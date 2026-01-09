аме. К OpenAI Творек присоединился в 2019 г. в качестве научного сотрудника. Тогда только что вышел GPT-2 , а OpenAI представляла собой некоммерческую исследовательскую лабораторию. С 2022 г. Тв

рует на 45% меньше ошибок в ответах, чем GPT-4, и на 80% меньше в режиме рассуждений по сравнению с GPT-3 . Кроме того, модель теперь поддерживает расширенный контекст — до 256 тыс. токенов (при

одсчетам, OpenAI использовала 10 тыс. графических процессоров Nvidia A100 для обучения своей модели GPT-3 и еще больше процессоров Nvidia H100 для обучения своих моделей GPT-4 и GPT-4o. К обоим

а миллион выходных токенов, что на порядок дешевле предыдущих ИИ-моделей и более чем на 60% дешевле GPT-3.5 Turbo. В настоящее время GPT-4o mini поддерживает работу с текстом и изображениями по

Письмо хостинг-провайдерам Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомствен Роскомнадзору, разослал ряду хостинг-провайдеров письмо с рекомендациями по выявлению и блокировке бота GPTBot компании OpenAI. С документом ознакомился «Коммерсант». В письме говорится о необходимости оценить риски сбора информации об уязвимости ресурсов или «иной чувствительной информации, в то