Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
США
Калифорния
Беркли
Публикаций - 40, упоминаний - 44
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ZDnet 395 1
|Thomson Reuters - Рейтер 3005 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 190 1
|CNews - ZOOM.CNews 1189 1
|Associated Press 726 1
|Российская газета 123 1
|Physical Review Letters 21 1
|Gartner 2467 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 71 1
|Net Applications 113 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 900484, в очереди разбора - 803628.
Создано именных указателей - 46990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 900484, в очереди разбора - 803628.
Создано именных указателей - 46990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru