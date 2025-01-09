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Nvidia A серия серверных ускорителей на базе GPU



09.01.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором Loudplay 1
09.09.2024 Санкции США не помеха. Китай без проблем покупает передовые GPU Nvidia дешевле, чем американцы 1
17.05.2024 Лютый конкурент Intel готовит первый в мире 256-ядерный процессор с суперсовременной топологией 1
15.03.2024 NASA «тормозит» с исследованием космоса. Виноваты перегруженные старые суперкомпьютеры, к которым не пробиться из-за очередей 1
18.11.2021 В Yandex.Cloud стали доступны графические ускорители Nvidia A100 80 ГБ 1
11.11.2021 Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер 1
29.06.2021 Dell Technologies способствует конвергенции HPC, приложений ИИ и анализа данных 1
22.04.2021 Nvidia устанавливает рекорды в инференсе с графическими процессорами A30 и A10 1
13.04.2021 Nvidia представила CPU для ИИ и высокопроизводительных вычислений и другие решения для ЦОДов 4
08.04.2021 Китайцы создали видеокарту мощнее недавних чипов Nvidia и AMD 1
16.03.2021 Lenovo представила серверы Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 и SR670 V2 1
31.07.2020 Nvidia установила 16 рекордов производительности в ИИ-вычислениях в бенчмарках MLPerf 1
15.05.2020 Nvidia расширила возможности Nvidia Clara 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Nvidia A и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3487 11
Intel Corporation 12197 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 4
Dell EMC 5027 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
Lenovo Group 2292 3
Dell Technologies - Dell Computer 2135 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 3
Fujitsu 2041 3
Supermicro 109 3
Broadcom - VMware 2359 2
Alibaba Group 422 2
Microsoft Corporation 24625 2
HP Inc. 5685 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 76 2
Yandex - Яндекс 7339 2
HP - Hewlett-Packard 3623 2
Ampere Computing 49 2
Cisco Systems 5114 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Sharp Corporation 1041 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 58 1
Gigabyte Technology 364 1
Zhaoxin 31 1
Google LLC 11775 1
Сател - VizorLabs - Визорлабс 18 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 1
Tencent 157 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 1
NetApp - Network Appliance 636 1
Nvidia - Mellanox Technologies 89 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 312 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - Centaur Technology 10 1
Unsplash 763 2
BMW Group 446 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 1
Lockheed Martin 756 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
BWH - Brigham and Women's Hospital - Массачусетским госпиталем Бригэм - Женская больница (госпиталь) Бригхэма 11 1
Меркури - Mercury 213 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 150 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 8
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UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 1
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