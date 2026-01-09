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OpenAI GPT Generative Pre-trained Transformer Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка

OpenAI - GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка

СОБЫТИЯ

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09.01.2026 Один из ключевых создателей GPT-4 увольняется из OpenAI

аме. К OpenAI Творек присоединился в 2019 г. в качестве научного сотрудника. Тогда только что вышел GPT-2, а OpenAI представляла собой некоммерческую исследовательскую лабораторию. С 2022 г. Тв
11.08.2025 Маркетплейс нейросетей Chad AI предоставил доступ к новой модели Chat GPT-5

рует на 45% меньше ошибок в ответах, чем GPT-4, и на 80% меньше в режиме рассуждений по сравнению с GPT-3. Кроме того, модель теперь поддерживает расширенный контекст — до 256 тыс. токенов (при
15.11.2024 Microsoft впустую тратит сотни миллионов долларов на GPT-4. Его конкурента построили и обучили за копейки, и он ничем не хуже

одсчетам, OpenAI использовала 10 тыс. графических процессоров Nvidia A100 для обучения своей модели GPT-3 и еще больше процессоров Nvidia H100 для обучения своих моделей GPT-4 и GPT-4o. К обоим
19.07.2024 OpenAI выпустил компактную и самую экономичную модель искусственного интеллекта

а миллион выходных токенов, что на порядок дешевле предыдущих ИИ-моделей и более чем на 60% дешевле GPT-3.5 Turbo. В настоящее время GPT-4o mini поддерживает работу с текстом и изображениями по
13.12.2023 Роскомнадзор рекомендовал блокировать бота, собирающего данные для ChatGPT

Письмо хостинг-провайдерам Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомствен Роскомнадзору, разослал ряду хостинг-провайдеров письмо с рекомендациями по выявлению и блокировке бота GPTBot компании OpenAI. С документом ознакомился «Коммерсант». В письме говорится о необходимости оценить риски сбора информации об уязвимости ресурсов или «иной чувствительной информации, в то
12.04.2023 Создан инструмент, который «на лету» и без участия человека исправляет ошибки в коде на Python

«Росомаха» и Python Продвинутой языковой модели GPT-4 компании OpenAI нашли применение в качестве полностью автоматического инструмента поиск
22.03.2023 Прецедент. ИТ-компании начали заменять настоящих программистов новым ИИ, потому что ему не нужно платить

раммистов стали заменять на искусственный интеллект. Как пишет Vice, небольшие стартапы один за одним начали отказываться от услуг реальных специалистов по программированию и использовать вместо него GPT-4 — новейшую нейросеть компании OpenAI. Как оказалось, такой подход к написанию ПО оказался выгодным для компаний почти по всем пунктам — они выиграли и по деньгам, и по качеству кода, и по
21.04.2022 «Сбер» представил версию нейросети GPT-3, способную генерировать тексты на 61 языке мира

SberDevices представила многоязычную версию нейросети GPT-3: модель под названием mGPT может генерировать тексты на 61 языке мира*, включая языки народов России и стран СНГ. mGPT — это первая в мире генеративная модель, которая поддерживает такое

22.11.2021 В публичном доступе появился ИИ, который умеет писать письма, стихи и программный код

ская лаборатория OpenAI перевела в режим открытого бета-тестирования свою лингвистическую ИИ-модель GPT-3, которая, по утверждению разработчиков, способна автоматически писать письма и новости,
02.11.2021 Microsoft откроет бизнесу доступ к языковым моделям OpenAI GPT-3

ice – новый сервис, который предоставит облачным клиентам компании доступ к языковым моделям OpenAI GPT-3. Они смогут воспользоваться мощными ИИ-алгоритмами в сочетании с корпоративными возможн
07.03.2019 Новый ИИ засекретили за слишком высокую эффективность

ИИ-фейкомет Исследовательская организация OpenAI приняла решение не публиковать очередное свое исследование и характеристики разработанного ими алгоритма «искусственного интеллекта» GPT-2 полностью. Причина - избыточная эффективность в генерации «ложных новостей» («фейк ньюс»). GPT-2 представляет собой лингвистический алгоритм общего назначения, который использует м

Публикаций - 225, упоминаний - 346

OpenAI и организации, системы, технологии, персоны:

OpenAI 623 113
Google LLC 12820 48
Yandex - Яндекс 9405 39
Microsoft Corporation 25886 39
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 260 38
Anthropic 225 32
Microsoft Corporation - GitHub 1107 20
Nvidia Corp 4108 20
Z.ai - Zhipu AI - Beijing Zhipu Huazhang Technology 39 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16186 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 673 12
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 11
Telegram Group 3017 11
Intel Corporation 12880 10
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 99 9
Apple Inc 13307 9
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 330 8
Amazon Inc - Amazon.com 3309 8
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 450 8
Perplexity - Perplexity AI 68 7
Huawei 4724 7
ИИ-Технологии 332 6
Hugging Face 86 6
Alibaba Group 482 6
i-Free - Just AI 79 6
Google DeepMind 89 6
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 207 5
Ростелеком 11062 5
МегаФон 10986 5
IBM - International Business Machines Corp 9719 5
AMD - Advanced Micro Devices 4707 5
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MiniMax Group 11 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3391 4
X Corp - Twitter 2942 4
Meta Platforms - Facebook 4636 4
9729 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1122 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5083 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9096 31
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1840 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1558 5
Газпром нефть 748 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3168 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1791 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 4
Microsoft - LinkedIn 708 3
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 177 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 2
РЖД - Российские железные дороги 2109 2
Почта России ПАО 2397 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 2
ГПБ - Газпромбанк 1296 2
МКБ - Московский кредитный банк 660 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 2
Альфа-Банк 1994 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 618 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 2
Совкомбанк ПАО 321 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1990 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 304 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 230 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 2
LEGO 260 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 189 2
Ally Financial - Ally Bank 2 1
Greylock Partners 38 1
Бурсервис НПП - Уфабурмаш 8 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Iconiq Capital 6 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Helion Energy 2 1
Etsy - Blackbird Technologies 23 1
Thermo Fisher Scientific - Life Technologies - Invitrogen - Applied Biosystems 10 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 94 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 72 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5786 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13934 7
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4050 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1566 4
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1619 2
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3445 2
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 81 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 40 1
Кабинет министров Украины - Министерство обороны Украины - Минобороны Украины 16 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3609 1
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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