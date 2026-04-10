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Бухман Игорь
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Бухман Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Герцовский Борис 22 5
|Фадеев Андрей 31 5
|Дуров Павел 329 2
|Усманов Алишер 311 2
|Богуславский Леонид 38 2
|Таврин Иван 120 2
|Михельсон Леонид 5 1
|Бухманы (братья) 6 1
|Волож Аркадий 268 1
|Касперский Евгений 337 1
|Андреев Андрей 33 1
|Скоч Андрей 11 1
|Потанин Владимир 91 1
|Бухман Дмитрий 18 1
|Мельниченко Андрей 5 1
|Боровиков Игорь 137 1
|Forbes - Форбс 1002 2
|Bloomberg 1627 1
|Newzoo - Игровая аналитика 17 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.