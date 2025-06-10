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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176453
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Иванова Ирина


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «Газпромнефть-Снабжение» развивает цифровые решения для повышения эффективности логистики ​ 1
11.05.2022 «М.видео-Эльдорадо» создаст собственную ИТ-компанию с прицелом на внешний рынок 1
11.05.2022 Группа «М.Видео-Эльдорадо» выделяет ИТ-направление в отдельную компанию 1
21.04.2022 «М.Видео-Эльдорадо» в I квартале 2022 г. увеличила GMV на 28%, продажи через мобильную платформу – на 45% 1
03.08.2020 В «М.Видео–Эльдорадо» назначен ИТ-директор 2
03.08.2020 ИТ-директором «М.Видео» стал выходец из Сбербанка 2
31.05.2018 Мобильный контроль: как автоматизировать аудит в торговой сети 1
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
06.03.2008 Акционеры «М.Видео» переизбрали совет директоров 1
26.01.2005 ВШЭ и АНХ: гонка информатизации 1
12.03.2001 Subscribe.ru и CityCat.ru получили крупные инвестиции 1
12.03.2001 Subscribe.ru и CityCat.ru получили инвестиции в $3,1 млн. 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Иванова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 5
Inventive Retail Group 76 3
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 344 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 2
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 17 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
НИТ - Национальные информационные технологии 33 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4168 1
ФОРС - Центр разработки 652 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 236 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2529 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1453 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 4
Adidas - Адидас 163 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 167 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1077 3
Спортмастер - Sportmaster 181 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 104 3
Yves Rocher - Ив Роше 34 3
Zenden Group - Дом одежды 65 3
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 3
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 3
Снежная Королева - СК Трейд 56 3
OR Group - Обувь России 29 3
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 3
Лудинг - Luding 10 3
Finn Flare - ФФ Стайл 43 3
Новард УК - Novard 72 3
Седьмой Континент 64 3
Mr. Сумкин 6 3
Zolla - Золла 17 3
Холдинг-Центр ТД - торговый дом 5 3
SoBeautiful - L'Occitane - Локситан рус 10 3
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 73 3
Munz Group - Thomas Münz - Томас Мюнц - Münz-Schuhfabrik GmbH - Salamander - Briggs - LolliPolli 4 3
Терволина - Tervolina 8 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
FES Retail - РЕ Трэйдинг - бренды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, RE, RE MEN, XC, МО, FES RETAIL FAR EAST 4 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 2
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 29 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 2
РФВК - Региональный фонд венчурного капитала 10 2
Рускобанк - Русский Торгово-промышленный Банк 3 2
Rothschild & Co - N M Rothschild & Sons 6 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 944 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2756 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 251 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6916 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12424 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21901 6
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 963 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4908 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7092 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32032 5
Умные платформы 1760 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7579 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4527 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30661 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3002 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5550 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15125 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20911 3
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24952 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5367 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3360 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13006 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1157 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12364 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5750 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11590 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2546 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10711 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2491 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 822 2
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 432 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2491 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 929 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2900 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8903 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6892 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4660 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1166 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11773 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1639 1
Microsoft Windows 15927 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 601 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 38 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 204 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 16 1
М.Видео-Эльдорадо - Novex 30 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 929 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 139 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1100 1
Дилбарян Павел 26 3
Садовенко Илья 65 3
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
Соколовский Александр 40 3
Зубарев Александр 11 3
Герасимов Андрей 25 3
Коротнев Константин 34 3
Карпенко Дмитрий 31 3
Комаров Евгений 6 3
Виноградов Сергей 12 3
Миронов Александр 16 3
Горбунов Вадим 12 3
Дубчак Кирилл 12 3
Сардарян Роберт 19 3
Левиков Антон 69 3
Корчагин Руслан 23 3
Спиридонов Александр 44 3
Зайцев Николай 32 3
Староверов Денис 14 3
Сологуб Денис 73 3
Першутов Александр 5 3
Алехин Александр 6 3
Козырь Сергей 32 3
Бахин Евгений 22 3
Шарапов Максим 8 3
Алексеев Герман 10 3
Хохлов Андрей 8 3
Мальцев Тимур 8 3
Митюшкин Кирилл 7 3
Коньков Максим 7 3
Ляпин Игорь 6 3
Чаморцев Владимир 6 3
Сысоев Анатолий 5 3
Красавин Михаил 5 3
Демиденко Владимир 5 3
Фесюк Виктор 3 3
Агеев Олег 4 3
Савин Антон 3 3
Егоров Дмитрий 11 3
Мазаев Сергей 4 3
Россия - РФ - Российская федерация 149593 11
Европа 24405 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52628 3
Казахстан - Республика 5658 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13415 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17890 2
Франция - Французская Республика 7905 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2828 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3149 2
Финляндия - Финляндская Республика 3628 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
Россия - ПФО - Самарская область 1383 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1285 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 737 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24848 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5957 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5609 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14184 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16752 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5682 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3243 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3016 3
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 145 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7404 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7051 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3565 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30297 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11150 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11277 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 112 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52775 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2575 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1601 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2213 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2188 1
Английский язык 6751 1
Образование в России 2374 1
Дача - дачники 909 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1046 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 71 2
SITRA - Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Национальный Фонд Исследований и Развития Финляндии 2 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1160 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 554 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2069 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365014, в очереди разбора - 752461.
Создано именных указателей - 176453.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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