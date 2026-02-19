Разделы

Manzana Group Манзана

Manzana Group - Манзана

 

"Персональный маркетинг: Вызовы, Кейсы, Платформа" Роман Горячев, Продакт-директор платформы лояльности, Manzana, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.02.2026 +540% ROMI и x2 дохода с покупателя: как Haier добился таких результатов, перезапустив программу лояльности 1
24.04.2025 Тренды CRM и программ лояльности 2025 2
14.08.2024 Сервис Manzana Campaign подключил трехмиллионного участника к программе лояльности ювелирного дома MIUZ Diamonds 2
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 2
19.03.2024 ФК «Динамо» установил новый стандарт автоматизированного взаимодействия с целевыми аудиториями клуба 2
23.10.2023 «Магнит» перевел программу лояльности на решение российской разработки 1
31.03.2022 Selgros Cash&Carry демонстрирует высокие результаты на платформе Manzana Predictive Analytics 2
02.02.2022 Сеть супермаркетов Goodwill разрабатывает программу лояльности в сотрудничестве с Manzana Group 2
10.06.2021 Сеть магазинов «SPAR Калининград» выбрала для магазинов «у дома» компактные кассы самообслуживания CSI K 1
05.02.2021 Вячеслав Бельчиков -

Технологии самообслуживания в ритейле нужны не для сокращения издержек

 1
28.10.2019 Как облака меняют вендоров, интеграторов и сам ИТ-бизнес 2
03.10.2016 «Ланит» создал решение по предсказанию покупок 2
29.04.2016 Сеть «Кораблик» встала на путь цифровой трансформации 1
24.12.2015 Сертификация решений на базе SQL Server 2014 стала бесплатной 2
20.11.2015 Как CRM способствует популяризации футбола 1
13.05.2014 Devino Telecom оптимизировал управление взаимоотношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM 2013 2
23.04.2014 «1С» лидирует на рынке CRM-систем по числу внедрений 1
03.12.2012 «Инвитро» модернизирует CRM-систему с помощью решения Microsoft 2
14.05.2012 Miele оптимизировала взаимодействие с покупателями с помощью Microsoft Dynamics CRM 2
29.09.2011 Microsoft и Manzana Group протестировали решение для розничных сетей Manzana Loyalty на платформе Microsoft Dynamics CRM 2011 2
10.09.2009 Manzana Group привезла в Россию решение по управлению бизнес-процессами от Nintex 2
09.09.2009 «Спектрум» внедрил Microsoft Dynamics CRM с помощью Manzana Group 2
04.06.2009 «Лукойл-Интер-Кард» мотивирует покупателей с помощью Manzana Loyalty 2
18.05.2009 Российская «дочка» сети Douglas привлекает клиентов с помощью Manzana Loyalty 2
11.03.2008 Manzana Group анонсирует новое ИТ-решение для программ лояльности 2
05.03.2008 «Кредо Консалтинг Софт» присоединилась к Manzana Group 2

Manzana Group и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25343 11
Microsoft Consulting Services 39 2
SoftPoint - Кластерные технологии Софтпоинт 11 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 212 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 166 1
Кредо Консалтинг 18 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 88 1
Oracle Siebel Systems 515 1
Microsoft Technology Center 6 1
Lasmart - Ласмарт 9 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 412 1
Инвитро ИТ - Инвитро Информационные Технологии 6 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 181 1
ASoft - АСофт 10 1
Nintex 13 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 45 1
Газпром ЦПС 33 1
Omnidata technologies - Омнидата технологии 6 1
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 56 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 42 1
Примо РПА 16 1
Huntflow - Хантфлоу 5 1
Samsung Electronics 10720 1
SAP SE 5467 1
Yandex - Яндекс 8630 1
Huawei 4298 1
HP Inc. 5774 1
9118 1
Oracle Corporation 6906 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 1
Корус Консалтинг ГК 1373 1
Telegram Group 2668 1
Diasoft - Диасофт 1059 1
Sony 6641 1
Naumen - Наумен 692 1
McKinsey & Company Int 281 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 920 1
Terrasoft - Террасофт 202 1
1С-Рарус 941 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 327 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1000 2
Лента - Сеть розничной торговли 2293 2
ПСБ - Промсвязьбанк 914 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 77 2
GoodWill 13 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 61 1
Динамо-Москва - футбольный клуб 12 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 162 1
InCity - Модный континент 14 1
Лукойл ПАО - Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 21 1
Rivoli - DouglasRivoli - ДугласРиволи 3 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Ozon Global 10 1
Спектрум ГК 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8316 1
Почта России ПАО 2269 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
Газпром ПАО 1427 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 506 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 133 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
GFG - Lamoda - Купишуз 199 1
Газпром нефть 680 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1694 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 518 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Инвитро - Invitro 75 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 191 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 98 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
LEGO 255 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 85 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Открытие Арена - стадион 21 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 212 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 96 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13061 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3527 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5679 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8164 17
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7685 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73959 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34083 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8998 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23067 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13339 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4695 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7359 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12317 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17215 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5307 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26155 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4325 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57622 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23299 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1226 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7470 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13406 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11347 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 548 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5701 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1222 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2879 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4056 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13099 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4529 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 507 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11609 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6029 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1082 2
Управляемость - Manageability 1966 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10158 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18848 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4708 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12432 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6288 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32110 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11508 2
Manzana Loyalty 12 12
Microsoft Dynamics 1185 11
Microsoft Dynamics CRM 546 10
Microsoft SQL Server - MS SQL 1733 4
Microsoft Office 4003 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 3
Rakuten Viber 656 2
Microsoft Office 365 989 2
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 94 2
SoftPoint Data Cluster 3 1
Microsoft BizTalk Server 106 1
1С-Рарус Торговый комплекс 30 1
Manzana Online 1 1
Loymax Loyalty 3 1
ASoft CRM 7 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 35 1
Nintex Workflow 11 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 141 1
Yandex Wordstat - Яндекс Вордстат 16 1
Manzana Predictive Analytics 1 1
Omnidata technologies - Omnidata.PLM 1 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 887 1
Google Android 14835 1
Microsoft Windows 16448 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 820 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5212 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1129 1
Microsoft Outlook 1431 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 107 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 661 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 1
1С:CRM 76 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 28 1
CSI Set Mark Centrum - Set Mark Alco 9 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 328 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 560 1
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 30 1
Паленов Олег 21 8
Вронский Юрий 3 3
Баркетов Павел 6 1
Литвинов Павел 22 1
Врацкий Андрей 167 1
Сологуб Денис 75 1
Аксенов Алексей 12 1
Рубцова Ольга 33 1
Кудинов Алексей 6 1
Атаманенко Александр 2 1
Геклер Алена 30 1
Фролов Сергей 35 1
Иванов Владислав 23 1
Бельчиков Вячеслав 3 1
Деверилин Павел 34 1
Харитонов Дмитрий 72 1
Комаров Дмитрий 6 1
Шмелёв Данила 5 1
Подъяпольская Людмила 2 1
Ким Сергей 5 1
Ефёров Алексей 44 1
Толмач Александр 1 1
Баранов Владимир 6 1
Филимонов Антон 21 1
Карпухина Оксана 1 1
Чернышова Анастасия 1 1
Зозуля Евгений 1 1
Голод Евгений 1 1
Шумилина Анна 3 1
Хабашвили Георгий 1 1
Мейнцер Антон 20 1
Чудинов Дмитрий 69 1
Помирчий Сергей 5 1
Фитискин Алексей 3 1
Крутько Иван 26 1
Мякишев Кирилл 9 1
Мясников Михаил 1 1
Кузякина Анна 28 1
Будник Иван 21 1
Толокнов Андрей 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 158652 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46159 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2245 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1593 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Европа 24689 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2446 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18829 1
Польша - Республика 2005 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4330 1
Россия - СФО - Новосибирск 4711 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1133 1
Украина 7818 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 1
Узбекистан - Республика 1897 1
Грузия 1293 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1713 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 938 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3250 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26059 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51397 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1521 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15278 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17447 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6515 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55134 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6428 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5338 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6293 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1016 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2710 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1054 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 666 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1837 2
Спорт - Футбол 753 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 637 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20445 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5310 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5318 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5914 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3407 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2594 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4923 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32016 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5334 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8169 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1125 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1722 1
Аренда 2583 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3192 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 244 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center - Дрогери - die Drogerie - магазин-дискаунтер в формате самообслуживания 116 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10772 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3268 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 441 1
TAdviser - Центр выбора технологий 434 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 306 1
IDC - International Data Corporation 4946 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 1
INFOLine-Аналитика 69 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 54 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 989 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
