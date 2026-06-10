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Google BERT Bidirectional Encoder Representations from Transformers ModernBERT
BERT применяется в приложениях NLP, включая чат-боты и поисковые системы. Сервис может решить множество задач: от ответов на вопросы до машинного перевода
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Google и организации, системы, технологии, персоны:
|VentureBeat 90 1
|Phoronix 56 1
|The Register - The Register Hardware 1771 1
|Tom’s Hardware 583 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 261 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
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