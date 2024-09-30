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Индексная книга (каталог) CNews*
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Google BERT Bidirectional Encoder Representations from Transformers


BERT применяется в приложениях NLP, включая чат-боты и поисковые системы. Сервис может решить множество задач: от ответов на вопросы до машинного перевода


Market.CNews. Платформы роботизации RPA 2024 1
30.09.2024 Какие технологии лежат в основе современных чат-ботов и виртуальных помощников? Погружаемся в RAG, LLM, GPT, BERT, OCR 2
19.07.2024 LLM-технологии сделают чат-боты неотличимыми от живого общения в ближайшие годы 1
12.07.2024 Без цензуры и права на ошибку: чего ждать от ИИ в 2024 году 1
20.12.2023 В Linux появились загадочные драйвера, нужные для обхода санкций 1
14.09.2023 «Яндекс» открыл доступ к тестированию быстрых ответов YandexGPT в «Поиске» 1
16.08.2023 Документы обрабатывает нейросеть: госорганы Якутии перешли на единую систему ЭДО 1
13.07.2023 Intel будет сбывать китайцам «бракованные» GPU, чтобы не попасть под санкции США 1
24.11.2022 Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» объявил о запуске искусственного интеллекта «Валеры» 1
22.03.2022 MTS AI и «Сколтех» разработали ИИ-редактора ненормативной лексики в чатах 1
16.09.2021 Андрей Холинов, генеральный директор К2РУ: «Чат-боты, RPA и AI — новый виток развития BPM-сегмента» 1
14.05.2021 «Сбер» запускает сервис речевых технологий SmartSpeech 1
29.03.2021 Новые технологии помогают понять смысл предложений при переводе 1
15.01.2021 Искусственный интеллект Microsoft превзошел людей в понимании человеческой речи 1
26.11.2020 Сбер усовершенствовал рейтинг русскоязычных нейросетей 1
16.10.2020 Google провела презентацию обновлений Google Поиска Search On 1
31.07.2020 Nvidia установила 16 рекордов производительности в ИИ-вычислениях в бенчмарках MLPerf 1
09.12.2019 Google представила крупнейшее за пять лет обновление поисковой выдачи 2
20.04.2011 График счастья имеет форму улыбки 1
16.11.2007 Создана программа для четырехмерного представления граф 1
11.09.2000 По мнению основателя InQuest, цены на процессоры Intel Pentium 4 будут значительно ниже $1000 1
12.11.1999 Rambus отстает от DDR в тестах быстродействия 1

Публикаций - 22, упоминаний - 24

Google и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 7
Intel Corporation 12197 6
Microsoft Corporation 24625 4
OpenAI 217 4
Nvidia Corp 3487 3
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 76 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Dell EMC 5027 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Alibaba Group 422 1
Huawei 3933 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Fujitsu 2041 1
Sharp Corporation 1041 1
Supermicro 109 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Double Data - Дабл Дата 20 1
Rambus 246 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
GitHub 814 1
Oracle Corporation 6688 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 1
Ampere Computing 49 1
Tencent 157 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Meta AI - Facebook AI Research 8 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 112 1
Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp - H3C Group - H3C Technologies 39 1
Yandex - Яндекс 7340 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Google DeepMind 46 1
Habana Labs 5 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 1
Lockheed Martin 756 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 52 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 18 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 61 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 14
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 11
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MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 236 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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