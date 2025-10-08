Разделы

Волков Андрей


УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 Группа «Т-Технологии» запустила ИИ-копайлоты для операторов первой линии поддержки 1
03.12.2024 ГК «Синтека» расширила лицензионную емкость платформы Luxms BI для повышения эффективности строительных процессов 1
12.02.2024 Создатель российских САПР «Аскон» и его владельцы купили контроль в интеграторе «Про текнолоджиз» 1
20.06.2017 «Аптечная сеть 36,6» запускает интернет-аптеку на базе технологий SAP 1
11.08.2016 «Атлант — Финансовые Услуги» перенесла свою CRM-систему в «облако» «Крок» 1
17.04.2014 В России создается государственная ИТ-система продовольственной безопасности 1
19.06.2012 В МГСУ создана система мониторинга и интеллектуального управления зданием 1
25.10.2011 НКО «Лидер» прошла аудит ИСПДн на соответствие СТО БР ИББС 1
29.12.2010 «Казанский Электропроект» выбрал Model Studio CS 1
16.11.2010 Топ-менеджер InfoWatch возглавил Департамент ИБ в Oberon 2
03.09.2010 InfoWatch и Lumension выпустили совместное решение для защиты конфиденциальных данных 2
23.12.2008 «Роснано» и бизнес-школа «Сколково» создадут первый закрытый паевый фонд венчурных инвестиций 1
13.08.2008 4 сентября откроется саммит Retail Director 2008 1
06.08.2008 4 сентября откроется саммит Retail Director 2008 1
26.01.2005 ВШЭ и АНХ: гонка информатизации 1
11.12.2002 SAP: новые решения для финансового рынка России 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Волков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5410 3
Microsoft Corporation 25137 2
IBM - International Business Machines Corp 9532 2
InfoWatch - Инфовотч 1074 2
Oracle Corporation 6838 2
SAP CIS - САП СНГ 862 2
Oberon - Оберон 59 2
Cisco Systems 5203 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Check Point Software Technologies 795 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2237 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1444 1
Крок - Croc 1812 1
Spirit DSP - Спирит Корп 475 1
АйТи 1430 1
Novardis - Новардис Консалтинг 63 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 37 1
Masterdata - Мастердата 26 1
NICE Systems 65 1
Forcepoint - Websense 125 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 73 1
Ростех - Автоматика Концерн 1728 1
headtechnology - хедтекнолоджи 12 1
Schneider Electric - Invensys Power Systems 47 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 1
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 1
Аскон - Аскон протех - ПРО Текнолоджиз - PRO Technologies 3 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 427 1
Siemens AG - Siemens Group 2623 1
Dassault Systemes 223 1
Аскон комплекс 2 1
Аскон Коломна 2 1
Аскон девелопмент 1 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 1
Ivanti - Lumension - PatchLink - Lumension Security - High Tech Software - SecureWave - Securityworks - CoreTrace 18 1
Luxms 95 1
Janitza Electronics 3 1
Синтека 5 1
36,6 - аптечная сеть 90 3
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1115 2
Kingfisher PLC 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7965 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1579 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 381 1
Казанский Электропроект 1 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 105 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 64 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3317 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5136 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2792 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12644 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2900 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3315 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1430 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 898 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 338 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2055 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 940 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 760 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 386 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 248 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4739 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1444 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 31 2
CCFA - China Chain Store & Franchise Association - Ассоциация Розничный сетей и Франшизы Китайской народной республики 2 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 728 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71493 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22370 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31516 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33326 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7416 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30829 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4010 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4358 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13192 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12194 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8516 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12796 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3923 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3010 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7420 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1333 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 560 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 285 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2786 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16847 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2900 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9196 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13297 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12798 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5866 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7679 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 321 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 381 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8723 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4216 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21720 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12171 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 235 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 443 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25652 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22620 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2318 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2190 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4684 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12044 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 244 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1650 1
Microsoft Windows 16180 1
CSoft Model Studio CS 16 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 628 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 205 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 205 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 39 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
SAP Insurance - SAP for Insurance - mySAP Insurance 4 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 49 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5711 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 913 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 82 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 140 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 698 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 262 1
Ivanti - Lumension Device Control 5 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1113 1
Luxms BI 93 1
Luxms Data Boring 11 1
Хасис Лев 105 2
Кривошеев Сергей 6 2
Церенов Церен 47 1
Петунин Алексей 58 1
Кузнецов Роман 14 1
Шлыков Алексей 45 1
Врублевская Светлана 4 1
Ройтенберг Марк 16 1
Иванова Ирина 14 1
Гордин Дионис 18 1
Буянова Елена 3 1
Янкина Татьяна 2 1
Горный Александр 43 1
Богданов Максим 35 1
Саганелидзе Иван 1 1
Лашин Ренат 81 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45203 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53170 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14418 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17934 2
Европа 24554 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13513 1
Азия - Азиатский регион 5702 1
Европа Восточная 3119 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2526 1
Германия - Федеративная Республика 12888 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3210 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31333 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25549 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50573 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54264 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1503 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5185 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 491 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4361 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5957 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17174 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7197 2
Энергетика - Energy - Energetically 5432 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2504 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14794 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2232 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10397 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6156 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6765 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2343 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11586 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4689 1
Аудит - аудиторский услуги 2999 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6251 1
Образование в России 2505 1
НКО - Некоммерческая организация 542 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1024 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2237 1
Федеральный закон 261-ФЗ - Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 26 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9451 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9912 1
Продовольственная безопасность - Доктрина продовольственной безопасности - Система мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности 3 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1695 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4871 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 450 1
Ведомости 1172 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 46 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1225 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 570 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
CNews AWARDS - награда 537 1
