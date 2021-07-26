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США
Калифорния
Беркли

США - Калифорния - Беркли


26.07.2021 В «Рексофт» назначен заместитель директора 1
28.05.2021 Процессоры AMD Epyc ускоряют возможности высокопроизводительных вычислений в суперкомпьютере Perlmutter 1
01.04.2021 «Дыры» в ядре Linux свели на нет защиту от «чипокалипсиса» 1
07.12.2020 Сбербанк и Microsoft создали робота, который таскает мешки с деньгами и может добывать нефть. Видео 1
13.12.2019 «Яндекс» выступил с заявлением о сохранении культуры open source 1
22.08.2019 Лучшее ПО для оцифровки и редактирования фото: выбор ZOOM 1
19.03.2019 Первый в мире «экзафлопсный» суперкомпьютер строится на секретной архитектуре Intel 1
22.08.2018 Нестандартный блокчейн: как современные технологии помогают бездомным горожанам 1
04.10.2017 Бывший топ-менеджер LG переходит на работу в TmaxSoft 1
28.01.2015 Oracle расширит штат специалистов по облачным технологиям 2
22.08.2014 10% расширений браузера Google Chrome мошенничают или воруют данные 1
18.06.2013 Блог Сергея Меднова: Знают ли дроны о милосердии? 1
23.08.2012 В России построена программно-конфигурируемая сеть на основе протокола OpenFlow 1
09.06.2012 Аудитория образовательного веб-проекта Digital October и «Ростелекома» превысила 100 тыс. 1
03.05.2012 Google переиграла Microsoft в крупном облачном госпроекте 1
15.12.2011 Корпорация Google пожертвовала $40 млн на благотворительность 1
28.02.2011 Кому выгодны облачные вычисления? 3
01.09.2010 HP готовится к выпуску нового типа памяти, которая в 100 раз быстрее флэш 1
20.11.2009 Решение IBM поддержит научные исследования в области cloud computing 1
18.11.2009 IBM: Компьютеры станут умнее человека к 2019 г. 1
24.10.2008 Ученые придумали, как увеличить емкость диска Blu-ray до 1 ТБ 1
04.10.2007 Университет Беркли выложил записи лекций на YouTube 1
20.03.2007 Некоммерческий консорциум повысит энергетическую эффективность ЦОД 1
25.12.2006 Retrevo: поисковик документации к бытовой электронике 1
15.12.2006 IBM работает с университетами над проектами с открытым кодом 1
07.11.2006 Обнаружено новое свойство материи 1
18.10.2006 Элемент 118: нестабильность посреди "острова стабильности" 1
25.09.2006 Эпоха монстров-ускорителей близится к финалу 1
31.07.2006 Найден способ снижения токсичности "квантовых точек" 1
03.07.2006 Покорителей Вселенной распечатают на принтере 1
25.04.2006 В Солнечной системе, возможно, есть вторая звезда 1
18.04.2006 Созданы “послушные” нановолокна 1
12.04.2006 Создан портативный “электронный нос” 1
03.04.2006 Ученые создали компьютерную модель землетрясения 1906 года 1
22.03.2006 В американских музеях введут экскурсии с помощью телефона 1
21.03.2006 Macintosh стал совместим с Windows XP 1
17.03.2006 Тайна воды: российский приоритет утекает? 2
14.06.2005 В созвездии Водолея нашли "сестру" Земли 1
14.05.2005 Планеты у далеких звезд: новые перспективы 1
20.04.2005 Альфа не менялась 7 миллиардов лет 1

Публикаций - 40, упоминаний - 44

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 5463 5
Microsoft Corporation 14126 4
IBM 4624 4
Google LLC 8542 4
AMD - Advanced Micro Devices 2127 3
Red Hat 761 2
Oracle Corporation 4006 2
Nvidia Corp 2370 2
HP - Hewlett-Packard 1312 2
Splunk 33 1
NortonLifeLock (Symantec) 1143 1
LG Electronics 2380 1
HP Inc. 3585 1
Verizon 495 1
Corel Corporation 154 1
Extreme Networks 43 1
NEC 652 1
Dell EMC 2992 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Sprint Corporation 213 1
SK hynix 80 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 226 1
TmaxSoft 44 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 17 1
HP 3Com 95 1
AlgorithmIA 2 1
Accenture - Аксенчер 607 1
Yandex - Яндекс 4283 1
Fujitsu 906 1
Nginx - Энджайникс 100 1
Cray 66 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 58 1
Сбербанк Лаборатория робототехники 10 1
Рексофт - Reksoft 241 1
Samsung Electronics 6871 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1707 1
Amazon Inc - Amazon.com 1632 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7187 1
Apple Inc - Эппл Рус 8556 1
SEC Consult Services 984 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4448 1
РВК - Российская венчурная компания 498 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 81 1
Boeing 186 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 84 1
Illumina 7 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 43 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 327 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 797 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 387 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 98 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 252 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2281 3
ARM64 - Архитектура процессора 1044 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1233 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8322 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2025 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11071 2
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 1
BPF - eBPF - The Berkeley Packet Filter 3 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 226 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 408 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1082 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1782 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 531 1
OpenFlow - протокол управления процессом обработки данных 35 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 81 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5604 1
ReRAM - resistive RAM - микросхемы энергонезависимой резистивной памяти 8 1
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 78 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 261 1
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1177 1
МФУ - Многофункциональное устройство 675 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 107 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 987 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 535 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1247 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2280 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 316 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 602 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1100 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 823 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Linux OS 4962 2
Nvidia GeForce GTX 2413 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 551 1
AKVIS Coloriage 1 1
Apple Mac 1658 1
Apple - App Store 2208 1
Microsoft Windows XP 1252 1
Microsoft Edge - Браузер 1293 1
Acer Predator 64 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 89 1
Microsoft Office 365 769 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 657 1
Google Gmail 725 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 224 1
Tinder 24 1
Apple iPod 1006 1
Adobe Photoshop 474 1
Microsoft Word 426 1
Intel Solutions for Lustre 24 1
Google Photos 51 1
Google Chrome Web Store 37 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
Oracle PeopleSoft 101 1
Google Video - видеосервис 54 1
Apple Macintosh 292 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 22 1
Linux - Debian GNU 290 1
Яндекс CatBoost - библиотека для Python 9 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 614 1
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - United Nations World Food Programme 1 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 409 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 100 1
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 18 1
Google TensorFlow 67 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 325 1
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 1
Cray Shasta - Суперкомпьютерная платформа 7 1
IBM Power9 21 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 4 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 83 1
Сысоев Игорь 31 1
Кузнецов Станислав 65 1
Бакунов Григорий 19 1
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 1
Миловидов Алексей 5 1
Maduro Nicolas - Мадуро Николас 2 1
Гулин Андрей 1 1
Дорогуш Анна 1 1
Hook Chris - Хук Крис 1 1
Stevens Rick - Стивенс Рик 2 1
Водясов Алексей 97 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 43 1
Кутузов Максим 5 1
Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18407 15
США - Калифорния 1335 12
Россия - Российская федерация - РФ 66522 5
США - Калифорния - Сан-Франциско 857 4
США - Калифорния - Кремниевая долина 456 3
Солнечная система 277 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5392 3
Африка - Африканский регион 1790 2
США - Колумбия - Вашингтон 480 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20921 2
США - Колорадо 106 2
США - Калифорния - Сан-Диего 98 2
США - Миннесота - Миннеаполис 26 2
Земля - планета Солнечной системы 1701 2
США - Нью-Йорк 1406 2
США - Калифорния - Маунтин-Вью 56 1
Европа 4662 1
США - Калифорния - Санта-Клара 84 1
Великобритания - Лондон 1128 1
США - Северная Каролина 93 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 177 1
ЮАР - Кейптаун 21 1
Танзания - Объединённая Республика 42 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 157 1
США - Индиана 27 1
США - Висконсин 25 1
США - Иллинойс - Чикаго 187 1
США - Вашингтон - Сиэтл 197 1
США - Лос-Анджелес 392 1
Южная Корея - Республика 1921 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6963 1
Канада 1638 1
США - Техас 335 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 135 1
США - Вашингтон - Редмонд 131 1
США - Техас - Остин 70 1
Индия - Республика 2671 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1375 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 269 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1281 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 183 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 131 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 231 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3651 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4498 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1251 1
Частный сектор 7 1
ZDnet 395 1
Thomson Reuters - Рейтер 3005 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 190 1
CNews - ZOOM.CNews 1189 1
Associated Press 726 1
Российская газета 123 1
Physical Review Letters 21 1
Gartner 2467 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 71 1
Net Applications 113 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 69 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 129 4
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 51 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 52 1
NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 1 1
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 16 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 760 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 122 1
РАН - Российская академия наук 459 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 36 1
University of Oxford - Оксфордский университет 45 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 6 1
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 5 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 56 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 331 1
Digital October - конференционное пространство 86 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 900484, в очереди разбора - 803628.
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