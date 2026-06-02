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Израиль Хайфа

Израиль - Хайфа

СОБЫТИЯ


02.06.2026 Ученые ВШЭ объяснили, как эмоции человека влияют на отношение к цифровому государству 1
11.07.2024 Российско-китайский маркетплейс для бизнеса идет на биржу, чтобы захватить молодой рынок 1
11.06.2024 Intel свернула стройку фабрики чипов в Израиле. Она стоила $25 млрд, а компания остро нуждается в деньгах 1
28.02.2024 Сергей Черемин: Правительство Москвы 1
07.07.2021 Intel собирает «старую гвардию» для разгрома AMD. В компанию вернулась создатель самых знаменитых процессоров 1
13.08.2019 Взломан один из самых защищенных в мире промышленных контроллеров 1
07.06.2019 IBM увольняет сотрудников по всему миру 1
10.12.2018 «Яндекс.Такси» выходит на рынок Израиля под брендом Yango 1
14.03.2018 Стивен Хокинг – достижения главного популяризатора астрофизики 1
06.07.2016 IBM Watson и носимые устройства повысят защиту сотрудников North Star BlueScope Steel при работе в экстремальных условиях 1
04.12.2012 Apple наймет десятки бывших инженеров Texas Instruments 1
09.08.2012 Евгений Чермашенцев назначен директором по работе с бизнес-рынком «МегаФона» 1
16.01.2012 Riverbed приобретает активы Expand Networks 2
05.08.2011 Wikipedia теряет авторов и намерена упростить интерфейс 1
11.08.2010 Рак можно диагностировать за один выдох 1
29.06.2010 Обзор за неделю: "зеленые" стройки растут по миру 1
06.03.2009 IBM и SAP демонстрируют новую технологию «вычислительного облака» на CeBIT 1
16.10.2008 Центры разработки: бизнес на русских идеях 1
04.09.2008 Россия и Израиль, возможно, будут сотрудничать в области нанотехнологий 1
01.09.2008 Делегация РОСНАНО совершит визит в Израиль 1
10.04.2008 IBM Blue Gene помогает ученым в поиске новых вакцин против ВИЧ 1
12.03.2008 Yahoo открыла исследовательскую лабораторию в Израиле 1
07.03.2008 HP Labs: новый подход к исследованиям 1
05.03.2008 Крестоносцы и Китай: выявлены торговые связи 1
29.01.2008 Виртуальная реальность помогает обучать детей с аутизмом 1
04.12.2007 Брэнды и технологии – интересные факты из жизни ноутбуков 1
27.09.2007 Google готовит удар по Европе 1
11.09.2007 Найден тоннель времен Иисуса Христа 1
22.05.2007 IBM DevEngage для СМБ: разработка веб-приложений 1
17.05.2007 Дошкольные навыки чтения способствуют учебе 1
22.03.2007 Израильская армия муштрует айтишников 1
07.03.2007 Асцидии демонстрируют чудеса регенерации 1
02.02.2007 Cделан еще один шаг на пути к квантовым компьютерам 1
22.01.2007 Hewlett-Packard откроет научно-исследовательский центр в Санкт-Петербурге 1
28.12.2006 Израильское ИТ-процветание имеет военные корни 1
06.12.2006 "Технологические теплицы": Израиль пожинает плоды 1
25.09.2006 IBM и Telenor разработали новую технологию мобильной связи 1
24.08.2006 Беспилотный штурмовик не смог спасти Израиль 1
24.08.2006 Беспилотный штурмовик не смог спасти Израиль 1
11.08.2006 В войне в Ливане идут в ход новые вооружения 1

Публикаций - 57, упоминаний - 58

Израиль и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9659 11
Intel Corporation 12741 7
HP Inc. 5859 6
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 3
Yandex - Яндекс 9001 3
Microsoft Corporation 25634 3
Apple Inc 13015 3
Lenovo Motorola 3555 3
Yahoo! 3725 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
TI - Texas Instruments Incorporated 843 3
Google LLC 12556 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 3
Siemens AG - Siemens Group 2656 2
SAP SE 5557 2
Dell EMC 5157 2
Check Point Software Technologies 812 2
AMD - Advanced Micro Devices 4601 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1896 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2665 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 2
Patriot Memory 77 2
Корунд 9 2
DEG - Digital Entertainment Group 13 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
Питерская группа связистов 441 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 249 1
Applied Materials 304 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 1
Motorola Inc 1155 1
TI - National Semiconductor 124 1
Bezeq Israel Telecom - Bezeq Telecommunications - Безек - Безек Бейнлеуми 30 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - LSI Corporation - Agere Systems 107 1
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 1
Comverse Technology - Comverse Network Systems 79 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 1
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 3
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Global Security 23 2
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
BMW Group 477 2
Boeing 1030 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 41 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 2
Subaru - Субару Мотор 52 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 21 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 91 1
Региональная медиагруппа 3 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 15 1
Liberty Mutual - Либерти Страхование 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1668 1
Принтбанк КБ 2 1
Apollo Global Management 10 1
NCC - ЭнСиСи Перспектива - ЭнСиСи Индустрия - ЭнСиСи Недвижимость - ЭнСиСи Строительство 2 1
КИФА АО - КИФАТО МК Торговый дом - Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ - Qifasilu (Bejing) Technology Development 7 1
Грациана 1 1
МЭИБ - Мосэксимбанк - Московский экспортно-импортный банк 1 1
Уральский трастовый банк 5 1
Brookfield Asset Management 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8629 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1868 1
Microsoft - LinkedIn 692 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 159 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 364 1
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
Coca-Cola Company 260 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 130 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 93 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Бристоль - сеть магазинов 31 1
Этажи 0 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 3
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 33 2
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 39 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 630 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 779 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3439 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1394 2
Правительство Израиля - Israel National Cyber Security Authority - INCB - Israel National Cyber Bureau - Национальное управление кибербезопасности (Израиль) 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5896 1
Правительство Москвы - ДВМС Москвы - Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 2 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3750 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 966 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2816 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Фонд Росконгресс 24 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 509 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
DVD Forum 23 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10200 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22268 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15688 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13334 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33875 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3568 5
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12577 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35369 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6799 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 6
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 3
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1366 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Statista 260 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Rescuecom System One 5 1
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 1
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 1
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 1
Fujitsu FMV - Fujitsu FMV-BIBLO - серия ноутбуков 15 1
AMD Turion 169 1
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 1
IBM alphaWorks 12 1
IBM Watson IoT - IBM Watson Internet of Things 12 1
Siemens - Simatic Step - Simatic S 8 1
Intel Pentium MMX 14 1
Intel Ultra Mobile Platform - Intel Ultra Mobility Group 6 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1021 1
Google YouTube - Видеохостинг 2971 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Сбер - SberX Экосистема 27 1
Intel x86 - архитектура процессора 2126 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 985 1
Oracle Java - язык программирования 3428 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5517 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 1
Microsoft Outlook 1494 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 88 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 766 1
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 1
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 355 1
Microsoft Windows NT 888 1
Intel Sandy Bridge 145 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 297 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 1
Шульман Александр 8 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Quintier Jim - Квинтьер Джим 2 2
Becker Rachel - Becker Rachel 2 2
Меламед Леонид 150 2
Green Harriet - Грин Гарриет 9 1
Ксенин Алекс 311 1
Лубнин Кирилл 29 1
Пасеков Владимир 24 1
Черемин Сергей 17 1
Рыбаков Михаил 16 1
Полутин Владимир 7 1
Weiss Shlomit - Вайс Шломит 6 1
Mattos Nelson - Маттос Нельсон 5 1
Hinton Glenn - Хинтон Гленн 4 1
Artzy Michal - Арци Михала 1 1
Boasz Adrian - Боаз Адриан 1 1
Raghavan Prabhakar - Рагхаван Прабхакар 5 1
Тяньшу Сунь 7 1
Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 1
Banerjee Prith - Банержи Прит 7 1
Мельникова Анастасия 437 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 1
Филатов Андрей 116 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
Вольфсон Влад 59 1
Солодухин Константин 119 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 64 1
Wales Jimmy - Уэйлс Джимми - Уолесс Джимми 43 1
Завадский Марк 15 1
Чермашенцев Евгений 20 1
Попова Мария 141 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 1
Biham Eli - Бихам Эли 1 1
Израиль 2827 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54202 20
Россия - РФ - Российская федерация 163308 15
Израиль - Тель-Авив 123 13
Ливан - Ливанская Республика 198 9
Европа 24864 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13712 8
Индия - Bharat 5810 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18836 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47033 6
Ближний Восток 3122 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19260 5
Сирия - Сирийская Арабская Республика 274 5
Израиль - Иерусалим 109 4
Африка - Африканский регион 3622 4
Япония - Токио 1018 4
Иран - Исламская Республика Иран 1149 4
Индия - Карнатака - Бангалор 208 4
Ирак - Республика 706 4
Палестина - Сектор Газа 22 4
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 414 3
Великобритания - Юго-Западная Англия - Бристол 57 3
Ирландия - Республика 1034 3
США - Нью-Йорк 3169 3
Германия - Федеративная Республика 13089 3
Китай - Пекин - Beijing 1083 3
Ливия 153 2
Германия - Штутгарт 70 2
Турция - Анкара 22 2
Земля - планета Солнечной системы 10810 2
Япония 13722 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3110 2
Канада 5040 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2574 2
Франция - Французская Республика 8095 2
Турция - Турецкая республика 2574 2
Испания - Королевство 3812 2
США - Калифорния 4803 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1098 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 722 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33074 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56663 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6106 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9045 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52663 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21183 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6520 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6603 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17892 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3858 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4766 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10742 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3288 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10082 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11612 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15729 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5490 4
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 679 4
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