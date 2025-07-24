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Т-Банк T-Bank AI Research ReBased архитектура языковых моделей
УПОМИНАНИЯ
|24.07.2025
|VK выложила в открытый доступ нейросеть, понимающую сложные тексты на разговорном языке 1
|16.08.2024
|Ученые из T-Bank AI Research создали новую архитектуру быстрых языковых моделей 1
Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:
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