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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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The Times of Israel



25.12.2024 В Иране оттепель. Власти решили разблокировать WhatsApp* 1
26.11.2020 IBM выгонит на улицу 10 тысяч человек на фоне раскола компании 1
07.06.2019 IBM увольняет сотрудников по всему миру 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

The Times of Israel и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Google LLC 11775 2
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Telegram Group 1983 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Red Hat 1305 1
IBM Hybrid Cloud 4 1
FactSet 10 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Unsplash 764 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 1
Mainframe - Мейнфрейм 266 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ByteDance - TikTok 256 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Rescuecom System One 5 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
WhatsApp Messenger 1081 1
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
Филатов Андрей 114 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 40 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
Израиль 2730 2
Израиль - Тель-Авив 112 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 143 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Европа 21767 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Польша - Республика 1959 1
Бельгия - Королевство 1041 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Словакия - Словацкая Республика 471 1
Израиль - Хайфа 25 1
Куба - Республика 362 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Профсоюз - Профессиональный союз 259 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 379 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Ведомости 996 1
Bloomberg 1286 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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