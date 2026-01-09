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OpenAI GPT Generative Pre-trained Transformer Алгоритм обработки естественного языка
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|09.01.2026
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Один из ключевых создателей GPT-4 увольняется из OpenAI
аме. К OpenAI Творек присоединился в 2019 г. в качестве научного сотрудника. Тогда только что вышел GPT-2, а OpenAI представляла собой некоммерческую исследовательскую лабораторию. С 2022 г. Тв
|11.08.2025
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Маркетплейс нейросетей Chad AI предоставил доступ к новой модели Chat GPT-5
рует на 45% меньше ошибок в ответах, чем GPT-4, и на 80% меньше в режиме рассуждений по сравнению с GPT-3. Кроме того, модель теперь поддерживает расширенный контекст — до 256 тыс. токенов (при
|15.11.2024
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Microsoft впустую тратит сотни миллионов долларов на GPT-4. Его конкурента построили и обучили за копейки, и он ничем не хуже
одсчетам, OpenAI использовала 10 тыс. графических процессоров Nvidia A100 для обучения своей модели GPT-3 и еще больше процессоров Nvidia H100 для обучения своих моделей GPT-4 и GPT-4o. К обоим
|19.07.2024
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OpenAI выпустил компактную и самую экономичную модель искусственного интеллекта
а миллион выходных токенов, что на порядок дешевле предыдущих ИИ-моделей и более чем на 60% дешевле GPT-3.5 Turbo. В настоящее время GPT-4o mini поддерживает работу с текстом и изображениями по
|13.12.2023
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Роскомнадзор рекомендовал блокировать бота, собирающего данные для ChatGPT
Письмо хостинг-провайдерам Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомствен Роскомнадзору, разослал ряду хостинг-провайдеров письмо с рекомендациями по выявлению и блокировке бота GPTBot компании OpenAI. С документом ознакомился «Коммерсант». В письме говорится о необходимости оценить риски сбора информации об уязвимости ресурсов или «иной чувствительной информации, в то
|12.04.2023
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Создан инструмент, который «на лету» и без участия человека исправляет ошибки в коде на Python
«Росомаха» и Python Продвинутой языковой модели GPT-4 компании OpenAI нашли применение в качестве полностью автоматического инструмента поиск
|22.03.2023
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Прецедент. ИТ-компании начали заменять настоящих программистов новым ИИ, потому что ему не нужно платить
раммистов стали заменять на искусственный интеллект. Как пишет Vice, небольшие стартапы один за одним начали отказываться от услуг реальных специалистов по программированию и использовать вместо него GPT-4 — новейшую нейросеть компании OpenAI. Как оказалось, такой подход к написанию ПО оказался выгодным для компаний почти по всем пунктам — они выиграли и по деньгам, и по качеству кода, и по
|21.04.2022
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«Сбер» представил версию нейросети GPT-3, способную генерировать тексты на 61 языке мира
SberDevices представила многоязычную версию нейросети GPT-3: модель под названием mGPT может генерировать тексты на 61 языке мира*, включая языки народов России и стран СНГ. mGPT — это первая в мире генеративная модель, которая поддерживает такое
|22.11.2021
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В публичном доступе появился ИИ, который умеет писать письма, стихи и программный код
ская лаборатория OpenAI перевела в режим открытого бета-тестирования свою лингвистическую ИИ-модель GPT-3, которая, по утверждению разработчиков, способна автоматически писать письма и новости,
|02.11.2021
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Microsoft откроет бизнесу доступ к языковым моделям OpenAI GPT-3
ice – новый сервис, который предоставит облачным клиентам компании доступ к языковым моделям OpenAI GPT-3. Они смогут воспользоваться мощными ИИ-алгоритмами в сочетании с корпоративными возможн
|07.03.2019
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Новый ИИ засекретили за слишком высокую эффективность
ИИ-фейкомет Исследовательская организация OpenAI приняла решение не публиковать очередное свое исследование и характеристики разработанного ими алгоритма «искусственного интеллекта» GPT-2 полностью. Причина - избыточная эффективность в генерации «ложных новостей» («фейк ньюс»). GPT-2 представляет собой лингвистический алгоритм общего назначения, который использует м
OpenAI и организации, системы, технологии, персоны:
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