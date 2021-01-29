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Nvidia GRID vGPU


29.01.2021 Лучший год облачной индустрии 1
20.11.2020 HPE представила новые облачные сервисы HPE GreenLake для инфраструктуры виртуальных рабочих мест 1
09.10.2020 Cloud4Y обеспечилА ArtZilla виртуальными GPU-серверами 1
07.07.2020 НТЦ ИТ «РОСА» представил ROSA Virtualization 2.0 1
24.03.2020 M1Cloud представил VDI для удаленной работы в облачной среде 2
10.09.2019 VMware представила платформу гибридного облака для ИТ нового поколения 1
28.05.2019 Softwareone помог «Игровым решениям» создать рабочую среду в облаке Microsoft Azure 1
28.04.2018 VMware представила обновления vSphere и vSAN 1
22.05.2017 Nvidia GRID ускоряет исследования в Северо-Кавказском федеральном университете 3
04.05.2017 Первый коммерческий суперкомпьютер на «Эльбрусах» появится до конца 2017 года 1
12.04.2017 Cloud4Y представила новый сервис «GPU в облаке» 1
30.09.2016 «Ай-Теко» выпустила новую версию платформы «ЕС2015-Терем» с обработкой 3D-графики 1
27.09.2016 Новый сервис ActiveCloud позволит работать с тяжелыми графическими приложениями в «облаке» 2
01.09.2016 VMware представила новый подход к управлению пользовательскими устройствами на Windows 10 1
08.07.2016 Softline виртуализировала рабочие места сотрудников института «Ленгипронефтехим» 2
07.04.2016 Stack Group представила решение VDI GRID для работы системы AVEVA в облачной среде 1
04.02.2016 DataLine запустила новый сервис — виртуальные рабочие места для 3D-проектирования 1
17.12.2015 Stack Group и Nvidia представили совместное решение VDI GRID для работы c 3D-приложениями в «облаке» 3
25.11.2015 Stack Group представила новое решение для работы с ресурсоемкими графическими программами в виртуальной среде 1
01.11.2015 Dell Solutions Forum 2015 и технологии будущего 2
23.09.2015 «Гипрогазоочистка» виртуализировала графические станции на базе Nvidia GRID и VMware Horizon 2
27.03.2015 Открыта регистрация на весеннюю серию вебинаров от VMware 1
25.03.2015 Открыта регистрация на весеннюю серию вебинаров от VMware 1
12.02.2015 VMware представила vSphere 6 и новый дистрибутив OpenStack 1
11.02.2015 Nvidia GRID позволяет повысить продуктивность учебного процесса 5
03.02.2015 Компании получили удаленный доступ к приложениям для работы с графикой с помощью VMware Horizon 6 и vSphere 6 и Nvidia GRID vGPU 2
26.01.2015 IBS Platformix продемонстрирует возможности решения по виртуализации рабочих станций 1
27.08.2014 Совместное решение VMware, Nvidia и Google оптимизирует производительность виртуальных графических приложений 3
09.06.2014 Playkey представил первый в России облачный игровой сервис 1
03.06.2014 Система виртуализации рабочих мест на базе Nvidia GRID протестирована на совместимость с CAE Fidesys 2
10.04.2014 Подтверждена совместимость «Компас-3D» V15 и Nvidia GRID 5
12.02.2014 Новое решение Depo Computers для проектирования 2D/3D-моделей поддерживает работу с мобильных устройств 3
26.12.2013 Softline протестировала технологию виртуализации рабочих мест в ИГИТ 1
22.10.2013 Citrix и Nvidia представили совместное решение по виртуализации графических процессоров 2
17.10.2013 HP и Nvidia открыли центр передовых технологий графических процессоров в Гренобле 1
10.06.2013 «Ай-Теко» открыла центр компетенции Nvidia GRID 3
23.05.2013 Nvidia GRID обеспечивает полноценную графику на виртуализированных рабочих местах для пользователей XenDesktop 7 5

Публикаций - 37, упоминаний - 67

Nvidia GRID vGPU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 1832 15
Nvidia Corp 2052 15
Citrix Systems 574 5
Dell EMC 2433 4
Stack Group - Стек Групп 109 4
Softline - Софтлайн 1482 3
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 2
HP Inc. 2959 2
Intel Corporation 4234 2
Nutanix 70 2
Cloud4Y 186 2
SoftwareONE Group 97 1
VMware End-User Computing 25 1
Google LLC 7210 1
Bethesda Softworks 202 1
VMware Global Services 1 1
Raytheon 20 1
Top Systems - Топ Системы 17 1
Ubisoft 552 1
Stins Coman - Стинс Коман 28 1
VK - Mail.ru Group 2492 1
HDS - Hitachi Data Systems 291 1
DataCore Software 20 1
Equinix 32 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
Aveva 18 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
AMD - Advanced Micro Devices 1692 1
Accenture - Аксенчер 533 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Microsoft Corporation 11253 1
Крок 1223 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
iTeco - Ай-Теко 721 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 367 1
Riverbed Technology 103 1
Wargaming 90 1
Tesla Motors 241 1
Airbus Group 71 1
Lockheed Martin 47 1
AECOM 9 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 87 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 1
МКС - Международная космическая станция 102 1
ONF - Open Networking Foundation 14 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 11
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
OpenStack 347 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
SDDC - Software Defined Data Center - Программно-определяемые ЦОД 44 2
DevOps - Development и Operations 297 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1150 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 853 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 189 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 254 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 38 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 204 1
Kubernetes 307 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 24 1
Website - Вебсайт 119 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
ИТ как услуга 20 1
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 17 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 141 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 99 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 774 1
Nvidia GeForce GTX 2095 24
VMware vSphere 281 5
Autodesk AutoCAD 180 5
VMware Horizon 55 5
Microsoft Windows 10 6707 4
VMware NSX Intelligence 103 3
Linux OS 4296 3
Dassault Systemes - SolidWorks 60 3
VMware ESXi 142 3
Nvidia VDI GRID 3 3
Stack Group - M1Cloud 76 2
Microsoft Azure 1171 2
Nvidia Tesla GPU 117 2
Microsoft SQL Server 799 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 2
Apache Hadoop 339 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 2
Nvidia Quadro GPU 80 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Autodesk Revit 70 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 93 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
HPE ProLiant - Серия серверов 101 2
Autodesk Maya 47 2
Аскон Компас-3D 66 2
Autodesk 3ds Max 54 2
VMware vRealize Operations 25 2
VMware vRealize Automation 19 2
VMware vCloud Suite 24 2
AWS - Amazon Web Services 569 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 483 1
IBM Cloud 84 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 1
VMware Tanzu Mission Control 18 1
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 44 1
VMware Cloud on AWS 20 1
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 23 1
Шатов Сергей 5 4
Горохов Евгений 27 3
Вислоцкий Илья 8 2
Лыков Алексей 3 1
Худяков Алексей 6 1
Бетсис Павел 84 1
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 1
White Keith - Уайт Кит 5 1
Ramaswami Rajiv - Рамасвами Раджив 6 1
Фишелев Яков 3 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Щербаков Борис 21 1
Турчанинов Владимир 6 1
Комаровский Андрей 4 1
Богомолов Алексей 10 1
Московский Александр 3 1
Самойлов Юрий 55 1
Колбин Евгений 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 3
Великобритания - Лондон 835 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 856 1
США - Остин 59 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Франция - Французская Республика 2155 1
США - Техас 231 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 257 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 1
США - Нью-Йорк 1106 1
Израиль 726 1
Восточная Европа 1701 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Казахстан - Республика 2665 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 461 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 217 1
Нидерланды - Амстердам 260 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 3
Русский язык 1006 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 150 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 1
IDC - International Data Corporation 2743 2
Gartner 2201 1
Fortune Global 500 163 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет 4 1
VMworld 27 2
Dell Solutions Forum 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772040, в очереди разбора - 675722.
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