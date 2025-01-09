Merlion стал официальным дистрибьютором Loudplay

Портфель компании Merlion, российского VAD-дистрибьютора, пополнился флагманским продуктом компании – Loudplay – проприетарным кроссплатформенным протоколом для доступа к удаленному рабочему столу. Компании заключили бессрочное дистрибьюторское соглашение. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

На демонстрационном полигоне Merlion уже заработал новый демостенд с этим решением: протокол Loudplay может использоваться как в составе VDI-решений, так и самостоятельно. Протокол работает в сетях передачи данных с различными значениями задержки и пропускной способностью – это обеспечивается наличием механизмов автоматической и ручной оптимизации сетевого трафика под каналы связи с разными характеристиками.

Демонстрация работы протокола Loudplay осуществляется в рамках стенда Space VDI. В Space VDI созданы автоматические пулы виртуальных рабочих столов (далее ВРС) с ОС MS Windows 11 и Astra Linux SE 1.7.5 и пул терминального доступа MS RDS (MS Windows Server 2022). В шаблонах ВМ автоматических пулов и в терминальном сервере MS RDS установлен серверный компонент Loudplay. В сервере, на котором запущены ВРС, установлена видеокарта Nvidia A10 с поддержкой технологии Nvidia vGPU. К ВРС вышеуказанных пулов подключены виртуальные графические процессоры (vGPU). В качестве клиентского ПО, с помощью которого осуществляется подключение к ВРС по протоколу Loudplay, используется Space Client (в него интегрирован клиент Loudplay) и оригинальный клиент Loudplay. На отдельной ВМ запущен сервер лицензирования Loudplay.

В рамках демонстрации рассматриваются: установка и настройка клиентского и серверного компонентов Loudplay; установка и настройка сервера лицензирования Loudplay; подключение к ВРС с ОС MS Windows 11 и к ВРС с ОС Astra Linux SE 1.7.5 по протоколу Loudplay; подключение к терминальному серверу MS RDS по протоколу Loudplay; изменение параметров подключения протокола в режиме реального времени; проброс и ограничение USB-устройств; проброс буфера обмена; проброс через буфера обмена файлов и папок (Drag and Drop); сравнение работы протокола Loudplay с протоколом RDP при различных характеристиках канала связи (пропускная способность, задержки, потери пакетов).

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с командой разработчика. Нацелены на продуктивное сотрудничество: Merlion, как дистрибьютор, намерен активно продвигать бренд в нашем партнерском канале», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion.

«Российские заказчики и партнеры сегодня оказались в мире, полном огромного количества различных быстроразвивающихся предложений от российских ИТ-разработчиков, разобраться в которых и оценить самостоятельно бывает достаточно сложно в силу отсутствия ресурсов и времени. Благодаря активной совместной работе с дистрибутором мы создаем возможности упростить процесс ознакомления как партнеров, так и их заказчиков с нашим продуктом, демостенд Merlion дает возможность протестировать и убедиться в преимуществах функционала от Loudplay», – отметила Елена Денисенко, коммерческий директор Loudplay.