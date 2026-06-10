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Google BERT Bidirectional Encoder Representations from Transformers ModernBERT

BERT применяется в приложениях NLP, включая чат-боты и поисковые системы. Сервис может решить множество задач: от ответов на вопросы до машинного перевода

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.06.2026 Digital Sector запустил практику внедрения ИИ-компонентов в заказные веб-системы 1
26.09.2025 Axenix запустила цикл лекций для студентов лаборатории ИИ в ТвГТУ 1
Market.CNews. Платформы роботизации RPA 2024 1
24.07.2025 VK выложила в открытый доступ нейросеть, понимающую сложные тексты на разговорном языке 3
24.07.2025 VK обновила и выложила в открытый доступ нейросеть для обработки разговорного русского языка 1
20.02.2025 В России разработали систему автоматизации рекламы в Telegram на основе нейросетей 1
30.09.2024 Какие технологии лежат в основе современных чат-ботов и виртуальных помощников? Погружаемся в RAG, LLM, GPT, BERT, OCR 2
19.07.2024 LLM-технологии сделают чат-боты неотличимыми от живого общения в ближайшие годы 1
12.07.2024 Без цензуры и права на ошибку: чего ждать от ИИ в 2024 году 1
20.03.2024 Fix Price внедрил ИИ в процесс обработки внутренних заявок от сотрудников 1
20.12.2023 В Linux появились загадочные драйвера, нужные для обхода санкций 1
14.09.2023 «Яндекс» открыл доступ к тестированию быстрых ответов YandexGPT в «Поиске» 1
16.08.2023 Документы обрабатывает нейросеть: госорганы Якутии перешли на единую систему ЭДО 1
13.07.2023 Intel будет сбывать китайцам «бракованные» GPU, чтобы не попасть под санкции США 1
24.11.2022 Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» объявил о запуске искусственного интеллекта «Валеры» 1
22.03.2022 MTS AI и «Сколтех» разработали ИИ-редактора ненормативной лексики в чатах 1
16.09.2021 Андрей Холинов, генеральный директор К2РУ: «Чат-боты, RPA и AI — новый виток развития BPM-сегмента» 1
14.05.2021 «Сбер» запускает сервис речевых технологий SmartSpeech 1
29.03.2021 Новые технологии помогают понять смысл предложений при переводе 1
15.01.2021 Искусственный интеллект Microsoft превзошел людей в понимании человеческой речи 1
26.11.2020 Сбер усовершенствовал рейтинг русскоязычных нейросетей 1
16.10.2020 Google провела презентацию обновлений Google Поиска Search On 1
31.07.2020 Nvidia установила 16 рекордов производительности в ИИ-вычислениях в бенчмарках MLPerf 1
09.12.2019 Google представила крупнейшее за пять лет обновление поисковой выдачи 2

Публикаций - 28, упоминаний - 32

Google и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12566 8
Intel Corporation 12747 6
Microsoft Corporation 25651 4
OpenAI 477 4
Nvidia Corp 3917 3
Yandex - Яндекс 9031 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4822 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 84 2
Ampere Computing 60 1
Google DeepMind 74 1
Supermicro 131 1
Double Data - Дабл Дата 20 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 175 1
Habana Labs 5 1
K2 - К2РУ - SourceCode 140 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 89 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 60 1
Rambus 246 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 171 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 234 1
Meta AI - Facebook AI Research 8 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 336 1
Anthropic 109 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 197 1
Примо РПА 16 1
Hugging Face 47 1
Т-Банк - T-Bank AI Research - лаборатория исследований искусственного интеллекта 24 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 708 1
Dell EMC 5157 1
Amazon Inc - Amazon.com 3235 1
Alibaba Group 468 1
Huawei 4474 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15433 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
Dell Technologies - Dell Computer 2190 1
Softline - Софтлайн 3604 1
Oracle Corporation 7037 1
Microsoft Corporation - GitHub 1039 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 927 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8671 2
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 107 1
Lockheed Martin 777 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1398 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 126 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1662 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13512 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3040 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 433 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3386 1
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Microsoft Azure Cognitive Services 10 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 530 2
ResNet - Residual Neural Network 17 2
VK RuModernBERT 2 2
Linux OS 11345 2
Python PyTorch 63 1
Tencent Cloud 16 1
Google Lens - Google Объектив 67 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 62 1
Nvidia Drive 12 1
МФТИ - DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 9 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1007 1
DD Planet - Выберу.ру 28 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 65 1
Nvidia TensorRT 17 1
Nvidia Volta GV 31 1
Nvidia Clara 9 1
Nvidia - Mellanox InfiniBand - Mellanox FDR - Mellanox Fourteen Data Rate 12 1
Microsoft Turing models 3 1
Nvidia Ampere 20 1
Примо РПА - Primo RPA 51 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 31 1
ЭОС EOSmobile - Сервис Мобильных Решений (СМР) 22 1
Shutterstock - фотобанк 13 1
Инфосистемы-КС 3 1
MLPerf 7 1
Nvidia Selene - суперкомпьютер 7 1
Сбер - Sber Russian SuperGLUE - General Language Understanding Evaluation 3 1
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 32 1
Яндекс CatBoost - библиотека для Python 24 1
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