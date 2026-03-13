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Индексная книга (каталог) CNews*
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Израиль Тель-Авив

Израиль - Тель-Авив

СОБЫТИЯ


13.03.2026 Российские системы видеонаблюдения используют ПО, с помощью которого убили иранского аятоллу Хаменеи 1
01.11.2024 Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы 1
15.04.2024 МТС открыла свои магазины в Татарстане для домашних животных 1
28.02.2024 Сергей Черемин: Правительство Москвы 1
28.04.2023 Microsoft переписывает ядро и библиотеки Windows на языке Rust. Кое-что уже готово и даже не тормозит 1
31.01.2023 Москва входит в топ-5 самых привлекательных городов для программистов и разработчиков – исследование ДИТ 1
09.08.2022 «Яндекс» закрывает свою экспресс-доставку в Лондоне и Париже 1
02.03.2022 В 100 миллионах смартфонов Samsung Galaxy сломано аппаратное шифрование 1
08.02.2022 Игорь Калганов -

Вы загружены в матрицу: главные технотренды 2022 по версии гендиректора «Иннотех»

 1
02.12.2021 Алексей Парабучев: В ближайшем будущем мы будем встречать в Москве все больше роботов 1
24.08.2021 «Яндекс.лавка» запустила в Париже сервис быстрой доставки продуктов 1
11.05.2021 Epam купила ИБ-компанию White-Hat 1
26.11.2020 IBM выгонит на улицу 10 тысяч человек на фоне раскола компании 1
06.08.2020 «Яндекс» тестирует беспилотные автомобили в США 2
10.01.2020 Основанная россиянами знаменитая ИТ-компания продана в США 1
19.11.2019 Check Point купил стартап Cymplify для защиты интернета вещей 1
24.10.2019 Подарок разведчикам: в интернете нашли подробности о личной жизни и командировках американских офицеров 2
17.09.2019 Русский хакер сознался в крупнейшем кибервзломе в истории 1
18.06.2019 Facebook запускает криптовалюту, которая может заменить деньги 1
10.06.2019 Infinidat анонсировала программу спасения данных для заказчиков IBM 1
07.06.2019 IBM увольняет сотрудников по всему миру 1
17.04.2019 В России появились два новых ИТ-миллиардера 1
18.02.2019 Заклятый «враг» SAP и Oracle покидает Россию 1
15.02.2019 Чистая прибыль «Яндекса» взлетела на 430% до 46 миллиардов 1
10.12.2018 «Яндекс.Такси» выходит на рынок Израиля под брендом Yango 2
16.11.2018 «Яндекс.такси» отправился бороться со знаменитым конкурентом на его родину 2
25.10.2018 Check Point Software приобрела компанию Dome9 для усиления облачной безопасности 1
03.04.2018 «Яндекс» запустил обучающий курс по разработке ПО для беспилотников 1
28.11.2017 Что такое 3РМ, или Как сэкономить на поддержке SAP и Oracle 1
30.06.2017 Cognitive Technologies представила результаты создания беспилотников министру образования 1
30.01.2017 Oracle расширяет программу Startup Cloud Accelerator для поддержки облачных инициатив по всему миру 1
30.11.2016 Сбербанк вложил $100 млн в сервис вызова такси Gett 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
15.03.2016 «Яндекс.Деньги» помогут обменять иностранные деньги на электронные 1
19.11.2015 Москва стала лауреатом международной премии решений для развития города на Smart City ExpoWorld Congress в Барселоне 1
10.08.2015 Anywayanyday продает четверть всех авиабилетов через мобильные приложения 1
09.04.2015 Check Point приобретает компанию Lacoon Mobile Security 1
19.02.2015 Check Point покупает израильского разработчика инновационной технологии предотвращения угроз Hyperwise 1
16.12.2014 Leorsa Group инвестировала $750 тыс. в мобильное приложение для кофеманов Израиля и США 2
31.10.2014 Что такое инновации и зачем они нужны государству 1

Публикаций - 123, упоминаний - 130

Израиль и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 11
Yandex - Яндекс 9216 11
Microsoft Corporation 25775 10
Meta Platforms - Facebook 4621 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Oracle Corporation 7074 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Apple Inc 13156 5
Intel Corporation 12811 5
Check Point Software Technologies 829 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
PayPal 671 4
Yandex Go - Yango 34 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Yahoo! 3726 3
Tencent 190 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
Bezeq Israel Telecom - Bezeq Telecommunications - Безек - Безек Бейнлеуми 30 3
SAP SE 5601 3
Alibaba Group 473 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Telegram Group 2940 2
McKinsey & Company Int 293 2
Dropbox 527 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Spinnaker Support - Спинекер Сапорт - Спиннэкерсаппорт раша 7 2
Canalys 236 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
NICE Systems 70 2
Stins Coman - RiT Technologies - РиТ СНГ 29 2
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 2
Applied Materials 305 2
Google Israel 2 2
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 2
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Т1 Иннотех 213 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Uber 357 3
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Kickstarter 136 2
Gett 88 2
Boeing 1031 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Яндекс.Лавка 315 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
Access Industries 37 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 2
InVenture Partners 20 2
Global Security 23 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
eBay Inc 1640 2
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Hyundai Motor Company 436 1
Visa International 1993 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 1
Volvo Cars 262 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Татнефть 243 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 39 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 34 2
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Фонд Росконгресс 24 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
ОАЭ - Правительство Объединенных Арабских Эмиратов 6 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
АПБЭ - Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике 2 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Правительство Москвы - ДВМС Москвы - Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 2 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
Google Android 15244 11
Apple iOS 8583 8
Microsoft Windows 16882 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
IBM Storage - IBM System Storage 46 2
Check Point Infinity Total Protection 15 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
Microsoft Azure 1526 2
Veeam Universal License - VUL 14 1
Intel Core - Семейство процессоров 1251 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
Infinidat InfiniBox - СХД 17 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 1
TON coin - GRAM - Telegram Gram - криптовалюта 43 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 1
Apple iPhone 6 4861 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 1
Shwed Gil - Швед Гил 44 3
Дуров Павел 329 2
Волож Аркадий 268 2
Касперский Евгений 337 2
Marcus David - Маркус Дэвид 9 2
Абдуллин Алик 6 2
Калганов Игорь 53 2
Шульман Александр 8 2
Иншутин Антон 8 2
Frumkin Amos - Фрумкин Амос 3 2
Waiser Shahar - Вайсер Шахар 12 2
Annan Kofi - Аннан Кофи 18 2
Monshaw Andy - Моншо Энди 4 2
Murdock Jerry - Мердок Джерри 1 1
Horing Jeff - Хоринг Джефф 2 1
Собянин Сергей 538 1
Зайцев Михаил 345 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Филатов Андрей 117 1
Усманов Алишер 311 1
Богачев Игорь 183 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
Вольфсон Влад 59 1
Худавердян Тигран 94 1
Солодухин Константин 119 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 1
Баланова Светлана 37 1
Андреев Андрей 33 1
Мацоцкий Сергей 180 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 1
Богуславский Леонид 38 1
Смирнов Дмитрий 112 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 1
Меламед Леонид 150 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
Бутурлин Иван 26 1
Васильева Ольга 25 1
Миронов Сергей 64 1
Черногоров Андрей 65 1
Израиль 2856 86
Россия - РФ - Российская федерация 166168 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 30
Европа 24964 25
Великобритания - Лондон 2432 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Израиль - Хайфа 58 13
США - Нью-Йорк 3180 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Ближний Восток 3154 11
Иран - Исламская Республика Иран 1155 11
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 9
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 8
Израиль - Иерусалим 109 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 7
Украина 7928 7
США - Колумбия - Вашингтон 1487 7
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Финляндия - Хельсинки 253 6
Германия - Берлин 732 6
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 6
Ливан - Ливанская Республика 201 6
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 197 6
Италия - Милан 166 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Ирак - Республика 709 5
Швеция - Королевство 3782 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Испания - Каталония - Барселона 752 4
Австрия - Австрийская Республика 1357 4
Беларусь - Минск 706 4
Китай - Шанхай 833 4
Южная Корея - Сеул 375 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 17
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 7
Зоология - наука о животных 2887 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 6
Английский язык 7030 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Bloomberg 1627 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
NYT - The New York Times 1100 3
AP - Associated Press 2007 3
New Scientist 1448 3
Forbes - Форбс 1002 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Phys.org 972 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
The Times of Israel 3 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Times 661 2
Defensetech 47 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Crunchbase 74 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Politico 29 1
Nature 832 1
Деловой Петербург 40 1
AppleInsider 400 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Israel Net Daily 1 1
The Engineer 79 1
MSNBC - телеканал 89 1
RTVi - Russian Television International 16 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
Иранские СМИ - Иранское телевидение 23 1
Corriere della Sera - Коррьере делла сера 14 1
НМГ - СТС Медиа - Перец - телеканал - Дарьял ТВ - ДТВ 6 1
Jerusalem Post - почта Иерусалима 10 1
Fortune Global 1000 51 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Fortune Global 500 295 2
Forrester Research 834 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
IBM Research 111 1
Constellation Research 5 1
NPD DisplaySearch 285 1
comScore 379 1
Current Analysis 24 1
BDI - Business Date Israel 1 1
TheInfoPro 4 1
Gartner - Гартнер 3658 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 8
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
РГУ - Ростовский государственный университет 8 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Иерусалимский институт Яд Ицхак Бен Цви 1 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 1
BIU - Bar-Ilan University - Университет имени Бар-Илана - Бар-Иланский университет 13 1
University of Haifa - Хайфский университет 8 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
CEU - Central European University - ЦЕУ - Центрально-Европейский университет 3 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Smart Cities Awards 1 1
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Intel Developer Forum - IDF 317 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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