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CSoft СиСофт ГК TDMS Technical Data Management System

CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System

CSoft – один из разработчиков ПО для рынка САПР в области машиностроения, строительства, архитектурного проектирования, землеустройства и ГИС, электронного документооборота.


21.01.2025 Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен» 2
30.10.2024 На форуме «Сила платформы» разработчики представили новые решения в области инженерного ПО 1
11.07.2024 Разработчики ИТ-платформы обещают плюс 30% к производительности в промышленности. За счет чего? 1
02.05.2024 США ввели ковровые санкции против знаменитых российских ИТ-компаний 1
25.12.2023 В Москве действующих специалистов строительства начнут обучать ТИМ-компетенциям 2
12.12.2023 Разработчик «Моего офиса» получит 1,85 миллиарда на допиливание систем для «Росатома» 1
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1
24.07.2023 Компания АО «Сисофт девелопмент» (CSoft Development) объявляет о выходе версии 2024 программного комплекса GeoniCS 1
18.07.2023 Выход новой версии программного продукта ElectriCS Storm 2
22.06.2023 Может ли российская ТИМ заменить иностранную BIM 1
05.06.2023 Подписание соглашения между «Росатом», «Сисофт девелопмент» и «Аметист групп» 1
20.04.2023 «Сисофт девелопмент» запускает собственную дистрибуцию 2
18.04.2023 Системный интегратор «Ультиматек» стал официальным дилером продуктов «Сисофт девелопмент» 1
16.03.2023 В российских компаниях острый кадровый голод. Срочно требуются ИТ-специалисты даже без опыта 2
26.07.2022 «Росатом» разместит свое ПО вместо зарубежного на атомных станциях 1
23.06.2022 Разработка «СиСофт девелопмент» для проектов строительства заменит более 10 зарубежных продуктов 2
02.06.2022 Практическая конференция 4.0 «Опыт цифровой трансформации отечественных производств» 1
04.05.2022 Отечественная ИТ-индустрия позволит сохранить достигнутый уровень эффективности планирования ресурсов НПЗ 2
27.04.2022 Главой комитета по промышленному ПО и стандартизации при АРПП назначен исполнительный директор компании «СиСофт разработка» 2
27.01.2022 Новые проекты стандартов ЕСИМ разработала ГК «СиСофт» 5
09.08.2021 Названы российские и зарубежные лидеры поставок САПР в госсектор 1
06.01.2020 Замеченная за антиимпортозамещением «дочка» «Газпрома» серьезно потратилась на российское ПО 2
09.10.2019 Dassault Systèmes проведет SOLIDWORKS SUMMIT 2019 16 октября в Москве 1
05.11.2014 Интегратор, громко порвавший с Autodesk, стал партнером «Аскона» 1
28.04.2014 «Форс» и CSoft разработали систему исполнения регламентов в области градостроительства 1
02.04.2014 «СиСофт» в одностороннем порядке расторгнул партнерские отношения с Autodesk 1
04.12.2013 Магистральный путь развития авиации – «облака» 1
20.12.2011 В Самарской области начинается опытная эксплуатация прототипа региональной геоинформационной системы 1
02.11.2011 Решения CSoft Development признаны лучшими продуктами года в номинации «САПР» 1
31.10.2011 CSoft внедрила постпроцессоры для токарно-фрезерного и многоосевого фрезерного станков «РусТурбоМаша» 1
26.08.2011 Проекты НАСА: лазерная космосвязь, атомные микрочасы и солнечный мегапарус 1
10.02.2011 Американцы испытают на «Росатоме» ПО для 6D-проектирования 1
29.12.2010 «Казанский Электропроект» выбрал Model Studio CS 2
01.12.2010 Институт «НижневартовскНИПИнефть» выбрал Model Studio CS 2
09.08.2010 ABBYY FineReader Engine 9.0 интегрирован в приложения для автоматизации проектирования компании CSoft 1
20.07.2010 «ВНИИСТ-Нефтегазпроект» будет проектировать с помощью «Model Studio CS Трубопроводы» 1
19.05.2010 «Нанософт» будет продвигать в России продукты CSoft Development 1
26.05.2009 Как живется САПР в России? 1
30.07.2008 «Нанософт» займется продвижением системы NormaCS 1
05.10.2007 3D Forum: проблемы лицензирования у САПР нет 1

Публикаций - 46, упоминаний - 62

CSoft и организации, системы, технологии, персоны:

CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 67 23
Autodesk 609 10
Нанософт 98 6
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 5
8213 4
Oracle Corporation 6688 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
Dassault Systemes 221 3
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 119 3
Неолант - Neolant 41 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 2
SAP SE 5279 2
Microsoft Corporation 24628 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 2
Bentley Systems 57 2
DP Technology - Hexagon - Intergraph 80 2
Ростелеком 9703 2
Аметист Групп - Amethyst Group 10 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 24 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 2
Юнис-Юг 1 1
Парус Корпорация 552 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Softline - Софтлайн 2811 1
HP Inc. 5687 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Deutsche Telekom 911 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
MONT - МОНТ 144 1
АйТи 1365 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Comindware - Колловэар 154 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 4
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 4
РЖД - Российские железные дороги 1904 3
Bentley Motors 71 3
Газпром ПАО 1342 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 150 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
American Airlines 86 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 54 1
Русская механика 2 1
РусТурбоМаш 1 1
Спецтехмаш 1 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 1
Роснефть - РН-Варьеганнефтегаз 10 1
Роснефть - РН-Тюменнефтегаз 3 1
ВНИИСТ-Нефтегазпроект - Инжиниринговая нефтегазовая компания Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК 1 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 36 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 42 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 78 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 40 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Нижегородская ярмарка 21 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
Казанский Электропроект 1 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 14 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 6
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Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 313 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2415 1
Россия - ПФО - Самарская область 1308 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 13
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