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CSoft Development Model Studio CS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 29, упоминаний - 52
CSoft Development и организации, системы, технологии, персоны:
|Урсуа Игорь 8 5
|Егоров Максим 35 2
|Галкин Сергей 3 2
|Остроухова Наталья 4 2
|Воробьев Степан 2 2
|Мишустин Михаил 775 1
|Чернышенко Дмитрий 578 1
|Комиссаров Дмитрий 245 1
|Титов Борис 62 1
|Соколов Дмитрий 71 1
|Рыбаков Александр 35 1
|Лашин Ренат 87 1
|Осипов Александр 96 1
|Беляев Алексей 37 1
|Кузнецов Роман 14 1
|Абрамов Сергей 75 1
|Комаров Александр 24 1
|Крылов Александр 13 1
|Миллер Алексей 21 1
|Юдин Дмитрий 34 1
|Федотов Евгений 5 1
|Михайлик Константин 42 1
|Тезейкин Алексей 2 1
|Белкин Александр 5 1
|Тарасов Сергей 46 1
|Славин Борис 36 1
|Парамонов Дмитрий 3 1
|Волков Андрей 16 1
|Петров Петр 8 1
|Пархоменко Дмитрий 7 1
|Кузнецов Артем 13 1
|Колосовский Андрей 3 1
|Смирнов Эдуард 2 1
|Синьков Кирилл 73 1
|Титов Максим 1 1
|Кузина Юлия 1 1
|Черток Евгений 3 1
|Тарабурин Александр 1 1
|Русин Максим 5 1
|Осипов Фаддей 21 1
|Ведомости 1420 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2327 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 126 1
|ComputerWorld 144 1
|Открытые системы ИД 176 1
|САПР и графика 11 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3892 1
|Gartner - Гартнер 3647 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.