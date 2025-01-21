CSoft СиСофт ГК TDMS Technical Data Management System
CSoft – один из разработчиков ПО для рынка САПР в области машиностроения, строительства, архитектурного проектирования, землеустройства и ГИС, электронного документооборота.
CSoft и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 5
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Урсуа Игорь 7 6
|Мишустин Михаил 676 3
|Серавкин Андрей 3 3
|Егоров Максим 32 2
|Бочаров Михаил 13 2
|Король Марина 3 2
|Лашин Ренат 69 2
|Абакумов Евгений 205 2
|Бабушкин Борис 3 2
|Воротников Александр 3 2
|Миллер Алексей 21 1
|Комаров Александр 22 1
|Тезейкин Алексей 2 1
|Кузнецов Роман 14 1
|Абрамов Сергей 73 1
|Морозова Анастасия 35 1
|Рыжов Алексей 19 1
|Можейко Леонид 2 1
|Bonnamour Stephane - Бонамур Стефан 1 1
|Демидов Михаил 133 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Корюкин Юрий 29 1
|Лимаренко Валерий 12 1
|Оснач Дмитрий 14 1
|Волков Андрей 15 1
|Шувалов Евгений 15 1
|Петров Петр 8 1
|Конвисар Елена 5 1
|Зименко Дмитрий 1 1
|Ханженков Павел 2 1
|Брук Павел 4 1
|Стишенко Николай 1 1
|Путин Владимир 3171 1
|Архипов Николай 3 1
|Кичко Дмитрий 64 1
|Макаров Валентин 220 1
|Кузина Юлия 1 1
|Титов Максим 1 1
|Титов Борис 54 1
|Крылов Александр 9 1
|Ведомости 998 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
|ComputerWorld 144 1
|Открытые системы ИД 174 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 107 1
|САПР и графика 11 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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