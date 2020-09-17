Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180678
ИКТ 14050
Организации 10910
Ведомства 1483
Ассоциации 1043
Технологии 3490
Системы 26032
Персоны 77747
География 2910
Статьи 1539
Пресса 1237
ИАА 711
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2693
Мероприятия 865

Sony Electronics Сони Электроникс


СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 15 дел, на cумму 19 048 943 327 ₽*

Судебные дела (15) на сумму 19 048 943 327 ₽*
в качестве истца (8) на сумму 12 291 110 516 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


17.09.2020 Sony Electronics представила «самую маленькую и легкую в мире» систему полнокадровой съемки – камеру Alpha 7C. Фото

кадровая камера с бескомпромиссными техническими характеристиками, которая оснащена уникальной системой автофокусировки, обеспечивает съемку 4K-видео с высоким разрешением и многое другое, заявляют в Sony Electronics. В сочетании с самым маленьким и легким в мире, по оценке производителя, стандартным зум-объективом FE 28-60 мм F4-5,6 образует универсальную систему, которая предоставляет пол
08.10.2008 Sony Electronics открыла новый магазин сети Sony Style

Компания Sony Electronics объявила о том, что открывает свой новый магазин Sony Style в городе Глендейл, штат Калифорния. Также Sony представила свое новое устройство Sony Reader Digital Book для чтения
04.04.2002 Corel и Sony Electronics объявили о заключении стратегического альянса

Компания Corel объявила о заключении стратегического альянса с компанией Sony Electronics, сообщает CPS. В рамках этого соглашения десктопы Sony VAIO и портативные компьютеры VAIO будут комплектоваться WordPerfect Office 2002. Таким образом, пользователи Sony VAIO п
25.04.2001 Sony Electronics и Accenture сформировали совместное предприятие Concadia Solutions по разработке средств оцифровки мультимедийной информации

Компании Sony Electronics и Accenture cоздали совместное предприятие под названием Concadia Solutions, сообщила The Standard. Новое предприятие будет заниматься разработкой технологий перевода в цифрову
04.04.2001 Sony Electronics увеличила в прошлом году продажи на 15%

кое отделение компании Sony по производству электроники сообщила о предварительных итогах финансового года, завершившегося 31 марта. Продажи достигли $14 млрд. - на 15% выше предыдущего года. Продажи Sony Electronics в Северной Америке составили около трети всех мировых продаж изделий электроники корпорации Sony. Президент Sony Electronics предупредил, что в текущем финансовом году п
16.04.1999 Sony Electronics включила средства обработки видео от CrystalGraphics в ПО ES-3 EditStation

Публикаций - 82, упоминаний - 84

Sony Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6588 68
IBM - International Business Machines Corp 9500 8
Intel Corporation 12392 7
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1264 7
Microsoft Corporation 25001 6
Toshiba Corporation 2939 6
VAIO 334 6
HP - Hewlett-Packard 3629 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 5
Fujitsu 2054 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1141 5
Samsung Electronics 10440 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 4
Philips 2069 4
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 4
Apple Inc 12356 3
Dell EMC 5057 3
LG Electronics 3649 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 3
Fujitsu Automation 7 3
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 129 3
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 3
Konami 107 3
HP Inc. 5727 2
Yahoo! 3700 2
Hitachi - Хитачи 1473 2
Canon 1408 2
Sharp Corporation 1043 2
JVC Kenwood 416 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 427 2
Philips Consumer Electronics 31 2
Winbook - Beijing Winbook Computer Technology Co Ltd 8 2
MPC Corporation - MicronPC 9 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 2
Elo Touch Systems - Elo Touch Solutions 12 2
Meta Platforms - Facebook 4490 1
Amazon Inc - Amazon.com 3079 1
Accenture plc 689 1
AT&T Inc 1688 1
Sony Music Entertainment 158 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2582 4
Sony Center 17 4
Honda Motor Company - HND 237 3
Sony Pictures Entertainment 143 3
Unsplash 1143 2
Walt Disney Company 631 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 967 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 184 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2926 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1522 1
ЦИАН - CIAN 153 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 127 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3419 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4683 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12348 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 497 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2781 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5134 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 806 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1059 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 109 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 116 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 319 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1464 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 118 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 148 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 23
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7230 19
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5593 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14156 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14746 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10192 11
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6493 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12727 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16491 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25325 9
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21419 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5690 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6180 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9980 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5962 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26434 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9441 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17539 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13119 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12734 7
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1917 7
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4333 7
Видеокамера - Camcorder 2303 7
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3947 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25136 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3619 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10317 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6171 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3704 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3292 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16034 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28497 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2338 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12058 5
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 683 5
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1723 5
Наушники - Headphones 4167 5
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4649 5
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 468 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3617 4
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 10
Microsoft Windows 2000 8665 7
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 7
Intel Pentium III 781 7
Microsoft Windows 16070 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1897 6
Apple iPhone 6 4863 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4072 4
Microsoft Windows XP 2412 4
Linux OS 10546 4
Intel Celeron - Серия процессоров 969 4
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 4
Sony - ATRAC - ATRAC3 - ATRAC3plus - Adaptive Transform Acoustic Coding 58 4
Sony Bravia 249 3
Sony Walkman 285 3
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 3
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 3
Honda Asimo 39 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5071 3
Ericsson Radio System - ERS 74 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 228 2
Intel Pentium II 171 2
HP - palmOne - Handspring Visor - Visor Edge - Visor Prism - Visor Platinum 33 2
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 144 2
Microsoft Windows 98 449 2
Sinclair ZX Spectrum 28 2
Microsoft Windows BitLocker 938 2
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 2
Sony Xperia Tablet 74 2
Sony Xperia Z - серия смартфонов 107 2
JVC D-VHS 7 2
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 208 2
Philips EXP - Philips Expanium 4 2
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 1
Sony Electronics HVL - серия внешних вспышек 1 1
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 1
Google Play - Google Store - Android Market 3381 1
Apple iOS 8045 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Glasgow Stan - Глазго Стэн 3 3
Мацуда Виктор 2 2
Chiariglione Leonardo - Чиариглионе Леонардо 3 2
Sigona Mike - Сигона Майк 3 2
Patterson Ryan - Паттерсон Райан 6 2
Пантелеев Антон 26 1
Каренина Анна 13 1
Svanberg Carl-Henric - Сванберг Карл-Хенрик 16 1
Сухоруков Сергей 24 1
Курганов Андрей 1 1
Чинкова Мария 28 1
Ворончихин Дмитрий 3 1
Изумрудов Олег 41 1
Пилкин Виталий 5 1
Мирошниченко Владимир 4 1
Рогозин Алексей 4 1
Dawson Thomas - Доусон Томас 4 1
Stringer Howard - Стрингер Говард 39 1
Nakata Koh - Наката Ко 1 1
Wicken Mark - Викен Марк 1 1
Машков Анатолий 1 1
Chubachi Ryoji - Чубачи Реджи - Тюбати Редзи 9 1
Yankowski Carl - Янковски Карл 13 1
Викрамасекера Максим 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52873 32
Япония 13410 20
Россия - РФ - Российская федерация 151933 16
Европа 24474 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13455 7
США - Калифорния 4689 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44751 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17728 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3366 5
Франция - Французская Республика 7931 4
США - Нью-Йорк 3112 4
Китай - Тайвань 4076 4
США - Пенсильвания 361 4
Германия - Берлин 721 4
Земля - планета Солнечной системы 10522 3
Америка - Американский регион 2181 3
США - Колумбия - Вашингтон 1418 3
США - Вашингтон - округ Колумбия 75 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Веста 26 3
США - Калифорния - Беркли 282 3
США - Джорджия - Атланта 258 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Карликовая планета - Церера 41 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 506 3
Великобритания - Западная Англия 10 3
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 124 3
Германия - Федеративная Республика 12835 2
Италия - Итальянская Республика 4401 2
Нидерланды 3580 2
Швеция - Королевство 3654 2
США - Вирджиния - Виргиния 272 2
США - Мэриленд 293 2
США - Делавэр 172 2
США - Флорида 771 2
США - Калифорния - Сан-Диего 368 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5293 2
Южная Корея - Республика 6767 2
Великобритания - Йоркшир и Хамбер - Ротерем 2 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3566 1
Канада 4940 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49987 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25200 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5733 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5107 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53535 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3090 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14490 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19677 4
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 632 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4207 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6164 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5790 4
Йена - денежная единица Японии 498 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11238 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30835 3
Английский язык 6805 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5443 3
Аренда 2529 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7686 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7670 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1273 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 819 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1757 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4221 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2118 3
Газы - Метан - methanum - болотный газ 361 3
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 312 3
Спорт - Гольф 93 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 943 3
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1584 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5252 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2836 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6724 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7178 2
Импортозамещение - параллельный импорт 538 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9296 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6474 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 465 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1522 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5977 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 2
FT - Financial Times 1240 2
DigiTimes - Издание 1317 2
РИА Новости 959 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 659 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
New Scientist 1448 1
HPC.ru 117 1
Upside Today 59 1
Vogue 23 1
Allprojectors.ru 54 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
PR Newswire 57 1
Sony Insider 4 1
MobileMag - Mobile Magazine 49 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1056 1
Hardware Zone 20 1
NPD DisplaySearch 284 2
IDC - International Data Corporation 4927 2
IBM Research 108 2
SmartMarketing 73 1
Harris Interactive 81 1
Strategy Analytics 284 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 252 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
Keio University - Университет Кэйо 30 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 963 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 25 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 561 1
Минобороны РФ - Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники - Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники 3 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 625 1
University of California - Калифорнийский университет 99 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2533 3
PC Expo 36 2
Siemens Westinghouse 6 2
Битва роботов 13 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
Международный женский день - 8 марта 362 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще