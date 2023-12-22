Стартап замминистра связи России объявил о неспособности платить по долгам

Созданным экс-главой «Скартела» и бывшим замминистра связи России Денисом Свердловым стартап по производству электромобилей Arrival оказался неспособен выплачивать проценты по своим облигациям. Последний шанс на спасение компании предоставили два американских фонда, но Arrival к весне 2024 г. нужно будет найти покупателей на свой бизнес.

Arrival не смог выплатить проценты по облигациям

Британский стартап Arrival, занимающийся разработкой электротранспорта, сообщил о невозможности выплачивать доход по облигационному займу, выпущенному в 2021 г. Проценты по данным облигациям должны выплачиваться раз в полгода.

У компании есть 30 дней на решение вопроса. В Arrival указывают, что ранее компания договорилась о привлечении временного финансирования, за счет которого и планируется провести расчеты с владельцами облигациями.

Облигационный заем был выпущен объемом $320 млн со сроком погашения в 2026 г. Доход составляет 3,5%. Облигации могут быть конвертированы в акции. Сам облигационный заем является «зеленым», то есть полученные от него средства должны были быть направлены на проект в сфере «зеленой» энергетики.

Попытки Arrival реструктурировать задолженность

Крупнейшим владельцем облигаций Arrival является американский фонд Antara Capital Master Fund (Antara). Ему принадлежали облигации на общую сумму $121,9 млн (38% от общего числа). Arrival уже несколько раз предпринимала попытки договорится с данным фондом о реструктуризации задолженности.

Фургон Van - первая разработка Arrival

В начале 2023 г. стороны договорились, что Antara выкупит вновь выпущенные акции Arrival на сумму $25 млн с возможностью увлечения этой суммы до $50 млн. Тогда же предполагалось, что Antara обменяет все имеющиеся у фонда облигации Arrival на 219,4 млн акций.

Однако Arrival не смогла вовремя сдать отчетность за 2022 г. в Американскую комиссию по ценным бумагам (SEC). В результате сделка с Antara не была завершена.

Летом 2023 г. между сторонам было заключено новое соглашение, согласно которому Antara обменяет облигации Arrival на сумму $20 млн (в шесть раз меньше, чем изначально планировалось) на 3 млн акций Arrival.

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Позднее между сторонами было заключено еще одно соглашение, по которому фонд Antara получил право время от времени обменивать имеющиеся у него облигации Arrival на сумму $106,9 млн на акции Arrival из расчет 36 голосов акций на каждую порцию облигаций стоимостью $1 тыс. При этом было обговорено, что после каждого обмена Antara будет лишена голосующих прав по полученным акциями.

Взлеты и падения Arrival

Компания Arrival зарегистрирована в Люксембурге и создана россиянином Денисом Свердловым. В 2008-2012 гг. он был первым гендиректором телекоммуникационного оператора «Скартел» (торговая марка Yota, в настоящее время принадлежит «Мегафону»), а затем в 2012-2013 гг. занимал должность замминистра связи. Через люксембургский фонд Kinetik Свердлов владел 75,7% акций Arrival, затем эта доля сократилась до 36,8%.

В 2021 г. Arrival осуществил слияние с американской SPAC-компанией CIIG Merger, у которой не было активов, но которая обладала листингом на американской бирже Nasdaq. Благодаря этому Arrival стала публичной компанией. Всего за 2021 г. Arrival привлекла $1,3 млрд.

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Arrival разрабатывает четыре модели электротранспорта: электробус 9Arrival Van), электрофургон (Arrival Van), большой электрофургон и электромобиль. Основной своей инновацией Arrival считает микрофабрики, которые должны иметь небольшие временные и финансовые затраты на запуск производства. Первые четыре микрофабрики должны были быть построены в США, Великобритании и Испании в 2021-2022 гг.

Однако производство так и не началось, в результате чего компания не имеет ни прибыли, ни даже выручки. В конце 2022 г. совет директоров компании предупредил, что имевшихся на тот момент на счетах компании $300 млн будет недостаточно для продолжения деятельности. Тогда же Свердлов покинул пост гендиректора компании, позднее его сменил Игорь Торгов, который ранее был преемником Свердлова на посту гендиректора «Скартела».

Несостоявшиеся попытки спасения Arrival

В начале 2023 г. у компании появилось несколько путей для спасения. Помимо упоминавшейся сделки с Antara, предполагалось осуществить слияние со SPAC-компанией Kensington Capital Acquisition Corp V, на счетах которой было $276 млн. Также американский фонд Westwood Capital согласился вложить в компанию $300 млн.

Однако из-за проблем с отчетностью все эти сделки не были завершены. По этой же причине осенью 2023 г. администрация биржи Nasdaq приняла решение о делистинге акций Arrival (компания обжалует это решение).

«Последний шанс»

В ноябре 2023 г. у Arrival появилась новая возможность для спасения. Antara вместе с другим американским фондом Highbridge Capital Management согласились предоставить компании бридж-кредит на сумму $10 млн с возможностью дополнительно получить еще два кредита по $20 млн каждый. То есть у компании образуется задолженность класса «А» на сумму до $50 млн.

Кроме того, фонды согласились обменять имеющиеся у них облигации Arrival на сумму $164 млн на задолженность класса «B» на сумму $90 млн. Соответствующее финансирование предоставляется на срок 120 дней (до 12 марта 2024 г.), за это время компания должна найти покупателей на свой бизнес. Залогом выступает имущество Arrival и ее «дочек», при этом прав залога первой очереди будет за владельцами задолженности первой очереди.

В конце первого полугодия 2023 г. на счетах Arrival находилось $43 млн. Убытки компании за соответствующий период составили $155,7 млн.