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Индексная книга (каталог) CNews*
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FES Retail РЕ Трэйдинг бренды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, RE, RE MEN, XC, МО, FES RETAIL FAR EAST

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 0 ₽*
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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.06.2026 Россияне игнорируют отечественную розницу. Закупки одежды и обуви в зарубежном интернете взлетели на 22% – там дешевле и лучше 1
09.02.2017 Мошенники раздают «подарочные сертификаты» пользователям Facebook 1
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

FES Retail и организации, системы, технологии, персоны:

Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 96 3
Meta Platforms - Facebook 4599 1
ESET - ESET Software 1159 1
Холдинг-Центр ТД - торговый дом 5 3
SoBeautiful - L'Occitane - Л'Окситан - Локситан рус 13 3
Munz Group - Thomas Münz - Томас Мюнц - Münz-Schuhfabrik GmbH - Salamander - Briggs - LolliPolli 4 3
Дочки-Сыночки 8 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2878 3
Adidas - Адидас 170 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 190 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1188 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1838 3
Спортмастер - Sportmaster 200 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 119 3
Yves Rocher - Ив Роше 35 3
Zenden Group - Дом одежды 66 3
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 3
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 3
Снежная Королева - СК Трейд 61 3
OR Group - Обувь России 29 3
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 3
Терволина - Tervolina 8 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 79 3
Лудинг - Luding 11 3
Finn Flare - ФФ Стайл 46 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Новард УК - Novard 73 3
Седьмой Континент 65 3
Mr. Сумкин 6 3
Zolla - Золла 18 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 248 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1225 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26025 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1590 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4812 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63563 3
Умные платформы 1957 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7742 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35450 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13414 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24847 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5535 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3310 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8081 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23939 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3547 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6095 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13579 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1062 3
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 823 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9175 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33980 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4378 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6269 1
Агеев Олег 4 3
Нистратов Иван 9 3
Дилбарян Павел 26 3
Садовенко Илья 65 3
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
Зубарев Александр 11 3
Герасимов Андрей 25 3
Коротнев Константин 34 3
Карпенко Дмитрий 31 3
Комаров Евгений 6 3
Виноградов Сергей 15 3
Миронов Александр 16 3
Горбунов Вадим 12 3
Дубчак Кирилл 12 3
Сардарян Роберт 19 3
Левиков Антон 69 3
Корчагин Руслан 23 3
Спиридонов Александр 49 3
Зайцев Николай 32 3
Староверов Денис 14 3
Сологуб Денис 75 3
Першутов Александр 5 3
Алехин Александр 6 3
Козырь Сергей 32 3
Бахин Евгений 22 3
Шарапов Максим 8 3
Алексеев Герман 10 3
Иванова Ирина 15 3
Хохлов Андрей 8 3
Мальцев Тимур 8 3
Митюшкин Кирилл 7 3
Коньков Максим 7 3
Ляпин Игорь 6 3
Чаморцев Владимир 6 3
Сысоев Анатолий 5 3
Красавин Михаил 5 3
Демиденко Владимир 5 3
Фесюк Виктор 3 3
Егоров Дмитрий 11 3
Мазаев Сергей 4 3
Россия - РФ - Российская федерация 163588 4
Европа 24872 3
Польша - Республика 2024 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26869 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6486 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7642 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6075 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3516 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15754 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8711 3
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 155 3
Английский язык 6978 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7259 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1890 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11522 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8494 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2175 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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