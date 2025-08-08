Разделы

Фондовая биржа IPO SPAC Special Purpose Acquisition Company


Special-purpose acquisition company — компания, созданная специально для слияния с другой частной компанией, которая желает выйти на биржу, минуя процедуру IPO

08.08.2025 Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку 2
17.01.2025 Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq 1
03.12.2024 «Софтлайн» хочет объединить три своих холдинга и провести им IPO 1
15.11.2024 Созданный россиянами разработчик мобильных игр нашел способ продать свои акции на $50 млн 1
26.07.2024 Зарубежный осколок Softline избавил своих акционеров от связей с Россией 1
05.07.2024 Зарубежный осколок Sofltine не смог выйти на Nasdaq 4
28.06.2024 Зарубежному осколку Softline перекрыли дорогу на Nasdaq 4
25.06.2024 Признан банкротом амбициозный стартап экс-замминистра связи России 2
24.05.2024 Зарубежный осколок Softline может лишиться партнера для выхода на Nasdaq 3
29.03.2024 Создатель знаменитой СУБД продается за бесценок: в 16 раз дешевле, чем оценивался полтора года назад 1
07.02.2024 Стартап экс-замминистра связи России отдан под внешнее управление. Его имущество уйдет с молотка 2
02.02.2024 Созданный россиянами разработчик мобильных игр потратил $33 млн на выкуп собственных акций 1
01.02.2024 Американские ИТ-фонды поглощают компанию, созданную экс-главой «Мегафона» 3
30.01.2024 Стартап экс-замминистра связи России изгнали с Nasdaq 1
12.01.2024 Softline в процессе слияния подешевел в два с половиной раза 4
22.12.2023 Стартап экс-замминистра связи России объявил о неспособности платить по долгам 1
13.12.2023 США ввели санкции против совладельца HeadHunter и владельца «Авито» 1
23.11.2023 Проблемный стартап экс-замминистра связи России обрел временное спасение на сумму $50 млн 2
09.11.2023 Стартап экс-замминистра связи России изгоняют с Nasdaq 2
13.10.2023 Проблемный электромобильный стартап экс-замминистра связи уволит четверть сотрудников 1
26.09.2023 Проблемный стартап экс-замминистра связи потерял миллионы долларов на поисках кредитора 2
20.09.2023 Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД 1
11.09.2023 Проблемному стартапу бывшего замминистра связи России выделят $20 млн на спасение 1
28.07.2023 Стартап экс-замминистра связи России отказался от спасительного слияния 2
05.07.2023 Команда Тагира Яппарова вслед за своим лидером перешла Softline 1
21.06.2023 Стартап экс-замминистра связи России не избавился от долгов. Денег дали в шесть раз меньше, чем договаривались 1
23.05.2023 Американский фонд вышел из стартапа экс-замминистра связи России с огромными убытками 2
12.05.2023 Softline нужно $100 млн для выхода на Nasdaq 2
11.05.2023 Стартап экс-замминистра связи России не смог сдать отчетность и рискует остаться без денег 1
03.05.2023 Экс-глава «Мегафона» ликвидировал свой инвестфонд 2
24.04.2023 Softline создала особое подразделение из активов бывшей компании «Айти» 1
18.04.2023 Убыточный стартап бывшего замминистра связи России нашел способ остаться на Nasdaq 2
10.04.2023 Проблемный стартап бывшего замминистра связи России нашел спасителя с $280 млн 2
07.04.2023 Американцы вложились в компанию экс-главы «Мегафона» 3
17.03.2023 Проблемный стартап бывшего замминистра связи России получит $300 млн от американцев 1
09.03.2023 Японцы вложились в компанию, созданную экс-главой «Мегафона» 3
28.02.2023 Рассорившийся с инвесторами британский стартап бывшего замминистра связи России нашел себе спасителя 1
13.02.2023 Softline пошла на приступ Nasdaq 1
04.07.2022 Экс-глава «Мегафона» ушел из компании, собравшей с американцев $200 млн 3
12.05.2022 Стартап экс-замминистра связи Свердлова сбежал из России 1

