FirstVDS запустил vGPU-серверы на базе Nvidia L40S и сравнил их с физическими GPU в реальных тестах Провайдер FirstVDS объявил о запуске тарифов с виртуальными GPU (vGPU) на базе Nvidia L40S. Теперь в линейке два варианта: можно арендовать физическую видеокарту целиком (доступно с ноября 2025 г.) или получить гарантированную долю виртуальной видеокарты. Ко

M1Cloud: В 2026 году на облачном рынке бум ИИ-вычислений и GPUaaS ализированные вычислительные ресурсы для искусственного интеллекта (ИИ) и сервисы GPU as a Service (GPUaaS). Тренд начал набирать обороты в прошлом году, когда компании все чаще стали обращатьс

Обзор: Виртуализация — графические ускорители и сети PU (General-Purpose Computing on Graphic Processor Unit — вычисления общего назначения на графическом процессоре) приложений, запущенных на виртуальной машине. Подготовлено 27.02.2025 Market.CNews: Виртуализация: Графические ускорители и сети В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев. Чем больше сумма баллов, тем выше место провайдера

Платформа виртуализации SpaceVM заняла первое место в рейтинге CNews «Виртуализация: Графические ускорители и Сети» Платформа виртуализации SpaceVM, разработанная компанией «Даком М», заняла первое место в рейтинге «Виртуализация: Графические ускорители и Сети», подготовленном ИТ-маркетплейсом Market.CNews. SpaceVM набрала максимальное количество баллов за функциональность. В рамках рейтинга аналитики Mark

Компании получили удаленный доступ к приложениям для работы с графикой с помощью VMware Horizon 6 и vSphere 6 и Nvidia GRID vGPU Компании Nvidia и VMware заявили о доступности для компаний полноценного удаленного доступа к приложениям для работы с графикой с помощью решений VMware Horizon 6 и vSphere 6 и технологии Nvidia GRID vGPU. В рамках программы раннего доступа, которая действовала в течение пяти месяцев, работу с виртуализированной удаленной графикой уже протестировали свыше 300 клиентов — все они заявили о во