Sky News Телеканал


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Евросоюз заявил, что вложит шесть миллиардов евро в создание БПЛА на Украине 1
26.11.2024 В ИТ-сервисах Microsoft хаос. Из-за ошибки в коде в Microsoft 365, Exchange Online, Outlook произошел мощный сбой 1
19.07.2024 Во всем мире глобальный ИТ-сбой. Падает Windows, не работают банки, аэропорты. Виновата компания, обвинившая Россию во вмешательстве в выборы в США 1
13.05.2024 Хакеры взломали платёжный портал минобороны Великобритании 1
27.03.2024 Глава студии-разработчика видеоигр убил учредителя из-за спора о «Задаче трех тел» 1
30.01.2024 Стартап экс-замминистра связи России изгнали с Nasdaq 1
18.01.2023 Microsoft выставит на улицу 11 тысяч ИТ-шников 1
10.04.2020 В киберпреступном мире обвал цен. Клиентов заманивают скидками и промокодами 1
16.03.2020 Eset предупредила о действиях киберпреступников в связи с эпидемией коронавируса 1
14.10.2016 Twitter запустил функцию Periscope Producer 1
30.01.2015 Военные США собрались избавить человечество от паролей 1
21.02.2013 CNN опровергла слухи о запуске арабоязычного телеканала 1
24.09.2012 Израильское спутниковое ТВ отказывается от CNN 1
15.05.2012 Sky News Arabia начал вещание с 3 спутников 1
02.02.2012 Прибыль канала RT на YouTube превысила $1 млн 1
03.02.2011 Представлена первая газета для iPad. ФОТО 1
03.02.2011 Представлена первая газета для iPad 1
18.01.2011 Стоимость акций Apple упала на новостях о Джобсе 1
08.12.2010 Хакеры атаковали Mastercard 1
19.08.2010 Взорвавшийся мобильник Nokia убил человека 1
23.09.2009 Intel запустила собственный интернет-сериал 1
08.09.2009 Deutsche Telekom и France Telecom объединяют британские подразделения 1
27.03.2008 У пассажиров Хитроу не будут брать отпечатки пальцев 1
23.10.2007 YouTube пришел в Австралию 1
15.08.2007 В Великобритании обнаружены два новых очага заражения ящуром 1
17.11.2006 Общение в чате завершилось попыткой убийства 1
10.10.2006 Microsoft использует поиск видео Blinkx.tv 1
24.01.2005 В Британии осужден автор фальшивых посланий о жертвах цунами 1
08.07.2002 ВВС и ВSkyB получат лицензию на цифровое вещание в Великобритании 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Sky News и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25043 4
Meta Platforms - Facebook 4501 3
Apple Inc 12425 3
Amazon Inc - Amazon.com 3082 3
X Corp - Twitter 2898 3
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 2
CrowdStrike Holdings 49 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 655 1
ESET - ESET Software 1140 1
Google LLC 12081 1
Intel Corporation 12420 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 1
Deutsche Telekom 913 1
PayPal 660 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1379 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 289 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 1
Anonymous - Хакерская группировка 77 1
AOL Inc - America Online 1869 1
Salesforce 442 1
ITV Digital 7 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 126 1
OpenAI 311 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 251 1
Reason Cybersecurity 1 1
МегаФон 9583 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1511 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1544 1
RuVDS - МТ Финанс 70 1
Yoozoo Games - Youzu Interactive 1 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2749 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 732 2
McDonald’s - Макдоналдс 201 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1896 1
Совкомбанк Совесть 276 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 60 1
LVMH Louis Vuitton 27 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Apax Partners 27 1
Highbridge Capital Management 5 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 46 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 907 1
Walt Disney Company 632 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1552 1
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 14 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 352 1
SZSE - Shenzhen Stock Exchange - Шэньчжэньская фондовая биржа 3 1
Westwood Capital 15 1
SpiceJet 2 1
Ryanair 8 1
Visa International 1963 1
Republic Airways Holdings - Frontier Airlines 4 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 376 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3080 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5675 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 209 2
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1033 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 134 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 434 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3295 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30372 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9449 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7608 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13321 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7117 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11069 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2914 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22376 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14237 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8424 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9566 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16688 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1248 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5630 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28590 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2616 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17604 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13163 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2267 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2418 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3025 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12545 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70571 2
Бронирование - Booking 753 2
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 138 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31267 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26570 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1925 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2203 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3212 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3367 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4257 1
Трассирование - Трассировка 72 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13210 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55123 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 539 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3188 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25484 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 434 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 706 1
Google YouTube - Видеохостинг 2849 3
Apple iPad 3898 2
Apple iPhone 6 4863 2
Microsoft Windows 16126 2
Apple - App Store 2973 1
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 115 1
X Corp - Twitter Periscope - Служба потокового вещания видео 16 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 854 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1861 1
OpenAI ChatGPT 460 1
FreePik 1282 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 335 1
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 1
Microsoft Azure 1438 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
StatCounter 428 1
Microsoft Office 365 966 1
Microsoft Teams - MS Teams 594 1
Microsoft Windows 10 1847 1
Microsoft Outlook 1432 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1753 1
Microsoft Office 3887 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3021 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 785 1
Microsoft Exchange Online 109 1
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 386 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
Chandratillake Suranga - Чандратиллаке Суранга 5 1
Симоньян Маргарита 8 1
Bouran Nart - Буран Нарт 1 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 210 1
Мельникова Анастасия 429 1
Lieberman Joe - Либерман Джо - Lieberman Joseph - Либерман Джозеф 10 1
Cixin Liu - Цысин Лю 1 1
Sunde Peter - Зунде Петер 26 1
Цаплин Никита 63 1
Торгов Игорь 42 1
Jones John - Джонс Джон 6 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52980 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17806 8
Россия - РФ - Российская федерация 152908 7
Франция - Французская Республика 7941 6
Германия - Федеративная Республика 12856 5
Испания - Королевство 3746 4
Европа 24508 4
Япония 13434 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 3
Нидерланды 3587 3
Индия - Bharat 5607 2
Турция - Турецкая республика 2455 2
Польша - Республика 1996 2
Израиль 2776 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 401 2
Южная Корея - Республика 6791 1
США - Калифорния 4729 1
Швеция - Королевство 3657 1
Ирландия - Республика 1021 1
США - Колумбия - Вашингтон 1425 1
Новая Зеландия 727 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Бразилия - Федеративная Республика 2424 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1119 1
Саудовская Аравия - Королевство 623 1
Катар 172 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 87 1
Земля - планета Солнечной системы 10564 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
Египет - Арабская Республика 1038 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 1
Китай - Шанхай 799 1
Швейцария - Цюрих 269 1
Кения - Республика 157 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44950 1
Иран - Исламская Республика Иран 1109 1
Литва - Вильнюс 41 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50245 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53862 7
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1283 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8827 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9377 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1783 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 2
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 303 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5286 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 820 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5168 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6692 1
Английский язык 6820 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4849 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4585 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7771 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1278 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4242 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8154 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 484 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 479 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1361 1
Импортозамещение - параллельный импорт 543 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 508 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2878 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1310 1
Цензура - Свобода слово 506 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Зоология - наука о животных 2743 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 206 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 361 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1240 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6785 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 661 3
News Corp - News Corporation 217 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 2
Bloomberg 1357 2
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 2
Forbes - Форбс 887 1
Silicon.com 364 1
USA Today 151 1
WikiLeaks 120 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1077 1
23ABC News 172 1
AppleInsider 398 1
Ars Technica 432 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11360 1
Mashable 371 1
New York Post 48 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
ABC News 52 1
FT - Financial Times 1242 1
The Register - The Register Hardware 1655 1
Reddit 341 1
РИА Новости 962 1
The Verge - Издание 584 1
Fox News Channel - FNC 40 1
Frost & Sullivan 203 1
S&P 500 561 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
American University - Американский университет 14 1
News & Documentary Emmy Awards 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383024, в очереди разбора - 733376.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

