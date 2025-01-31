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Nvidia GRID vGPU

СОБЫТИЯ

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31.01.2025 Более 700 застройщиков в России могут свободно использовать Nvidia GRID благодаря технологии FreeGRID

проектирования или строительства. Это означает, что более 700 застройщиков сегодня активно используют BIM-технологии. Данный процесс демонстрирует рост цифровизации в строительной отрасли. Технологии Nvidia GRID позволяют застройщикам сократить затраты на оборудование, обеспечивая совместное использование мощных видеокарт между архитекторами и проектировщиками. Это делает работу с BIM, 3D-м
22.05.2017 Nvidia GRID ускоряет исследования в Северо-Кавказском федеральном университете

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) объявил об успешной интеграции технологии Nvidia GRID в научно-исследовательский и учебный процесс ведущих кафедр университета. Внедрение комплексной инфраструктуры VDI позволило сотрудникам и студентам СКФУ существенным образом сократ
08.07.2016 Softline виртуализировала рабочие места сотрудников института «Ленгипронефтехим»

нии внедрения инфраструктуры виртуализации в институте «Ленгипронефтехим». Использование технологии Nvidia GRID позволило обеспечить комфортный, безопасный доступ сотрудников к виртуальным рабо
23.09.2015 «Гипрогазоочистка» виртуализировала графические станции на базе Nvidia GRID и VMware Horizon

в группе компаний «Стинс Коман». В частном «облаке» уже работают 100 сотрудников офиса и, благодаря Nvidia GRID, 60 инженеров-проектировщиков. Планируется масштабирование до 200 обычных и 300 и
11.02.2015 Nvidia GRID позволяет повысить продуктивность учебного процесса

Hi-End класса, и УЦ «Специалист» объявили о первом российском успешном опыте применения технологии Nvidia GRID в учебных заведениях для организации более продуктивного учебного процесса. Как с
03.02.2015 Компании получили удаленный доступ к приложениям для работы с графикой с помощью VMware Horizon 6 и vSphere 6 и Nvidia GRID vGPU

упа к приложениям для работы с графикой с помощью решений VMware Horizon 6 и vSphere 6 и технологии Nvidia GRID vGPU. В рамках программы раннего доступа, которая действовала в течение пяти меся
27.08.2014 Совместное решение VMware, Nvidia и Google оптимизирует производительность виртуальных графических приложений

х Google. Компании продемонстрировали работу технологий нового поколения VMware Blast Performance и Nvidia GRID vGPU, призванных удовлетворить запросы пользователей в отношении визуальных вычис
10.07.2014 Облачный ускоритель Nvidia Grid может попробовать каждый

nt, Google YouTube, HTML5 Water, Solidworks eDrawings model viewer, Siemens PLM JT2Go, Autodesk AutoCAD и не только. При желании пользователь может установить собственные приложения. Набор технологий NVIDIA GRID основан на архитектуре процессоров нового поколения NVIDIA Kepler и обеспечивает через сеть графическое ускорение приложений и игр. Программное обеспечение NVIDIA GRID – это

03.06.2014 Система виртуализации рабочих мест на базе Nvidia GRID протестирована на совместимость с CAE Fidesys

па Arbyte протестировала сервер виртуализации рабочих мест проектировщика, построенный на базе карт Nvidia GRID, на совместимость с отечественной CAE-системой нового поколения Fidesys. Об этом

10.06.2013 «Ай-Теко» открыла центр компетенции Nvidia GRID

Компания «Ай-Теко» сообщила об открытии направления по решениям VDI на базе технологии Nvidia GRID. Как рассказали CNews в компании, направление Nvidia GRID будет развиватьс
23.05.2013 Nvidia GRID обеспечивает полноценную графику на виртуализированных рабочих местах для пользователей XenDesktop 7

вила о доступности полноценной графики для виртуальных рабочих столов компаний с выходом технологии Nvidia GRID vGPU в составе Citrix XenDesktop 7. Технология Nvidia GRID vGPU призвана р

Публикаций - 57, упоминаний - 81

Nvidia GRID vGPU и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 40
Broadcom - VMware 2610 23
Citrix Systems 868 14
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 8
Dell EMC 5180 8
Intel Corporation 12811 7
Softline - Софтлайн 3743 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
Google LLC 12690 3
Microsoft Corporation 25775 3
HP Inc. 5883 3
Ред Софт - Red Soft 1236 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Autodesk 639 3
Крок - Croc 1964 3
Broadcom - VMware End-User Computing 26 2
Nutanix 114 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Cloud4Y 311 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 2
Top Systems - Топ Системы 88 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 1
SoftwareONE Group 108 1
Broadcom - VMware Global Services 1 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 1
Dell EMC Networking and Solutions - Dell Networking and Enterprise Infrastructure - Dell NetWorks 22 1
Thales Group 143 1
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 1
Терем 67 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Tesla Motors 461 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Lockheed Martin 777 1
AECOM 10 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Геометрия НПО 165 1
Kaspi Bank 31 1
Сургутнефтегаз - Ленгипронефтехим - Ленгипрогаз 4 1
Moor Insights & Strategy 13 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - ЦТиПП - Центр тренажеростроения и подготовки персонала - Центр космического образования молодежи - космоцентр «Астрон» имени Г.С. Шонина - лунный космопарк «Селен» имени В.В. Циблиева 1 1
Ростех - ОАК - ОАК ТС - ОАК Транспортные самолеты 5 1
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Boeing 1031 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
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Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
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