SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты

ми, объявила о завершении основного этапа разработки аналитического решения для сети супермаркетов « SPAR Калининград». Созданное на платформе Qlik Sense решение позволило сети оптимизировать уп

Вячеслав Бельчиков - Технологии самообслуживания в ритейле нужны не для сокращения издержек то готов не спеша провести время с семьей. В Калининграде и области с 2014 г. открылось 54 магазина SPAR Зона «Grab & Go», открытые кухни, кофе на вынос, акционная аллея, своя коптильня, детски