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CSoft Development Model Studio CS

CSoft Development - Model Studio CS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.03.2026 СПбГМТУ внедряет отечественное ПО в подготовку инженеров-судостроителей 2
23.03.2026 «MS Навигатор» ускоряет проверку ТИМ-моделей и подготовку презентационных материалов 1
17.03.2026 «СиСофт Девелопмент» объявила о старте программы «Выбери свой Model Studio CS» 2
05.03.2026 «СиСофт Девелопмент»: десятки преподавателей московских строительных колледжей стали настоящими ТИМ-лидерами 1
27.02.2026 «Софтлайн Решения» оказала промышленному предприятию услуги в рамках перехода на CAD-системы отечественных вендоров 1
04.02.2026 IBS разрабатывает для «Уралкалия» систему управления инвестиционной деятельностью 2
29.01.2026 ПО «nanoCAD Механика Pro» в ИТ-ландшафте АЛРОСА 2
26.12.2025 Итоги подведены, приоритеты расставлены: Координационный центр развития ТИМ о планах на будущее 2
27.11.2025 Преодолевая плоскость: «БЭСК Инжиниринг» выводит проектирование в 3D с помощью nanoCAD 1
11.11.2025 Группа «Борлас» открыла практику цифровизации процессов капитального строительства 2
09.10.2025 IEK GROUP и CSoft Development представляют новый инструмент для проектировщиков 2
03.09.2025 Вышел пакет обновлений российской комплексной системы информационного моделирования Model Studio CS 5
30.10.2024 На форуме «Сила платформы» разработчики представили новые решения в области инженерного ПО 1
10.04.2024 «НПЦ «Акрон инжиниринг» переходит на российскую платформу для проектирования производств группы «Акрон» 1
20.10.2023 Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 2
22.06.2023 Может ли российская ТИМ заменить иностранную BIM 2
05.06.2023 Подписание соглашения между «Росатом», «Сисофт девелопмент» и «Аметист групп» 1
20.04.2023 «Сисофт девелопмент» запускает собственную дистрибуцию 1
10.01.2023 В российских маркетплейсах появились «бессрочные лицензии» на Windows 11, AutoCAD, Photoshop и другой полезный софт 2
23.06.2022 Разработка «СиСофт девелопмент» для проектов строительства заменит более 10 зарубежных продуктов 3
02.06.2022 Практическая конференция 4.0 «Опыт цифровой трансформации отечественных производств» 1
06.01.2020 Замеченная за антиимпортозамещением «дочка» «Газпрома» серьезно потратилась на российское ПО 2
02.11.2011 Решения CSoft Development признаны лучшими продуктами года в номинации «САПР» 2
29.12.2010 «Казанский Электропроект» выбрал Model Studio CS 3
01.12.2010 Институт «НижневартовскНИПИнефть» выбрал Model Studio CS 2
20.07.2010 «ВНИИСТ-Нефтегазпроект» будет проектировать с помощью «Model Studio CS Трубопроводы» 2
19.05.2010 «Нанософт» будет продвигать в России продукты CSoft Development 1

Публикаций - 29, упоминаний - 52

CSoft Development и организации, системы, технологии, персоны:

CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 119 20
Нанософт 141 6
Autodesk 639 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 468 2
Нанософт разработка 22 2
Softline - Софтлайн 3615 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 749 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2902 1
UIPath 112 1
Рексофт - Reksoft 471 1
1С-Битрикс - Bitrix 660 1
Nginx - Энджайникс 201 1
Adobe Systems 1591 1
TeamViewer 135 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 50 1
Bentley Systems 61 1
Top Systems - Топ Системы 83 1
Kofax 60 1
Flant - Флант 192 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 126 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 106 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 45 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 51 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 172 1
Softline - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 30 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 100 1
РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт 6 1
К2Тех - K2Tech 323 1
Аметист Групп - Amethyst Group 13 1
Газпром ЦПС 37 1
Акрон ГК - Акрон инжиниринг НПЦ - Новгородский ГИАП - Новгородский проектный институт азотной промышленности 3 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
Еврохим МХК - ПроТех Инжиниринг 4 1
Аметист Групп - Amethyst Capital - Аметист Кэпитал - Аметист ИК 8 1
ПлантЛинкер - PlantLinker 2 1
Ростелеком 10802 1
SAP SE 5561 1
Dell EMC 5161 1
Роснефть НК - нефтяная компания 552 3
Газпром ПАО 1457 3
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1229 1
МКБ - Московский кредитный банк 646 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 104 1
Русагро Группа Компаний 362 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 112 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1189 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1563 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1840 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 284 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 1
Акрон ГК - Acron 65 1
Bentley Motors 74 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 189 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 54 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 61 1
Нижегородская ярмарка 26 1
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 1
Роснефть - РН-Варьеганнефтегаз 10 1
Роснефть - РН-Тюменнефтегаз 3 1
ВНИИСТ-Нефтегазпроект - Инжиниринговая нефтегазовая компания Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК 4 1
Казанский Электропроект 2 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 20 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 1
Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит 7 1
Алроса АК - Якутнипроалмаз 2 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 51 1
Роснефть - НижневартовскНИПИнефть - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие - ТНК-Нижневартовск 12 1
РЖД - Российские железные дороги 2058 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13527 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 101 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 2
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3387 1
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Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 511 1
Минстрой РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 6 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
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