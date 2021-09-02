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Dassault Systemes
SolidWorks


02.09.2021 На фоне санкций «Бауманка» переезжает с Autodesk на российские САПР 1
31.03.2021 M1Cloud представил VDI для удаленной работы с виртуальной графикой в облачной среде 1
24.02.2021 Юрий Лебедев, Softline Education: Российский рынок виртуализации стремительно сокращает отставание от западного 1
19.02.2021 Dassault Systèmes представила новые решения 3DExperience Solidworks 1
16.11.2020 Fujitsu представила новую мобильную рабочую станцию 1
29.10.2020 Dassault Systèmes представила SOLIDWORKS 2021 11
22.10.2020 10 главных причин выбрать рабочую станцию 1
04.09.2020 HP представила рабочие станции серии Z для расширения возможностей создания креативного контента 1
13.02.2020 Dassault Systèmes представила пакетные предложения 3DExperience Works 1
11.02.2020 AMD представила графический процессор Radeon Pro W5500 1
14.01.2020 «Гарда Технологии» представила новую версию «Гарда Предприятие» 1
20.12.2019 Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей 1
16.10.2019 Dassault Systèmes представила Solidworks 2020 8
16.10.2019 Облачные вычисления на GPU от REG.RU для модельной графики, монтажа видеороликов и сложных чертежей 1
09.10.2019 Dassault Systèmes проведет SOLIDWORKS SUMMIT 2019 16 октября в Москве 4
18.09.2019 IBS DataFort рассказал о возможностях виртуальных графических станций 1
18.04.2019 HP представила решение HP Sure Sense на базе искусственного интеллекта 2
28.03.2019 «Системный софт» обеспечил средствами проектирования российского производителя дизельных станций 1
12.10.2018 HP представила свою самую доступную рабочую станцию 1
23.07.2018 HP представила рабочие станции начального уровня для людей творческих профессий 1
16.07.2018 Lenovo представила новые рабочие станции семейства ThinkStation P330 1
01.03.2018 SWR выпустила новую версию SWR-Редактора спецификаций 1
22.11.2017 Пользователи Autodesk Fusion 360 получат доступ к генеративному дизайну и технологии AnyCAD 1
12.07.2017 В России созданы роботы, не требующие программирования 1
05.06.2017 AMD представила новые профессиональные видеокарты начального уровня 1
17.11.2016 Из реестра российского ПО впервые могут исключить продукт из-за подлога 2
16.11.2016 Dassault Systèmes представила Solidworks 2017 1
29.09.2016 Петр Манин назначен техническим директором Autodesk в России и СНГ 1
27.09.2016 Новый сервис ActiveCloud позволит работать с тяжелыми графическими приложениями в «облаке» 1
01.07.2016 Голосовой помощник SVA от Speereo оптимизирует работу проектировщиков 1
23.06.2016 Рабочие станции Dell Precision: быстрота и точность для достижения конкурентного преимущества 6
05.04.2016 Один из лидеров ОПК России внедрил ERP. Подробности 1
17.12.2015 Stack Group и Nvidia представили совместное решение VDI GRID для работы c 3D-приложениями в «облаке» 1
03.12.2015 AMD представила низкопрофильный графический адаптер для рабочих станций САПР для корпусов SFF и Tower 1
10.08.2015 Вышел плагин для совместной работы Altium Designer с системой 3D-проектирования Solidworks 3
19.02.2015 «СПРУТ-Технология» анонсировала выпуск бюджетной версии САМ-системы SprutCAM 1
11.02.2015 Nvidia GRID позволяет повысить продуктивность учебного процесса 1
13.01.2015 HP выпустила новые тонкие мобильные рабочие станции 1
15.09.2014 HP анонсировала новые модели рабочих станций серии Z 1
30.06.2014 Как создаются Интернет-вещи? 1

Публикаций - 59, упоминаний - 99

Dassault Systemes упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 9
Nvidia Corp 2036 8
Dassault Systemes 146 6
Intel Corporation 4198 6
HP Inc. 2930 5
Microsoft Corporation 11143 4
Google LLC 7168 3
Системный софт - SysSoft 124 2
AMD - Advanced Micro Devices 1684 2
SWR ГК - SolidWorks Russia - Солидворкс Россия 3 2
Captoglove 1 1
Epic Games 87 1
Wacom 69 1
Oculus VR 48 1
AMD Radeon Technology Group 12 1
Altium 34 1
Tobii Technology 14 1
Pimax 4 1
ZSpace 2 1
PTC Vuforia 5 1
НПП Родник - научно-производственное предприятие 30 1
Altair Engineering 12 1
CIPSA 1 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Unity Technologies 97 1
Deloitte - Делойт 187 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 1
Siemens AG - Сименс Россия 672 1
Fujitsu 745 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Softline - Софтлайн 1475 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 88 1
Lenovo Group 1641 1
Dell EMC 2418 1
VMware 1829 1
Гарда Технологии 38 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 16 1
Русская механика 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 604 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 3
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 3
SFF - Small Form Factor 53 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 2
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 790 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
Субтехнологии 8 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
M.2 NVMe SSD 8 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - системы автоматизации технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 14 1
2D - 2-Dimensional 297 1
DDR - Double data rate 1075 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Autodesk AutoCAD 177 13
Nvidia GeForce GTX 2079 11
Autodesk Revit 68 7
Microsoft Windows 10 6670 6
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 4
Dassault Systemes - 3DExperience 62 4
Nvidia Quadro GPU 80 4
Аскон Компас-3D 66 4
Intel Core - Семейство процессоров 863 3
Nvidia GRID vGPU 37 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 3
HP ZBook Studio - Мобильная рабочая станция 26 3
Adobe Premiere 39 3
Microsoft Windows 7 1662 3
HP ZBook Fury - серия рабочих станций 5 2
HP EliteDesk Workstation Edition 6 2
Nvidia Quadro RTX GPU 26 2
Microsoft Windows 854 2
Dassault Systemes - Catia 30 2
Dassault Systemes - 3DExperience Works 2 2
HP Sure Start 25 2
Nvidia Quadro P GPU 16 2
HP Z Tower-Mini-Small Form Factor - серия рабочих станций 17 2
PTC Creo 30 2
Dassault Systemes - 3D Sculptor 3 2
Linux OS 4272 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Dassault Systemes - 3D Creator 3 2
Intel Core vPro - Серия процессоров 71 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 2
AMD FirePro - графический адаптер 25 1
Lenovo ThinkStation - серия рабочих станций 12 1
Autodesk 3D Max V-Ray 1 1
Nvidia Quadro T Mobile GPU 10 1
HP Sure Run 4 1
Sony Playstation VR - PS VR 12 1
Dassault Systemes - 3D Component Designer 1 1
Autodesk Forge 4 1
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 1
Bassi Gian Paolo - Басси Жан Паоло 4 2
Королюк Алексей 86 1
Свиридов Владимир 10 1
Козлов Александр 54 1
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
Горшков Евгений 2 1
Шатов Сергей 5 1
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
Булдыменко Павел 3 1
Хэдберг Анна-Софи 4 1
Рыжов Алексей 18 1
Можейко Леонид 2 1
Bonnamour Stephane - Бонамур Стефан 1 1
Евсеев Евгений 1 1
Лебедев Юрий 1 1
Заединов Руслан 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Франция - Французская Республика 2139 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Япония 2808 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Украина 3389 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Ближний Восток 1478 1
Африка 1494 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 1
Европа 3781 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ВДС - валовая добавленная стоимость 2 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
University of Toronto - Университет Торонто 7 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766636, в очереди разбора - 670321.
Создано именных указателей - 46354.
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