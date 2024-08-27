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SWR ГК SolidWorks Russia Солидворкс Россия

SWR ГК - SolidWorks Russia - Солидворкс Россия

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 12 дел, на cумму 244 149 691 ₽*

Судебные дела (12) на сумму 244 149 691 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 940 785 ₽*
в качестве ответчика (10) на сумму 2 252 330 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.08.2024 ИИ Microsoft обвинил журналиста в преступлениях, о которых он писал статьи 1
13.09.2023 Polymedia заключила партнерское соглашение с SWR 1
09.10.2019 Dassault Systèmes проведет SOLIDWORKS SUMMIT 2019 16 октября в Москве 1
01.03.2018 SWR выпустила новую версию SWR-Редактора спецификаций 1
25.12.2017 Вышла новая версия проектного ПО «SWR-Технология» 7.50.4 1
17.11.2016 Из реестра российского ПО впервые могут исключить продукт из-за подлога 4
17.01.2012 Самый известный троян для Facebook был создан в России. Раскрыты имена его владельцев 1
17.07.2008 «Галактику ERP» внедрили на «Туймазинском заводе автобетоновозов» 1
09.09.2004 На выставке SofTool будет работать экспозиция "САПР-ЭКСПО 2004" 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

SWR ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Dassault Systemes 235 2
Intermech - Интермех ОДО - Интермех НПП 26 1
Digis - Дигис - Цифровые системы - ЦС Проект - ЦС Импекс 20 1
Bee Pitron - Би Питрон - Тринитум 8 1
РПК - Русская промышленная компания 21 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 1
IDT 60 1
Инфарс - Инфарс-проект 8 1
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 19 1
Jetcom - Джетком Офисная техника - Torus Terioprint 3 1
Lotsia Software - Лоция Софтвэа - Лоция Софт 19 1
Гетнет Консалтинг - HetNet Consulting 11 1
Гемма НТЦ - Gemma 11 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МегаФон 10742 1
X Corp - Twitter 2938 1
Microsoft Corporation 25775 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Softline - Софтлайн 3743 1
HP Inc. 5883 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 1
Autodesk 639 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
TrueConf - ТруКонф 454 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Sharp Corporation 1062 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 1
Polymedia - Полимедиа 158 1
Top Systems - Топ Системы 88 1
Русская механика 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
КамАЗ ТЗА - Туймазинский завод автобетоновозов 5 1
Арктика СПО - Арктика Северное производственное объединение 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 207 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 251 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1226 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 1
Бухгалтерия - Платежный календарь - Payment calendar - Календарь бухгалтера 72 1
Управление финансами - Financial management 646 1
Графопостроитель - Плоттер - Graph Plotter 22 1
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 82 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
Dassault Systemes - SolidWorks 133 5
SWR Редактор 2 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 1
Apple MobileMe - Apple iTools - Apple iDisk 36 1
Microsoft 365 Copilot 248 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 10 1938 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Гостев Александр 84 1
Droemer Jan - Дремер Ян 1 1
Авдейко Станислав 1 1
Полищук Святослав 1 1
Jain Suchit - Джайн Сучит 1 1
Коротченко Антон 1 1
Колтышев Александр 1 1
Жуков Максим 14 1
Рыжов Алексей 19 1
Можейко Леонид 2 1
Bonnamour Stephane - Бонамур Стефан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Германия - Федеративная Республика 13221 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Туймазинский район - Туймазы 25 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Зоология - наука о животных 2887 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Times 661 1
Ведомости 1466 1
NYT - The New York Times 1100 1
Дубна Государственный университет - Международный университет природы, общества и человека Дубна 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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