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Intel Pentium MMX



05.05.2025 Ядро Linux оставят без поддержки легендарных процессоров Intel. Линус Торвальдс инициативу одобряет 1
28.12.2006 Израильское ИТ-процветание имеет военные корни 1
27.01.2000 IBM и Intel начали работу по созданию платформы In-Vehicle Information Systems 1
01.12.1999 IBM Japan испытывает "переносной" компьютер 1
22.06.1999 В 2000 году Hughes планирует перейти на использование чипов Intel 1
24.05.1999 Sony выпустила новый ноутбук SuperSlim 505 1
21.05.1999 NEXCOM начала серийное производство новой процессорной платы PEAK-570A 1
14.04.1999 CLR представила новые модели ноутбуков и ПК 1
05.04.1999 Toshiba снижает цены на свои ноутбуки 1
26.02.1999 Cygnus и Intel объявили о проведении работ по оптимизации Linux для процессоров Pentium 1
19.02.1999 Sony представила модели компьютеров нового дизайна 1
09.02.1999 Toshiba представила новый ноутбук Satellite 2535CDS 1
15.01.1999 Dell выпустила новый ноутбук Dell Latitude LT 1
10.01.1999 Intel выпустила Pentium MMX для ноутбуков с частотой 300 Мгц 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Intel Pentium MMX и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12290 8
IBM - International Business Machines Corp 9467 3
Microsoft Corporation 24806 2
Toshiba Corporation 2935 2
Sony 6567 2
SAP SE 5323 1
Dell EMC 5047 1
Cisco Systems 5146 1
Dell Technologies - Dell Computer 2140 1
HP Inc. 5714 1
Check Point Software Technologies 768 1
Oracle Corporation 6753 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 409 1
Lenovo Motorola 3505 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
OpenText - Micro Focus 109 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Amdocs 133 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
VAIO 334 1
Sony Electronics - Сони Электроникс 81 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
NICE Systems 65 1
Applied Materials 293 1
TI - National Semiconductor 123 1
Bezeq Israel Telecom - Bezeq Telecommunications - Безек - Безек Бейнлеуми 30 1
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 98 1
Comverse Technology - Comverse Network Systems 78 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 1
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 1
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 63 1
IBM Japan 52 1
Siemens AG - Siemens Group 2602 1
NeoMagic Corp 10 1
Vishay Intertechnology - General Semiconductor - Vishay Dale 10 1
Tower Semiconductor - Newport Beach - Jazz Semiconductor 21 1
VocalTec 13 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2738 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 72 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Меркури - Mercury 214 1
IAI - Israel Aerospace Industries 45 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 96 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21113 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14590 7
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4295 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12622 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6477 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10108 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9508 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52330 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1001 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6466 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1917 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13992 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21004 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12678 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3676 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3806 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67504 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16288 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2872 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25893 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8275 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4005 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2515 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9447 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4010 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1982 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1054 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7005 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 325 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28191 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 496 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 577 1
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 170 1
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 62 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9807 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1422 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 10
Intel Pentium III 781 3
Intel Pentium II 171 3
Intel Celeron - Серия процессоров 966 2
Linux OS 10185 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 249 1
Microsoft Windows 15858 1
Oracle Java - язык программирования 3127 1
Apple iPhone 6 4863 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Microsoft Windows 95 414 1
Microsoft Windows NT 882 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Windows 98 446 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 1
Toshiba Satellite 132 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
Toshiba Tecra 49 1
OSC - Orbital Sciences - Cygnus - американский автоматический грузовой космический корабль снабжения 14 1
VAIO PictureBook 2 1
Toshiba Portege 97 1
Шульман Александр 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52492 3
Россия - РФ - Российская федерация 148058 1
Израиль 2747 1
Израиль - Тель-Авив 112 1
Израиль - Хайфа 25 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16641 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5928 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3494 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5207 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19084 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8709 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52300 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 894 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14003 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10133 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 851 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5289 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29931 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5733 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 947 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1823 1
Приватизация - форма преобразования собственности 531 1
BDI - Business Date Israel 1 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
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