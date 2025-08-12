Microsoft Xamarin

Разделы

12.08.2025 Гендиректор GitHub ушел в отставку. Нового назначать не будут, разработчики вольются в команду Microsoft 1
31.10.2023 6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы 1
26.05.2023 В МТУСИ разработали рекомендации по выбору программных инструментов для создания кроссплатформенных мобильных приложений 1
10.02.2023 Microsoft устроила массовые увольнения в мировом центре Open Source. GitHub закрывает все офисы и выгоняет на улицу сотни сотрудников 1
09.09.2022 В российском Microsoft новый президент. Вместо россиянки назначили американца 1
09.06.2022 GitHub «убил» популярный бесплатный редактор кода, чтобы дать дорогу продукту Microsoft 1
03.03.2022 Скандально известный автор GNOME, Midnight Commander и Mono внезапно ушел из Microsoft 1
20.01.2020 Власти собрались построить «российский Github» за 2 миллиарда 1
29.07.2019 GitHub начал блокировать российских разработчиков. VPN не помогает 1
11.06.2019 TrueConf выпустила инструменты для быстрой разработки мобильных приложений с видеосвязью 1
04.04.2019 Microsoft представила среду разработки Visual Studio 2019 1
28.06.2018 Культовый сайт разработчиков СПО мог не достаться Microsoft, сделку хотел сорвать Google 1
04.06.2018 Microsoft купила Github, крупнейший в мире сайт разработчиков открытого ПО 1
02.04.2018 Positive Technologies вошла в магический квадрант Gartner 2018 года по тестированию безопасности приложений 1
26.01.2018 Microsoft представила приложение для преобразования рукописных эскизов в код 1
09.10.2017 Orange Business Services и Microsoft предоставят совместные IoT-решения для промпредприятий 1
10.03.2017 Microsoft представила новую версию платформы для разработчиков Visual Studio 2017 1
17.11.2016 Samsung и Microsoft реализуют поддержку платформы .NET в ОС Tizen 1
17.11.2016 Microsoft вступила в Linux Foundation 1
14.11.2016 Microsoft выпускает Visual Studio для MacOS 1
31.03.2016 Microsoft представила идеологию искусственного интеллекта и новые функции Windows 10 1
26.02.2016 Microsoft подписала соглашение о покупке Xamarin 1
02.10.2015 «Контур.Эльба» представила iOS-приложение для предпринимателей 1
08.07.2015 VMware представила своё видение будущего корпоративной мобильности 1
30.04.2015 Обнаружена опасная уязвимость в кросс-платформенном мобильном фреймворке Xamarin для Android 1
27.02.2015 4 марта пройдет онлайн-конференция по кроссплатформенной разработке с Visual Studio 2015 1
22.12.2014 Открыта регистрация на конференцию DevCon 2015 1
28.11.2014 «Контур.Бухгалтерия» выпустила свое первое приложение под Android 1
13.11.2014 Microsoft открыла код стека .NET и представила бесплатную версию Visual Studio 1
26.09.2014 Digital Design разработает «АРМ руководителя» для Android 1
26.07.2011 Партнерство SUSE и Xamarin обеспечит поддержку сообщества и пользователей Mono 1
26.07.2011 Две вышедших из Novell компании договорились о сотрудничестве 1
19.05.2011 Разработчики свободной реализации .NET основали новую компанию 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Microsoft Xamarin и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24999 24
GitHub 913 8
Amazon Inc - Amazon.com 3078 6
Google LLC 12050 6
Apple Inc 12355 5
Meta Platforms - Facebook 4489 4
OpenText - Micro Focus - Novell 872 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 3
Samsung Electronics 10439 2
Yandex - Яндекс 7990 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1174 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 2
Salesforce 439 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9002 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 783 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 826 2
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 347 2
Microsoft Russia - Майкрософт Девелопмент Центр Рус 13 2
Microsoft Mobile 21 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1366 1
TrueConf - ТруКонф 415 1
WorkDay 24 1
Canonical 209 1
IBM - International Business Machines Corp 9498 1
Intel Corporation 12388 1
Oracle Corporation 6791 1
Dell EMC 5056 1
Broadcom - VMware 2429 1
Huawei 4081 1
HP Inc. 5727 1
Qualcomm Technologies 1865 1
Fujitsu 2054 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 1
Honeywell 287 1
AT&T Inc 1688 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 607 1
Dropbox 504 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 547 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7821 4
Microsoft - LinkedIn 668 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 44 2
Microsoft Russia - Майкрософт Пейментс рус 4 2
Global Pilots 12 2
ESW Capital 7 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2582 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 183 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 67 1
Alaska Airlines 13 1
Яндекс.Лавка 263 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 308 1
Unsplash 1138 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1283 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2926 1
ГПБ - Газпромбанк 1133 1
Альфа-Банк 1811 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 100 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3419 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2781 1
Linux Foundation 188 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 190 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7888 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26428 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16016 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25311 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22229 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11813 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16509 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6004 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2091 5
Repository - Репозиторий 963 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5536 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14192 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11006 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54532 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9066 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13115 4
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 721 4
DevOps - Development и Operations 984 3
Micorosft Windows Insider 137 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8545 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31094 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1013 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7853 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5746 3
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 307 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3871 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 611 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4341 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7060 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12582 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 332 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6606 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11768 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3025 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3338 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25134 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9838 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3607 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2585 2
Google Android 14420 17
Apple iOS 8045 17
Microsoft Windows 16065 15
Microsoft Visual Studio 414 13
Microsoft Azure 1437 12
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 354 11
Linux OS 10546 10
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 102 7
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  359 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3010 6
Microsoft Windows 10 1834 5
JavaScript - JS - язык программирования 1278 4
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 162 4
Oracle Java - язык программирования 3267 4
Meta - Facebook - React Native 18 4
Microsoft Office 365 964 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 3
Apple macOS 2161 3
Apache Cordova 10 3
C/C++ - Язык программирования 809 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1051 2
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 348 2
Microsoft Windows Ink 31 2
Microsoft Cortana Intelligence Suite 10 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7207 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2007 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 909 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 182 2
Microsoft Windows 11 648 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 232 2
Microsoft Teams - MS Teams 590 2
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 213 2
Microsoft Azure Stack 74 2
МТС ЦОД 34 2
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 129 2
Google Flutter 56 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 594 1
Google Play - Google Store - Android Market 3381 1
Apple - App Store 2959 1
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 21 9
Satya Nadella - Сатья Наделла 209 4
Бетсис Павел 100 3
Miguel de Icaza - Икаса Мигель де 5 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 2
Guthrie Scott - Гатри Скотт 28 2
Wanstrath Chris - Уэнстрат Крис 4 2
Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 13 2
Smith Brad - Смит Брэд 96 2
Rogge Philippe - Роже Филипп 5 2
Прянишников Николай 308 2
Тихонова Кристина 47 2
Дергунова Ольга 119 2
Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 10 2
Steen Birger - Стен Биргер 72 2
Betsis Paul - Бетсис Пол 7 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Одинцов Дмитрий 116 1
Allen Paul - Аллен Пол 120 1
Александров Антон 11 1
Талалаев Александр 2 1
Грин Диана 11 1
Кашкин Анатолий 2 1
Greene Diane - Грин Диана 20 1
Saeedi Hamed - Саиди Хамед 2 1
Ramaswamy Sridhar - Рамасвами Шридхар 6 1
Hood Amy - Гуд Эми 15 1
Avalos Julio - Авалос Хулио 2 1
Laforge Philippe - Лафордж Филипп 1 1
Гайдамаков Сергей 27 1
Бублик Илья 25 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 64 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Моисеев Дмитрий 12 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Hutchinson Mikayla - Хатчинсон Микайла 1 1
Воронков Владислав 1 1
McCallister Brian - Маккаллистер Брайан 1 1
Кадыров Андрей 4 1
Фатхулин Тимур 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52868 6
Европа Восточная 3112 3
Украина 7711 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1422 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 967 2
Иран - Исламская Республика Иран 1105 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 2
Куба - Республика 380 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 564 2
США - Вашингтон - Редмонд 232 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13454 2
Канада 4940 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17723 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 45 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44743 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7868 1
Франция - Французская Республика 7931 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
США - Нью-Йорк 3112 1
Испания - Каталония - Барселона 746 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1044 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18122 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 1
Норвегия - Шпицберген - Свальбард 35 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3059 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16965 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5335 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53517 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3584 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6184 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14486 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5128 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6163 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5827 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 485 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 733 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10364 2
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 221 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6093 2
CTO - Chief Transformational Officer - Руководитель цифровой трансформации 4 2
U.S. EAR - Export Administration Regulations - Правила экспортного контроля США - Правила администрирования экспорта США 5 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1268 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5673 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30826 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2853 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4577 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4207 1
Платёжное поручение - Payment order 233 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5252 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3486 1
Visionary - Визионер - Визионерство 120 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1406 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 722 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6631 1
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 193 1
Кибернетика - Cybernetics 246 1
Металлы - Платина - Platinum 474 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2015 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25196 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19670 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9291 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3730 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2727 1
The Register - The Register Hardware 1638 2
Bloomberg 1344 2
ZDnet 661 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 210 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1235 2
TAdviser - Центр выбора технологий 414 2
The Verge - Издание 582 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
Chicago Sun-Times 10 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 853 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2041 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 119 1
Reddit 338 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11342 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Gartner - Гартнер 3587 1
Fortune Global 500 287 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 347 1
РАН - Российская академия наук 1960 2
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 15 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 963 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 309 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 28 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 580 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2533 4
Microsoft Build - конференция 37 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 347 1
Международный женский день - 8 марта 362 1
DevCon 18 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377443, в очереди разбора - 744490.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

