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VK RuModernBERT


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 VK выложила в открытый доступ нейросеть, понимающую сложные тексты на разговорном языке 1
24.07.2025 VK обновила и выложила в открытый доступ нейросеть для обработки разговорного русского языка 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

VK RuModernBERT и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4266 2
Hugging Face 29 1
Google LLC 12026 1
VK - Mail.ru Group 3497 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4302 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15809 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14087 1
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10964 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3548 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7845 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69576 1
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Английский язык 6789 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11224 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374122, в очереди разбора - 748516.
Создано именных указателей - 179139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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