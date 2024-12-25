The Times of Israel
|25.12.2024
|В Иране оттепель. Власти решили разблокировать WhatsApp* 1
|26.11.2020
|IBM выгонит на улицу 10 тысяч человек на фоне раскола компании 1
|07.06.2019
|IBM увольняет сотрудников по всему миру 1
The Times of Israel и организации, системы, технологии, персоны:
|IBM - International Business Machines Corp 9441 2
|Google LLC 11775 2
|Meta Platforms - Facebook 4438 1
|Telegram Group 1983 1
|Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
|Red Hat 1305 1
|IBM Hybrid Cloud 4 1
|FactSet 10 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
|Филатов Андрей 114 1
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 40 1
|Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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