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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бухман Игорь

СОБЫТИЯ


10.04.2026 Сооснователь разработчика мобильных игр с российскими корнями продал свою долю гендиректору 1
15.11.2024 Созданный россиянами разработчик мобильных игр нашел способ продать свои акции на $50 млн 1
30.09.2024 Созданный россиянами разработчик нашел способ увеличить курс акций в 10 раз 1
02.02.2024 Созданный россиянами разработчик мобильных игр потратил $33 млн на выкуп собственных акций 1
21.04.2023 Создатель Telegram и «Вконтакте» Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России 1
13.05.2022 Созданный россиянами разработчик открестился от России ради возвращения на Nasdaq 1
17.04.2019 В России появились два новых ИТ-миллиардера 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Бухман Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Playrix Holding 33 7
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 5
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 3
Yandex - Яндекс 9216 3
МегаФон 10742 2
Telegram Group 2940 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
NetEase 36 1
DataDog 15 1
iDreamSky Technology Holdings 1 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Intel Corporation 12811 1
Softline - Софтлайн 3743 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Yahoo! 3726 1
Tencent 190 1
Snapchat 151 1
data.ai - App Annie 85 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Blizzard Entertainment 343 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Everix Investments 15 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
RTP Global 11 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
VPE Capital 11 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Альфа-Групп 745 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
ЦИАН - CIAN 192 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Playrix - Hero Wars 15 4
GDEV - Nexters Global - Gracevale - Cubic Games - Pixel Gun 3D 5 3
Playrix Gardenscapes - мобильная free-to-play игра 6 2
Clash of Clans - Компьютерная игра (стратегия) 16 1
Apple iOS 8583 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Gameloft Tetris 27 1
Герцовский Борис 22 5
Фадеев Андрей 31 5
Дуров Павел 329 2
Усманов Алишер 311 2
Богуславский Леонид 38 2
Таврин Иван 120 2
Михельсон Леонид 5 1
Бухманы (братья) 6 1
Волож Аркадий 268 1
Касперский Евгений 337 1
Андреев Андрей 33 1
Скоч Андрей 11 1
Потанин Владимир 91 1
Бухман Дмитрий 18 1
Мельниченко Андрей 5 1
Боровиков Игорь 137 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Европа 24964 4
Кипр - Республика 636 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Великобритания - Виргинские Острова 245 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Ирландия - Республика 1051 1
Европа Восточная 3138 1
Израиль 2856 1
Израиль - Тель-Авив 123 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Украина 7928 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 360 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Мальта - Республика 137 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 1
США - Техас - Остин 189 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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