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США Калифорния Беркли

США - Калифорния - Беркли

СОБЫТИЯ


26.05.2009 Хакеры похитили 160 тыс. записей студентов Университета Беркли

В начале мая администрация известного калифорнийского Университета в Беркли объявила о хакерском вторжении. Неизвестные злоумышленники, предположительно из Китая и других азиатских стран, сумели получить доступ к информационным системам Университета и персональн
24.03.2008 В Беркли создают эмулятор многоядерных систем

Исследование и разработка многоядерных и многопотоковых процессоров является одним из самых важных направлений компьютерной науки. В целях таких исследований в Университете Калифорнии в Беркли заканчивается создание 3-й версии хардверного эмулятора многоядерных компьютерных систем Вerkeley Emulation Engine (BEE3). BEE3 предназначен для конструирования прототипов процессоров с

31.01.2008 Институт математики Беркли отмечает юбилей

Институт математики Беркли (MSRI, Mathematical Sciences Research Institute) Университета Калифорнии отмечает свое 25-летие. Деятельность института посвящена фундаментальным исследованиям в области математики. В го
04.10.2007 Университет Беркли выложил записи лекций на YouTube

Университет Беркли (США, Калифорния) сегодня, 4 октября, объявил о размещении курса лекций в свободном доступе на популярном видеосервисе YouTube. В Сеть представители Университета Беркли выложили б
22.11.2004 Университет Беркли: Буш победил благодаря сбоям в электронике
22.11.2004 Университет Беркли: Буш победил благодаря сбоям в электронике
30.11.2001 В Беркли создается муха-робот

На протяжении трех с половиной лет Рон Фиэринг (Ron Fearing), профессор университета штата Калифорния в Беркли, разрабатывает в своей лаборатории миниатюрную механическую муху, в создании которой заинтересованы как военные ведомства США, финансирующие проект, так и медицина. Муху-робота, создание

Публикаций - 286, упоминаний - 286

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 22
Intel Corporation 12811 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Галактика - Корпорация 1545 13
Google LLC 12690 13
HP - Hewlett-Packard 3662 9
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 9
Yandex - Яндекс 9216 7
HP Inc. 5883 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Oracle Corporation 7074 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 4
Dell EMC 5180 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 4
Fujitsu 2105 4
Sony Electronics - Сони Электроникс 82 3
Trustworks Global 12 3
Konami 111 3
Fujitsu Automation 7 3
PowerFile 5 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Apple Inc 13156 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
9594 3
Red Hat 1378 3
Sony 6739 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 3
Syntellect - Синтеллект 105 3
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 139 3
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 3
EnterpriseDB - EDB 20 2
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Nanomix 2 2
Т-Банк - T-Bank AI Research - лаборатория исследований искусственного интеллекта 25 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 3
Новая Евразия Фонд 3 3
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 3
Intel Capital 148 3
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 3
Honda Motor Company - HND 240 3
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
Illumina 12 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Резонанс НПП 407 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Четыре Лапы 18 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 1
SFMOMA - San Francisco Museum of Modern Art - Музей современного искусства Сан-Франциско 3 1
Азот ГК - Аммоний АО - Мелеузовские минеральные удобрения - Ангарский азотно-туковый завод - Промышленные технологии - Волгоград Полимер 23 1
Open Group - Оупен Груп - трейд-маркетинговое агентство 6 1
General Atomics 29 1
Space Adventures 30 1
КомКнига 2 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Visa International 1993 1
Boeing 1031 1
Газпром нефть 725 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 22
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. DOI - United States Department of the Interior - МВД США - Министерство внутренних дел США 15 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 4
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 28
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 24
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 23
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 23
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 19
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 18
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 17
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 16
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 14
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 13
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
Микроскоп - Microscope 347 11
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 10
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 7
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 7
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 177 7
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 7
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 6
Linux OS 11533 14
Microsoft Windows 16882 10
Postgres95 8 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Apple iPhone 6 4861 6
IBM Informix СУБД 135 6
VoltDB - СУБД класса newSQL и in-memory database 9 6
SETI Institute - search for extraterrestrial intelligence — «поиск внеземного разума» - SETI@home 35 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 5
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 5
Ingres - СУБД 17 5
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 4
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 4
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 4
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Webmin 18 3
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 3
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 3
Honda Asimo 39 3
Nortel Speech Server - Periphonics Speech Processing Platform 7 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 3
Google Android 15244 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 3
C/C++ - Язык программирования 894 3
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 35 3
Intel Pentium III 782 3
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
Linux - Debian GNU 567 2
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 7
Yu Andrew - Ю Эндрю 6 6
Chen Jolly - Чен Джолли 6 6
Зенин Станислав 7 4
Muller Richard - Мюллер Ричард 8 4
Бартунов Олег 54 4
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 4
Мирошниченко Александр 5 3
Милованцев Дмитрий 110 3
Гостомельский Алексей 14 3
Emerson Tom - Эмерсон Том 3 3
Williams Stanley - Уильямс Стенли 6 3
Zettl Alex - Зеттл Алекс 6 3
Chua Leon - Чуа Леон 6 3
Marcy Geoffrey - Марси Джеффри 9 3
Balch Tucker - Болч Таккер 4 3
Yoshida Kazuo - Йошида Казуо 4 3
Галицкий Александр 123 3
Панченко Иван 197 3
Коротков Александр 13 3
Сушкевич Антон 67 3
Сигаев Федор 22 3
Перельман Григорий 16 2
Berkey Dennis - Беркли Деннис 2 2
Березин Сергей 9 2
Нинов Виктор 2 2
Blitz Leo - Блитз Лео 2 2
Окуньков Андрей 4 2
Роде Роберт - Rohde Robert 3 2
Бутов Леонид 4 2
Оганесян Юрий 6 2
Белоусов Лев 4 2
Попова Анастасия 6 2
Walukiewicz Wladek - Валукьевич Владек 2 2
Levine Evan - Левин Эван 2 2
Simonyi Charles - Симони Чарльз 26 2
Drexler Eric - Дрекслер Эрик 9 2
Yang Peidong - Ян Пейдон 3 2
Whitmire Daniel - Уитмир Дэниэл 5 2
Werthimer Dan - Вертхаймер Дэн 4 2
США - Калифорния 4829 170
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 138
Россия - РФ - Российская федерация 166168 41
Земля - планета Солнечной системы 10865 41
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 24
Европа 24964 24
Солнечная система - Solar system 2569 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Япония 13807 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 11
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 10
Чили - Республика 494 10
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 8
США - Колумбия - Вашингтон 1487 8
Юпитер - планета Солнечной системы 557 7
Израиль 2856 6
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 126 6
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Канада 5082 5
Африка - Африканский регион 3641 5
США - Вашингтон - Сиэтл 407 5
США - Калифорния - Сан-Диего 370 5
Нептун - планета Солнечной системы 203 4
Великобритания - Юго-Западная Англия - Бристол 57 4
Южная Корея - Республика 7052 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Индонезия - Республика 1058 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 4
Великобритания - Кембридж 263 4
США - Колорадо 385 4
США - Джорджия - Атланта 265 3
Венера - планета Солнечной системы 298 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 104
Физика - Physics - область естествознания 2940 30
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 28
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 26
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 26
Молекула - Molecula 1102 23
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 21
Энергетика - Energy - Energetically 5855 21
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 19
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 19
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 19
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 19
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 18
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 18
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 16
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 16
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 16
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 15
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Optics 143 4
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ScienceDaily 399 3
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