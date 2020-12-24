Райффайзенбанк подключил супермаркеты Spar к СБП

Райффайзенбанк реализовал подключение к c2b-переводам через Систему быстрых платежей (СБП) для торговой сети Spar в Калининградской области. За счет интеграции с СБП клиенты Spar получили возможность оплачивать свои покупки по QR-кодам на кассах магазинов ритейлера и на его официальном сайте. Сеть Spar является лидером продовольственного ритейла в Калининградской области, представлена форматами Spar, Eeurospar, Interspar, Spar Express и насчитывает 54 супермаркета.

Подключение сети супермаркетов Spar к СБП прошло c использованием готового модуля приема оплат по СБП для Set Retail компании Crystal Service Integration (CSI), разработчика программного обеспечения для сетевых ритейлеров. Готовый кассовый модуль для Set Retail самостоятельно создает QR-код и проверяет статус оплаты. Это значительно снижает затраты на интеграцию с СБП, так как не требует доработок и изменений в технической инфраструктуре ретейлера.

При оплате товаров на кассе супермаркета Spar клиенту необходимо выбрать способ оплаты через СБП и отсканировать уникальный QR-код. Затем клиент подтверждает оплату товара в мобильном приложении банка, поддерживающем оплату через СБП. Уведомление о проведении транзакции мгновенно поступит как на телефон покупателя, так и на кассу магазина.

Для покупателей оплата через СБП является бесплатной. Преимуществом нового способа оплаты является скорость осуществления расчетов. Деньги списываются со счета покупателя и моментально зачисляются на расчетный счет продавца.

«Райффайзенбанк активно интегрирует оплату по QR-коду с компаниями из разных секторов экономики. Мы предлагаем корпоративным клиентам не только стандартизированные, но и гибкие ИТ-решения оплаты по QR-коду. Интеграция с Set Retail – хороший пример такого подхода. На данный момент мы единственный банк обеспечивающий подключение СБП в решениях от CSI. Мы наблюдаем рост спроса со стороны бизнеса на различные сценарии c2b-сервиса и уверены, что за СБП будущее платежного рынка», – сказал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка.

Подключение бизнеса к СБП с помощью QR-кода позволяет значительно сократить транзакционные издержки на эквайринг, а также оптимизировать будущие расходы на оборудование торговых точек стационарными кассами и платежными терминалами. В зависимости от категории компании, комиссия за прием платежей составит от 0,4% до 0,7%. В продовольственных магазинах размер комиссии составляет 0,4%, что в четыре раза выгоднее комиссии за эквайринг по пластиковым картам.

«Для нас подключение системы быстрых платежей – это еще один шаг по пути естественной эволюции в сторону технологического развития своих сервисов и услуг. Калининградцы уже привыкли к тому, что именно торговая сеть Spar первой в регионе предоставляет доступ к новейшим технологиям, используемым в торговле: большая доля касс самообслуживания, интернет-магазин с собственной службой доставки, многофункциональная программа лояльности и теперь СБП», – отметила главный исполнительный директор торговой сети Spar в Калининградской области Анна Тищенко.