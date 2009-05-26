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США Калифорния Беркли
СОБЫТИЯ
|26.05.2009
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Хакеры похитили 160 тыс. записей студентов Университета Беркли
В начале мая администрация известного калифорнийского Университета в Беркли объявила о хакерском вторжении. Неизвестные злоумышленники, предположительно из Китая и других азиатских стран, сумели получить доступ к информационным системам Университета и персональн
|24.03.2008
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В Беркли создают эмулятор многоядерных систем
Исследование и разработка многоядерных и многопотоковых процессоров является одним из самых важных направлений компьютерной науки. В целях таких исследований в Университете Калифорнии в Беркли заканчивается создание 3-й версии хардверного эмулятора многоядерных компьютерных систем Вerkeley Emulation Engine (BEE3). BEE3 предназначен для конструирования прототипов процессоров с
|31.01.2008
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Институт математики Беркли отмечает юбилей
Институт математики Беркли (MSRI, Mathematical Sciences Research Institute) Университета Калифорнии отмечает свое 25-летие. Деятельность института посвящена фундаментальным исследованиям в области математики. В го
|04.10.2007
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Университет Беркли выложил записи лекций на YouTube
Университет Беркли (США, Калифорния) сегодня, 4 октября, объявил о размещении курса лекций в свободном доступе на популярном видеосервисе YouTube. В Сеть представители Университета Беркли выложили б
|22.11.2004
|Университет Беркли: Буш победил благодаря сбоям в электронике
|22.11.2004
|Университет Беркли: Буш победил благодаря сбоям в электронике
|30.11.2001
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В Беркли создается муха-робот
На протяжении трех с половиной лет Рон Фиэринг (Ron Fearing), профессор университета штата Калифорния в Беркли, разрабатывает в своей лаборатории миниатюрную механическую муху, в создании которой заинтересованы как военные ведомства США, финансирующие проект, так и медицина. Муху-робота, создание
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