«MS Навигатор» ускоряет проверку ТИМ-моделей и подготовку презентационных материалов

Компания АО «СиСофт Разработка» (входит в ГК «СиСофт»), объявляет о выпуске новой версии программного продукта «MS Навигатор». Решение позволяет получить сводную модель проекта на основе данных, полученных из разных источников, анализировать и проверять ее на коллизии и несоответствия, создавать фотореалистичные изображения и видеоанимации, включающие движение техники и персонажей. Об этом CNews сообщили представители компании «СиСофт Разработка».

Продукт дополняет линейку ТИМ-решений CSoft и может использоваться на разных этапах жизненного цикла объекта – от проектирования до эксплуатации.

«MS Навигатор» ориентирован на главных инженеров и архитекторов, руководителей проектов, BIM-менеджеров, представителей экспертных организаций и инвесторов – всех, кому нужен быстрый, наглядный доступ к ТИМ-модели без погружения в сложные специализированные САПР.

На фоне роста требований к применению ТИМ и дефицита квалифицированных специалистов «MS Навигатор» позволяет выявлять ошибки на ранних этапах, снижая затраты на их устранение.

«MS Навигатор» доказывает свою универсальность, загружая данные в разных форматах с высокой скоростью: помимо родного формата mlt и прямого подключения к базе данных проекта, он может читать широко распространенный ifc, популярный dwg, форматы зарубежных разработчиков, например, rvt и rvm, различные форматы облаков точек и многие другие. Входя в экосистему Model Studio и MS, выступает дополнительным клиентом в существующей ТИМ‑инфраструктуре CSoft и позволяет выстроить сквозной цифровой процесс – от проектирования до анализа, согласования и визуализации – на базе продуктов CSoft.

В новой версии «MS Навигатор» повышена точность инженерного ядра, что позволяет просматривать территориально распределенные проекты без искажений. Добавлены новые условия проверки на коллизии: дублирование объектов, наличие соседних объектов, расстояние до поверхности и др. В сценариях появилась возможность изменять траекторию движения камеры, персонажей и объектов; также стал доступен новый сценарий по изменению визуальных свойств объектов (цвета и прозрачности).

Добавлен новый визуальный стиль «Прогрессивный» с более реалистичной светотенью, позволяющий представить проект в новом виде. Расширены типы выносок, появился встроенный голосовой чат для совместной работы в сетевом режиме. Реализована возможность экспорта проекта в формат FBX.

«MS Навигатор» показывает высокую эффективность при работе с большими объемами данных, в том числе с возможностью подключения к базе данных проекта. Инженеры в режиме совместной работы могут проверять и анализировать модели с помощью реалистичных персонажей, проводить замеры и добавлять аннотации. Девелоперы и маркетологи получили возможность готовить материалы для презентаций и продаж еще до завершения строительства, создавая фотореалистичные изображения и впечатляющие видеоролики.

Продукт «MS Навигатор» доступен по постоянной лицензии, а также по подписке сроком на один или два года, которую можно приобрести у авторизованных партнеров.