Разделы

ПО Софт
|

«MS Навигатор» ускоряет проверку ТИМ-моделей и подготовку презентационных материалов

Компания АО «СиСофт Разработка» (входит в ГК «СиСофт»), объявляет о выпуске новой версии программного продукта «MS Навигатор». Решение позволяет получить сводную модель проекта на основе данных, полученных из разных источников, анализировать и проверять ее на коллизии и несоответствия, создавать фотореалистичные изображения и видеоанимации, включающие движение техники и персонажей. Об этом CNews сообщили представители компании «СиСофт Разработка».

Продукт дополняет линейку ТИМ-решений CSoft и может использоваться на разных этапах жизненного цикла объекта – от проектирования до эксплуатации.

«MS Навигатор» ориентирован на главных инженеров и архитекторов, руководителей проектов, BIM-менеджеров, представителей экспертных организаций и инвесторов – всех, кому нужен быстрый, наглядный доступ к ТИМ-модели без погружения в сложные специализированные САПР.

На фоне роста требований к применению ТИМ и дефицита квалифицированных специалистов «MS Навигатор» позволяет выявлять ошибки на ранних этапах, снижая затраты на их устранение.

«MS Навигатор» доказывает свою универсальность, загружая данные в разных форматах с высокой скоростью: помимо родного формата mlt и прямого подключения к базе данных проекта, он может читать широко распространенный ifc, популярный dwg, форматы зарубежных разработчиков, например, rvt и rvm, различные форматы облаков точек и многие другие. Входя в экосистему Model Studio и MS, выступает дополнительным клиентом в существующей ТИМ‑инфраструктуре CSoft и позволяет выстроить сквозной цифровой процесс – от проектирования до анализа, согласования и визуализации – на базе продуктов CSoft.

В новой версии «MS Навигатор» повышена точность инженерного ядра, что позволяет просматривать территориально распределенные проекты без искажений. Добавлены новые условия проверки на коллизии: дублирование объектов, наличие соседних объектов, расстояние до поверхности и др. В сценариях появилась возможность изменять траекторию движения камеры, персонажей и объектов; также стал доступен новый сценарий по изменению визуальных свойств объектов (цвета и прозрачности).

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет

Добавлен новый визуальный стиль «Прогрессивный» с более реалистичной светотенью, позволяющий представить проект в новом виде. Расширены типы выносок, появился встроенный голосовой чат для совместной работы в сетевом режиме. Реализована возможность экспорта проекта в формат FBX.

«MS Навигатор» показывает высокую эффективность при работе с большими объемами данных, в том числе с возможностью подключения к базе данных проекта. Инженеры в режиме совместной работы могут проверять и анализировать модели с помощью реалистичных персонажей, проводить замеры и добавлять аннотации. Девелоперы и маркетологи получили возможность готовить материалы для презентаций и продаж еще до завершения строительства, создавая фотореалистичные изображения и впечатляющие видеоролики.

Продукт «MS Навигатор» доступен по постоянной лицензии, а также по подписке сроком на один или два года, которую можно приобрести у авторизованных партнеров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

Прокуратура США просит дать 5 лет тюрьмы гражданину России за создание мощной хакерской группировки

От реестра к архитектуре: на что смотрят при выборе отечественной техники

Россияне внезапно распробовали редкий мессенджер из страны корн-догов, дорам и BTS. Он русифицирован и пока не заблокирован

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

Чиновников Росприроднадзора осудили за кражу денег при разработке экологического ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/