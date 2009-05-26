США - Калифорния - Беркли

Хакеры похитили 160 тыс. записей студентов Университета Беркли В начале мая администрация известного калифорнийского Университета в Беркли объявила о хакерском вторжении. Неизвестные злоумышленники, предположительно из Китая и других азиатских стран, сумели получить доступ к информационным системам Университета и персональн

В Беркли создают эмулятор многоядерных систем Исследование и разработка многоядерных и многопотоковых процессоров является одним из самых важных направлений компьютерной науки. В целях таких исследований в Университете Калифорнии в Беркли заканчивается создание 3-й версии хардверного эмулятора многоядерных компьютерных систем Вerkeley Emulation Engine (BEE3). BEE3 предназначен для конструирования прототипов процессоров с

Институт математики Беркли отмечает юбилей Институт математики Беркли (MSRI, Mathematical Sciences Research Institute) Университета Калифорнии отмечает свое 25-летие. Деятельность института посвящена фундаментальным исследованиям в области математики. В го

Университет Беркли выложил записи лекций на YouTube Университет Беркли (США, Калифорния) сегодня, 4 октября, объявил о размещении курса лекций в свободном доступе на популярном видеосервисе YouTube. В Сеть представители Университета Беркли выложили б