Сеть магазинов «SPAR Калининград» выбрала для магазинов «у дома» компактные кассы самообслуживания CSI K

Сеть магазинов «SPAR Калининград» выбрала кассы CSI K для комплектации небольших островов самообслуживания. Ритейлер развивает формат самообслуживания в магазинах формата «у дома» и планирует, что 50% покупателей смогут делать покупки быстрее и удобнее

«SPAR Калининград» начала внедрять технологии самообслуживания в магазинах ещё в 2014 г. Ритейлер продолжает развивать это направление — и не только в крупных магазинах, но и в небольших, в формате «у дома» – с 2021 г. Как правило, в таких магазинах всего 2-3 кассы, у покупателей всего несколько товаров в корзине — и именно в такой ситуации в «часы пик» кассы SCO могут значительно ускорить покупку и повысить проходимость кассовой линии.

В таких магазинах не всегда много свободного места, поэтому важно, чтобы остров самообслуживания был компактным, а оборудование — не таким дорогостоящим, как классические «большие» кассы SCO. «SPAR Калининград» рассматривал несколько вариантов и остановился на кассах самообслуживания CSI K. Готовая интеграция кассы с ERP-системой, кассовым решением Set Retail и системой лояльности Manzana, которые использует ритейлер, стала дополнительным аргументом.

Сначала «SPAR Калининград» успешно протестировал образец кассы у себя в офисе, после чего начал тиражирование. Сегодня оснащены 4 магазина по 2-3 станции оплаты в каждом, в планах — еще 4-5 торговых точек.

Плановая доля перехода покупателей на самостоятельные покупки — 50%. В конце апреля она достигла 20% и продолжает расти. Касса поддерживает базовый сценарий покупки в магазине, а также работу в зоне кафе, когда покупатель может выбрать товары в меню на экране, а не только просканировать их сканером.