Клиники и центры, обратившиеся в Trueconf, получат бесплатную техническую поддержку на 6 месяцев и помощь экспертов с развертыванием собственных ВКС-систем, а также с интеграцией технологий Trueconf в МИС и мобильные приложения для телемедицины.

Решения Trueconf обеспечат медучреждениям цифровизацию рабочих процессов — позволят запускать экстренные консилиумы и совещания независимо от географического расположения экспертов, а также транслировать операции, обучать сотрудников и студентов, проводить осмотр пациентов и наблюдать за их реабилитацией в удаленном режиме. При этом данные специалистов и пациентов будут защищены от доступа третьих лиц и не будут передаваться на иностранные сервера за пределами страны.

С помощью инструментов Trueconf SDK клиники и центры смогут интегрировать возможности видеосвязи Trueconf в МИС и мобильные приложения, а также создать совершенно новые телемедицинские решения.

В мае 2020 г. технологии Trueconf в НМИЦ им. А.Н. Бакулева обеспечили видеоконференцсвязь между потенциально зараженной коронавирусом и безопасной зонами клиники, а также позволили проводить безопасный осмотр и консультировать сотрудников без необходимости личного контакта.

В 2020 г. компании Trueconf и ГК «Хост» создали сервис Medved.Telemed, который служит для проведения дистанционных консультаций в форматах «врач-пациент» и «врач-врач», для участия в которых достаточно смартфона или браузера. К сервису подключено более 5 тыс. врачей по 44 медицинским направлениям, а количество пациентов превышает 250 тыс. в 14 регионах страны.

В декабре 2019 г. компании Trueconf, Huawei и Beeline представили бесперебойную 4K-видеоконференцию в сети 5G, которая обеспечила live-трансляцию хирургических операций. Система Trueconf Server объединила операционный блок клиники GMS Hospital и экспертов больницы Центросоюза РФ, которые комментировали действия хирурга в прямом эфире, а также видео с медицинских эндоскопов и зал участников пресс-конференции в «Сколково». К трансляции подключили студентов Рязанского государственного медицинского университета для дистанционного обучения.

«Видеосвязь остается главным способом безопасного взаимодействия, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию Trueconf. — В текущих условиях, интеграция ВКС в работу клиник и центров позволит защитить здоровье специалистов, снизить нагрузки на регистратуры и избавиться от очередей — в соответствии с посланием президента».