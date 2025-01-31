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Nvidia GRID vGPU
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|31.01.2025
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Более 700 застройщиков в России могут свободно использовать Nvidia GRID благодаря технологии FreeGRID
проектирования или строительства. Это означает, что более 700 застройщиков сегодня активно используют BIM-технологии. Данный процесс демонстрирует рост цифровизации в строительной отрасли. Технологии Nvidia GRID позволяют застройщикам сократить затраты на оборудование, обеспечивая совместное использование мощных видеокарт между архитекторами и проектировщиками. Это делает работу с BIM, 3D-м
|22.05.2017
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Nvidia GRID ускоряет исследования в Северо-Кавказском федеральном университете
Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) объявил об успешной интеграции технологии Nvidia GRID в научно-исследовательский и учебный процесс ведущих кафедр университета. Внедрение комплексной инфраструктуры VDI позволило сотрудникам и студентам СКФУ существенным образом сократ
|08.07.2016
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Softline виртуализировала рабочие места сотрудников института «Ленгипронефтехим»
нии внедрения инфраструктуры виртуализации в институте «Ленгипронефтехим». Использование технологии Nvidia GRID позволило обеспечить комфортный, безопасный доступ сотрудников к виртуальным рабо
|23.09.2015
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«Гипрогазоочистка» виртуализировала графические станции на базе Nvidia GRID и VMware Horizon
в группе компаний «Стинс Коман». В частном «облаке» уже работают 100 сотрудников офиса и, благодаря Nvidia GRID, 60 инженеров-проектировщиков. Планируется масштабирование до 200 обычных и 300 и
|11.02.2015
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Nvidia GRID позволяет повысить продуктивность учебного процесса
Hi-End класса, и УЦ «Специалист» объявили о первом российском успешном опыте применения технологии Nvidia GRID в учебных заведениях для организации более продуктивного учебного процесса. Как с
|03.02.2015
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Компании получили удаленный доступ к приложениям для работы с графикой с помощью VMware Horizon 6 и vSphere 6 и Nvidia GRID vGPU
упа к приложениям для работы с графикой с помощью решений VMware Horizon 6 и vSphere 6 и технологии Nvidia GRID vGPU. В рамках программы раннего доступа, которая действовала в течение пяти меся
|27.08.2014
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Совместное решение VMware, Nvidia и Google оптимизирует производительность виртуальных графических приложений
х Google. Компании продемонстрировали работу технологий нового поколения VMware Blast Performance и Nvidia GRID vGPU, призванных удовлетворить запросы пользователей в отношении визуальных вычис
|10.07.2014
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Облачный ускоритель Nvidia Grid может попробовать каждый
nt, Google YouTube, HTML5 Water, Solidworks eDrawings model viewer, Siemens PLM JT2Go, Autodesk AutoCAD и не только. При желании пользователь может установить собственные приложения. Набор технологий NVIDIA GRID основан на архитектуре процессоров нового поколения NVIDIA Kepler и обеспечивает через сеть графическое ускорение приложений и игр. Программное обеспечение NVIDIA GRID – это
|03.06.2014
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Система виртуализации рабочих мест на базе Nvidia GRID протестирована на совместимость с CAE Fidesys
па Arbyte протестировала сервер виртуализации рабочих мест проектировщика, построенный на базе карт Nvidia GRID, на совместимость с отечественной CAE-системой нового поколения Fidesys. Об этом
|10.06.2013
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«Ай-Теко» открыла центр компетенции Nvidia GRID
Компания «Ай-Теко» сообщила об открытии направления по решениям VDI на базе технологии Nvidia GRID. Как рассказали CNews в компании, направление Nvidia GRID будет развиватьс
|23.05.2013
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Nvidia GRID обеспечивает полноценную графику на виртуализированных рабочих местах для пользователей XenDesktop 7
вила о доступности полноценной графики для виртуальных рабочих столов компаний с выходом технологии Nvidia GRID vGPU в составе Citrix XenDesktop 7. Технология Nvidia GRID vGPU призвана р
Nvidia GRID vGPU и организации, системы, технологии, персоны:
|IDC - International Data Corporation 4975 2
|Gartner - Гартнер 3658 1
|Fortune Global 500 295 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
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