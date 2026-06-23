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GPU vGPU virtual Graphics processing unit GPU virtualization виртуальный графический процессор виртуальный графический ускоритель GPUaaS GPU as a Service
- GPU-computing - GPGPU - GPGP - GP²U
General-purpose computing on graphics processing units
Неспециализированные вычисления на графических процессорах
- GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор
- HPC - High Performance Computing - Supercomputer
Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель
- NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор
ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|23.06.2026
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FirstVDS запустил vGPU-серверы на базе Nvidia L40S и сравнил их с физическими GPU в реальных тестах
Провайдер FirstVDS объявил о запуске тарифов с виртуальными GPU (vGPU) на базе Nvidia L40S. Теперь в линейке два варианта: можно арендовать физическую видеокарту целиком (доступно с ноября 2025 г.) или получить гарантированную долю виртуальной видеокарты. Ко
|05.02.2026
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M1Cloud: В 2026 году на облачном рынке бум ИИ-вычислений и GPUaaS
ализированные вычислительные ресурсы для искусственного интеллекта (ИИ) и сервисы GPU as a Service (GPUaaS). Тренд начал набирать обороты в прошлом году, когда компании все чаще стали обращатьс
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Обзор: Виртуализация — графические ускорители и сети
PU (General-Purpose Computing on Graphic Processor Unit — вычисления общего назначения на графическом процессоре) приложений, запущенных на виртуальной машине. Подготовлено 27.02.2025 Market.CNews: Виртуализация: Графические ускорители и сети В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев. Чем больше сумма баллов, тем выше место провайдера
|27.02.2025
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Платформа виртуализации SpaceVM заняла первое место в рейтинге CNews «Виртуализация: Графические ускорители и Сети»
Платформа виртуализации SpaceVM, разработанная компанией «Даком М», заняла первое место в рейтинге «Виртуализация: Графические ускорители и Сети», подготовленном ИТ-маркетплейсом Market.CNews. SpaceVM набрала максимальное количество баллов за функциональность. В рамках рейтинга аналитики Mark
|03.02.2015
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Компании получили удаленный доступ к приложениям для работы с графикой с помощью VMware Horizon 6 и vSphere 6 и Nvidia GRID vGPU
Компании Nvidia и VMware заявили о доступности для компаний полноценного удаленного доступа к приложениям для работы с графикой с помощью решений VMware Horizon 6 и vSphere 6 и технологии Nvidia GRID vGPU. В рамках программы раннего доступа, которая действовала в течение пяти месяцев, работу с виртуализированной удаленной графикой уже протестировали свыше 300 клиентов — все они заявили о во
|23.05.2013
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Nvidia GRID обеспечивает полноценную графику на виртуализированных рабочих местах для пользователей XenDesktop 7
Компания Nvidia объявила о доступности полноценной графики для виртуальных рабочих столов компаний с выходом технологии Nvidia GRID vGPU в составе Citrix XenDesktop 7. Технология Nvidia GRID vGPU призвана решить проблему, которая в последние годы становилась все более актуальной в связи с увеличением числа сотруднико
GPU и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1511 1
|Brown Jeff - Браун Джефф 16 3
|Зинкевич Сергей 75 3
|Свидерский Евгений 76 3
|Березин Максим 141 2
|Лебедев Владимир 91 2
|Шатов Сергей 5 2
|Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 2
|Сорокин Дмитрий 62 2
|Джабиев Георгий 56 2
|Lovelace Ada - Ловлейс Ада 18 1
|Овчинников Константин 2 1
|Madden Brian - Мэдден Брайан 2 1
|Смирнов Святослав 9 1
|Куличенко Максим 1 1
|Добровольский Артем 1 1
|Крупник Михаил 3 1
|Лобоцкий Михаил 39 1
|Рустамов Рустам 544 1
|Самойлов Юрий 75 1
|Шадаев Максут 1206 1
|Усманов Алишер 311 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Осипов Александр 96 1
|Бородачев Дмитрий 12 1
|Халяпин Сергей 92 1
|Степанюк Михаил 80 1
|Гузовский Денис 79 1
|Захарченко Антон 11 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Лазаренко Дмитрий 103 1
|Василенко Александр 95 1
|Сысоев Александр 50 1
|Каштанов Алексей 10 1
|Ловцкий Константин 2 1
|Соловьев Дмитрий 84 1
|Соловьев Сергей 76 1
|Коптелов Игорь 6 1
|Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 1
|Урусов Виктор 157 1
|Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 1
|CNews AWARDS - награда 569 3
|CNews FORUM Информационные технологии завтра 1270 1
|VMworld 29 1
|ComNews Awards 10 1
|Старкон 3 1
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