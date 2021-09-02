Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Dassault Systemes
SolidWorks
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Публикаций - 59, упоминаний - 99
Dassault Systemes упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 16 1
|Русская механика 2 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766636, в очереди разбора - 670321.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766636, в очереди разбора - 670321.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru