Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Искусственный интеллект axenix
|

VK выложила в открытый доступ нейросеть, понимающую сложные тексты на разговорном языке

VK выложила в открытый доступ нейросеть, которая способна понять сложные тексты на разговорном русском языке. По уверениям разработчиков, модель работает лучше своего предшественника ModernBERT, которая, в свою очередь, опережает BERT от Google.

Нейросеть для обработки сложных текстов

VK выложила в открытый доступ модель RuModernBERT для обработки текстов на естественном русском языке. Нейросеть работает локально, без внешних API, сообщили CNews представители VK.

RuModernBERT можно использовать обработки текста, в том числе для извлечения информации, анализа тональности, поиска и ранжирования в приложениях и сервисах, говорится в сообщении. Она может понять разговорную речь, сложный или длинный запрос пользователя.

Пользователям доступны несколько версий модели — на 150 млн параметров и облегченный вариант на 35 млн параметров. Также обновлены две дополнительные версии: User и User2.

Заявленные преимущества

RuModernBERT обучили на двух трлн токенов данных на русском, английском языках и коде с максимальной длиной контекста до 8,192 токенов. Использовались разные источники данных, в том числе книги, статьи, посты и комментарии в соцсетях.

russkij700.jpg
Нейросеть Kandinsky
В открытом доступе появилась нейросеть, которая поймет сложные тексты на разговорном русском языке

RuModernBERT, как заявляют разработчики, работает быстрее аналогов: обучение и развертывание на конечных устройствах на 10–20%, обработка данных — в два-три раза быстрее на длинных контекстах по сравнению с ModernBERT.

Каждый следующий лучше предыдущего

Модель обработки естественного языка с открытым исходным кодом ModernBERT была запущена в 2024 г. Об этом ее создатели — Answer.AI и LightOn — объявили в декабре 2024 г. в блоге на Hugging Face. Они уверяли, что нейросеть обрабатывает текст в четыре раза быстрее своего предшественника — BERT от Google (Bidirectional Encoder Representations from Transformers, появилась в 2018 г.), а также быстрее GPT-4.

В блоге было сказано, что ModernBERT подходит для многих реальных приложений (от систем генерации с дополнением поиска до поиска кода и модерации контента), что в отличие от GPT-4, которая требует специализированного оборудования, модель эффективно работает на потребительских игровых GPU. Для обучения ModernBERT использовали тоже два трлн токенов из веб-документов, программного кода и научных статей.

Максим Архипов, «Лига Ставок»: Не надо сразу строить космолет, лучше идти к цели короткими итерациями
Цифровизация

В августе 2024 г. представители T-Bank сообщили CNews, что в их лаборатории искусственного интеллекта T-Bank AI Research разработали новую архитектуру быстрых языковых моделей ReBased, оптимизировав архитектуру Base, представленной учеными Стэнфорда в декабре 2023 г.

По данным T-Bank, ReBased обладает лучшей производительностью, при этом качество ее работы с длинными текстами тоже выше. В среднем понимание взаимосвязей в тексте в новой архитектуре стало лучше на 10%.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности

Трамп представил план тотального внедрения ИИ-технологий во все сферы жизни американцев. Илон Маск не участвует

«Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64

«Дочка» VK получила контракт на поддержку госсистемы АРМ чиновников

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Аэропорт Внуково внедрил ИИ для проверки поддельных паспортов

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще