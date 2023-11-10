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Dassault Systemes SolidWorks
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|10.11.2023
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Форматы NX и Solidworks добавлены в модуль C3D Converter
Компания C3D Labs объявила о расширении набора форматов, поддерживаемых модулем обмена данными C3D Converter. Впервые ими стали нативные форматы зарубежных CAD-систем: NX и SolidWorks. C3D Converter отвечает за чтение и запись 3D-моделей в различных обменных форматах. Модуль конвертации входит в состав C3D Toolkit – набор инструментов для разработчиков инженерного
|19.02.2021
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Dassault Systèmes представила новые решения 3DExperience Solidworks
ия, которые открывают новые способы проектирования, совместной работы и обмена идеями: 3DExperience Solidworks for Makers и 3DExperience Solidworks for Students. Они предоставляют сообще
|29.10.2020
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Dassault Systèmes представила SOLIDWORKS 2021
Dassault Systèmes представила SOLIDWORKS 2021, новейшую версию своего пакета приложений для 3D-дизайна и проектирования. Па
|13.02.2020
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Dassault Systèmes представила пакетные предложения 3DExperience Works
Dassault Systèmes выпустила новые коммерческие пакетные предложения 3DExperience Works, которые предоставляют пользователям Solidworks интегрированные и автоматизированные инструменты коллективной работы, позволяющие упростить креативный процесс и сэкономить время и ресурсы. Новые предложения – Standard, Professiona
|16.10.2019
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Dassault Systèmes представила Solidworks 2020
Dassault Systèmes представила Solidworks 2020, новейшую версию пакета приложений для 3D-дизайна и проектирования. Пакет
|09.10.2019
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Dassault Systèmes проведет SOLIDWORKS SUMMIT 2019 16 октября в Москве
ектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий, проведет ежегодный SOLIDWORKS SUMMIT 16 октября в Москве. Мероприятие соберет более 1500 руководителей и техниче
|28.03.2019
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«Системный софт» обеспечил средствами проектирования российского производителя дизельных станций
«Системный софт» завершил поставку программных продуктов Solidworks «Компании дизель» — отечественному производителю дизельных электростанций. В рамка
|16.11.2016
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Dassault Systèmes представила Solidworks 2017
вания, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM), объявила о запуске Solidworks 2017. Пользователи самых различных компаний теперь имеют возможность создавать мул
|23.06.2016
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Рабочие станции Dell Precision: быстрота и точность для достижения конкурентного преимущества
CIPSA, выпускающей оборудование для строительной индустрии, запускает на своем компьютере программу SOLIDWORKS и создает сложные трехмерные модели или двухмерные технические чертежи. Ему часто
|10.08.2015
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Вышел плагин для совместной работы Altium Designer с системой 3D-проектирования Solidworks
льный реселлер компании Altium Ltd., объявила о выходе нового плагина (Extension) MCAD Co-Designer: Solidworks. Как сообщили CNews в НПП «Родник», новинка, созданная специалистами Altium, спосо
|10.07.2012
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Dassault Systèmes выпустила новую версию ПО SolidWorks для образовательных учреждений
акета (3D DMU) и управления жизненным циклом изделий (PLM), объявила о выпуске программного решения SolidWorks Education Edition 2012-2013, являющегося частью программы 3DExperience Platform Ed
|22.02.2011
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Appius обновила PLM-компонент для системы 3D-моделирования SolidWorks до версии 2.1
Appius объявила о выпуске очередной версии PLM-компонента 2.1 для системы трехмерного моделирования SolidWorks. Теперь PLM-компонент поддерживает SolidWorks 2011 в дополнение к предыдущи
|01.06.2006
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SolidWorks: ПО для управления инженерными данными
Корпорация SolidWorks представила PDMWorks Enterprise, новый программный продукт, который позволяет пользователям крупных рабочих групп проектировщиков или географически рассредоточенных подразделений кол
|02.08.1999
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SofTech выпускает CadraWorks for SolidWorks99
D/CAM/CAE/PDM систем, объявила о выпуске CadraWorks for SolidWorks99. CadraWorks это модуль системы SolidWorks предназначенный для проектирования и создания чертежей.
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