Стартап экс-замминистра связи России изгнали с Nasdaq

Nasdaq прекратила листинг акций британского производителя электрокаров Arrival, созданного экс-замминистра связи и бывшим гендиректором «Скартела» Денисом Свердловым. Одновременно владельцы облигаций компании потребовали их ускоренного погашения в связи с невыплатой компаний своих обязательств.

Arrival попрощалась с Nasdaq

Американская биржа Nasdaq, начиная с 30 января 2024 г., прекратила торги акциями базирующегося в Великобритании производителя электрокаров Arrival. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Также на сайте SEC будут размещены документы о прекращении листинга Nasdaq.

Администрация Nasdaq еще в мае 2023 г. предупредила Arrival о невыполнении требований биржи, согласно которым компания должна была сдать в SEC отчетность за 2022 г. Компании была предоставлена отсрочка до 30 октября 2023 г.

Когда отчетность вновь не была сдана, администрация Nasdaq приняла решение о делистинге акций Arrival.

Кроме того, компания допустила еще одно нарушение – не провела годовое собрание акционеров. Однако в конце 2023 г. торги не были приостановлены, так как у компании была возможность подать апелляцию.

Проблемы с обслуживанием долга

Одновременно компания получила уведомление от доверительного управляющего ее облигационным займом. Он был выпущен в 2021 г. объемом $320 млн со сроком погашения в 2026 г. и доходностью 3,5% годовых.

В конце 2023 г. компания сообщила о неспособности выплатить купонный доход по данным облигациям. У Arrival было еще 30 дней на решение данного вопроса, но и по истечении данного срока проценты не была выплачены.

В связи с этим был зафиксирован факт неисполнения компанией своих обязательств и доверительный управляющий потребовал ускоренных выплат по облигациям.

Попытка привлечения Ernst & Young

По сведениям британского телеканала Sky News, Arrival ведет переговоры с Ernst & Young о предоставлении ей управления с целью предоставления финансирования. В настоящее время остается неясным вопрос, хватит ли имеющихся у компании средств для продолжения деятельности.

Взлеты и падения Arrival

Компания Arrival была создана Денисом Свердловым, который в 2008-2012 гг. был первым гендиректором телекоммуникационного оператора «Скартел» (торговая марка Yota, в настоящее время принадлежит «Мегафону»), а затем занимал должность замминистра связи.

Arrival зарегистрирована в Люксембурге. Свердлов через люксембургский фонд Kinetik владел 75,7% акций Arrival, сейчас его доля сократилась до 36,8%.

В 2021 г. Arrival осуществила поглощение американской SPAC-компании CIIG Merger, у которой не было активов, но был листинг на бирже Nasdaq. За счет этого Arrival стала публичной компанией. Всего за 2021 г. Arrival привлекла $1,3 млрд.

Arrival разрабатывает четыре модели электротранспорта: электробус (Arrival Van), электрофургон (Arrival Van), большой электрофургон и электрофургон.

Как «умнеют» российские города Цифровизация

Основной своей инновацией Arrival считает микрофабрики, которые должны иметь небольшие временные и финансовые затраты на запуск производств. Первые четыре микрофабрики должны быть открыты в США, Великобритании Испании в 2021-2022 гг.

Однако производство электротранспорта так и не началось. В результате у компании нет ни прибыли, ни даже выручки. В конце 2022 г. совет директоров компании предупредил, что имевшихся на счетах компании $300 млн будет недостаточно для продолжения деятельности.

Тогда же Свердлов покинул пост гендиректора компании, позднее его кресло занял Игорь Торгов, который ранее был преемником Свердлова на посту гендиректора «Скартела».

Несостоявшиеся попытки спасения Arrival

В начале 2023 г. у компании появилось несколько путей для спасения. Так, американский фонд Antara Capital Master Fund вложил в компанию $25 млн с возможностью увеличить эту сумму до $50 млн и согласился конвертировать имеющиеся у него облигации Arrival на сумму $121,9 млн на вновь выпущенные акции компании. Кроме того, другой американский фонд Westwood Capital согласился вложить в компанию до $300 млн.

Однако из-за того, что компания не сдала отчетность за 2022 г., все эти сделки не были завершены. Вместо этого фонд Antara Capital Master Fund согласился обменять на акции облигации общим объемом лишь $20 млн.

Позднее Antara Capital получила право время от времени обменивать имеющиеся у нее облигации на общую сумму $106,9 млн на акции компании из расчета 36 акций на каждую порцию облигаций стоимостью $1 тыс.

«Последний шанс»

В конце 2023 г. у Arrival появился новый шанс для спасения. Упомянутый фонд Antara Capital Master Fund вместе с фондом Highbridge Capital Management пообещали компании предоставить бридж-кредит на сумму $10 млн с возможностью предоставить еще два бридж-кредита по $20 млн каждый.

Кроме того, фонда были готовы обменять облигации общей стоимостью $164 млн на задолженность объемом $90 млн. Финансирование предполагалось предоставить на 120 дней – до 12 марта 2024 г. За это время Arrival должны были найти нового инвестора.