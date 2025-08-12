Гендиректор GitHub ушел в отставку. Нового назначать не будут, разработчики вольются в команду Microsoft

Томас Домке уходит с руководителя самого известного популярного сервиса для хранения репозиториев ПО GitHub. Должности генерального директора в компании больше не будет.



Объявление об отставке

Генеральный директор хранилища репозиториев GitHub Томас Домке (Thomas Dohmke) объявил о своей отставке, пишет Bloomberg.

Домке занимал этот пост почти четыре года и сохранит его, по его словам, до конца 2025 г., после чего собирается основать новый бизнес. В блоге он выразил благодарность сотрудникам за «путешествие всей жизни».

GitHub принадлежит Microsoft. Корпорация не планирует назначать нового гендиректора GitHub, который станет частью команды Microsoft CoreAI, возглавляемой Джеем Парихом (Jay Parikh).

GitHub Томас Домке останется генеральным директором GitHub только до конца 2025 г.

Microsoft приобрела GitHub в 2018 г. за $7,5 млрд. Проект был убыточным — по итогам трех первых кварталов 2016 г. компания рапортовала о более $66 млн убытков при выручке $98 млн.

Домке являлся СЕО GitHub с ноября 2021 г. Он пришел на смену вице-президенту Microsoft Нэту Фридману (Nat Friedman), ветерану движения ПО с открытым кодом, ранее основавшему компанию Xamarin. Фридман был у руля GitHub с лета 2018 г.

Репозиторий с ИИ

GitHub — это самый известный и самый популярный репозиторий для хранения исходного кода программ, распространяющихся с открытым исходным кодом. В числе его пользователей — разработчики со всего мира, в том числе и россияне, которые, правда, открыто третируются на фоне американских санкций.

GitHub был одним из первых, кто внедрил технологию искусственного интеллекта, способную автоматизировать некоторые этапы разработки ПО. Сейчас все больше компаний, включая Google (Alphabet Inc.), Anthropic и OpenAI выпускают конкурирующие ИИ-продукты.

Технический директор Microsoft Кевин Скотт (Kevin Scott) в апреле 2025 г. заявил, что уже через пять лет 95% кода будет сгенерировано искусственным интеллектом. Сам Домке в августе 2025 г. резко высказался о будущем ИИ-разработки, обратившись к программистам: «Либо вы принимаете ИИ, либо уходите из этой карьеры».

Сокращение операционных расходов

Уволенный Домке еще совсем недавно сам сотнями увольнял сотрудников GitHub. В феврале 2023 г., как писал CNews, он объявил о грядущие увольнении 10% штата, насчитывавшего на тот момент три тыс. человек. Из его слов стало понятно, что основная причина — попытка компании сократить операционные расходы.

Такие решения руководство сервиса вряд ли могло принимать без уведомления владельца. Microsoft наверняка была связана ним, к тому же сама она еще летом 2022 г. уволила несколько сотен внештатных рекрутеров, затем осенью 2022 г. — около тысячи штатных работников. В январе 2023 г. софтверная корпорация решила повысить ставки и выгнать сразу 11 тыс. человек.

Сокращение штата было лишь одной из мер стратегии GitHub по снижению операционных расходов. Сервис увеличил, например, срок замены мобильных ПК сотрудников с трех до четырех лет и заявил о закрытии абсолютно всех своих офисов. Штат полностью перевели на удаленную работу.