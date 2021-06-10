SPAR EuroSpar InterSpar Спар Евроспар Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты
|10.06.2021
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Сеть магазинов «SPAR Калининград» выбрала для магазинов «у дома» компактные кассы самообслуживания CSI K
Сеть магазинов «SPAR Калининград» выбрала кассы CSI K для комплектации небольших островов самообслуживания. Р
|09.02.2021
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Qlever Solutions разработала аналитическое решение для сети супермаркетов «SPAR Калининград»
ми, объявила о завершении основного этапа разработки аналитического решения для сети супермаркетов «SPAR Калининград». Созданное на платформе Qlik Sense решение позволило сети оптимизировать уп
|05.02.2021
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Вячеслав Бельчиков -
Технологии самообслуживания в ритейле нужны не для сокращения издержек
то готов не спеша провести время с семьей. В Калининграде и области с 2014 г. открылось 54 магазина SPAR Зона «Grab & Go», открытые кухни, кофе на вынос, акционная аллея, своя коптильня, детски
|24.12.2020
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Райффайзенбанк подключил супермаркеты Spar к СБП
нбанк реализовал подключение к c2b-переводам через Систему быстрых платежей (СБП) для торговой сети Spar в Калининградской области. За счет интеграции с СБП клиенты Spar получили возможн
|26.07.2018
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Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay
Супермаркеты нидерландской сети SPAR в Санкт-Петербурге начали принимать к оплате на кассах мобильное приложение Alipay. Торговый эквайринг Alipay и процессинг платежей обеспечивает группа компаний «МОБИ.Деньги» (официальный
|25.07.2018
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Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay
Супермаркеты нидерландской сети SPAR в Санкт-Петербурге начали принимать к оплате на кассах мобильное приложение Alipay. Торговый эквайринг Alipay и процессинг платежей обеспечивает «Моби.Деньги» (официальный партнер и эквайе
|07.06.2016
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SPAR Middle Volga перейдет на электронный обмен актами и накладными с контрагентами
Компания SPAR Middle Volga объявила о новом этапе развития электронного документооборота. По словам ИТ
|09.07.2015
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10 магазинов Spar в Калининградской области работают под управлением решения «1С-Раруса»
Управление десятью магазинами Spar в Калининградской области базируется на решении «1С-Рарус:Торговый комплекс. Продовольст
|02.08.2010
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«1С-Рарус» автоматизировал аптечную сеть «SPAR Аптека»
Компания «1С-Рарус» автоматизировала аптечную сеть «SPAR Аптека», входящую в группу компаний «СПАР-Тула». Информационная система на базе программных продуктов «1С:Бухгалтерия 8» и «1С-Рарус:Управление аптекой» обеспечила централизованное управле
|01.02.2010
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IBS Trade House внедрён в 100 супермаркетах SPAR
результате проекта увеличилась эффективность обмена информацией между супермаркетами и центральным офисом, что ускорило процесс принятия решений и оптимизировало продажи. Общая численность магазинов SPAR, автоматизированных Expertek IBS, достигла 100, говорится в сообщении IBS. Сотрудничество между Expertek IBS и компанией «СПАР Миддл Волга» началось семь лет назад. В 2002 г. руководством
|28.10.2009
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Услуги 3G «МегаФона» стали доступны посетителям ТЦ «Смоленский Пассаж» и супермаркета SPAR
Оператор мобильной связи «МегаФон» открыл новые базовые станции сети третьего поколения (3G) в Москве. Они обеспечили работу новой сети в торговом центре «Смоленский Пассаж» и супермаркете SPAR на Липецкой улице. За пределами МКАД территория обслуживания расширилась за счет включения 3G в населенных пунктах Дмитровского района. В настоящее время услуги сети третьего поколения дос
|23.07.2008
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«СМ Трэйд» автоматизирует магазины SPAR на базе Set Retail
Все магазины сети SPAR в Раменском районе Московской области будут работать на Set Retail. Внедрение современного фронтального решения на всех существующих и открывающихся объектах сети обеспечивает компания «СМ
SPAR и организации, системы, технологии, персоны:
|Спиридонов Александр 43 6
|Шарапов Максим 8 6
|Мальцев Тимур 8 6
|Митюшкин Кирилл 7 6
|Коньков Максим 7 6
|Садовенко Илья 65 5
|Асратян Петр 36 5
|Красавин Михаил 5 5
|Нестеров Андрей 20 4
|Староверов Денис 14 4
|Карпенко Дмитрий 31 4
|Лапина Евгения 5 4
|Кастильо Игорь 24 4
|Зайцев Николай 32 3
|Сологуб Денис 67 3
|Першутов Александр 5 3
|Алехин Александр 6 3
|Дилбарян Павел 26 3
|Зубарев Александр 11 3
|Герасимов Андрей 25 3
|Коротнев Константин 34 3
|Комаров Евгений 6 3
|Виноградов Сергей 11 3
|Миронов Александр 16 3
|Горбунов Вадим 12 3
|Дубчак Кирилл 12 3
|Сардарян Роберт 19 3
|Левиков Антон 69 3
|Корчагин Руслан 23 3
|Козырь Сергей 32 3
|Бельчиков Вячеслав 3 3
|Бахин Евгений 22 3
|Алексеев Герман 9 3
|Иванова Ирина 13 3
|Хохлов Андрей 8 3
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
|Ляпин Игорь 6 3
|Чаморцев Владимир 6 3
|Сысоев Анатолий 5 3
|Демиденко Владимир 5 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 5
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
|Bloomberg 1286 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
|The Guardian - Британская газета 361 1
|Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 1
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