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Dassault Systemes SolidWorks

Dassault Systemes - SolidWorks

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.11.2023 Форматы NX и Solidworks добавлены в модуль C3D Converter

Компания C3D Labs объявила о расширении набора форматов, поддерживаемых модулем обмена данными C3D Converter. Впервые ими стали нативные форматы зарубежных CAD-систем: NX и SolidWorks. C3D Converter отвечает за чтение и запись 3D-моделей в различных обменных форматах. Модуль конвертации входит в состав C3D Toolkit – набор инструментов для разработчиков инженерного
19.02.2021 Dassault Systèmes представила новые решения 3DExperience Solidworks

ия, которые открывают новые способы проектирования, совместной работы и обмена идеями: 3DExperience Solidworks for Makers и 3DExperience Solidworks for Students. Они предоставляют сообще
29.10.2020 Dassault Systèmes представила SOLIDWORKS 2021

Dassault Systèmes представила SOLIDWORKS 2021, новейшую версию своего пакета приложений для 3D-дизайна и проектирования. Па
13.02.2020 Dassault Systèmes представила пакетные предложения 3DExperience Works

Dassault Systèmes выпустила новые коммерческие пакетные предложения 3DExperience Works, которые предоставляют пользователям Solidworks интегрированные и автоматизированные инструменты коллективной работы, позволяющие упростить креативный процесс и сэкономить время и ресурсы. Новые предложения – Standard, Professiona
16.10.2019 Dassault Systèmes представила Solidworks 2020

Dassault Systèmes представила Solidworks 2020, новейшую версию пакета приложений для 3D-дизайна и проектирования. Пакет

09.10.2019 Dassault Systèmes проведет SOLIDWORKS SUMMIT 2019 16 октября в Москве

ектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий, проведет ежегодный SOLIDWORKS SUMMIT 16 октября в Москве. Мероприятие соберет более 1500 руководителей и техниче
28.03.2019 «Системный софт» обеспечил средствами проектирования российского производителя дизельных станций

«Системный софт» завершил поставку программных продуктов Solidworks «Компании дизель» — отечественному производителю дизельных электростанций. В рамка
16.11.2016 Dassault Systèmes представила Solidworks 2017

вания, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM), объявила о запуске Solidworks 2017. Пользователи самых различных компаний теперь имеют возможность создавать мул
23.06.2016 Рабочие станции Dell Precision: быстрота и точность для достижения конкурентного преимущества

CIPSA, выпускающей оборудование для строительной индустрии, запускает на своем компьютере программу SOLIDWORKS и создает сложные трехмерные модели или двухмерные технические чертежи. Ему часто

10.08.2015 Вышел плагин для совместной работы Altium Designer с системой 3D-проектирования Solidworks

льный реселлер компании Altium Ltd., объявила о выходе нового плагина (Extension) MCAD Co-Designer: Solidworks. Как сообщили CNews в НПП «Родник», новинка, созданная специалистами Altium, спосо
10.07.2012 Dassault Systèmes выпустила новую версию ПО SolidWorks для образовательных учреждений

акета (3D DMU) и управления жизненным циклом изделий (PLM), объявила о выпуске программного решения SolidWorks Education Edition 2012-2013, являющегося частью программы 3DExperience Platform Ed
22.02.2011 Appius обновила PLM-компонент для системы 3D-моделирования SolidWorks до версии 2.1

Appius объявила о выпуске очередной версии PLM-компонента 2.1 для системы трехмерного моделирования SolidWorks. Теперь PLM-компонент поддерживает SolidWorks 2011 в дополнение к предыдущи
01.06.2006 SolidWorks: ПО для управления инженерными данными

Корпорация SolidWorks представила PDMWorks Enterprise, новый программный продукт, который позволяет пользователям крупных рабочих групп проектировщиков или географически рассредоточенных подразделений кол
02.08.1999 SofTech выпускает CadraWorks for SolidWorks99

D/CAM/CAE/PDM систем, объявила о выпуске CadraWorks for SolidWorks99. CadraWorks это модуль системы SolidWorks предназначенный для проектирования и создания чертежей.

Публикаций - 133, упоминаний - 192

Dassault Systemes и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 639 36
Dassault Systemes 235 36
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 27
Nvidia Corp 4002 21
Top Systems - Топ Системы 88 15
Intel Corporation 12811 15
Компас 20 14
Siemens AG - Siemens Group 2673 13
Microsoft Corporation 25775 13
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 12
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 10
HP Inc. 5883 10
ANSYS 94 10
9594 9
Oracle Corporation 7074 9
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 9
Гемма НТЦ - Gemma 11 8
SAP SE 5601 8
Dell EMC 5180 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Lotsia Software - Лоция Софтвэа - Лоция Софт 19 7
Broadcom - VMware 2610 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Softline - Софтлайн 3743 7
SWR ГК - SolidWorks Russia - Солидворкс Россия 10 5
Appius - Аппиус - Аппиус ЦР - Аппиус -Цифровые решения - Аппиус-Софт 25 5
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 19 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 4
Bentley Systems 63 4
Intermech - Интермех ОДО - Интермех НПП 26 4
Nemetschek - Graphisoft 18 4
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Apple Inc 13154 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Citrix Systems 868 4
Adobe Systems 1597 4
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 54 3
Google LLC 12688 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 5
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 3
Норникель - Норильскпроект 4 3
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Bentley Motors 74 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ЗТР - Запорожтрансформатор - Запорожский трансформаторный завод 3 2
Минский авиаремонтный завод - Минский завод гражданской авиации № 407 2 2
Зоря-Машпроект ГП НПКГ - Научно-производственный комплекс газотурбостроения 3 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
BMW Group 482 2
Hyundai Motor Company 436 2
Ford 434 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 1
Ball Aerospace & Technologies 49 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Lockheed Martin 777 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Toyota - Lexus 83 1
Русская механика 2 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
ЛТ Менеджмент - LT Management 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 8 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Судостроение 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Eclipse Foundation 26 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 79
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 58
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 26
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 23
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 22
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 22
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 21
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 20
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 251 20
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 392 18
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 18
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 15
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 14
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 845 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 9
Autodesk AutoCAD 376 43
Dassault Systemes - Catia 84 30
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 28
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 21
Microsoft Windows 16882 21
Linux OS 11533 18
Autodesk Inventor 76 17
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 31 16
Nvidia Quadro GPU 279 15
Autodesk Revit 125 12
Dassault Systemes - 3DExperience 76 11
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 10
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Аскон - Лоцман:PLM 100 8
Autodesk 3ds Max 86 8
Dassault Systemes - Delmia 31 8
Intel Core - Семейство процессоров 1251 8
Autodesk Maya 70 7
Nvidia GRID vGPU 57 7
Siemens Teamcenter 73 7
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 24 7
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 7
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Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 6
Adobe Photoshop 804 6
HP ZBook - HP ZBook Studio - HP ZBook Fury - HP ZBook Create - HP ZBook Firefly - HP ZBook Power - серия рабочих станций 41 5
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 98 5
Top Systems - T-Flex CAD - T‑Flex CAE 42 5
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 93 5
Google Android 15243 5
Apple iOS 8583 5
Microsoft Windows 7 2007 5
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
HP Z Tower-Mini-Small Form Factor - серия рабочих станций 21 4
Adobe Premiere 117 4
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 4
AMD FirePro - AMD ATI FirePro - графический адаптер 49 4
Adobe After Effects 72 4
Bentley MicroStation 30 4
Гарринчев Сергей 5 5
Bassi Gian Paolo - Басси Жан Паоло 4 4
Шатов Сергей 5 3
Массух Илья 239 2
Горохов Сергей 11 2
Florack Dominique - Флорак Доминик 8 2
Riegel Jürgen - Ригель Юрген 2 2
Mayer Werner - Майер Вернер 2 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Паршин Максим 323 1
Смирнов Алексей 269 1
Гребенщиков Дмитрий 39 1
Макаров Игорь 10 1
Свиридов Владимир 28 1
Лашин Ренат 87 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Козлов Александр 71 1
Горохов Евгений 40 1
Касимов Денис 23 1
Лебедев Владимир 94 1
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 1
Голиков Александр 17 1
Пивоваров Александр 5 1
Бочкин Александр 62 1
Чернышов Андрей 16 1
Ловцкий Константин 2 1
Бобров Михаил 7 1
Фокин Николай 19 1
Зинченко Владимир 4 1
Зыков Олег 18 1
Манин Петр 7 1
Горшков Евгений 2 1
Крылов Юрий 6 1
Климов Иван 30 1
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
Морозова Анастасия 36 1
Булдыменко Павел 4 1
Зайчиков Илья 20 1
Вислоцкий Илья 9 1
Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 71
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Франция - Французская Республика 8177 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 8
Европа 24964 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Ближний Восток 3154 6
Украина 7928 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
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Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Япония 13807 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Швеция - Королевство 3782 3
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 183 2
Южная Корея - Республика 7052 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Индия - Bharat 5869 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
Россия - ДФО - Магаданская область 533 1
Южная Корея - Сеул 375 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 1
Россия - ЦФО - Брянская область 402 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 119 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Франция - Гренобль 63 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 7
Английский язык 7030 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
Экономический эффект 1342 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 3
Ведомости 1466 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Bloomberg 1627 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
IDC - International Data Corporation 4975 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Gartner - Гартнер 3658 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
DaraTech 5 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 2
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
СамГУ - Самарский государственный университет 34 1
ГНОЦ - Государственного межведомственного научно-исследовательского и образовательного центра CALS-технологий 1 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
RCA - Royal College of Art - Королевский колледж искусств 7 1
Дубна Государственный университет - Международный университет природы, общества и человека Дубна 9 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
АИОР АНО ДПО - Академия инновационного образования и развития 1 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Белые ночи САПР 21 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Старкон 3 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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