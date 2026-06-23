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GPU vGPU virtual Graphics processing unit GPU virtualization виртуальный графический процессор виртуальный графический ускоритель GPUaaS GPU as a Service

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.06.2026 FirstVDS запустил vGPU-серверы на базе Nvidia L40S и сравнил их с физическими GPU в реальных тестах

Провайдер FirstVDS объявил о запуске тарифов с виртуальными GPU (vGPU) на базе Nvidia L40S. Теперь в линейке два варианта: можно арендовать физическую видеокарту целиком (доступно с ноября 2025 г.) или получить гарантированную долю виртуальной видеокарты. Ко
05.02.2026 M1Cloud: В 2026 году на облачном рынке бум ИИ-вычислений и GPUaaS

ализированные вычислительные ресурсы для искусственного интеллекта (ИИ) и сервисы GPU as a Service (GPUaaS). Тренд начал набирать обороты в прошлом году, когда компании все чаще стали обращатьс
Обзор: Виртуализация — графические ускорители и сети

PU (General-Purpose Computing on Graphic Processor Unit — вычисления общего назначения на графическом процессоре) приложений, запущенных на виртуальной машине.   Подготовлено 27.02.2025 Market.CNews: Виртуализация: Графические ускорители и сети В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев. Чем больше сумма баллов, тем выше место провайдера

27.02.2025 Платформа виртуализации SpaceVM заняла первое место в рейтинге CNews «Виртуализация: Графические ускорители и Сети»

Платформа виртуализации SpaceVM, разработанная компанией «Даком М», заняла первое место в рейтинге «Виртуализация: Графические ускорители и Сети», подготовленном ИТ-маркетплейсом Market.CNews. SpaceVM набрала максимальное количество баллов за функциональность. В рамках рейтинга аналитики Mark
03.02.2015 Компании получили удаленный доступ к приложениям для работы с графикой с помощью VMware Horizon 6 и vSphere 6 и Nvidia GRID vGPU

Компании Nvidia и VMware заявили о доступности для компаний полноценного удаленного доступа к приложениям для работы с графикой с помощью решений VMware Horizon 6 и vSphere 6 и технологии Nvidia GRID vGPU. В рамках программы раннего доступа, которая действовала в течение пяти месяцев, работу с виртуализированной удаленной графикой уже протестировали свыше 300 клиентов — все они заявили о во
23.05.2013 Nvidia GRID обеспечивает полноценную графику на виртуализированных рабочих местах для пользователей XenDesktop 7

Компания Nvidia объявила о доступности полноценной графики для виртуальных рабочих столов компаний с выходом технологии Nvidia GRID vGPU в составе Citrix XenDesktop 7. Технология Nvidia GRID vGPU призвана решить проблему, которая в последние годы становилась все более актуальной в связи с увеличением числа сотруднико

Публикаций - 75, упоминаний - 92

GPU и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3940 36
Broadcom - VMware 2592 22
Citrix Systems 863 9
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 138 9
Intel Corporation 12770 8
9492 7
Selectel - Селектел 528 7
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 237 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 624 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2964 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 934 6
Dell EMC 5164 5
Cisco Systems 5350 5
Microsoft Corporation 25685 5
Ред Софт - Red Soft 1202 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 762 5
Крок - Croc 1955 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 498 5
К2Тех - K2Tech 335 5
Orion soft - Орион софт - 289 5
Ростелеком 10855 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5579 4
Dell Technologies - Dell Computer 2205 4
IBM - International Business Machines Corp 9675 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4857 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1070 4
Loudplay - ЛП стрим 27 4
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 213 4
К2Тех - К2 НейроТех 52 4
Yandex - Яндекс 9085 3
AMD - Advanced Micro Devices 4621 3
Autodesk 639 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 300 3
Код Безопасности 790 3
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 102 3
Google LLC 12592 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1621 3
SAP SE 5574 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 721 2
Amazon Inc - Amazon.com 3246 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1700 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8730 4
ГПБ - Газпромбанк 1261 3
РЖД - Российские железные дороги 2081 2
Айсберри ТД - Iceberry 11 2
Рантайм 4 1
А-Восток 3 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 86 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1200 1
Почта России ПАО 2337 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 1
Газпром ПАО 1483 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1243 1
BMW Group 481 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1050 1
Tesla Motors 450 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 153 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 370 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1196 1
ПСБ - Промсвязьбанк 953 1
Газпром нефть 702 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 286 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
Airbus Group - Airbus Industries 246 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 616 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Naspers 85 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 205 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 60 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 1
Lockheed Martin 777 1
Macquarie Group - Macquarie Bank - Macquarie Capital 20 1
AECOM 10 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 11 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Рельеф-центр 6 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5547 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13623 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3049 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3816 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 365 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 128 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 104 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 1
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4512 48
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Nvidia GRID vGPU 57 16
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Microsoft Windows 16778 9
Broadcom - VMware Horizon Suite 127 9
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Autodesk AutoCAD 373 7
Microsoft Azure 1515 6
Broadcom - VMware vSphere 610 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 678 6
МСК Групп - Даком М - FreeGRID 17 6
Nvidia Tesla GPU 196 5
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 162 5
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Dassault Systemes - SolidWorks 128 5
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Red Hat Ansible 142 4
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Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 168 4
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 4
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МСК Групп - Даком М - Space VDI 49 4
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 724 3
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Citrix XenDesktop 100 3
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol - MS RDP - Microsoft RDS - Microsoft Remote Desktop Services - MS RDS 53 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 351 3
Basis - Базис.Workplace 78 3
МСК Групп - Даком М - Space Client 23 3
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LangFlow 9 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1012 2
Google Android 15140 2
Brown Jeff - Браун Джефф 16 3
Зинкевич Сергей 75 3
Свидерский Евгений 76 3
Березин Максим 141 2
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Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 2
Сорокин Дмитрий 62 2
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Lovelace Ada - Ловлейс Ада 18 1
Овчинников Константин 2 1
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Смирнов Святослав 9 1
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Крупник Михаил 3 1
Лобоцкий Михаил 39 1
Рустамов Рустам 544 1
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Шадаев Максут 1206 1
Усманов Алишер 311 1
Свиридов Владимир 28 1
Осипов Александр 96 1
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Степанюк Михаил 80 1
Гузовский Денис 79 1
Захарченко Антон 11 1
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Сысоев Александр 50 1
Каштанов Алексей 10 1
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Соловьев Дмитрий 84 1
Соловьев Сергей 76 1
Коптелов Игорь 6 1
Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 1
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Россия - РФ - Российская федерация 164413 49
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Казахстан - Республика 5995 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3022 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область 2257 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2805 1
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Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1036 1
США - Колумбия - Вашингтон 1477 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 472 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 415 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 575 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 211 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 746 1
США - Аризона 547 1
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Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 503 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 110 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 91 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15838 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11399 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3674 8
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1455 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 492 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 411 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3935 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5510 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6960 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2970 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3366 2
Английский язык 6992 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 681 3
TAdviser - Центр выбора технологий 459 2
Bloomberg 1605 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8542 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3916 4
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 38 3
Gartner - Гартнер 3649 2
Arlington Research 8 1
IDC - International Data Corporation 4967 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1083 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
Frost & Sullivan 207 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 836 1
FMI - Future Market Insights 11 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1431 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 36 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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