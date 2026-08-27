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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199978
ИКТ 15457
Организации 11793
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Сысоев Анатолий

СОБЫТИЯ


27.08.2026 В небе над Енисеем: дроны «Аэромакса» поработают на выборах в Красноярском крае 1
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
26.05.2014 Конференция CNews: «Big Data – технология будущего» 1
30.01.2014 Конференция CNews «Big Data – технология будущего» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Сысоев Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 3
VK - Mail.ru Group 3605 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9520 2
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 1
Yandex - Яндекс 9274 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2965 5
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 196 5
Zolla - Золла 18 3
FES Retail - РЕ Трэйдинг - бренды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, RE, RE MEN, XC, МО, FES RETAIL FAR EAST 5 3
Холдинг-Центр ТД - торговый дом 5 3
SoBeautiful - L'Occitane - Л'Окситан - Локситан рус 14 3
Munz Group - Thomas Münz - Томас Мюнц - Münz-Schuhfabrik GmbH - Salamander - Briggs - LolliPolli 4 3
Дочки-Сыночки 8 3
Adidas - Адидас 170 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1209 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1938 3
Спортмастер - Sportmaster 202 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 124 3
Yves Rocher - Ив Роше 35 3
Zenden Group - Дом одежды 66 3
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 3
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 3
Снежная Королева - СК Трейд 62 3
OR Group - Обувь России 29 3
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 3
Терволина - Tervolina 8 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 3
Лудинг - Luding 11 3
Finn Flare - ФФ Стайл 46 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Новард УК - Novard 73 3
Седьмой Континент 65 3
Mr. Сумкин 6 3
Cotton Way - Коттон Вэй 8 2
Росэнергобанк 34 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 254 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 323 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 2
WikiMart - Викимарт 53 2
КапиталЪ Страхование 19 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7909 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36383 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5670 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13751 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26396 3
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 835 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1698 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4897 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54155 3
Умные платформы 1991 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13702 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25958 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3386 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8307 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24516 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3593 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6349 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1074 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16362 1
Красавин Михаил 5 3
Демиденко Владимир 5 3
Фесюк Виктор 3 3
Егоров Дмитрий 12 3
Мазаев Сергей 4 3
Рычагов Сергей 3 3
Савин Антон 3 3
Агеев Олег 4 3
Нистратов Иван 10 3
Дилбарян Павел 26 3
Садовенко Илья 65 3
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
Зубарев Александр 11 3
Герасимов Андрей 25 3
Коротнев Константин 35 3
Карпенко Дмитрий 31 3
Комаров Евгений 7 3
Виноградов Сергей 16 3
Миронов Александр 16 3
Горбунов Вадим 12 3
Дубчак Кирилл 12 3
Сардарян Роберт 19 3
Левиков Антон 69 3
Корчагин Руслан 23 3
Спиридонов Александр 49 3
Зайцев Николай 32 3
Староверов Денис 14 3
Сологуб Денис 75 3
Першутов Александр 5 3
Алехин Александр 6 3
Козырь Сергей 32 3
Бахин Евгений 22 3
Шарапов Максим 8 3
Алексеев Герман 10 3
Иванова Ирина 15 3
Хохлов Андрей 8 3
Мальцев Тимур 8 3
Митюшкин Кирилл 7 3
Коньков Максим 7 3
Ляпин Игорь 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 166878 5
Европа 24991 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6619 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16148 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9062 3
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 157 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7856 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27406 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6187 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3599 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53667 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5752 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8634 3
IDC - International Data Corporation 4992 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2196 5
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467587, в очереди разбора - 725463.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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