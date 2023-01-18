Microsoft выставит на улицу 11 тысяч ИТ-шников

Корпорация Microsoft готовится избавиться от 11 тыс. работников в ближайшие дни. Причины не ясны, в компании отказались комментировать ситуацию. Однако, такое массовое сокращение укладывается в общий тренд по «зачистке» штата в крупнейших технологических компаний.

Microsoft нашла лишних

Корпорация Microsoft в ближайшие дни объявит о сокращении примерно 5% штата по всему миру, сообщает Sky News.

Всего в компании работает более 220 тыс. человек, уволить могут около 11 тыс. сотрудников, констатирует источник. Представители Microsoft отказались подтверждать информацию, заявив, что «не комментирует слухи или предположения».

По данным канала, если такой шаг утвердят, то официально о нем станет известно до того, как председатель и главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) обнародует финансовую отчетность за II квартал 2022 г. Событие намечено на 24 января 2023 г.

Людей не считают

Стоит отметить, что Microsoft еще в конце весны 2022 г. заявила о приостановке найма новых сотрудников, а в июле 2022 г. появилась информация о грядущих сокращениях. Сроки не оглашались, известно было лишь, что компания планировала избавиться примерно от 1% своего персонала.

Корпорация Microsoft готовится избавиться от 11 тысяч работников в ближайшие дни

В октябре 2022 г. софтверный гигант начал сокращение штата. Тогда работы лишились около 1000 сотрудников, трудившихся над браузером Edge, экосистемой для Xbox и ПО для госзаказчиков.

Причины «зачистки» штата в компании напрямую не комментируют. В октябре 2022 г. представители Microsoft только уточнили, что сокращения осуществляются на фоне анализа актуальной ситуации в мире, и в 2023 г. найм сотрудников возобновится.

Что происходит с Microsoft

В 2022 г. акции Microsoft упали почти на 30%, сообщает Financial Times. Сейчас, по данным Sky News, рыночная стоимость компании составляет $1,78 трлн.

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В последнее время корпорация сделала большие ставки на развитие облачных технологий. По данным Bloomberg, Microsoft уже несколько месяцев ведет переговоры о масштабных инвестициях в компанию OpenAI, создателя чат-бота ChatGPT.

Компания планирует выделить OpenAI около $10 млрд в течение нескольких лет. После того как инвестиция окупится, Microsoft получит 49% акций OpenAI, другие инвесторы получат еще 49%, а некоммерческая материнская компания OpenAI будет контролировать оставшиеся 2%.

Общий фон

В последние недели множество крупных технологических компаний начали заявлять о сокращениях. Например, по данным Sky News, Salesforce, поставщик облачного программного обеспечения, сообщила, что «урежет» свой штат на 8 тыс. рабочих мест. А Meta (признана в России экстремисткой организацией, принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России), планирует рассчитать примерно на 11 тыс. сотрудников

В ноябре 2022 г. стало известно, что Amazon планирует сократить 10 тыс. человек. Сейчас компания хочет избавиться от 18 тыс. рабочих или 6% штата.