Лучший год облачной индустрии 1

HPE представила новые облачные сервисы HPE GreenLake для инфраструктуры виртуальных рабочих мест 1

M1Cloud представил VDI для удаленной работы в облачной среде 2

VMware представила платформу гибридного облака для ИТ нового поколения 1

VMware представила обновления vSphere и vSAN 1

VMware представила новый подход к управлению пользовательскими устройствами на Windows 10 1

Stack Group представила решение VDI GRID для работы системы AVEVA в облачной среде 1

Stack Group представила новое решение для работы с ресурсоемкими графическими программами в виртуальной среде 1

Dell Solutions Forum 2015 и технологии будущего 2

Открыта регистрация на весеннюю серию вебинаров от VMware 1

Открыта регистрация на весеннюю серию вебинаров от VMware 1

VMware представила vSphere 6 и новый дистрибутив OpenStack 1

Nvidia GRID позволяет повысить продуктивность учебного процесса 5

Компании получили удаленный доступ к приложениям для работы с графикой с помощью VMware Horizon 6 и vSphere 6 и Nvidia GRID vGPU 2

IBS Platformix продемонстрирует возможности решения по виртуализации рабочих станций 1

Playkey представил первый в России облачный игровой сервис 1

Система виртуализации рабочих мест на базе Nvidia GRID протестирована на совместимость с CAE Fidesys 2

Softline протестировала технологию виртуализации рабочих мест в ИГИТ 1

Citrix и Nvidia представили совместное решение по виртуализации графических процессоров 2

HP и Nvidia открыли центр передовых технологий графических процессоров в Гренобле 1