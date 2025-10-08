Получите все материалы CNews по ключевому слову
Волков Андрей
УПОМИНАНИЯ
Волков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Хасис Лев 105 2
|Кривошеев Сергей 6 2
|Церенов Церен 47 1
|Петунин Алексей 58 1
|Кузнецов Роман 14 1
|Шлыков Алексей 45 1
|Врублевская Светлана 4 1
|Ройтенберг Марк 16 1
|Иванова Ирина 14 1
|Гордин Дионис 18 1
|Буянова Елена 3 1
|Янкина Татьяна 2 1
|Горный Александр 43 1
|Богданов Максим 35 1
|Саганелидзе Иван 1 1
|Лашин Ренат 81 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391688, в очереди разбора - 733231.
Создано именных указателей - 184158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.