Т-Банк T-Bank AI Research лаборатория исследований искусственного интеллекта


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 VK выложила в открытый доступ нейросеть, понимающую сложные тексты на разговорном языке 1
23.07.2025 Исследователи из T-Bank AI Research научились отслеживать и контролировать смысловые процессы внутри ИИ 1
14.07.2025 Ученые T-Bank AI Research создали новый метод для ускорения алгоритмов рекомендаций и их разнообразия 1
25.04.2025 Ученые из T-Bank AI Research повысили безопасность и точность ответов ИИ до 15% 1
10.04.2025 Ученые из T-Bank AI Research открыли, как искусственный интеллект принимает решения на разных этапах вычислений 1
28.03.2025 Российские компании на 10% увеличили число научных публикаций об ИИ. В лидерах Сбербанк, «Яндекс» и Smart Engines 1
23.01.2025 Т-Банк запустил бесплатный модуль по искусственному интеллекту для школьников на платформе «Сириус.Курсы» 1
29.11.2024 Ученые из T-Bank AI Research и AIRI создали первую открытую среду для контекстного обучения с подкреплением 1
08.11.2024 «Т-Банк» запустил первого в России телефонного ИИ-секретаря для глухих и слабослышащих 1
31.10.2024 Российские ученые разработали самый точный в мире метод распознавания неизвестных объектов на фото с помощью ИИ 1
23.10.2024 Российские ученые повысили точность онлайн-рекомендаций на 50% 1
16.10.2024 «Т-Банк» открыл доступ к библиотеке инструментов для разработки приложений на базе искусственного интеллекта 2
16.08.2024 Ученые из T-Bank AI Research создали новую архитектуру быстрых языковых моделей 1
15.08.2024 «Т-Банк» запустил банковский сервис по финансовому здоровью 1
29.07.2024 Ученые из T-Bank AI Research и AIRI создали датасет для обучения искусственного интеллекта на 100 млрд демонстрационных действий 1
25.07.2024 Российские ученые из T-Bank AI Research и AIRI первыми в мире обучили искусственный интеллект самостоятельно адаптироваться к новым действиям 1
23.07.2024 T-Bank AI Research и Центральный университет создают лабораторию для развития суверенного и безопасного искусственного интеллекта 1
27.06.2024 Т-Банк запустил первого в России ИИ-помощника для детей 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 913 4
Google LLC 12050 3
Google DeepMind 57 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4298 2
Yandex - Яндекс 7990 1
Amazon Inc - Amazon.com 3078 1
Microsoft Corporation 24999 1
Huawei 4081 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13552 1
Xiaomi 1859 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 396 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 185 1
OpenAI 295 1
ИИ-Технологии 162 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 109 1
Hugging Face 31 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1283 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7821 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 497 1
Лента - Сеть розничной торговли 2199 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 236 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 43 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5134 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4683 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Талант и успех - Общественный фонд 19 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16016 19
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 454 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5536 5
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 183 5
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 528 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7888 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5689 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4949 4
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 66 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5242 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1737 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11813 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 914 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 136 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54532 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7060 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3141 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12612 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3607 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31094 2
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 121 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1173 2
Repository - Репозиторий 963 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3004 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4341 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5962 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8733 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11608 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3044 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4071 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3384 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 987 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32688 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7853 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1935 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 232 1
Open Banking - Открытый банкинг - Open Bank System - Открытые банковские платформы - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 36 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5671 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8308 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 70 4
Т-Банк - T-Bank AI Research - XLand датасет 3 3
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 131 2
OpenAI ChatGPT 449 2
Т-Банк - T-Bank AI Research - ReBased - архитектура языковых моделей 2 2
Т-Банк - T-Bank AI Research - SAE Match 2 2
Google Scholar 9 1
Google Android 14420 1
Apple iOS 8045 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1260 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1861 1
Baidu 287 1
Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 24 1
NVision Барьер 694 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 182 1
FreePik 1242 1
Т-Банк - Тинькофф - ETNA 6 1
Т-Банк - Джуниор-ассистент 1 1
SDDE - Saliency Diversified Deep Ensembles - ансамблевая нейросеть 1 1
МТС Future Crew - Membrana 22 1
Т-Банк - T-Bank AI Research - SMMR - Sampled Maximal Marginal Relevance - Метод ускорения алгоритмов рекомендаций 1 1
VK RuModernBERT 2 1
Маркелов Константин 42 2
Гаврилов Даниил 2 2
Бондарь Артем 2 2
Путин Владимир 3282 1
Исаев Максим 55 1
Ивашкевич Евгений 15 1
Полякова Татьяна 6 1
Логинов Павел 5 1
Тарнавский Виктор 5 1
Садовников Александр 3 1
Синий Вячеслав 1 1
Аксенов Ярослав 1 1
Куренков Владислав 1 1
Самигуллин Артур 4 1
Балаганский Никита 1 1
Шапошников Борис 1 1
Зиновьева Елена 1 1
Галимзянова Дарья 1 1
Горденко Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 9
США - Калифорния - Беркли 282 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17723 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52868 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1111 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 592 1
Солнечная система - Solar system 2536 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 87 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30826 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6131 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11238 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16965 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9291 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5335 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3090 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4207 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4145 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 216 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19670 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25196 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5731 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6631 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 539 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 231 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 186 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3749 1
Английский язык 6804 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6935 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2118 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5442 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6724 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5827 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2617 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 860 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 38 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10364 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 969 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 748 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 607 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2836 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 105 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1684 1
Здравоохранение - Реабилитация 401 1
Спам звонки - Голосовой спам - Телефонный спам - Нежелательные звонки 111 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 958 1
Инфляция 90 1
Public Library of Science - PLOS 69 1
IEEE Access 17 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 747 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3387 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 347 1
Yandex Research 9 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1042 4
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 75 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 625 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 378 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 289 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 488 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 279 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 963 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 205 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1591 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1198 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 148 1
РАН - Российская академия наук 1960 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 402 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 249 1
University of Oxford - Оксфордский университет 204 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 23 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 156 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 84 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 18 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 2
NeurIPS 11 2
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 13 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 75 1
