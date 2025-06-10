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Иванова Ирина
УПОМИНАНИЯ
|10.06.2025
|«Газпромнефть-Снабжение» развивает цифровые решения для повышения эффективности логистики 1
|11.05.2022
|«М.видео-Эльдорадо» создаст собственную ИТ-компанию с прицелом на внешний рынок 1
|11.05.2022
|Группа «М.Видео-Эльдорадо» выделяет ИТ-направление в отдельную компанию 1
|21.04.2022
|«М.Видео-Эльдорадо» в I квартале 2022 г. увеличила GMV на 28%, продажи через мобильную платформу – на 45% 1
|03.08.2020
|В «М.Видео–Эльдорадо» назначен ИТ-директор 2
|03.08.2020
|ИТ-директором «М.Видео» стал выходец из Сбербанка 2
|31.05.2018
|Мобильный контроль: как автоматизировать аудит в торговой сети 1
|16.05.2016
|Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
|21.04.2016
|Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
|04.02.2016
|Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
|06.03.2008
|Акционеры «М.Видео» переизбрали совет директоров 1
|26.01.2005
|ВШЭ и АНХ: гонка информатизации 1
|12.03.2001
|Subscribe.ru и CityCat.ru получили крупные инвестиции 1
|12.03.2001
|Subscribe.ru и CityCat.ru получили инвестиции в $3,1 млн. 1
Иванова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Дилбарян Павел 26 3
|Садовенко Илья 65 3
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
|Соколовский Александр 40 3
|Зубарев Александр 11 3
|Герасимов Андрей 25 3
|Коротнев Константин 34 3
|Карпенко Дмитрий 31 3
|Комаров Евгений 6 3
|Виноградов Сергей 12 3
|Миронов Александр 16 3
|Горбунов Вадим 12 3
|Дубчак Кирилл 12 3
|Сардарян Роберт 19 3
|Левиков Антон 69 3
|Корчагин Руслан 23 3
|Спиридонов Александр 44 3
|Зайцев Николай 32 3
|Староверов Денис 14 3
|Сологуб Денис 73 3
|Першутов Александр 5 3
|Алехин Александр 6 3
|Козырь Сергей 32 3
|Бахин Евгений 22 3
|Шарапов Максим 8 3
|Алексеев Герман 10 3
|Хохлов Андрей 8 3
|Мальцев Тимур 8 3
|Митюшкин Кирилл 7 3
|Коньков Максим 7 3
|Ляпин Игорь 6 3
|Чаморцев Владимир 6 3
|Сысоев Анатолий 5 3
|Красавин Михаил 5 3
|Демиденко Владимир 5 3
|Фесюк Виктор 3 3
|Агеев Олег 4 3
|Савин Антон 3 3
|Егоров Дмитрий 11 3
|Мазаев Сергей 4 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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