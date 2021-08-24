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Израиль
Тель-Авив


24.08.2021 «Яндекс.лавка» запустила в Париже сервис быстрой доставки продуктов 1
11.05.2021 Epam купила ИБ-компанию White-Hat 1
26.11.2020 IBM выгонит на улицу 10 тысяч человек на фоне раскола компании 1
06.08.2020 «Яндекс» тестирует беспилотные автомобили в США 2
10.01.2020 Основанная россиянами знаменитая ИТ-компания продана в США 1
19.11.2019 Check Point купил стартап Cymplify для защиты интернета вещей 1
24.10.2019 Подарок разведчикам: в интернете нашли подробности о личной жизни и командировках американских офицеров 2
17.09.2019 Русский хакер сознался в крупнейшем кибервзломе в истории 1
18.06.2019 Facebook запускает криптовалюту, которая может заменить деньги 1
10.06.2019 Infinidat анонсировала программу спасения данных для заказчиков IBM 1
07.06.2019 IBM увольняет сотрудников по всему миру 1
17.04.2019 В России появились два новых ИТ-миллиардера 2
18.02.2019 Заклятый «враг» SAP и Oracle покидает Россию 1
15.02.2019 Чистая прибыль «Яндекса» взлетела на 430% до 46 миллиардов 1
10.12.2018 «Яндекс.Такси» выходит на рынок Израиля под брендом Yango 2
16.11.2018 «Яндекс.такси» отправился бороться со знаменитым конкурентом на его родину 2
25.10.2018 Check Point Software приобрела компанию Dome9 для усиления облачной безопасности 1
03.04.2018 «Яндекс» запустил обучающий курс по разработке ПО для беспилотников 1
28.11.2017 Что такое 3РМ, или Как сэкономить на поддержке SAP и Oracle 1
30.06.2017 Cognitive Technologies представила результаты создания беспилотников министру образования 1
30.01.2017 Oracle расширяет программу Startup Cloud Accelerator для поддержки облачных инициатив по всему миру 1
30.11.2016 Сбербанк вложил $100 млн в сервис вызова такси Gett 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
15.03.2016 «Яндекс.Деньги» помогут обменять иностранные деньги на электронные 1
19.11.2015 Москва стала лауреатом международной премии решений для развития города на Smart City ExpoWorld Congress в Барселоне 1
10.08.2015 Anywayanyday продает четверть всех авиабилетов через мобильные приложения 1
09.04.2015 Check Point приобретает компанию Lacoon Mobile Security 1
19.02.2015 Check Point покупает израильского разработчика инновационной технологии предотвращения угроз Hyperwise 1
16.12.2014 Leorsa Group инвестировала $750 тыс. в мобильное приложение для кофеманов Израиля и США 2
07.10.2014 Flint Capital вложил $1 млн в израильского разработчика платформы для мобильной аналитики Appsee 1
13.08.2014 GetTaxi привлечет $150 млн в очередном раунде инвестиций 1
19.05.2014 Экспонат знаков почтовой оплаты России отмечен памятной медалью на выставке в Израиле 1
03.04.2014 Palo Alto Networks купил израильский стартап, защищающий от атак нулевого дня 1
18.03.2014 «Яндекс» сэкономит заряд батареи в смартфоне 2
29.01.2014 PayPal организует второй всемирный конкурс программистов 1
26.12.2013 Разработан первый в мире прозрачный планшет. ВИДЕО 1
27.11.2013 Антифрод-решение в «Банк24.ру»: секрет израильских спецслужб 1
18.11.2013 PayPal признал российских программистов лучшими в мире 1
16.08.2013 IBM покупает специалиста по ИБ за $1 млрд 1
15.08.2013 IBM приобретает Trusteer — поставщика ПО для защиты от финансового мошенничества 1

Публикаций - 56, упоминаний - 65

Израиль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 5
Microsoft Corporation 11127 3
IBM 3551 3
Check Point Software Technologies 447 2
Yandex Go - Yango 10 2
Telegram Group 702 2
SAP SE 3216 2
Facebook 3767 2
IBM Hybrid Cloud 3 1
App Annie 73 1
Infinidat 24 1
Smart Way 8 1
AOL Inc 314 1
OpenText 160 1
ECI Telecom 22 1
Dome9 1 1
Прогноз 197 1
Google LLC 7161 1
Veeam Software 250 1
Playrix Holding 14 1
Bison Trails 1 1
Activision Blizzard 346 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 51 1
FactSet 8 1
JDA Software Group 25 1
NetEase 7 1
Red Hat 667 1
SEC Consult Services 931 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
Intel Corporation 4192 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 1
Oracle Corporation 3356 1
Aelita Software 7 1
Samsung Electronics 5702 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Coinbase 24 1
Vodafone Group 383 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
PayPal 441 1
Yahoo! 1101 1
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
Яндекс.Такси 271 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
Anywayanyday 18 1
Best Western Hotels and Resorts Group 1 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 1
Инвестконсалтинг ООО 3 1
Hyundai Mobis 8 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Татнефть 112 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Visa International 1346 1
Gett 60 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
CPPIB - CPP Investment Board 4 1
Insight Partners 6 1
eBay Inc 531 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
USSS - the United States Secret Service - Секретная служба США 7 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 61 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 6 1
Google Android 10751 11
Apple iOS 5742 8
Microsoft Azure 1171 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
Check Point Infinity 9 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 163 1
ПриватБанк Приват24 113 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 1
Facebook Libra - Криптовалюта - GlobalCoin 8 1
Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 45 1
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 1
Check Point CloudGuard 13 1
Gameloft Tetris 12 1
IBM z/OS 27 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 11 1
Toyota Prius 22 1
Facebook Calibra - криптокошелек 1 1
Best Western Hotels and Resorts Group - Autoclerk 1 1
Clash of Clans - Компьютерная игра (стратегия) 8 1
Playrix Gardenscapes - мобильная free-to-play игра 2 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Яндекс.Маркет 439 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Office 1946 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Veeam Availability Platform 15 1
Veeam Universal License VUL 11 1
WhatsApp Messenger 654 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Infinidat InfiniBox - СХД 13 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Дуров Павел 216 2
Волож Аркадий 181 2
Oster Jack - Остер Джек 2 1
Тюрин Андрей 3 1
Полищук Дмитрий 11 1
Бухман Дмитрий 9 1
Бухман Игорь 1 1
Miedel Florian - Мидель Флориан 1 1
Aaron Joshua - Аарон Джоуша 3 1
Shalon Gery - Шалон Гэри 1 1
Orenshtein Ziv - Оренштайн Зив 1 1
Marcus David - Маркус Дэвид 8 1
Weil Kevin - Уэйл Кевин 3 1
Shwed Gil - Швед Гил 41 1
Rotem Noam - Ротем Ноам 2 1
Локар Ран - Locar Ran 2 1
Dor Dorit - Дор Дорит 25 1
Zaffos Stan - Заффос Стэн 1 1
Абдуллин Алик 5 1
Чимиричкина Мария 30 1
Мякишева Марина 84 1
Усманов Алишер 241 1
Водясов Алексей 97 1
Баронов Андрей 8 1
Largent William J. - Ларджент Уильям 6 1
Triplett Michael - Триплетт Майкл 4 1
Jerry Murdock - Джерри Мердок 1 1
Horing Jeff - Хоринг Джефф 1 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Филатов Андрей 99 1
Касперский Евгений 218 1
Скоч Андрей 7 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Андреев Андрей 7 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 18 1
Богуславский Леонид 25 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 12 1
Миронов Сергей 41 1
Тимашев Ратмир 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 16
Израиль 722 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 8
Европа 3774 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
США - Нью-Йорк 1096 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 2
Восточная Европа 1682 2
Великобритания - Лондон 823 2
Финляндия - Финляндская Республика 819 2
Израиль - Хайфа 12 2
Финляндия - Хельсинки 140 1
Грузия 692 1
Россия - Вологда 193 1
США - Детройт 14 1
Европа Западная 616 1
Беларусь - Минск 328 1
США - Калифорния 974 1
Швейцария - Женева 87 1
Словакия - Словацкая Республика 213 1
Индия - Мумбаи 52 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Великобритания - Кембридж 71 1
США - Колорадо 55 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 37 1
США - Остин 57 1
США - Денвер 25 1
США - Мичиган 42 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Япония 2802 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Русский язык 986 1
Bloomberg 785 3
Forbes - Форбс 442 2
The Wall Street Journal 709 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 2
The Register 346 1
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
NYT - The New York Times 509 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Newzoo - Игровая аналитика 14 1
Fortune Global 500 162 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
NPD DisplaySearch 195 1
Smart Cities Awards 1 1
Sabre Awards 1 1
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