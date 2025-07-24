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VK RuModernBERT
УПОМИНАНИЯ
|24.07.2025
|VK выложила в открытый доступ нейросеть, понимающую сложные тексты на разговорном языке 1
|24.07.2025
|VK обновила и выложила в открытый доступ нейросеть для обработки разговорного русского языка 1
VK RuModernBERT и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4266 2
|Hugging Face 29 1
|Google LLC 12026 1
|VK - Mail.ru Group 3497 1
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