В России разработали систему автоматизации рекламы в Telegram на основе нейросетей

Сервис автоматического размещения рекламы в Telegram-каналах Gooroo Tools объявил о запуске новой системы подбора каналов на основе искусственного интеллекта. Она способна расширить список каналов, рекомендованных рекламодателям, выявляя ранее неохваченные каналы и сокращая риски, связанные с сомнительными показателями. Об этом CNews сообщили представители Gooroo Tools.

Этот шаг был предпринят в условиях постоянного роста количества Telegram-каналов в России, среди которых все сложнее находить площадки с живой аудиторией, прозрачной статистикой и наиболее подходящей тематикой для конкретного бренда. При этом, по данным Gooroo Tools, лишь около 8% каналов, желающих размещать у себя рекламу, фактически задействуются рекламодателями, поскольку ручные методы отбора неизбежно сужают потенциальный список и требуют дополнительных ресурсов.

«Одно из главных препятствий – субъективность при выборе каналов. Рекламные каталоги имеют свои системы рейтингов, и в топ обычно попадают лишь 3–5% лучших площадок. Ко всему прочему, некоторые каналы оказываются проблемными из-за накрутки или фрод-активности, а также не всегда очевидна целевая аудитория конкретного канала. Ситуацию усложняют изменения в законодательстве: с 1 января 2025 г. введена ответственность за размещение рекламы в каналах с более чем 10 тыс. подписчиков, если они не зарегистрированы в реестре Роскомнадзора. Однако сейчас из желающих получать рекламу и имеющих аудиторию свыше 10 тысяч в реестре находятся лишь 4% таких каналов», - отметил Евгений Мурзанаев, CEO Gooroo Tools.

Так, по данным Gooroo Tools, на сегодняшний день в России существует всего 553 642 живых канала. Из них 90 980 каналов (16% от общего числа) без тематики 18+/СМИ, не «ботоводные», с уровнем вовлеченности 5-90%, публикуют сообщение минимум один раз в неделю. 62 818 каналов (11% от общего числа) готовы размещать рекламу. Однако фактически реклама размещается только в 5 825 каналах (9% из предоставляющих канал в качестве площадки). Из 62 818 каналов 50 040 каналов (79%) имеют аудиторию меньше 10 000 человек. Из каналов, желающих размещать рекламу и имеющих аудиторию больше 10 000, в реестре РКН зарегистрированы только 4% каналов. В течение 2025 г. ожидается увеличение рекламного инвентаря в два-три раза за счет раскрытия потенциала 20-30% скрытых от рекламодателей каналов с помощью систем глубокой аналитики.

Новая система Gooroo Tools ежедневно собирает открытые данные о всех каналах в российском сегменте Telegram, анализируя их метрики, контент и динамику размещений. При этом платформа синхронизирует сведения о рекламных интеграциях по токенам через Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), а также обрабатывает текстовую составляющую публикаций при помощи моделей OpenAI GPT, BERT и DeepSeek. Такой многоуровневый анализ позволяет автоматически подбирать каналы с учетом их реального контента, целевой аудитории и конверсионного потенциала, а также принимая во внимание регуляторные изменения и требования рынка.