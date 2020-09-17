Получите все материалы CNews по ключевому слову
Sony Electronics Сони Электроникс
|17.09.2020
|
Sony Electronics представила «самую маленькую и легкую в мире» систему полнокадровой съемки – камеру Alpha 7C. Фото
кадровая камера с бескомпромиссными техническими характеристиками, которая оснащена уникальной системой автофокусировки, обеспечивает съемку 4K-видео с высоким разрешением и многое другое, заявляют в Sony Electronics. В сочетании с самым маленьким и легким в мире, по оценке производителя, стандартным зум-объективом FE 28-60 мм F4-5,6 образует универсальную систему, которая предоставляет пол
|08.10.2008
|
Sony Electronics открыла новый магазин сети Sony Style
Компания Sony Electronics объявила о том, что открывает свой новый магазин Sony Style в городе Глендейл, штат Калифорния. Также Sony представила свое новое устройство Sony Reader Digital Book для чтения
|04.04.2002
|
Corel и Sony Electronics объявили о заключении стратегического альянса
Компания Corel объявила о заключении стратегического альянса с компанией Sony Electronics, сообщает CPS. В рамках этого соглашения десктопы Sony VAIO и портативные компьютеры VAIO будут комплектоваться WordPerfect Office 2002. Таким образом, пользователи Sony VAIO п
|25.04.2001
|
Sony Electronics и Accenture сформировали совместное предприятие Concadia Solutions по разработке средств оцифровки мультимедийной информации
Компании Sony Electronics и Accenture cоздали совместное предприятие под названием Concadia Solutions, сообщила The Standard. Новое предприятие будет заниматься разработкой технологий перевода в цифрову
|04.04.2001
|
Sony Electronics увеличила в прошлом году продажи на 15%
кое отделение компании Sony по производству электроники сообщила о предварительных итогах финансового года, завершившегося 31 марта. Продажи достигли $14 млрд. - на 15% выше предыдущего года. Продажи Sony Electronics в Северной Америке составили около трети всех мировых продаж изделий электроники корпорации Sony. Президент Sony Electronics предупредил, что в текущем финансовом году п
|16.04.1999
|Sony Electronics включила средства обработки видео от CrystalGraphics в ПО ES-3 EditStation
