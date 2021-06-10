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SPAR EuroSpar InterSpar Спар Евроспар Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты

SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты


10.06.2021 Сеть магазинов «SPAR Калининград» выбрала для магазинов «у дома» компактные кассы самообслуживания CSI K

Сеть магазинов «SPAR Калининград» выбрала кассы CSI K для комплектации небольших островов самообслуживания. Р
09.02.2021 Qlever Solutions разработала аналитическое решение для сети супермаркетов «SPAR Калининград»

ми, объявила о завершении основного этапа разработки аналитического решения для сети супермаркетов «SPAR Калининград». Созданное на платформе Qlik Sense решение позволило сети оптимизировать уп
05.02.2021 Вячеслав Бельчиков -

Технологии самообслуживания в ритейле нужны не для сокращения издержек

то готов не спеша провести время с семьей. В Калининграде и области с 2014 г. открылось 54 магазина SPAR Зона «Grab & Go», открытые кухни, кофе на вынос, акционная аллея, своя коптильня, детски
24.12.2020 Райффайзенбанк подключил супермаркеты Spar к СБП

нбанк реализовал подключение к c2b-переводам через Систему быстрых платежей (СБП) для торговой сети Spar в Калининградской области. За счет интеграции с СБП клиенты Spar получили возможн
26.07.2018 Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay

Супермаркеты нидерландской сети SPAR в Санкт-Петербурге начали принимать к оплате на кассах мобильное приложение Alipay. Торговый эквайринг Alipay и процессинг платежей обеспечивает группа компаний «МОБИ.Деньги» (официальный

25.07.2018 Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay

Супермаркеты нидерландской сети SPAR в Санкт-Петербурге начали принимать к оплате на кассах мобильное приложение Alipay. Торговый эквайринг Alipay и процессинг платежей обеспечивает «Моби.Деньги» (официальный партнер и эквайе
07.06.2016 SPAR Middle Volga перейдет на электронный обмен актами и накладными с контрагентами

Компания SPAR Middle Volga объявила о новом этапе развития электронного документооборота. По словам ИТ
09.07.2015 10 магазинов Spar в Калининградской области работают под управлением решения «1С-Раруса»

Управление десятью магазинами Spar в Калининградской области базируется на решении «1С-Рарус:Торговый комплекс. Продовольст
02.08.2010 «1С-Рарус» автоматизировал аптечную сеть «SPAR Аптека»

Компания «1С-Рарус» автоматизировала аптечную сеть «SPAR Аптека», входящую в группу компаний «СПАР-Тула». Информационная система на базе программных продуктов «1С:Бухгалтерия 8» и «1С-Рарус:Управление аптекой» обеспечила централизованное управле
01.02.2010 IBS Trade House внедрён в 100 супермаркетах SPAR

результате проекта увеличилась эффективность обмена информацией между супермаркетами и центральным офисом, что ускорило процесс принятия решений и оптимизировало продажи. Общая численность магазинов SPAR, автоматизированных Expertek IBS, достигла 100, говорится в сообщении IBS. Сотрудничество между Expertek IBS и компанией «СПАР Миддл Волга» началось семь лет назад. В 2002 г. руководством

28.10.2009 Услуги 3G «МегаФона» стали доступны посетителям ТЦ «Смоленский Пассаж» и супермаркета SPAR

Оператор мобильной связи «МегаФон» открыл новые базовые станции сети третьего поколения (3G) в Москве. Они обеспечили работу новой сети в торговом центре «Смоленский Пассаж» и супермаркете SPAR на Липецкой улице. За пределами МКАД территория обслуживания расширилась за счет включения 3G в населенных пунктах Дмитровского района. В настоящее время услуги сети третьего поколения дос
23.07.2008 «СМ Трэйд» автоматизирует магазины SPAR на базе Set Retail

Все магазины сети SPAR в Раменском районе Московской области будут работать на Set Retail. Внедрение современного фронтального решения на всех существующих и открывающихся объектах сети обеспечивает компания «СМ

Публикаций - 65, упоминаний - 78

SPAR и организации, системы, технологии, персоны:

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Корус Консалтинг ГК 1217 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 6
Inventive Retail Group 76 6
МегаФон 8805 6
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SAP SE 5277 5
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Интерторг ТД 5 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 5
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 5
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Связной ГК 1369 5
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Белый Ветер 356 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 4
Paulig Group - Паулиг РУС 24 4
Новард УК - Novard 72 3
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Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 3
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